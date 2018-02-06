EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  3301  72
Все про:конфликт (660) Молдова (887) Приднестровье (378) Додон (94)

 Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья, - Додон. ВИДЕО

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь его стране найти компромисс в вопросе Приднестровья.

"Киев - важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть", - цитирует президента Молдовы Додона Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Политик не стал конкретизировать, в чем именно может заключаться помощь Киева.

Он также признал, что за время президентства еще не имел контактов со своим украинским коллегой, а на вопрос о том, когда может состояться встреча с Порошенко ответил "всему свое время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные проводят учения на территории непризнанного Приднестровья, что угрожает суверенитету Молдовы, - МИД

...

Напомним, известный пророссийскими взглядами Игорь Додон был избран президентом Молдовы в ноябре 2016 года. Во время теледебатов, еще в статусе кандидата, он заявил, что Крым принадлежит России.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире, хотя регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную.

Также читайте: Молдова будет считать убытки от военного присутствия России в Приднестровье для подготовки иска к РФ

После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашениею на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в Кишиневе просит СМИ Молдовы не называть оккупированный Крым "российским"

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС).

Источник: https://censor.net.ua/n3048967
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Додон , трамбон , габон . Гавно вы ваше благородие .
 показать весь комментарий
 
 
что Крым принадлежит ...ссии."!,а что он хочет услішать..?! кому ж тогда принадлежит Приднестровье?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а пока есть такие мелочи,как цена на газ с 1 апреля вырастет на 62%
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та ты шо...а если не вырастит-удалишь свой аккаунт?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а якщо таки виросте - зміниш свій нік на "Офшоркін-брехло" ? Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья, - Додон - Цензор.НЕТ 8132
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
его настоящий ник это ГЕЙ ИЗ МОСКВЫ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты хочешь сказать,что украинская власть наврала опять? ты моего ника боишься,как порошенко Саакашвил или еще больше?
 показать весь комментарий
 
Полюбляю скринити такі коментарі з прогнозами, а потім дістаю їх при потребі. Ну шош, подивимось чого вартий прогноз собаки.
 показать весь комментарий
 
 
Доказова база даних щоб не бути голослівним. Таке впєчатляєт.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
на 73 %. У вас сведения устарели.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ответьте на вопрос пан экономист, готова ли экономика Украины к цене на газ 12 грн за 1 куб ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
если поляки увеличат количество мест для украинцев птицефабриках,то да Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья, - Додон - Цензор.НЕТ 6529
 показать весь комментарий
 
 
Ну да. И единственная позиция Украины это вывод рашистов с територии другого суверенного государства и уничтожения приднестровья как административную еденицу. Вот и все.
 показать весь комментарий
 
 
Причем выводить надо как в Иловайске - зеленый коридор для мышебратьев, и последующая полная зачистка.
 показать весь комментарий
 
 
Позиція України щодо Придністов'я одна: Придністров'я - це споконвічна українська земля і вона має повернутися додому.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Встреча двух додонов промосковских таки должна состояться.))))
 показать весь комментарий
 
 
Для початку додону було б непогано знайти компроміс зі своєю совістю, бо дуже вже кацапам дупу лиже. А щодо компромісу з Придністров'ям - то тут компромісу бути не може. Чуже треба кацапам повернути, вояків вивести, техніку здати на металолом.
 показать весь комментарий
 
 
До речі - було б не погано ... Через ООН позбавити РФію статусу "миротворця" там і змусити кацапів вимітатися з Молдови ... Був би не поганий прецедент .
 показать весь комментарий
 
 
Дін-Дон... Дін-Дон.. приблизно так Я сприймаю все, що говорить Додон.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да,соевые помогут,подсобят пару генералов-шапкозакидателей.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,яка є живою,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.
Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Справжнє ім*я Бога = Вишень, більш відоме як Вишна або Всевишній,тобто Всесвіт,який є безкінечним та живим організмом,та забороня вбивати живих істот і рано чи пізно,але завжди, карає злочинців як злоякісні пухлини на своєму організмі.
 показать весь комментарий
 
20 лет Украина наблюдала за этим конфликтом со стороны не понимая, что война на границе может её перейти. Каким образом содержится группировка Рф в приднестровье до сих пор ????? Без Украины это невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
в 1992 , в Молдві , УНСО з Корчинським воювало НА БОЦІ кацапських козачків ...
До Корчинського питань ні в кого нема ?
Жінка Корчинського - у фракції Ляшка - просто супер патріотка ...
 показать весь комментарий
 
 
Вона кацапка, напівбожевільна. ПМР се українська територія, на якій у 1924 році кацапи створили маріонеткову Молдавську АСРР, до якої в 1940 році приєднали Бесарабію. Тобто, се українська територія, така сама як Луганщина чи Донеччина. Придністровці спершу просилися в Україну, але залякане українське керівництво не було здатне на подібні вчинки. Тепер там кацапський плацдарм, звідки вони легко відріжуть Одесу від великої України під час гіпотетичного десанту з Криму.
 показать весь комментарий
 
 
УНСО воювало не на боці Росії, воно воювало за українське Придністров'я. Придністров'я - це споконвічна українська земля. І лише недолуга політика керівництва України, яке підтримало румун, призвела до того, що Придністров'я опинилося під владою Росії.
 показать весь комментарий
 
А ты думаешь, что кого то из руководства это заботило, ну нас с тобой и многих простых да ,однако проФФесор помог озаботится , хотя и больше всех не хотел
 показать весь комментарий
 
А компромисс один - русских нахер на историческую родину. И будет всем нам счастье...
 показать весь комментарий
 
 
конечно может, но не тебе, кремлевский холуй
 показать весь комментарий
 
поможем . а как же . мы со своей стороны границу будем держать а молдаване со своей стороны зайдут и вычистят этот гадюшник Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья, - Додон - Цензор.НЕТ 846
 показать весь комментарий
 
 
Дядя Додон был и есть ......,.дальше сами продолжайте мысль, я не хочу на ночь нецензурничать
 показать весь комментарий
 
КОНЕЧНО ПОМОЖЕМ !!! ВСЕМ МИРОМ СТАРУЮ ПРОСТИТУТКУ РОССИЮ МОЧИТЬ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Полная блокада со стороны Украины и возвращение ПМР под юрисдикцию Молдовы. Батальон "Донбасс" займется организацией "зеленого коридора" через Украину для вывода войск Немытой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья, - Додон. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх