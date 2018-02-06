 Президент Польши Дуда подписал закон о запрете "идеологии бандеризма", - пресс-секретарь

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь польского президента Кшиштоф Лапиньски.

Ранее Анджей Дуда пообещал подписать закон и передать его в Конституционный суд.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.