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 Президент Польши Дуда подписал закон о запрете "идеологии бандеризма", - пресс-секретарь

Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь польского президента Кшиштоф Лапиньски.

Ранее Анджей Дуда пообещал подписать закон и передать его в Конституционный суд.

Президент Польши Дуда подписал закон о запрете идеологии бандеризма, - пресс-секретарь 01

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048969
 
 
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Это не что иное как новый валуевский Варшавский циркуляр.
Под "бандеровскую идеологию" можно "пришить" что угодно ,даже українську мову.
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І що робити із 40 міліонами бєндєровців, більше міліона з яких вже окопались у Польщі?
Кожному по три роки ? Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 5845
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так,три роки виправних робіт на польського пана.
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А пан не хоче скуштувати "козацької мами" по шиї ? Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 1086
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на польского пана работать надо по польским законам. Получать 18 злотых в час. ну если совсем через посредника то 9. Но по 14 на верфях спокойно можно найти работу.10 часов в день, 2 субботы рабочие.140 злотых х0,24 =33€ х 24 рабочих дня= 792€ в месяц. Жена пусть получает 9зл 22 раб дня 8 часов =380€. хату можно снять ну как раз за 300-400. Школа бесплатная, сад бесплатный. Медицина частчно платная. не дорого. Цебы дешевле чем в украине, качество продуктов и товаров выше.Машины подержаные дешевые. Так нахера вкалывать на украинских уродов за 10 баксов в день если можно работать на польского пана. Понял?
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Следующий этап, претензия к нашим товарам и запрет некоторых из них. Также выход из ЕС и потом возможно военные действия против Украины. Все по кацапским лекалам
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Та да , вы правы. Они же ссорятся и с Балтами , и с Израилем , и с Украиной одновременно .
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В Польщі розквартировані американські війська. Щоб розпочати військові дії проти України вони мусять прибрати американців зі своєї території.
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Их элиту россияне загубили и самолет не отдают, а им бандеризм снится. Чмошники.
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Польша как это может не показатся странно заинтересована в войне Украины с кацапами. Недавно какой-то польский министр признался, что ихняя экономика сохраняет рост только благодаря нашим заробитчанам. То есть пока война есть и приток рабочей силы есть....
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А война закончится и заробитчане рванут обратно?
Вы полагаете они там потому что война, или потому что зарплата на порядок выше?
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Если самолет и погиб от взрыва, то бомбу заложили в Польше, в РФ могли разве что скрывать этот факт. Да и то всё это из области конспирологии.
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в июле 2013-го года было обращение Верховной Рады в Сейм Польши о признании Волынской трагедии геноцидом поляков. Тогда это обращение подписали 119 народных депутатов Украины от фракции Партии регионов, 23 избранники от Коммунистической партии и шесть внефракционных. Некоторые из этих людей прекрасно чувствуют себя сейчас и построили карьеры при современниках. Среди подписантов были Евгений Мураев, Евгений Балицкий, Нестор Шуфрич, Владимир Макеенко - популярный провластный медиамагнат. Геннадий Труханов, мэр Одессы. Елена Бондаренко, участница шоу на российских каналах и американская теща. Инна Богословская, Богуслаев, атакже эксперты всех тем и на все времена - Кузьмук и Кинах. http://replyua.net/blog/87777-v-iyule-2013-go-goda-my-sami-zapustili-tot-mehanizm-kotoryy-srabotal-segodnya-i-duda-tut-ni-pri-chem-zhurnalist.html
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Нет, не было ! было вырезание украинцев армией крайовой на Волыне и Галичине, а так называемая резня- была обоюдная ,только поляки сами виновны, что окупировали наши земли и проводили агресивную политику пацификации и ущемления украинцев по национальной и религиозной приналежности....
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Закончится как и в прошлый раз: половину заберут немцы, вторую заберут русские.
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До этого они с большевистской Россией + Венгрия и Румыния успешно поделили Украину. Историю нужно помнить хотя бы для того чтобы она не повторилась.
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Да что вы говорите!
"поделили Украину"?
Это в каком же году?
Вы не путаете с "тремя разделами Польши"?
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Не зря Тарас Шевченко униатов не любил...
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Xитайте матеріали нюрнбергського трибуналу в оригіналі всі томи. Немає там злочинів Бандери та українських націоналістів. http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/NT_major-war-criminals.html
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ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли...

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.

Тарас Шевченко


Не судилось тоді, не вийшло і зараз.
Не пропали і не пропадемо.
Слава Україні!
Героям Слава !!


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«Слава Україні - Героям Слава!»

Це вітання використовували в часи УНР та міжвоєнні роки, було поширене в УПА та ОУН (б).

