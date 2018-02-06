 Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что петицию поддержали 10 тыс. 584 человека при минимально необходимых 10 тысячах.

Мэр Киева Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования, а также Киевской городской госадминистрации и профильному заместителю ее председателя рассмотреть петицию в установленном порядке.

Автор обращения Вячеслав Толпига отмечает, что территория, на которой незаконно построенная сооружение-часовня УПЦ (МП), принадлежат к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является достопримечательностью истории национального и местного значений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт

Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых суд арестовал на 60 суток за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.

В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.