 В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает МИД РФ.
Жертв и пострадавших нет, а зданию нанесен существенный материальный ущерб.
"Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", - сказано в сообщении.
В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор ушел под воду мост, который построили кацапские военные.
Ждем того же от моста через Керченскую протоку.
Козломордые опять сирийцев газом травили.
Но все возвращается достаточно быстро)
В Кремль хтось прислав термоядерну міну
З написом "Це тобі за Україну!",
Раптом здригнулась довкола земля, -
Більше нема ні Москви, ні Кремля.
Де вони всі ховались?
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,яка є живою,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.
Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Справжнє ім*я Бога = Вишень, більш відоме як Вишна або Всевишній,тобто Всесвіт,який є безкінечним та живим організмом,та забороня вбивати живих істот і рано чи пізно,але завжди, карає злочинців як злоякісні пухлини на своєму організмі.
"русские сошли с ума - они бомбят все подряд - дома, больницы..." Месть за сбитый самолет новорожденных успели вытащить из инкубаторов - они эвакуированы, но без оборудования выжить им будет нелегко. репортаж Гади Абдалла, Национальная Больница в Маарат ан-Нуман,4 февраля 2018
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&topic=44
Сподіваюсь,що здохлі таки є з "торгівельних партнерів". Якщо вже точно зараз немає,то точно будуть.Бо багато хто пам'ятає Алєппо...