В Уряді пропонують офіційно ввести військові привітання "Слава Україні", "Героям слава".
Новина від 6 лютого 2018

Альо, поляки, привєт от бєндеровцев Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 1816
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приедет НАТО к нам на учения, или мы выедем куда, официально военно поздороваемся, как предложено, а тут поляк рядом стоит. Солдата хвать, и на 3 года в тюрьму Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 3728
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250 тыс. украинской армии хвать и тюрьму ? Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 1706
А что делать с Литовско-польско-украинской бригадой ?
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вот и я о том же)) Как они представляют сотрудничать в рамках этой Бригады, если наши будут использоваться приветствием УНР? Это же противоречит их скрепам!
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А ты офицер ВСУ и тебе службу с поляками надо проходить? чего так озаботился?
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А что делать с Литовско-польско-украинской бригадой??

А реальный толк от этой бригады, кроме пиара, хоть какой то есть!? Кроме пыль в глаза
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разве вам не понятно, что поляки спят и видят, чтобы вернуть себе львов и зу?
это для них, как для нас крым.
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Спать не вредно, даже полезно, сладкие сны можно увидеть
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да, народ из львова сослать поближе к Германии, а себе забрать львовскую мусорку богатую природными ресурсами и говенными дорогами. И заселить туда поляков с Кракова и Катовице.
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Когда Украина будет нормальной страной как Польша, тогда с ее мнением будут считаться.
А пока что, хоть и некоторые государства и недовольны этим решением, они забудут про это, и не будут портить отношения с таким государством как Польша ..
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Я люблю Украину, и сам с Украины с рождения, и живу тут по сей день.
Но, из-за Украинской власти, которая ничего общего с интересами Украины не имеет, портит лицо нашей страны уже 30 лет ..
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Чому українська влада не виставляє полякам вимоги: 1) повернути заґарбані українські землі (саме на них вела боротьбу УПА, а не на етнічних польських землях); 2) виплатити грошове відшкодування заподіяним збиткам за 600 років польської аґресії (від часу після Грюндвальскої битви 1410 р., де вони разом з русами і литовцями розбили хрестоносців, і після якої поляки поперли на Русь-Україну, і аж до операції "Вісла" 1947 р.)??
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Потому что Украинская влада это кучка бизнесменов, круговая порука, мафиозная семья, и плевать они хотели на историю Украины, которой они кстати не знают .. Когда же вы поймете, что это власть преступников, которая уничтожает Украинскую государственность ..
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Україні треба вести закон який би зміг почистити її тили від сепаратистів рашинських , які державу розрушають з середини., Вільно ведуть пропоганду по Тв , в газетах і через інтернет...позор .., це в той час коли гинуть хлопці на передовій...а З Польші треба брати те що вихідно ,і звичайно захищати українців на її території ,і вести просто пропоганду, що українець повинен оставатися українцем не залежно де..В даний момент істерики не доречні .., Всьому свій час...
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Очередной провал нынешней власти Порошенко-Гройсмана-Порубия, которые устроили идиотский Майдан, приведший их к власти, а Украину к тяжелым последствиям - потери территорий, развалу экономики, нищете населения, к внешнеполитическому упадку, разнузданному воровству и коррупции, бегству из Украины 10 миллионов украинцев, т е большей части работоспособного населения. Украина сегодня унижена и оплевана. А этим..."не знаю как назвать" хоть бы что. Ездят по Сейшелам и Мальдивам за огромные деньги и чувствуют себя безнаказанными.
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Все "Реформы" которые проводила нынешняя власть приводила только к самым тяжелым последствиям. К разрушению инфраструктуры украинского государства. Кстати "европейский курс" так как его проводит Порошенко и его команда (Климкин, Луценко, Порубий) ничего кроме потерь не дал Украине. Европа только оскорбляет и плюет нам лицо. А те крайне незначительные финансы, которые были нам предоставлены ЕС, разворовывавются и на них высшие чиновники с семьями ездят по Сейшелам и Мальдивам, тратя на себя сотни тысяч и миллионы евро.
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E!Браво за критику барижної влади!А по темі-це елементарна змова корумпованих "еліт",аби помішати єднатися народам у боротьбі проти корумпату!Навіть Америка,а не тільки евреї в оккуе!Барзо добже,що маску скинули,бо такі діди поляки,як командир оперативної групи «Вісла» та інші військові функціонери в попередню війну говорили чітко, що всіх українців, котрі повертаються з виселення до своїх рідних сіл, треба арештувати й «вислати до концентраційного табору»Виходить- бандерівці у них відібрали території,а не комуняка-окупант.Що ж,тепер лишилося тільки ноги польській урві перед х"лом розчепірити,та ще й платити доведеться ЕС штрафи за зраду евопейським цінностям,і змову з кремляцькими окупантами України !Як,до речі,й гендлярям України,що 25-ть оків грабуюь український народ! http://www.nasze-slowo.pl/%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0-%D0%B7%Dв 0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83/
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ОТЫМЕТЬ КАЧИНСКОГО В ОЧКО И ЗАСТАВИТЬ ЦЕЛОВАТЬ ИКОНУ БАНДЕРЫ
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Откровенно был лучшего мнения об умственных способностях дудки. Польша самостоятельно и чисто из дурацких амбиций залезла в задницу. Теперь ее осуждают не только в ес, правда по другим мотивам, но и их прямые союзники американцы. Вот так взять и просрать в миг свой имидж демократического государства надо еще уметь


