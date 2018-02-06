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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Беркут (8437) майдан (3756) суд (20416)

 Хуже всего, что вручили подозрение в преступлениях, по которым мне 15 лет грозило, - избитый "Беркутом" "майдановец" Цилицкий дал показания в суде

Избитый "Беркутом" во время событий Революции Достоинства "майдановец" Владислав Цилицкий 6 февраля дал показания в суде.

В января 2014 года вблизи колоннады на Грушевского спецназовцы избили и задержали активиста. Тогда видео с побитым протестующих возмутило всю страну, говорится в сюжете 5 канала, который цитирует Цензор.НЕТ.

"Это случилось 20 января 2014 на колоннаде. Избили "беркутовцы". Это был второй день горячих противостояний. Получил травму головы и ссадины по всему телу", - говорит пострадавший.

Подробности того вечера он рассказал четыре года спустя - уже на судебном заседании. Избитого "Беркутом" мужчину 23 дня держали в закрытом отделении столичной больницы скорой помощи.

"Хуже всего, что мне вручили подозрение в государственной измене, сопротивлении работникам милиции, что собрал митинг. Обвинения, по которым мне 15 лет грозило", - объясняет Владислав.

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Уголовное дело против него закрыли, а вот спецназовцев, которые его избили, до сих пор не наказали. По делу об избиении "майдановцев" Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза фигурировали трое подозреваемых "беркутовцев". Двое из них бежали в Россию. Поэтому сейчас на скамье подсудимых только один - Андрей Хандрикин.

Пострадавший никого не узнает. Говорит, что даже не может вспомнить, были ли спецназовцы в масках - на них были шлемы, к тому же было темно.

Адвокат "беркутовца" утверждает, что Цилицкий и Нискогуз были участниками беспорядков. Говорит, что есть экспертиза, которая может свидетельствовать о том, что Цилицкий бросал в силовиков "коктейли Молотова".

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"У обоих потерпевших были осуществлены смывы с рук, была изъята соответствующая одежда, проведены экспертные исследования, которые показали в то время наличие на смывах остатков горюче-смазочных материалов, а также наличие горюче-смазочных материалов на одежде этих лиц. А сейчас эти лица говорят, что они ничего не делали", - отмечает адвокат подозреваемого Валентин Рыбин.

Цилицкий эти обвинения отвергает. Говорит, что пришел на Грушевского, чтобы посмотреть, что там происходит. И ни оружия, ни спецсредств при себе не имел. Такого же мнения и прокуроры.

"То, что было нами собрано в ходе досудебного расследования, подтверждено сегодня. Планируется на сегодняшнем заседании еще два свидетеля допросить. Это один из работников "Беркута" и журналист, проводивший съемку в январе месяце у колоннады", - констатирует прокурор ГПУ Александр Ковальчук.

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На этом же заседании адвокат Цилицкого подал исковое заявление на возмещение морального и материального ущерба. Их потерпевший оценил в 333 тысяч гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3048970
 
 
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шоб пэтю не обидели и его посипак..
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Так хто ж він такий? участник безладів чи герой революції?
треба визначитись
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Адвокат "беркутовца" утверждает, что Цилицкий и Нискогуз были участниками беспорядков. Источник: https://censor.net.ua/n3048970


революция говоГите победила..?
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Адвокат "беркутовца" утверждает, что Цилицкий и Нискогуз были участниками беспорядков. Говорит, что есть экспертиза, которая может свидетельствовать о том, что Цилицкий бросал в силовиков "коктейли Молотова" Источник: https://censor.net.ua/n3048970
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Якась мішанина і статті. Судять Беркут, а не потерпілого. То давайте докази за і проти Беркута.
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Какой-то адвокат беркутовца слегка "еб..тый". Не -- понятно что он зарабатывает "копеечку" на "хлебушек с черной икорочкой" и т.д. Ему НЕ понять ЧТО ожидало бы Украину в случае совокупления с "таежным" союзом. НИКАКОГО понятия "ПРАВО". НОЛЬ. В пидораше человек есть никто, это скот, быдло, расходный материал. В пидораше НЕТ понятия "ЧАСТНАЯ собственность". КАК без всего этого можно строить хоть какое-то кривое-хромое государство? Бизнес (любой) могут отжать, закрыть, прав (основных) НЕТ. Это все что нужно знать о пидораше.
Так вот люди на майдане ценой собственных жизней защитили, удержали и не дали умереть государству УКРАИНА. Это нужно знать адвокату. Ублюдки стреляющие в безоружных людей - это скот. И теперь адвокат "лепит" народу Украины, что были "экспертизы". КОГДА (ВРЕМЯ, дата) были сделаны эти экспертизы? КЕМ? Теми же уродцами которые расстреливали людей? Хера он лепит людям такую тупую "дичь"??? Может адвокату еще взять на "вооружение" догму "Признание - царица доказательств" ? А хрена стеснятся. Так дело пойдет еще быстрее.
Жаль два выродка сбежали. Уверен, что если бы вскрыли "гнойник" их "работы", то многих и многих "беркутят" можно и нужно было садить на пожизненное заключение. Соколята сатаны.
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беркута СС посадитьнаучебный кол, хату , машину , дачу спалить падле
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коктейли кидал? кидал. побили? - да. вина на обеих сторонах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХуже всего, что вручили подозрение в преступлениях, по которым мне 15 лет грозило, - избитый "Беркутом" "майдановец" Цилицкий дал показания в суде
 
 
 
 
 
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