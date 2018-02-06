 Украина повторно призвала Совбез ООН к реформе применения права вето

С таким заявлением выступил во вторник заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко во время открытых дебатов в СБ ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас вопрос о применении вето остается одним из наиболее противоречивых. Украина относится к группе государств, которые поддерживают Кодекс поведения в отношении действий Совета Безопасности ООН в вопросах геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также франко-мексиканскую инициативу по приостановке применения вето в случаях массовых зверств", - заявил представитель Украины.
В то же время, как подчеркнул дипломат, Украина осознает, что "Совбез без права вето является отдаленной и неопределенной реальностью".
Однако, по его словам, позиция Украины заключается в том, что "ответственные члены международного сообщества должны иметь возможность предотвратить применение вето при рассмотрении дел, которые имеют все признаки преступлений против человечности и массовых зверств".
В этой связи представитель украинской миссии подчеркнул, что в последние годы неоднократные блокирования важных мирных инициатив в СБ ООН – очень часто из-за позиции России - почти разрушили репутацию Совбеза. "Впрочем, никогда не поздно прекратить злоупотребления правом вето", - отметил представитель миссии Украины при ООН.
Про її візит "уполномочен заявить" навіть пропагандистський російський ТАСС. Хоча, нічого дивного в цьому немає. Особливо після того, коли Юлія Тимошенко разом з Сергієм Власенком та Григорієм Немирею, не проголосувала за закон, котрий визнає Росію агресором. Усі троє нині перебувають з візитом у Сполучених штатах Америки
Навряд чи Юлія Тимошенко поїхала до Вашингтону заради селфі з Куртом Волкером. Тим більше, гроші лобістам заплачені чималі. Скільки саме, побачимо з їхніх звітів. Наприклад, минулорічна відома "зустріч" з Дональдом Трампом обійшлася Юлії Тимошенко у 141 тисячу доларів.
Загалом, за останні кілька років Юлія Тимошенко лише на американських лобістів, через офшорні компанії, витратила неймовірну суму грошей.
Wiley Rein LLP у 2011-2014 роках отримала 1 млн 50 тис дол США, у 2014-2016 роках - 990 тис дол США, а у 2016-2017 роках - 400 тис дол. США. Загалом 2 млн 440 тис американських доларів
MKW Group у 2015-2016 роках за свої лобістські послуги отримала 270 тисяч доларів США, а у 2016-2017 рр - 160 тис. дол США. Загалом, 430 доларів США.
Отже, за 8 років на піар Юлії Тимошенко витрачено 2 мільйони 870 тисяч вічнозелених. Більшість цієї суми припадає на період з 2014 року. За останні чотири роки ці дві компанії налобіювали Юлію Тимошенко на 1 мільйон 820 тисяч доларів.
Дані взяті з відкритих джерел.»
© Горковенко Владимир
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