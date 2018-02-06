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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2130) взятка (3534) суд (20416) судья (1802) Буран (15) домашний арест (25)

 Суд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ. ФОТО

Заводской районный суд Николаева отпустил под круглосуточный домашний арест судью Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Суд учел только аргументы защиты обвиняемого, которая указывала, что Буран принял детективов НАБУ за грабителей, поэтому стрелял в них на поражение. Это является манипуляцией, поскольку есть видеозапись обысков, на которой видно, что детективы НАБУ четко представились", - отметил юрист ЦПК Виталий Цокур.

По мнению юриста, освобождение Бурана из-под стражи "дает ему моральное превосходство и возможности влиять на ход рассмотрения дела по свидетелей, которые должны быть допрошены". "Кроме того Алексей Буран сможет бесконечно затягивать рассмотрение дела фактически "выдвигая свои требования" к обвинению, что мы сейчас часто наблюдаем в судах", - допустил Цокур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинительный акт по одесскому судье-взяточнику Бурану направлен в суд, - НАБУ

Суд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ 01

В ЦПК сообщают, что Буран - последний фигурант расследуемых НАБУ уголовных дел, который до сегодняшнего дня был под стражей. "Все остальные были уже предварительно освобождены под залог, домашний арест или взяты на поруки", - указали в организации.

Напоминаем, детективы НАБУ разоблачили судью Малиновского районного суда Одесса Бурана на получении неправомерной выгоды (взятки) в размере 500 тыс гривен. 29 марта 2016 года во время проведения обыска в его доме судья оказывал сопротивление работникам НАБУ и Национальной полиции и применил огнестрельное оружие. 31 марта, после получения согласия Верховной Рады Украины, судья был арестован.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048965
 
 
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картина Репіна Суд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 5515 "..птіца- гаварун уважно слухає методички куратора"
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а пока есть такие мелочи,как цена на газ с 1 апреля вырастет на 62%
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якщо народ буде сидіти мовчки - ще й не так зросте ...
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нАБУ,должна была его пристрелить при задержании!
Вот тогда бы,все было бы прекрасно!!!
И судьи бы выводы сделали и упырь от ответственности не убежал бы.
Пусть перед Господом Богом свою правоту доказывал.
Так надо господа! Ну надо!!!
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якщо народ буде сидіти мовчки...

судя по тому, что вы тут четвёртый год квакаете во всё горло,
а народ, судя по твоему выперду " сидить мовчки", то логически получается, что все эти четыре года в вашем образе пердел не народ ?

антонио, палисся )))
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Да шо ты будешь делать. Опять пэрэмога. Петру Бляхеру еще один орден даешь.
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а лолита не прижилась ?

у вас там специальній генератор кличек порошенко есть по имени андрей портнов ?
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,еще и восстановят,,,будет теперь судить по правильному ,а не по закону..
полезная креатура,послушная
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будет награждён и переведён в ещё более хлебное место..детективов в расход..слава великому рехформатору пэте..
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Петро бляхер готовится уже к наступающим выборам. Продажные судьи, коррупционеры, учителя фальсификаторы и сепаратисты с рыгоаналами ето будущий електорат и помошники Пэтра Бляхера. Иначе на выборах он пролетает как над Украиной реформы...
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Вождь всего прогресівного человечества, великий кормчий, отец народа......
Суд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 6865
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Молодший прапорщик. Зірку для понту молотком розплющив.
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поэтому и суд независимый.

а ты за то, чтобы президент командовал решениями судов ?
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поэтому и суд независимый.

угу - в США ... а в Україні всі суди слухняно слухають вказівки Банкової .
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это ты так хочешь )))

а подтверждения этому нэма
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Ну, як нема? 60% суддів нового ВСУ не змогли пояснити походжнення свого майна, багато з діючих суддів, що приймали рішення проти майданіців ДОСІ ПРАЦЮЮТЬ! Саме такі Педрику і потрібні,вони в нього на гачку.

Саме таку
"люстрацію", а не справжню цих ментів, прокурорів і суддів вирішив провести
Парашенко.Бо справжня люстрація знищить злочинну вертикаль влади, яку він очолює,
бо йому потрібні на цих посадах люди системи, кишенькові і контрольовані. Інакше
виникне ланцюгова реакція корупційних скандалів, звільнень,судів, народних люстрацій, яка врешті-решт добереться до АП і
до нього!
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цифровим ботам щось доводити марно - в них тут інше завдання ...
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рошен, підготуватись на вихід з АП, з речами! бо ти вже весь нарід заіпав!
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суд - независимый.

