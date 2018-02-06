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 Украина повторно призвала Совбез ООН к реформе применения права вето

Неоднократные намеренные блокирования инициатив в Совбезе ООН диктуют необходимость пересмотра процесса применения права вето.

С таким заявлением выступил во вторник заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко во время открытых дебатов в СБ ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас вопрос о применении вето остается одним из наиболее противоречивых. Украина относится к группе государств, которые поддерживают Кодекс поведения в отношении действий Совета Безопасности ООН в вопросах геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также франко-мексиканскую инициативу по приостановке применения вето в случаях массовых зверств", - заявил представитель Украины.

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В то же время, как подчеркнул дипломат, Украина осознает, что "Совбез без права вето является отдаленной и неопределенной реальностью".

Однако, по его словам, позиция Украины заключается в том, что "ответственные члены международного сообщества должны иметь возможность предотвратить применение вето при рассмотрении дел, которые имеют все признаки преступлений против человечности и массовых зверств".

Также читайте: Процедура применения права вето в Совбезе требует изменений, - украинская делегация в ООН призвала к реформам

В этой связи представитель украинской миссии подчеркнул, что в последние годы неоднократные блокирования важных мирных инициатив в СБ ООН – очень часто из-за позиции России - почти разрушили репутацию Совбеза. "Впрочем, никогда не поздно прекратить злоупотребления правом вето", - отметил представитель миссии Украины при ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3048975
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
С таким же успехом призываем вывести цветы на Марсе .
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Швидше можна переконати гору Говерлу перейти у Житомирську область, аніж вкрай зб'юрократілу структуру під назвою ООН змінити правило застосування вето.
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Не треба було погоджуватись на те, що Москальщина є правонаступником СРСР. А тепер, коли все просрали, лишається тілько вайдосити.
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А как не согласиться со страной у которой имеется ядерный потенциал? Да и особо никому это не нужно было! Украина повторно призвала Совбез ООН к реформе применения права вето - Цензор.НЕТ 8808
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Не треба було свою зброю віддавати. І можна було би натягнути , а так будемо скоро вчитись виживати в військових умовах.
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Поскольку мир изменился со второй мировой войны, когда были 5 государств имеющих особые права в ООН, то нужно изменять, а точнее отменять это право вето. Все страны равны и имеют один голос! Право вето - это отрыжка прошлого! Україна повторно закликала Радбез ООН до реформи застосування права вето - Цензор.НЕТ 4506
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Или хотя бы запретить применять, если страна является стороной конфликта.
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лишить мацковию права вето, выгнать из ООН вообще
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«Юлія Тимошенко у США.

Про її візит "уполномочен заявить" навіть пропагандистський російський ТАСС. Хоча, нічого дивного в цьому немає. Особливо після того, коли Юлія Тимошенко разом з Сергієм Власенком та Григорієм Немирею, не проголосувала за закон, котрий визнає Росію агресором. Усі троє нині перебувають з візитом у Сполучених штатах Америки
Навряд чи Юлія Тимошенко поїхала до Вашингтону заради селфі з Куртом Волкером. Тим більше, гроші лобістам заплачені чималі. Скільки саме, побачимо з їхніх звітів. Наприклад, минулорічна відома "зустріч" з Дональдом Трампом обійшлася Юлії Тимошенко у 141 тисячу доларів.

Загалом, за останні кілька років Юлія Тимошенко лише на американських лобістів, через офшорні компанії, витратила неймовірну суму грошей.

Wiley Rein LLP у 2011-2014 роках отримала 1 млн 50 тис дол США, у 2014-2016 роках - 990 тис дол США, а у 2016-2017 роках - 400 тис дол. США. Загалом 2 млн 440 тис американських доларів

MKW Group у 2015-2016 роках за свої лобістські послуги отримала 270 тисяч доларів США, а у 2016-2017 рр - 160 тис. дол США. Загалом, 430 доларів США.

Отже, за 8 років на піар Юлії Тимошенко витрачено 2 мільйони 870 тисяч вічнозелених. Більшість цієї суми припадає на період з 2014 року. За останні чотири роки ці дві компанії налобіювали Юлію Тимошенко на 1 мільйон 820 тисяч доларів.

Дані взяті з відкритих джерел.»

© Горковенко Владимир

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1620855994618687&id=100000829056947
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Хорошо написал, берите пример с него, мне нравиться!
Україна повторно закликала Радбез ООН до реформи застосування права вето - Цензор.НЕТ 2200
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Было бы правильно и достаточно 87% на 13% и "неправильные" страны стояли бы в углу так как они в основном гадят миру
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ПРАВО ВЕТО НЕ МОЖЕТ РАСПРОСТРЯНЯТСЯ НА ПРЕСТУПНИКОВ !!! ПОТОМУ ЧТО ЭТО ТОГДА БЕСПРАВИЕ И ЛОЖЬ !!! А КАКОЙ СОВЕТ НА ЛЖИ !? ЛОЖНЫЙ !!!
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Навіщо вкотре "нариватись" щоб послали.......................... Україна повторно закликала Радбез ООН до реформи застосування права вето - Цензор.НЕТ 3142
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина повторно призвала Совбез ООН к реформе применения права вето
 
 
 
 
 
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