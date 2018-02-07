 Схема по уклонению от уплаты налогов при продаже коттеджей разоблачена на Киевщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства было установлено, что данный гражданин на протяжении 2014-2015 годов реализовал 54 объектов строительства (жилые дома и земельные участки), расположенных на территории Киевской области за наличные средства физическим лицам. И путем сокрытия объекта налогообложения, уклонился от уплаты налогов на

сумму почти 848 тысяч гривен.

В конце января ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Благодаря мерам, принятым в ходе следствия, вышеуказанное лицо возместило сумму причиненного ущерба и штрафные санкции. Таким образом, в бюджет уплачено более миллиона гривен".

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