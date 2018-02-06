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Все про:Киев (15320) скандал (4197) УПЦ (598) петиция (109)

 Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви

Электронная петиция о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Национального музея истории набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению Киевским городским советом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что петицию поддержали 10 тыс. 584 человека при минимально необходимых 10 тысячах.

Мэр Киева Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования, а также Киевской городской госадминистрации и профильному заместителю ее председателя рассмотреть петицию в установленном порядке.

Автор обращения Вячеслав Толпига отмечает, что территория, на которой незаконно построенная сооружение-часовня УПЦ (МП), принадлежат к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является достопримечательностью истории национального и местного значений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт

Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых суд арестовал на 60 суток за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.

В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3048962
 
 
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Страна чудаков... Скоро так дойдем до петиций о наказании преступников.
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Взяточников вон из Киевсовета. Позорище! На археологических раскопках разрешить поставить строение. За такое надо судить.
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последний прикол, что у кацапов якобы есть правовстановлюючий документ, который узаконил постройку и они теперь им машут! Если это правда, интересно посмотреть, кто его выдал. И под шумок, провести инвентаризацию всех строений МП по всей Украине. Уверен, такого г*на нашлось бы еще очень много!
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Снос самостройных капищ сатанинской секты фсб-рпц должен происходить в автоматическом режиме как и возврат народу Украины оккупированных храмов и монастырей.
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Попы мацковского парханата строят себе огромное здание на Лыбедской. И это никого не чешет. Тут буря в стакане воды из-за какой-то будки
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На данному етапі, якщо хочаб тут цим ФСБшним потворам обломиться, то і це вже буде велика перемога! Яка потім надихатиме для подальшої боротьби, фіналом якої буде Лавра! Отже, досить сидіти! Фронт не тільки на сході , фронт у кожному місті де є ворожа церква яка захоплюе крім терріторії ще й душі та розум співвітчизників. Долучайтесь до боротьби, яка зараз має зосередитись саме на цій забудові.
Як я шкодую , що зараз не в Києві... Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - Цензор.НЕТ 6984
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В нашому місті мало церков МП, давно вже з цим порішали.
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Звісно..
Я на заході живу.
Тут давно і леніна знесли і церкви Київському патріархату повернули.
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а в Тернопільскій області Лавра під чиїм патріархатом??
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Лаври поки що під москалями.
Нажаль.
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Даже не обсуждать , снести вместе с приходом.
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Denis Polishchuk
7 год ·
Шиворіт на виворіт
Злочинців не шукають, а призначають. Вбивство не розслідують, а фабрикують справу. Але довічне залишається довічним.Дев'ятого лютого в одинадцятій годині Шевченківський суд Києва розпочне розгляд резонансної та показової справи "вбивства Бузини".З першого дня розслідування почалися фабрикації. Зниклий фоторобот справжніх вбивць з матеріалів розслідування. З екранів телебачення лунали звинувачення в бік двох непричетних до вбивства людей, мене на Andrii Medved'ko. Цілодобове незаконне спостереження за іншими патріотами. Моральний та фізичний тиск. Порушення закону слідчими.Запрошую всіх небайдужих на суд. Перемогли тоді - переможемо і зараз. Правду не спинити.
Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - Цензор.НЕТ 5174
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Украина как была в оккупации, так и осталась...
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Документів на дозівл нема. Незаконна забудова, тож приберіть мокальське сміттян нх - Виконуйте закон і зносьте. Крапка. Чи тільки з МАФами здатні воювати? Диякон мацковськава сатанату не дозволяє?
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Беззубая власть карманников. Под носом у себя не могут порядок навести. У кацапов ни одна Украинская церковь не построена, а в Украине не только процветают украденные кацапами церкви, но и строят новые дают разрешение на строительство. Регионалы во власти и на местах они первые заинтересованы в процветании только кацапского секты. Кто давал разрешение на строительство должен сидеть в клетке.
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Релігійні спільноти ще мають і пільги на земельний податок та комунальні послуги, цікаво цей маф теж має пільги?
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Коли стоїть незаконно, тобто його немає, та який може бути податок?
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Беснующиеся бородачи пригрозят боксеру анафемой - порешает взад, чтобы параша там и оставалась.
Или заберут его кумовство с Шуфричем. Или это Володя кумко, а не мэр? Им так еще и компенсацию выплатят, учитывая что и... президент тоже в секте. Оно и видно - трусливо сбежал со страны, хотел скрыть факт отдыха, нарушил погранконтроль... посмотреть на КирГуна - достойный учитель(еще непонятно кто кого учил то)))
Антиколорадос обосрал всех кто обосрал "барыгу", мол Семенченко, Грузин и прочие плохие, значит през все правильно сделал, но я посмотрел немного видео от "схум" об этом и подумал. Вот например Ляшко наложил на стол на заседании СНБО, Азиров возмутился и завизжал - Астанивитись! Значит Ляшко прав, ибо Азиров бяка, а раз бяка верещит, значит деятель поступил хорошо.
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Київрада , аби знести черговий незаконний МАФ , кожного разу розглядає петицію ?
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Як МАФи на "Лісовій" або "Харківській" зносити, так будьдозером - вжух і ніяких петицій не треба. А тут парашне гівно колупають понад 10 років. То їм суд, то їм пересуд, то петиція, то шметиція.
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А что законы у нас не для всех? Как ларьки украинцев сносить так за ночь титушня Аваковская разбирает их. Как ларьки торговых партньоров так нужно рехверендумы, и петиции собирать. А потом еще и годами судиться с окупантами за нашу же землю... Жду недождусь когда ету сепарско- воровскую власть погонят с Украины ссаными тряпками на Ростов.
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Навіщо чекати - треба , для цього , робити щось ... Бо інакше 100 років чекати доведеться
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сатанат, на Орду, додому, на сранi-рязанi!


Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - Цензор.НЕТ 3079
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Кацапський піп -> підсрачник -> мордор Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - Цензор.НЕТ 712
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А без петиции Киевсовет не знал, что делать? А Лавру не пора национализировать? Чего ждем?
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Москальські попи мітять кращі місця по всій Україні-Русі, як собаки.
Коли вже поженуть цю ворожу орду гебістів-сатаністів з Неньки? Люди, вставайте!





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Честно говоря подзае...ли, появляющиеся как грибы после дождя, всякие часовни и церкви. Вспомните, сколько за последние лет десять построили у вас в городе церквей. А теперь вспомните, сколько построили детских садов. Ну не долбо...изм?!!
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А что тут удивляться... когда народу нечего жрать, открываются пивнушки и строятся цервушки...
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не место сатанинской церкви на Святом Месте !!!!
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кращий засіб для владнання проблеми...

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нi одного нового дозволу на будiвництво для москальского сатанату!

нехай москальський сатанат забирається геть з усiх трьох святих Лавр!
сволоту, що видала дозвiл москальським сатанiстам, на цугундер!

Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - Цензор.НЕТ 6468
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,яка є живою,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.
Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Справжнє ім*я Бога = Вишень, більш відоме як Вишна або Всевишній,тобто Всесвіт,який є безкінечним та живим організмом,та забороня вбивати живих істот і рано чи пізно,але завжди, карає злочинців як злоякісні пухлини на своєму організмі.
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Дивна річ, пів Києва забудовано чиновниками незаконно, до Дніпра вже вільно пройти неможливо, а петіцію подають проти якоїсь халупи. І Клічко - красава, гідний послідовник і Проффесора і Льоні-Космоса, ні щоб пригнати бульдозер і всю незаконну забудову позносити нафіг, як ларькі дрібної барижні на Оболоні, цілу комісю по розгляду петиції зібрав.
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На землях історичного заповідника не будують.
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Та да, тяганині про незаконну забудову туриторії біля Софії Києвської на Гончара 17-23, вже скоро 10 років буде, вже й ЮНЕСКО обурилось, та все байдуже. Ще забудова території Китаївського монастиря, вирубка під АЗС Національного парку "Голосіївський", на Лейпцигській біля КПЛ. Ну а про монстрів на Андріївському і Кловському узвозах я взагалі мовчу. І де тут підпалювачі і "обурені активісти"?
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За терпимую холуйскую позицию кацапской православной церкви оккупированного в 13 веке Зелесья - Моксель к завоевателям татаро - монгольского ига Золотой Орды. В омонголеных церквях москалей Московского Улуса после их оккупации татаро-монголы заставили служить молебны за здравие оккупантов ордынских ханов и царей. Монголы вели необычайно очень мудрую и хитрую политику. Как непревзойденные скотоводы, они отлично понимали значение пастырей, в этом огромном туземном лапотном стаде своих рабов примитивных угро - финнов москалей. Кровавя кацапская церковь стала призывать к захватническим войнам и убийствам ради своих оккупантов ордынских царей и лапотного ордынского отечества Московского улуса. А по сути такая она и осталась эта уже современная кацапская церковь КГБешного матёрого бандита - беспредельщика вора Кырыла - Гундоса ужасной РПЦ, только сейчас РПЦ верно и преданно служит уже не монголам а фашистскому Кремлю ..уйла. А вражеской РПЦ - УПЦ - МП так ей вообще не место в нашей суверенной Украинской державе со своей родной украинской церковью КП.
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НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ !!! КТО РАЗРЕШИЛ ЕЁ ПОСТАВИТЬ ??? СКОЛЬКО ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ В ЦЕНТРЕ КИЕВА ЗА ТРИ ГОДА !!!???
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