не кацапия у нас и не надо призывать президента командовать судами
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ты сам себе расскажи,
зачем тебе я ?
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ты мне не нужен,я не пользуюсь услугами проституток
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Надіюся, зброю не конфіскували? Я б ще видав якого кулемета, аби НАБУ знову не захопило. Суд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 1715 Хоча, звичайно це не смішно. Створено касту недоторканих. І ще - напевно КОЖЕН суддя, який виправдовує свого колегу, має за спиною ЗЛОЧИН, і на думці тримає свій можливий арешт. А щоб чогось страшного (у вигляді утримання за державний рахунок у буцегарні) не сталося, не присуджує нічого страшного своїм кримінальним колегам.
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Система своїх не здає ... а ви , як думали ?
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Получил взятку на поллимона, стрелял на поражение в сотрудников госорганов и теперь сидит дома, пьет пиво и дожидается оправдательного приговора. И это уже два года длится. Страна чудес!
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"Все остальные(негодяи, то есть) были уже предварительно освобождены под залог, домашний арест или взяты на поруки" Источник: https://censor.net.ua/n3048965
Вот видите! Все! А он шо, крайний? Не-е-е-е... Не пойдет так. Уж если срать на всех, так срать! Круговая порука. Страшное дело, блин.
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если поступать противозаконно, то какая разница, торнадо, ты или кто другой ?

в противозаконных действиях все равны
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походу других вариантов скоро не останется
просто у народа кишка тонка
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Порохофіли! Давайте верещіть що це ПЕРЕМОГА!
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яке відношення президент має до рішення судді ?

кацапура, ти за межами своєї родіни )))
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О, порохофіл виліз із шоколадної дірки на виклик.
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Юдасик, пошло на историческую родину. Украинцев каждое гуано тут поучает Суд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 158
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Дно пробито в украинских судах,никакой справедливости.
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питання часу.
верховний суд тільки створений,
всю гидоту за день не зметеш.
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вам 4 роки було замало - тепер змітатимуть вас
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Я просто уже усыкаюсь с такого кино.
Комментировать сил нет.
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Вот не пойму, в безоружного пассажира БМВ рука не дрогнула выстрелить в спину, а вот в судью, открывшего пальбу....
Пристрелили бы, и не бы дела. Есть тело - нет дела
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Цензор старт Falkon Heavy Маска за 20 хвилин, ви б якось висвiтлили цю подiю. До речи українців в чаті більше всіх)
https://www.youtube.com/watch?v=lQx6YBtQZbw

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це якби він стрельнув по нациках, що охороняють Педра Мальдивського, то вже сидів би
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Не ведают, что творят. Уверены, что их никогда не настигнет НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ, а зря...
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Да...а тем временем Американцы запустили самую тяжелую ракету в мире с Теслой на борту и посадили ускорители назад на землю.....
Называется - там, где-то в другой реальности жизни))
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Да, не умеют глупые американские судьи зарабатывать. Надо их к нашим на стажировку.
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я про наши суды все понял когда с женой разводился , и делили жилплощадь .там кто помазал тот поехал... и поверьте так было есть и будет.потому что за место судьи надо заплатить. и не мало.в городах это от 100т доляров.ему ж потом капусту отбить надо, наверх бабосы носить надо ну и т.д.
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У березні 2016 в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара у розмірі 500 тисяч гривень за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу.
22 місяці він сидів у СІЗО, що дорівнює 38-39 місяців (закон савченко).
Зараз його випустили...
#ЦПК починає кричати про #зраду.....
Так зрада є, але ця зрада в @nab_ukr!
22 місяці і не склали обвинувальний акт?
Ганьба Ситнику, ганьба детективам!
Який може бути вплив Бурана на свідків, яких потрібно опитувати?
Ви там всі здуріли, за ці 22 місяці.
Чи може НАБУ щось вимагає?
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ЗА ТО ОН УЖЕ НЕ ПОД ОХРАНОЙ И ЕГО МОЖНО ПОДСТРЕЛИТЬ !!!
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Судья отстреливался-думал ему еще пятихат несут. Уже складывать некуда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отпустил под домашний арест судью Бурана, который при задержании отстреливался от детективов НАБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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