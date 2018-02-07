 "Мы разочарованы", - США о подписании Дудой закона о запрете "идеологии бандеризма"

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подпишет законодательство, которое предусматривает уголовную ответственность за приписывание нацистских преступлений польскому государству. Мы понимаем, что этот закон будет передан Конституционному трибуналу Польши. Введение в действие закона негативно влияет на свободу слова и академические исследования.

"Соединенные Штаты вновь подтверждают, что термины, такие как "польские лагеря смерти" являются болезненными и вводят в заблуждение. Такие исторические неточности влияют на Польшу, нашего сильного союзника, и она должна бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, знания и образование является лучшим средством борьбы с речами, которые вводят в заблуждение ", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.