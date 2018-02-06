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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (732) США (13227) Яценюк (7617)

 Яценюк в Вашингтоне провел встречу с помощником госсекретаря Митчелом: "Мне импонирует нацеленность на результат украинской команды Госдепа США"

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк начал свой визит в США, в ходе которого встретился с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Весси Митчелом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Визит в Вашингтон начал со встречи с Весси Митчеллом, помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы. Мне импонирует практическая, нацеленная на результат настрой украинской команды Государственного департамента. В разговоре с Весси Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня, которые следует реализовать в этом году. Это - вопросы безопасности, экономического развития, приватизации и борьбы с коррупцией. Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают".

Также читайте: В Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3048963
 
 
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Видно Яйценюхман не бросает надежд на свою политическую реинкарнацию.
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Нету здесь Буткова,он бы подсказал порохососам гребаным,что в Черновцах не пренадлежит гадкому Сене?Потому что принадлежит все.
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Сеня рассказывает как он в Чечне касапов резал , фошизд
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нацеленность на результах украинского руководства- КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ОБОКРАСТЬ СТРАНУ И ВЫВЕЗТИ НАВОРОВАННОЕ В ОФШОРЫ
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Яйценюк и борьба с коррупцией это несовместимо !
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Поддержка Штатов для нас очень важна, с ними дадим отпор агрессору.
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Яценюк ввёл заградительные пошлины на касапский автохлам, сделав его неконкурентноспосбным на украинском авторынке, понизил нормы расхода газа для многоэтажных домов без счётчиков газа , на этом Тимошенко и компания десятилетиями воровали по 2 миллиарда кубов газа и перепродавали олигархам типа ахметки и фирташа. Конечно , он " подонок" для них.
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кроль- это товарищ порошенка, они вместе Украину грабанули так, что за 25 лет до этого никто не грабил
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так на зоне Юля копейка к копейке собирала денюжку дочке на очередную свадьбу на Олимпийском на 3000 ВИПов , на 30 пар лабутенов, теперь на " командировку " к Трампу ( опять в туалете мужском ). Вот так вот.
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я бы не советовал кролю пытаться лезть в кресло президента
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Да нет, туда ж Юля нацелелась.
И будет неудивительно, если в нее и кремль вложится.
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Почему ж в 2014 в нее кремль не вложился?
Денег не было или пуйло такое недальновидное, что решил вложиться в шыкаладного бизнес-парнера?
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как америца скажет , так и будет ))
Им виднее кто вор и патриот , а кто барыга и вор .....)
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Это хорошо, что на таком уровне оговариваются вопросы безопасности, для Украины это сейчас одна из главных целей, ведь только заручившись поддержкой мы сможем побороть агрессора.
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На каком таком уровне,плинтуса что ли?
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как раз твой уровень или ниже , не ?)))
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Аккурат на уровне кроличей стены, которую этот поц ушастый, не успев построить, уже слямзил
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Коли Україна знаходить союзників в США - це як серпом по одному місцю для кремлівських щурів
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Путину удалось-таки воплотить свою мечту: мир стал двуполярным.
На одном полюсе - Россия, на другом - русофобы.
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В России полиция начала охранять дворовых собак с надписью Путин
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есть общие цели, проблемы и есть планы как их можно решить. усилия нужно обьеденять
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Это правильно подмечено, нужно объединяться, обмениваться опытом, ведь только общими усилиями мы сможем остановить Путлера
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сенеголовые, успокойиесь, помнится порошенко 4 года назад в конгрессе сша выступал, красиво говорил, ему конгрессмены хлопали, сейчас этом мальдивскому черту руки никто не подает из приличного общества, а сеня - это кореш порошенка, так что успокойтесь, ваш кроль- такая же гнида.
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ооооо, оказывается Кроль с Додиком Гносей - самые алчные ворюги. за ними аж 65 млд числится. Утерли нос всем попередникам
Впрочем, неудивительно
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А ты шо не знаешь ? Под Сениным руководством была построена неприодолимая стена Ее даже из космоса видать В акурат великая китайская стена Только слегка покороче и подороже Вот тебе и разгадка почему кацапоиды Впадают в ступор при упоминании кулевлобного маланца
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" Владимир Владимирович, забери своих бандитов из Донбасса ! " - крылатая фраза Сени доводит до исступления ватное быдло до сих пор.
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В США люди постоянно улыбаются, потому что никогда не видели Таганрог.
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я Вам скажу, украинцы по этому поводу тоже улыбаются))) В России там любой город как Таганрог))
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Чудак с рейтингом менее одного процента строит из себя мегазвезду украинской политики.
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а КОГО представляет этот пес?????????????
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился с Юлией Тимошенко.
«Встретился сегодня с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могут содействовать в восстановлении территориальной целостности Украины, а также важную роль парламента Украины в реализации Минских соглашений. Также обсудили необходимость приложить все усилия для полного разрешения конфликта и не допустить его заморозки», - прокомментировал встречу с лидером «Батькивщины» Курт Волкер в своем Twitter.

