 В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает МИД РФ.

Жертв и пострадавших нет, а зданию нанесен существенный материальный ущерб.

"Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", - сказано в сообщении.

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