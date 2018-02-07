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Все про:Бандера (621) история (1347) Польша (4105) Дуда (207) Тиллерсон (217)

 "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма"

США выражают разочарование решением польского президента Анджея Дуды о намерении подписать скандальные изменения в закон об Институте национальной памяти, в котором также говорится и о запрете "идеологии бандеризма", а также, согласно которому запрет заявлений о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха означает отрицание Голокоста.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подпишет законодательство, которое предусматривает уголовную ответственность за приписывание нацистских преступлений польскому государству. Мы понимаем, что этот закон будет передан Конституционному трибуналу Польши. Введение в действие закона негативно влияет на свободу слова и академические исследования.

"Соединенные Штаты вновь подтверждают, что термины, такие как "польские лагеря смерти" являются болезненными и вводят в заблуждение. Такие исторические неточности влияют на Польшу, нашего сильного союзника, и она должна бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, знания и образование является лучшим средством борьбы с речами, которые вводят в заблуждение ", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд. 

Источник: https://censor.net.ua/n3048976
 
 
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В одному випадку ви хочете кон'юнктури для України, а в іншому схвалюєте рішучість Польщі, яка відкинула кон'юнктуру. Більше питань нема і я припиняю дискусію, бо вже зрозумів ваші переконання.
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Разочарованы все нормальные страны. А вот одно сранное отродие на востоке радо. Совпадение?
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Польша идет по следам московии,цензура их конек,следующий шаг изымать или уничтожать книги и научные работы которые не укладываются в рамки этого "закона".
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Ніякого совпадєнія. Це з їхньої ж подачі і зроблено від заздрощів, щоб ми не могли їздити до Польщі.
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Ездий себе на здоровье. Сколько угодно.
Просто, не нужно кричать на каждом перекрестке "Я люблю Бандеру!"
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А "Слава Украине ....?"
Теперь что с поляками не здороваться, что ли ?
Невдобно как-то мы же шляхетни люди "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 2481
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Фраза "Слава Украине" не имеет отношения к "идеологии бандеризма".
Можно кричать.
И "Смерть ворогам" тоже можно.
Главное - не расшифровывать полякам, кто "вороги".
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Пішов ти, жухлов) То, по-твоєму, якщо "посполитий" раб мене запитає, як я відношуся до Бандери, то я повинен посміхнутися і сказати що погано? Ляхи і такі як ти москалі - одного поля ягоди, срань і гівно )))
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Говори, что хочешь.
Но, закон - для всех. Нравится тебе это или нет.
Если ты в Польше, то обязан соблюдать их законы.
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жухлов - капітан очевидність ) Добре, что хоча би чув про цивільні кодекси)))
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А по поводу "гівна" ничего сказать не могу.
Я не специалист в этой области знаний, в отличии от тебя.
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Значить ти згоден, що ти гівно?) Радий за тебе )))
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Поляки что, уже на Штаты кладут? Ни фига себе осмелели.
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Ну все логично, если предположить, что власть в Польше прокацапская
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На США поляки побоятся положить с прибором, посмотрим, что будет говорить Дуда Трампу! "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 5471
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Пшекі завжди були г**нюками. Треба доносити до світового суспільства їх звірства проти українців.
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И этим должен заниматься Вятрович! "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 2946
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Что делать когда прадед поляк , другой оружейный мастер из Тулы (до советов ) . Мне застрелится ?
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Вважати себе українцем. Це не заборонено навіть кацапо-пшекам (згадаємо демократію Січі, а ще раніше - вічовий устрій. Який і у Європі не снився ) )))
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Мабуть чистокровний )))))))))))))))))))))))))))))))) Як пес з "пачпортом" )))))))))))))))))))))))))))))) Твоя агресія безпідставна. Ти запитав поради, а я її тобі дав. Випий заспокійливого і в люлю. прокинешся іншою людиною. Можливо. А більш за все, що ні ))))))))))))))))))))))))))))))
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У тебя с нервами все нормально?
Или это комплекс неполноценности так проявляется?
Сразу оскорбления, хамство, пена изо рта...
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Зі слів депутатів Верховної Ради прізвище Бандера у тому Законі взагалі не присутнє.
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Ну так да, самое поразительное, что фактически теперь любой украинский националист приравнивается и нацисту.
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Спокуха. Ляхів поставлять на місце амери і ЄС.
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Скоріше за все, що цей закон призведе до відставки Дуди та інших польських політиків. Можливо будуть санкції і економічні втрати у поляків.
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Это если впрягутся американцы! Могут пожурить поляков и всё!
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Американці вже це почали робити. Весь польский економічний розвиток Польщі грунтується на тому, що ця країна є членом ЄС та має західне законодавство. Тепер вони йдуть всупереч західного світу і отримають відповідь від нього.
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Если реально, то пока кроме Израиля и США другие страны не очень то и осуждают этот закон! Один Арлем Дезир из ОБСЕ, что-то такое сказал, но остальным странам это как то всё равно! Если поляки упрутся рогом то США не будут сильно давить на них, поскольку Польша одна из ведущих стран новой Европы, которая держит курс на США в отличие от старой Европы! "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 7015
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Та ні, тут вже діло принципу. Якщо США почали говорити, то підуть до кінця. Польща залишиться їх союзником, а керівництво в Польщі змінять.
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А кто в свободной Польше поменяет президента или назначит новые выборы в Сейм? Это же Польша, где нет таких методов, как у нас!
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Економічні санкції можуть все змінити, та ще повної незалежності Польщі не існує.
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Никаких санкций против Польши не будет! Одной расеи им достаточно!
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Вже Польщу критикували раніше за її законодавство, а зараз вони перейшли межу. Не розумію чому Ви впевнені, що санкції не застосують? Я лише бачу як санкції застосовують до Ірану, Білорусі, Венесуела, КНДР..., а не тільки росії. Тому поляків поставлять на місце.
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Не надо преувеличивать значение Польши в структуре ЕС. В основном страны восточной Европы взяли в ЕС только потому, что они были нужны чисто географически для НАТО. И в чисто экономическом статусе они являются скорее акцептором, ну в крайнем случае источником дешевой рабочей силы. И в 2020г, когда кончится программа экономической поддержки многие страны, особенно Балтики столкнуться с серьезными бюджетными проблемами, т.к. совковая инфраструктура была разрушена, а альтернативы не было построено.
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А 100 міль"ярдів, влитих у польщу західними донорами для розвалу СЕВ, що, фуйня? Будуть плазувати пшеки перед ними і за кожен копняк дякувати, срані гниди )))
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Дійсно, що захід припинить пільгове повернення раніше наданих Польщі кредитів і весь економічний розвиток стане мильною бульбашкою.
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Они уже начинают загибаться. На западе поляки уже не так пользуются спросом. Англия прикрылась. Из Норвегии домой многие уезжают. Что польские власти будут делать с армадой безработных строителей. Накопления скоро кончатся. Дуде набо бы ж.опу ЕС лизать, а он хорохорится.
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Отож. Поляки думали, що схопили Бога за бороду.
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каждый день лоукосты полные поляков на Стокголм летят2-3 рейса, паромы полные поляков, несколько раз в день на Швецию , ну и не лоу косты а обычные авиарейсы несколько в день. Пока не заметил чтобы они ехали назад. просто остаются наверное многие. забирают семьи.
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Это наглядно демонстрирует беззубость и начинающийся распад Евросоюза.
Не приведи Господи, как говорится. Пусть хоть такой Евроколхоз, чем вообще никакого.
До Евросоюза разборки в европейской "пробирной палатке" шли регулярно, всё выясняли, чьей конкретно территории вон то село или коровник должны принадлежать.
И только усилия США позволяют хоть как-то "гнать стадо котов"(С), даже думать не хочу, что начнется в "развитой" Европе, если Евроколхоз гикнется.

