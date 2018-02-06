 Киевсовет рассмотрит петицию о сносе часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте мэрии.
Отмечается, что петицию поддержали 10 тыс. 584 человека при минимально необходимых 10 тысячах.
Мэр Киева Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования, а также Киевской городской госадминистрации и профильному заместителю ее председателя рассмотреть петицию в установленном порядке.
Автор обращения Вячеслав Толпига отмечает, что территория, на которой незаконно построенная сооружение-часовня УПЦ (МП), принадлежат к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является достопримечательностью истории национального и местного значений.
Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.
Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых суд арестовал на 60 суток за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.
В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата.
А цей йому буде допомагати. Смішно.
Як я шкодую , що зараз не в Києві...
Я на заході живу.
Тут давно і леніна знесли і церкви Київському патріархату повернули.
Нажаль.
7 год ·
Шиворіт на виворіт
Злочинців не шукають, а призначають. Вбивство не розслідують, а фабрикують справу. Але довічне залишається довічним.Дев'ятого лютого в одинадцятій годині Шевченківський суд Києва розпочне розгляд резонансної та показової справи "вбивства Бузини".З першого дня розслідування почалися фабрикації. Зниклий фоторобот справжніх вбивць з матеріалів розслідування. З екранів телебачення лунали звинувачення в бік двох непричетних до вбивства людей, мене на Andrii Medved'ko. Цілодобове незаконне спостереження за іншими патріотами. Моральний та фізичний тиск. Порушення закону слідчими.Запрошую всіх небайдужих на суд. Перемогли тоді - переможемо і зараз. Правду не спинити.
Или заберут его кумовство с Шуфричем. Или это Володя кумко, а не мэр? Им так еще и компенсацию выплатят, учитывая что и... президент тоже в секте. Оно и видно - трусливо сбежал со страны, хотел скрыть факт отдыха, нарушил погранконтроль... посмотреть на КирГуна - достойный учитель(еще непонятно кто кого учил то)))
Антиколорадос обосрал всех кто обосрал "барыгу", мол Семенченко, Грузин и прочие плохие, значит през все правильно сделал, но я посмотрел немного видео от "схум" об этом и подумал. Вот например Ляшко наложил на стол на заседании СНБО, Азиров возмутился и завизжал - Астанивитись! Значит Ляшко прав, ибо Азиров бяка, а раз бяка верещит, значит деятель поступил хорошо.
Разрешения кремля...
Коли вже поженуть цю ворожу орду гебістів-сатаністів з Неньки? Люди, вставайте!
нехай москальський сатанат забирається геть з усiх трьох святих Лавр!
сволоту, що видала дозвiл москальським сатанiстам, на цугундер!
Для того,шоб перемогти РФ,керовану сатаністами, треба повернутися до джерел і очистити астральний простір,залучивши Вищі Небесні Сили та Небожителів,
відмовившись від трупоїдства і заборонивши вбивства живих істот,насаджені прибульцями для самознищення людства і знищення Землі,яка є живою,про шо йдеться в найдавнішій відомій біблії від Єноха,яку церква приховує,прийнявши рішення про непотрібність її вивчення,користуючись новоробами та підробками.
Особливу загрозу несе т.зв.експорт м*яса=трупів наших співгромадян по життю,коли вся чорна енергія,завжди виникаюча при вбивствах,та чорні сили,які її використовують і є подільниками сатаністів РФ,залишаються та нагромаджуються в Україні.
Шось подібне до створення в Україні звалища для радіаційних відходів від АЕС та ядерної зброї під виглядом АЕС з усього Світу,в т.ч. ворогів та окупантів.
Справжнє ім*я Бога = Вишень, більш відоме як Вишна або Всевишній,тобто Всесвіт,який є безкінечним та живим організмом,та забороня вбивати живих істот і рано чи пізно,але завжди, карає злочинців як злоякісні пухлини на своєму організмі.