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А вы ненаходите, что между Хуйлом и дудой, есть общий стержень, напоминающий фалос???
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ДУДУ ПОСТАВИТЬ РАКОМ И АЙДУДУ ЕМУ В ПОПУ СОТВОРИТЬ В ХОРОВОМ РЕЖИМЕ
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Опять пособачиться захотелось? Я ведь в раз в сети наскребу пару левых фоток, поприкольнее и стану утверждать, что это мобстероид))). Как по мне, так проще удавить флакон вместе и посмотреть вживую
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Дурака не включай, тебя пробили по всем параметрам, последнее сомнение отпало когда ты набрал с мобилы нас и люди тебя узнали из Одессы и отсюда. Не зли нас, клоун Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 8164
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А для чего меня надо пробивать ? Я в одессе никогда не жил, пишу под своим именем, телефон свой выкладывал здесь неоднократно, со многими форумчанами что живут в бундесе встречался вживую.. А относительно "нас" и "людей" - это уже скорее тема для полиции
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Я лично не бухаю, тем более с жидами, встретится могу с тобой в любое время, об этом тебе было уже сказано. Тут некоторым настоящим немцам не нравится что ты себя выдаешь за немца и обсераешь Германию
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Так какие проблемы? Давай встретимся. Набери меня и договоримся о времени и месте. Прихвати и этих некоторых, которым что то не нравиться. М.б. после встречи и желание бухнуть появится)
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Не смеши Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 5606 Теперь я буду решать где и когда я встречусь с тобой
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А я и не смеюсь. Ответ принят. Хотя съезд тоже ответ. Со встречи Игорем Лемке ты кстати тоже съехал. Подлинный ариец))))
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Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 8230 Я общался с тремя лемке, двое отпали автоматиш, а вот третий с украины и взял фамилию жены, но никто из них не признался что срет на цензоре Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 8230 Ты в натуре, черт Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 6968
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Я только переводчик с немецкого на русский Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 4703
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Никогда я не включал заднюю, как всегда писдишь Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 9410
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На цензор я захожу не срать, а высказываю свое личное мнение и то далеко не по всем вопросам и имею на это право, как любой человек. Гадости о германии я не писал никогда, хотя некоторые вещи в политике меня действительно раздражают, к примеру тема мигрантов. Но о своих раздражениях я писал не на цензоре, а в канцелярию меркель. Твоя агрессивность и применение фейков мне не понятны. Но если ты без этого никак - валяй дальше, мне до фени, меня это не достает
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Лично мне ты в член не уперся, но вспомни свой звонок мне на мобилу, когда ты с ходу наехал. Вот это меня зацепило как обычно в таких случаях, а тема была про пообщаться если помнишь и соскачил ты, ну то такое... Если по чеснаку, когда я узнал с кем имею дело, мне стало смешно, я чисто думал там мужик с яйцами, спарринг-партнер... а оказалось дряхлый пенек брызгающий слюной Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 1923
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Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 7308мужик с яйцами, спарринг, партнер???
Ну тогда в моем случае ты ничего не потерял, у меня ориентация несколько другая Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 8016
А если без хамства жить тяжко, то давай кумпель продолжай, нервы у меня крепкие, а приколисты мне нравятся Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 4013
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Українців громадян Польші і громадян Рашки набагато більше чим поляків чи росіян громадян України тому вплив на владу як Польші так і Рашки можлив зі середини... просто тим ніхто не займаеться ... українська рада займаеться тільки тим , щоб зарисуватися. один перед одним...

... Поки в дома стільки с =толкотні.., сварок і амбіцій чи реально займатися сусідами???)))))) хто б зміг обеднати ,. Хоча б европейський вектор??? ,,".....невже істерична Юля..., чи амбіційний взятий на лізінг ,...Міша грузин?)))
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Отак поступово............................. все і стане на свої місця............... Президент Польщі Дуда підписав закон про заборону "ідеології бандеризму", - прес-секретар - Цензор.НЕТ 8886
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Если бы сраный жид Вальцман в 2014 году ввел военное положение как того приписывает закон и Конституция ,никто бы из стран бывшего соц.лагеря никаких надуманных претензий не предъявлял.А так маемо шо маемо,барыга президент и такое отношение к Украине.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент Польши Дуда подписал закон о запрете "идеологии бандеризма", - пресс-секретарь
 
 
 
 
 
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