Насчет "пожурить поляков" - не то должно интересовать. Мое мнение такое, что как государства Польша не сохранится. И будет все, как прежде, как и должно быть согласно глупости и продажности польского правящего класса: часть Польши отойдет "за поребрик, а часть сама попросится в Германию. Как было исторически, так и снова будет, ведь польский правящий класс нисколько не изменился. "Здоровья им"(С)
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Не нужно думать что можно вечно чужими руками жар загребать. Пора взрослеть иначе Украину и украинцев никто уважать не станет. Берите пример с Израиля и как ни странно с Польши
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На Западе ни к Израилю, ни к Польше уважения нет. Израиль существует лишь благодаря американской поддержке, а Польшу ЕС уже санкциями обложил. И это только начало.
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Лучше бы язык из попы высунули по поводу сбитого самолёта под Смоленском.....а может именно так и помогли кое-кому заменить чужих на своих москалики. Терзают смутные сомнение по поводу адекватности нынешнего руководства Польши.На свою попу приключений себе найти на ровном месте в такое время.Да ещё и так форсировать,да ещё и Израиль прицепом в ряды врагов вписать.
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"Соединенные Штаты вновь подтверждают, что термины, такие как "польские лагеря смерти" являются болезненными и вводят в заблуждение. Такие исторические неточности влияют на Польшу, нашего сильного союзника, и она должна бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, знания и образование является лучшим средством борьбы с речами, которые вводят в заблуждение ", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Что за "польские лагеря смерти" ?
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Фраза "Слава Украине" не имеет отношения к "идеологии бандеризма".
Можно кричать.

