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Все про:налоги (2373) ГФС (2417)

 Схема по уклонению от уплаты налогов при продаже коттеджей разоблачена на Киевщине

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области направлено в суд уголовное производство в отношении гражданина, который, продавая коттеджи, уклонился от уплаты налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства было установлено, что данный гражданин на протяжении 2014-2015 годов реализовал 54 объектов строительства (жилые дома и земельные участки), расположенных на территории Киевской области за наличные средства физическим лицам. И путем сокрытия объекта налогообложения, уклонился от уплаты налогов на
сумму почти 848 тысяч гривен.

В конце января ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). 

Благодаря мерам, принятым в ходе следствия, вышеуказанное лицо возместило сумму причиненного ущерба и штрафные санкции. Таким образом, в бюджет уплачено более миллиона гривен".

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Источник: https://censor.net.ua/n3048973
 
 
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Где то на Сейшелах заплакала Ирина Луценко. Им бы етих денег еще на один день отдыха хватило бы....
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Будешь продавать 54 коттеджа, приходи-расскажем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСхема по уклонению от уплаты налогов при продаже коттеджей разоблачена на Киевщине
 
 
 
 
 
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