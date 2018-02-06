"Киев - важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть", - цитирует президента Молдовы Додона Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Политик не стал конкретизировать, в чем именно может заключаться помощь Киева.
Он также признал, что за время президентства еще не имел контактов со своим украинским коллегой, а на вопрос о том, когда может состояться встреча с Порошенко ответил "всему свое время".
Напомним, известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.
Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.
После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.
В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.
Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,яка є живою,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.
Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Справжнє ім*я Бога = Вишень, більш відоме як Вишна або Всевишній,тобто Всесвіт,який є безкінечним та живим організмом,та забороня вбивати живих істот і рано чи пізно,але завжди, карає злочинців як злоякісні пухлини на своєму організмі.
До Корчинського питань ні в кого нема ?
Жінка Корчинського - у фракції Ляшка - просто супер патріотка ...