 Суд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК).
"Суд учел только аргументы защиты обвиняемого, которая указывала, что Буран принял детективов НАБУ за грабителей, поэтому стрелял в них на поражение. Это является манипуляцией, поскольку есть видеозапись обысков, на которой видно, что детективы НАБУ четко представились", - отметил юрист ЦПК Виталий Цокур.
По мнению юриста, освобождение Бурана из-под стражи "дает ему моральное превосходство и возможности влиять на ход рассмотрения дела по свидетелей, которые должны быть допрошены". "Кроме того Алексей Буран сможет бесконечно затягивать рассмотрение дела фактически "выдвигая свои требования" к обвинению, что мы сейчас часто наблюдаем в судах", - допустил Цокур.
В ЦПК сообщают, что Буран - последний фигурант расследуемых НАБУ уголовных дел, который до сегодняшнего дня был под стражей. "Все остальные были уже предварительно освобождены под залог, домашний арест или взяты на поруки", - указали в организации.
Напоминаем, детективы НАБУ разоблачили судью Малиновского районного суда Одесса Бурана на получении неправомерной выгоды (взятки) в размере 500 тыс гривен. 29 марта 2016 года во время проведения обыска в его доме судья оказывал сопротивление работникам НАБУ и Национальной полиции и применил огнестрельное оружие. 31 марта, после получения согласия Верховной Рады Украины, судья был арестован.
Вот тогда бы,все было бы прекрасно!!!
И судьи бы выводы сделали и упырь от ответственности не убежал бы.
Пусть перед Господом Богом свою правоту доказывал.
Так надо господа! Ну надо!!!
судя по тому, что вы тут четвёртый год квакаете во всё горло,
а народ, судя по твоему выперду " сидить мовчки", то логически получается, что все эти четыре года в вашем образе пердел не народ ?
антонио, палисся )))
у вас там специальній генератор кличек порошенко есть по имени андрей портнов ?
полезная креатура,послушная
а ты за то, чтобы президент командовал решениями судов ?
угу - в США ... а в Україні всі суди слухняно слухають вказівки Банкової .
а подтверждения этому нэма
Саме таку
"люстрацію", а не справжню цих ментів, прокурорів і суддів вирішив провести
Парашенко.Бо справжня люстрація знищить злочинну вертикаль влади, яку він очолює,
бо йому потрібні на цих посадах люди системи, кишенькові і контрольовані. Інакше
виникне ланцюгова реакція корупційних скандалів, звільнень,судів, народних люстрацій, яка врешті-решт добереться до АП і
до нього!
не кацапия у нас и не надо призывать президента командовать судами
зачем тебе я ?
Вот видите! Все! А он шо, крайний? Не-е-е-е... Не пойдет так. Уж если срать на всех, так срать! Круговая порука. Страшное дело, блин.
в противозаконных действиях все равны
просто у народа кишка тонка
кацапура, ти за межами своєї родіни )))
Так надо отпускать.
верховний суд тільки створений,
всю гидоту за день не зметеш.
Комментировать сил нет.
Пристрелили бы, и не бы дела. Есть тело - нет дела
https://www.youtube.com/watch?v=lQx6YBtQZbw
Называется - там, где-то в другой реальности жизни))
22 місяці він сидів у СІЗО, що дорівнює 38-39 місяців (закон савченко).
Зараз його випустили...
#ЦПК починає кричати про #зраду.....
Так зрада є, але ця зрада в @nab_ukr!
22 місяці і не склали обвинувальний акт?
Ганьба Ситнику, ганьба детективам!
Який може бути вплив Бурана на свідків, яких потрібно опитувати?
Ви там всі здуріли, за ці 22 місяці.
Чи може НАБУ щось вимагає?