Также Юлия Владимировна встретилась с руководством Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США..
Шото все полетели в США?
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Зачастили Кролик и Вона в Штаты..Никак грядут преждевременные президентские выборы...Ну вот они и создают о себе имидж думающих только о народе(о себе --ни-ни!) персонах..То что Кролик украл в рекордный срок 2млрд. недавно а Вона в уже далеком прошлом(!) одурачила весь украинский народ как то забылось...уже..Теперь начнется по новому кругу...
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Куди вам латифундистам - мородерам до Юлі?!
Kastis
Май 30, 2017 в 9:13 пп
Один взгляд из Литвы
Такого президента, как Юлия Тимошенко, Украине позавидовала бы любая другая европейская нация. Умная, логически мыслящая, с большим лидерским опытом в управлении 40 миллионным постсоветским государством, опытом борьбы с олигархами, в настоящее время ни от одного из них не зависящая, более того, настроенна против всех них без исключения.
После смены власти в Украине необходимы быстрые действия для выхода из экономического и социального кризиса, оссобенно в условиях войны, а для этого необходимо профессионально знать текущее положение всех дел в государстве, всех лиц, с ними связанных. И равных в этом Ю. Тимошенко с ее многочисленной командой сегодня в Украине нет.
Об омерзительных «компроматах» на Ю. Тимошенко.
Доказано, что в последнюю тюрьму ее посадил В. Янукович по личному приказу В. Путина, за что она навеки обоим и их приспешникам в Украине и на России будет «благодарна».
Президенты и вицепрезиденты США никогда публично не принимают на собеседование лиц, не проверенных на юридическую их чистоту и финансовую чистоплотность с помощью спецслужб США. Тем более на сорокоминутный разговор с лидером какой то немногочисленной парламентской фракции Украины. Это рутина всех глав государств. Ни один из реальных кандидатов в президенты Украины не прошел такой жесткой проверки на верность нации, а не олигархам, не на словах, а на деле.
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Здається,у влади діарея починається кожного разу,коли Юлія Володимирівна в США їде..
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А тим часом в США.

У рамках робочого візиту до США Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із керівництвом Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США.
Сторони обговорили актуальні питання українсько-американських відносин, ситуацію на Сході нашої держави та питання, пов'язані з дотриманням прав і свобод людини в анексованому Криму.
Особливу увагу було приділено питанням боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, створенню і зміцненню антикорупційних органів та запровадженню парламентсько-громадського контролю за силовими відомствами.
У зустрічі також брав участь заступник Голови партії «Батьківщина», голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-zustrilasya-z-kerivnictvom-komitetu-z-pitan-rozvidki-palati-predstavnikiv-ssha/
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«Юлія Тимошенко у США.

Про її візит "уполномочен заявить" навіть пропагандистський російський ТАСС. Хоча, нічого дивного в цьому немає. Особливо після того, коли Юлія Тимошенко разом з Сергієм Власенком та Григорієм Немирею, не проголосувала за закон, котрий визнає Росію агресором. Усі троє нині перебувають з візитом у Сполучених штатах Америки
Навряд чи Юлія Тимошенко поїхала до Вашингтону заради селфі з Куртом Волкером. Тим більше, гроші лобістам заплачені чималі. Скільки саме, побачимо з їхніх звітів. Наприклад, минулорічна відома "зустріч" з Дональдом Трампом обійшлася Юлії Тимошенко у 141 тисячу доларів.

Загалом, за останні кілька років Юлія Тимошенко лише на американських лобістів, через офшорні компанії, витратила неймовірну суму грошей.

Wiley Rein LLP у 2011-2014 роках отримала 1 млн 50 тис дол США, у 2014-2016 роках - 990 тис дол США, а у 2016-2017 роках - 400 тис дол. США. Загалом 2 млн 440 тис американських доларів

MKW Group у 2015-2016 роках за свої лобістські послуги отримала 270 тисяч доларів США, а у 2016-2017 рр - 160 тис. дол США. Загалом, 430 доларів США.

Отже, за 8 років на піар Юлії Тимошенко витрачено 2 мільйони 870 тисяч вічнозелених. Більшість цієї суми припадає на період з 2014 року. За останні чотири роки ці дві компанії налобіювали Юлію Тимошенко на 1 мільйон 820 тисяч доларів.

Дані взяті з відкритих джерел.»

© Горковенко Владимир

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1620855994618687&id=100000829056947
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Вдалося ознайомитися з останніми дослідженнями GfK Ukraine на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (ІRІ, США) ... Як і раніше лідером президентських перегонів є Юлія Тимошенко, серед партій на першому місці Батьківщина.
Новий тренд: підтримка БПП впала до 5% (не призове 4-е місце)...
Рейтинг "Руху нових сил" Саакашвілі залишається на рівні 1% ...Найбільше українців хвилюють питання зростання цін і тарифів, війна на Донбасі, безробіття і поганий соцзахист ...Вірянами Київського патріархату назвалося вдвічі більше людей ніж у московському ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк в Вашингтоне провел встречу с помощником госсекретаря Митчелом: "Мне импонирует нацеленность на результат украинской команды Госдепа США"
 
 
 
 
 
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