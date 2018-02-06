 Яценюк в Вашингтоне провел встречу с помощником госсекретаря Митчелом: "Мне импонирует нацеленность на результат украинской команды Госдепа США"

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Визит в Вашингтон начал со встречи с Весси Митчеллом, помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы. Мне импонирует практическая, нацеленная на результат настрой украинской команды Государственного департамента. В разговоре с Весси Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня, которые следует реализовать в этом году. Это - вопросы безопасности, экономического развития, приватизации и борьбы с коррупцией. Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают".

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