Там нет определения что такое "идеология бандеризма".
Может быть и Слава Украине и паспорт.
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Встань в Варшаве на площади, подними паспорт над головой и крикни "Слава Украине!". Тогда узнаешь, можно ли употреблять эту фразу.
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А ти стань в Осло і кричи, що будеш як Брейвік.
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Бить не будут, но в психушку на обследование сводят.
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Наверное вам не стоит с этим медлить "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 6567
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107-й батальон шуцманшафта (нем. Schutzmannschaften nr 107) - польский батальон вспомогательной полиции, действовавший в годы Второй мировой войны на территории Волыни в генерал-губернаторстве Польши и частей Западной Украины. Создан из поляков Волыни в 1943 году во Владимире-Волынском. Подразделение насчитывало 450 поляков под немецким командованием. Подразделения 107-й польского батальона шуцманшафт не участвовали в боях на фронте, а в основном использовались на Волыни и Подоле как вспомогательная полиция.
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Тепер про це у Польщі треба мовчати? Тоді ця країна перестає бути вільною!
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Конц.лагеря появились в Польше и СССР до оккупацией Третьим рейхом.
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за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных Источник: https://censor.net.ua/n3048976

И других ...
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Дуда, ещё и на у нас на параде 2015 выглядел не адекватом ,в некотором смысле завидуя и удивляясь , а Петя думал, что он дружелюб и как всегда просчитался
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Приплели в статью "бандеризм", а США лишь конкретно насчет "польских лагерей" обеспокоились. Так же, как и Израиль, РФ и пр.
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Скоро Польша, почне волати про Гуантонамо та дедивоевали
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Що нам робити у відповідь? Все просто, прийняти закон проти шовінізму. І ляських і кацапських шовінюг відправляти за грати за заперечення існування української нації і української державності, а також за заперечення польського колаборантства у роки 2-ї світової, злочинів пацифікації і геноциду операції "Вісла". Ото вона заскиглить, мерзота смердюча )))
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У мене вже є відомості, що з вини поляків деяке українсько-польске співробітництво почало зупинятися. Тобто вже вони скиглять.
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Походу поляки выторговуют у амеров себе цену.Бо зараз Украина для США важнее.Короче ляхи ревнуют.Може даже откажутся газ через новый построенный терминал качать,а будут брать у Рашки "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 6469
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Польскі табори смерті-терміни,які використовуються іноземними ЗМІ по відношенню до концентраційних таборів побудованих на території захопленої Польші Третім Рейхом.
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Бить не будут, но в психушку на обследование сводят.

Странно.
А у нас не водят.
Бегают с портретами сталина и нормально.
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Шо не кажіть але це дипломатична перемога Петра Мальдівсько - офшорного ! "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 7673


п.с. Завидую полякам! У них при владі справжні патріоти на відміну від барижної української влади "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 9607
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Если долго сидеть на берегу реки мимо проплывет труп твоего врага.
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Якщо довго сидіти і чекати, то перетворишся на ждуна.
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Не довго чекати.Сьогодні в кнесет Ізраїля внесли законопроект,про визнання голодомору в Україні -геноцидом.Кажуть,що внесли бо депутати в грудні побували в Україні і типу зрозуміли,що то був геноцид(а внесли після польського закону-співпадіння).Завтра США забере свої танки з Польші і поставить у нас у Львові-для захисту від рососіян-нє-нє поляки не сумнівайтесь-від россіян)))
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Али, если сидеть с классной телкой, время пройдет не заметно
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Поляки в очередной раз мокнули пороха в дельмо
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Они себя мокнули.Акромя Польши в Европе достаточно адекватных стран.
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Игры на национальной розни сродни марафону по тонкому льду.
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Удивительно, что в рашке такой закон не выпустили, впрочем менять исторические события отдельным законом это довольно редкое явление, как-будто этим законом можно изменить события второй мировой.
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Америка с нами! А с ними хуй знает кто. Но точно не производители этого пива
"Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 2250
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Цікаво чому на Україні проводити "декомунізацію" - можна, а в Польщі, "дебандеризацію" - ні??? До того ж подібний процес очікує і Україну після зміни нинішньої "влади". Адже навіть нині "нацюків" на Україні підтримують 5-6 % громадян. До того ж "майдан", головною рушійною силою якого були ці самі "нацюки", Україні приніс лише шкоду...................
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Занепокоєні, розчаровані... а далі що?
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"Піндоси" в істериці, одне їхнє творіння, ІГІЛ - майже знищили. А тепер взялись за інше.......... "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 2128
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма"
 
 
 
 
 
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