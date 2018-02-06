 Президент Польши Дуда подписал закон о запрете "идеологии бандеризма", - пресс-секретарь

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь польского президента Кшиштоф Лапиньски.
Ранее Анджей Дуда пообещал подписать закон и передать его в Конституционный суд.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
валуевскийВаршавский циркуляр.
Под "бандеровскую идеологию" можно "пришить" что угодно ,даже українську мову.
Кожному по три роки ?
Вы полагаете они там потому что война, или потому что зарплата на порядок выше?
"поделили Украину"?
Это в каком же году?
Вы не путаете с "тремя разделами Польши"?
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли...
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Тарас Шевченко
Не судилось тоді, не вийшло і зараз.
Не пропали і не пропадемо.
Слава Україні!
Героям Слава !!
Це вітання використовували в часи УНР та міжвоєнні роки, було поширене в УПА та ОУН (б).
В Уряді пропонують офіційно ввести військові привітання "Слава Україні", "Героям слава".
Новина від 6 лютого 2018
Альо, поляки, привєт от бєндеровцев
А что делать с Литовско-польско-украинской бригадой ?
А реальный толк от этой бригады, кроме пиара, хоть какой то есть!? Кроме пыль в глаза
это для них, как для нас крым.
А пока что, хоть и некоторые государства и недовольны этим решением, они забудут про это, и не будут портить отношения с таким государством как Польша ..
Но, из-за Украинской власти, которая ничего общего с интересами Украины не имеет, портит лицо нашей страны уже 30 лет ..
Ну тогда в моем случае ты ничего не потерял, у меня ориентация несколько другая
А если без хамства жить тяжко, то давай кумпель продолжай, нервы у меня крепкие, а приколисты мне нравятся
... Поки в дома стільки с =толкотні.., сварок і амбіцій чи реально займатися сусідами???)))))) хто б зміг обеднати ,. Хоча б европейський вектор??? ,,".....невже істерична Юля..., чи амбіційний взятий на лізінг ,...Міша грузин?)))