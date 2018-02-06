 Хуже всего, что вручили подозрение в преступлениях, по которым мне 15 лет грозило, - избитый "Беркутом" "майдановец" Цилицкий дал показания в суде

В января 2014 года вблизи колоннады на Грушевского спецназовцы избили и задержали активиста. Тогда видео с побитым протестующих возмутило всю страну, говорится в сюжете 5 канала, который цитирует Цензор.НЕТ.

"Это случилось 20 января 2014 на колоннаде. Избили "беркутовцы". Это был второй день горячих противостояний. Получил травму головы и ссадины по всему телу", - говорит пострадавший.

Подробности того вечера он рассказал четыре года спустя - уже на судебном заседании. Избитого "Беркутом" мужчину 23 дня держали в закрытом отделении столичной больницы скорой помощи.

"Хуже всего, что мне вручили подозрение в государственной измене, сопротивлении работникам милиции, что собрал митинг. Обвинения, по которым мне 15 лет грозило", - объясняет Владислав.

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Уголовное дело против него закрыли, а вот спецназовцев, которые его избили, до сих пор не наказали. По делу об избиении "майдановцев" Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза фигурировали трое подозреваемых "беркутовцев". Двое из них бежали в Россию. Поэтому сейчас на скамье подсудимых только один - Андрей Хандрикин.

Пострадавший никого не узнает. Говорит, что даже не может вспомнить, были ли спецназовцы в масках - на них были шлемы, к тому же было темно.

Адвокат "беркутовца" утверждает, что Цилицкий и Нискогуз были участниками беспорядков. Говорит, что есть экспертиза, которая может свидетельствовать о том, что Цилицкий бросал в силовиков "коктейли Молотова".

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"У обоих потерпевших были осуществлены смывы с рук, была изъята соответствующая одежда, проведены экспертные исследования, которые показали в то время наличие на смывах остатков горюче-смазочных материалов, а также наличие горюче-смазочных материалов на одежде этих лиц. А сейчас эти лица говорят, что они ничего не делали", - отмечает адвокат подозреваемого Валентин Рыбин.

Цилицкий эти обвинения отвергает. Говорит, что пришел на Грушевского, чтобы посмотреть, что там происходит. И ни оружия, ни спецсредств при себе не имел. Такого же мнения и прокуроры.

"То, что было нами собрано в ходе досудебного расследования, подтверждено сегодня. Планируется на сегодняшнем заседании еще два свидетеля допросить. Это один из работников "Беркута" и журналист, проводивший съемку в январе месяце у колоннады", - констатирует прокурор ГПУ Александр Ковальчук.

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На этом же заседании адвокат Цилицкого подал исковое заявление на возмещение морального и материального ущерба. Их потерпевший оценил в 333 тысяч гривен.