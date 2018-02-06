 Суд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Суд учел только аргументы защиты обвиняемого, которая указывала, что Буран принял детективов НАБУ за грабителей, поэтому стрелял в них на поражение. Это является манипуляцией, поскольку есть видеозапись обысков, на которой видно, что детективы НАБУ четко представились", - отметил юрист ЦПК Виталий Цокур.

По мнению юриста, освобождение Бурана из-под стражи "дает ему моральное превосходство и возможности влиять на ход рассмотрения дела по свидетелей, которые должны быть допрошены". "Кроме того Алексей Буран сможет бесконечно затягивать рассмотрение дела фактически "выдвигая свои требования" к обвинению, что мы сейчас часто наблюдаем в судах", - допустил Цокур.

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В ЦПК сообщают, что Буран - последний фигурант расследуемых НАБУ уголовных дел, который до сегодняшнего дня был под стражей. "Все остальные были уже предварительно освобождены под залог, домашний арест или взяты на поруки", - указали в организации.

Напоминаем, детективы НАБУ разоблачили судью Малиновского районного суда Одесса Бурана на получении неправомерной выгоды (взятки) в размере 500 тыс гривен. 29 марта 2016 года во время проведения обыска в его доме судья оказывал сопротивление работникам НАБУ и Национальной полиции и применил огнестрельное оружие. 31 марта, после получения согласия Верховной Рады Украины, судья был арестован.

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