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 В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм

6 февраля приблизительно в 16.00 по местному времени в здание Торгового представительства Российской Федерации в Дамаске в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом  сообщает МИД РФ.

Жертв и пострадавших нет, а зданию нанесен существенный материальный ущерб.

"Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", - сказано в сообщении.

Также читайте: Россия ответственна за химатаки в Сирии, - Госдепартамент США

Источник: https://censor.net.ua/n3048966
 
 
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Им срочно нужны наши инструкт... то есть отпускники! Отпускники, которые любят отдыхать в горячих точках. Тогда торговое представительство россии сможет барыжить металлоломом, например.
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Фух, а я вже подумав, що попала, але не взірвалась.)))
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Хороших новостей много не бывает.
В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор ушел под воду мост, который построили кацапские военные.
Ждем того же от моста через Керченскую протоку.
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та то они нечаянно.они хотели шоб кацапня была...а ее не оказалось
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ты во время обстрела под кровать спрятался?А фото Хуйла захватил,как оберег от мин? В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм - Цензор.НЕТ 5311
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Міна українська? В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм - Цензор.НЕТ 1050 Напевне з лугандона прилетіла...
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Хм. Вроде ж Путин всех террористов неоднократно победил, а тут мина, да в самой столице Асада
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Там целые районы в городе не контролируются асадитами.
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Чёт смешно! Кто стрелял? Может, как фсегда - сами в себя... Мина тыжелей воздуха!
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Кнессет Израиля предлагает признать Голодомор геноцидом украинского народа. россия плюется ядом.
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Ответочка.Сильно россия зраділа польскому закону.А ізраїльські депутати побували в Україні в грудні і СЬОГОДНІ зрозуміли-був геноцид(назло шовіністам,що шляхетним,що під боярами чи під бояришніком)
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Не может быть.Путька победил ИГИЛ еще в 2015. В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм - Цензор.НЕТ 4196
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игил пабежден но мины и ракеты летают....парадокс
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Это блуждающие мины... С времён 1-й Крымской войны
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А ще рф срочно реформувало армію,після першої кримської війни-коли англо-франко-турки рашці наваляли-так і досі срочно реформують-і блін все пару років не хватає-то на першу світову не встигли лінкори побудувати(а як би побудували то ух би туркам наваляли),то на другу світову не встигли ще з двадцять тисяч танків зробити(20 000 на початок війни,50000 т-34 під час війни,не рахуючи легкі і важкі танки і по ленд-лізу-і то ледве виграли,повторити ще шось хочуть),після Чеченської тоже нареформували-половину флотської авіації на Кузі потопили-не вступивши в бій.Реформатори
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"Рєшительно осуждаєм очєрєдную вилазку тєррорістов..." - це кацапи про кого? Про ЧВК "Вагнера"? Про іранські бригади? Якщо про міну, яка попала у їхню дипмісію, то це - відплата за дії терористів. Тішить, що сирійські повстанці контролюють околиці Дамаска і кацапські космонавти вкупі з різними ЧВК не можуть з цим нічого вдіяти.
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а в кацапские конторы в Киеве ни мина ни бомба не попадает..
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"Міна була доставлена в Сирію контрабандою з України" - забули додати.
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Особливо сподобалось "рішітільна асуждам". Потвори мокшанські.
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Я вот не по теме, но сейчас сидит в студии 112-го канала Рева. Ему задаёт вопрос военный, который в 90-х годах ушёл на пенсию и жалуется, что она не очень достойная. То есть человек служил, но где и для кого. Понятно, что ему тоже должна начисляться достойная пенсия. Но где логика? С шахтёрами или металлургами, или с другими слоями населения, но как быть с военными, которые служили не известно кому и чему. Почему народ Украины должен платить налоги военным, которые служили совдепии и служили в Афгане. Ответьте пожалуйста на этот вопрос.
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Громадяни України мають право на пенсію. На яку - це вже інша справа.
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А откуда её брать? Сегодня отчисления в пенсионный фонд откуда берётся?
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В ПФ велика нестача коштів яку покривають з інших джерел.
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Ещё добавлю афганцев, что с этим делать? Почему сегодняшняя Украина должна что то платить?
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Ну афганці та інші військовослужбовці що служили в СА не сиділи і не чекали тупо пенсію. Вони тут теж працювали і до того ж це наші громадяни. Коли казляндія в 2014 році почала війну, то в числі добробатів було багато тих же афганців, які ділились своїм бойовим досвідом.
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О! Ответочка прилетела!
Козломордые опять сирийцев газом травили.
Но все возвращается достаточно быстро)
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заблудилас и не успели по приказу вывести, кстати, а торговое представительство, это в том числе военторг, ну значит вернули товар, не качественным окозалса. В Сирие иногда соблюдает права покупателья.
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Шкода, що міна звичайна.

В Кремль хтось прислав термоядерну міну
З написом "Це тобі за Україну!",
Раптом здригнулась довкола земля, -
Більше нема ні Москви, ні Кремля.


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Ну и где же мозги у кацапосми? Вроде ж всех пабедили уже три раза. Кому они решительный протест выражают? Асаду чи шо?
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Жалость то какая ! А чего ракетка только одна была ?
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ботяра вирішив підкачати наші грошики... В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм - Цензор.НЕТ 2923
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А чому постаждалих немає? В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм - Цензор.НЕТ 4147
Де вони всі ховались?
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"Жертв и пострадавших нет" - почему торговое быдло не на рабочем месте ? , гостей встречать нужно , 120 х 90 х 120
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,яка є живою,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.
Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Справжнє ім*я Бога = Вишень, більш відоме як Вишна або Всевишній,тобто Всесвіт,який є безкінечним та живим організмом,та забороня вбивати живих істот і рано чи пізно,але завжди, карає злочинців як злоякісні пухлини на своєму організмі.
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Пора уже донатить тех повстанцев, которые истребляют русню!))
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А если такой болванкой по голове? Больно наверно ??
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Syrian Revolution‏ @S_R_L_W 3 ч.3 часа назад

"русские сошли с ума - они бомбят все подряд - дома, больницы..." Месть за сбитый самолет новорожденных успели вытащить из инкубаторов - они эвакуированы, но без оборудования выжить им будет нелегко. репортаж Гади Абдалла, Национальная Больница в Маарат ан-Нуман,4 февраля 2018
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Шкода,що "світова спільнота" не помічає злочини проти людства і людяності,коли їй це здається вигідним.
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Подкачай себе мозги, суешь своих никому не нужных 5 копеек во все темы. Сдрысни.
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мина так понимаю тоже украинская ? В столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм - Цензор.НЕТ 4160
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Похоже террористам ИГИЛ забыли сообщить, что хутин их победил
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Воїстину Акбар !
Сподіваюсь,що здохлі таки є з "торгівельних партнерів". Якщо вже точно зараз немає,то точно будуть.Бо багато хто пам'ятає Алєппо...
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ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО ДАЖЕ ЯДЕРНУЮ БОМБУ В МОСКВЕ ВЗОРВАТЬ !!! ЗА ХИМИЧЕСКИЕ АТАКИ !!!
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Плохо что нет пострадавших среди кацапских бандитов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ столице Сирии Дамаске в российское торговое представительство попала мина калибром 120 мм
 
 
 
 
 
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