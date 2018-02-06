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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Новиков (155) Россия (67970) тюрьма (583) Клых (169) консул (52)

 Выглядит он чуть лучше, но говорит еще бессвязнее, - адвокат Новиков о посещении незаконно осужденного в РФ украинца Клыха

Украинский консул посетил осужденного в Российской Федерации гражданина Украины Станислава Клыха.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Илья Новиков, пишет Цензор.НЕТ. "Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха", - добавил он комментарий к опубликованной фотографии.

Выглядит он чуть лучше, но говорит еще бессвязнее, - адвокат Новиков о посещении незаконно осужденного в РФ украинца Клыха 01

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На своей странице в Facebook Новиков описал впечатления от собственного посещения осужденного украинца: "Сегодня был у Станислава Клыха в Верхнеуральской тюрьме. Выглядит он чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше и совершенно не может удерживать внимание на одной теме. По запросу консульства выдали выписку из истории болезни, они в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет. Когда осенью он попал из тюрьмы в больницу, лечили его глюкозой и циклодолом".

Он также проинформировал, что с Клыха заочно взыскали 100 тысяч рублей, а со второго заключенного украинца Николая Карпюка - 150 тысяч рублей. "Мать одного из российских солдат-срочников, брошенных в новогодний бой в Грозном 31 декабря 1994 года и погибших там, обратилась с иском в Тугулымский районный суд Свердловской области. Поскольку ранее приговором чеченского верховного суда ~установлено~ что Карпюк и Клых причастны к гибели ее сына, она просила с них 5 миллионов. Тугулымский суд присудил ей 250 тысяч", - написал адвокат.

Согласно публикации на сайте Тугулымского районного суда Свердловской области, рассмотрение дела началось 2 августа 2018 года. Решение вынесено 7 сентября 2017 года. "Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил: исковые требования Николаевой ФИО23 к Карпюку ФИО24, Клыху ФИО25 о возмещении морального вреда, причиненного преступлением – удовлетворить частично. Взыскать с Карпюка ФИО26 в пользу Николаевой ФИО27 возмещение морального вреда в размере 150 000 рублей. Взыскать с Клыха ФИО28 в пользу Николаевой ФИО29 возмещение морального вреда в размере 100 000 рублей. В остальной части исковых требований – оставить без удовлетворения. Взыскать с Карпюка ФИО30, Клыха ФИО31 государственную пошлину в доход", - говорится в документе.

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"За 23 года в России не нашлось никого, кто помог бы матери убитого парня, пока не подвернулись два украинца. К несчастной женщине едва ли могут быть претензии. Если это выдающееся скотство должно остаться на чьей-то совести, то это совесть Александра Ивановича Бастрыкина. Который продолжает периодически хвастаться этим блестящим расследованием", - подытожил Новиков.

Выглядит он чуть лучше, но говорит еще бессвязнее, - адвокат Новиков о посещении незаконно осужденного в РФ украинца Клыха 02

Источник: https://censor.net.ua/n3048964
 
 
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От кляті виродки...
Знищують людину, її особистість.
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за шо люблю израиль -молча взяли блядей в заложники-молча обменяли
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Ума набрался или нет? Ето же нужно было додуматься на Рашку поехать во время войны...
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Где наши союзники?
Пусть собственность детей, зятей, дружбанов Бастрыкина по всему миру арестуют!!!
А те уже сами сатрапа удавят или отравят...
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"Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, - не верь. Союзники - сволочи."
М. Булгаков "Белая гвардия".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыглядит он чуть лучше, но говорит еще бессвязнее, - адвокат Новиков о посещении незаконно осужденного в РФ украинца Клыха
 
 
 
 
 
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