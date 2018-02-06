 Яценюк в Вашингтоне провел встречу с помощником госсекретаря Митчелом: "Мне импонирует нацеленность на результат украинской команды Госдепа США"

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Визит в Вашингтон начал со встречи с Весси Митчеллом, помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы. Мне импонирует практическая, нацеленная на результат настрой украинской команды Государственного департамента. В разговоре с Весси Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня, которые следует реализовать в этом году. Это - вопросы безопасности, экономического развития, приватизации и борьбы с коррупцией. Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают".
И будет неудивительно, если в нее и кремль вложится.
Денег не было или пуйло такое недальновидное, что решил вложиться в шыкаладного бизнес-парнера?
Им виднее кто вор и патриот , а кто барыга и вор .....)
На одном полюсе - Россия, на другом - русофобы.
Впрочем, неудивительно
Это всё Яценюка работа .
«Встретился сегодня с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могут содействовать в восстановлении территориальной целостности Украины, а также важную роль парламента Украины в реализации Минских соглашений. Также обсудили необходимость приложить все усилия для полного разрешения конфликта и не допустить его заморозки», - прокомментировал встречу с лидером «Батькивщины» Курт Волкер в своем Twitter.
Также Юлия Владимировна встретилась с руководством Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США..
Шото все полетели в США?
Kastis
Май 30, 2017 в 9:13 пп
Один взгляд из Литвы
Такого президента, как Юлия Тимошенко, Украине позавидовала бы любая другая европейская нация. Умная, логически мыслящая, с большим лидерским опытом в управлении 40 миллионным постсоветским государством, опытом борьбы с олигархами, в настоящее время ни от одного из них не зависящая, более того, настроенна против всех них без исключения.
После смены власти в Украине необходимы быстрые действия для выхода из экономического и социального кризиса, оссобенно в условиях войны, а для этого необходимо профессионально знать текущее положение всех дел в государстве, всех лиц, с ними связанных. И равных в этом Ю. Тимошенко с ее многочисленной командой сегодня в Украине нет.
Об омерзительных «компроматах» на Ю. Тимошенко.
Доказано, что в последнюю тюрьму ее посадил В. Янукович по личному приказу В. Путина, за что она навеки обоим и их приспешникам в Украине и на России будет «благодарна».
Президенты и вицепрезиденты США никогда публично не принимают на собеседование лиц, не проверенных на юридическую их чистоту и финансовую чистоплотность с помощью спецслужб США. Тем более на сорокоминутный разговор с лидером какой то немногочисленной парламентской фракции Украины. Это рутина всех глав государств. Ни один из реальных кандидатов в президенты Украины не прошел такой жесткой проверки на верность нации, а не олигархам, не на словах, а на деле.
У рамках робочого візиту до США Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із керівництвом Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США.
Сторони обговорили актуальні питання українсько-американських відносин, ситуацію на Сході нашої держави та питання, пов'язані з дотриманням прав і свобод людини в анексованому Криму.
Особливу увагу було приділено питанням боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, створенню і зміцненню антикорупційних органів та запровадженню парламентсько-громадського контролю за силовими відомствами.
У зустрічі також брав участь заступник Голови партії «Батьківщина», голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-zustrilasya-z-kerivnictvom-komitetu-z-pitan-rozvidki-palati-predstavnikiv-ssha/
Про її візит "уполномочен заявить" навіть пропагандистський російський ТАСС. Хоча, нічого дивного в цьому немає. Особливо після того, коли Юлія Тимошенко разом з Сергієм Власенком та Григорієм Немирею, не проголосувала за закон, котрий визнає Росію агресором. Усі троє нині перебувають з візитом у Сполучених штатах Америки
Навряд чи Юлія Тимошенко поїхала до Вашингтону заради селфі з Куртом Волкером. Тим більше, гроші лобістам заплачені чималі. Скільки саме, побачимо з їхніх звітів. Наприклад, минулорічна відома "зустріч" з Дональдом Трампом обійшлася Юлії Тимошенко у 141 тисячу доларів.
Загалом, за останні кілька років Юлія Тимошенко лише на американських лобістів, через офшорні компанії, витратила неймовірну суму грошей.
Wiley Rein LLP у 2011-2014 роках отримала 1 млн 50 тис дол США, у 2014-2016 роках - 990 тис дол США, а у 2016-2017 роках - 400 тис дол. США. Загалом 2 млн 440 тис американських доларів
MKW Group у 2015-2016 роках за свої лобістські послуги отримала 270 тисяч доларів США, а у 2016-2017 рр - 160 тис. дол США. Загалом, 430 доларів США.
Отже, за 8 років на піар Юлії Тимошенко витрачено 2 мільйони 870 тисяч вічнозелених. Більшість цієї суми припадає на період з 2014 року. За останні чотири роки ці дві компанії налобіювали Юлію Тимошенко на 1 мільйон 820 тисяч доларів.
Дані взяті з відкритих джерел.»
© Горковенко Владимир
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