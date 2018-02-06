 "Верим, что решение Конституционного суда позволит перевернуть эту страницу", - посольство в Польше о законе про запрет "идеологии бандеризма"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном в твиттере заявлении Посольства Украины в Польше.

"Позиция Украины, высказанная президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, Верховной Радой Украины и Министерством иностранных дел по закону об Институте нацпамяти для Польши остается без изменений. Верим, что дальнейший диалог Украины и Польши и решение Конституционного суда Польши позволит перевернуть эту страницу и идти вперед", - сказано в заявлении.

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Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.