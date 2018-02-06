 Минкульт опубликовал список кандидатов на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда

"В соответствии с регламентом наблюдательного совета Украинского культурного фонда публикуются документы, представленные для участия в конкурсном отборе на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда с учетом требований Закона Украины "О защите персональных данных", – цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минкульта.

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Согласно опубликованным документам, на место претендуют: Ярослав Александров-Чикилевский - экономист, член наблюдательного совета Национального академического украинского драматического театра им. М. Заньковецкой; Татьяна Билецкая - эксперт по вопросам культурной политики, консультант Министерства культуры; Иштван Геди - директор Украинского центра искусств; Владимир Голосняк - режиссер; Лилия Гомольская - преподаватель Киевского института музыки им. Р.М.Глиера; Марина Громова - председатель организации "Союз православных женщин" в г.Киеве и Киевской области; Екатерина Егорова - начальник отдела международного сотрудничества Национального Киево-Печерского заповедника, член Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, член ОО "Патриоты за культуру"; Наталья Кислюк - директор арт-центра Ornament Art Space; Дмитрий Колесников - продюсер компании "Кинотур"; Ольга Кононенко - менеджер программ и исполнительный директор Национального фестиваля "Кропивницкий-2017"; Наталья Соляник - артистка высшей категории Национального цирка Украины, директор "Парадайз Тревел"; Юлия Федив - руководитель Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине; Наталья Шевчук - директор "Наш продакшн ЛТД".

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Отметим, что Положение об Украинском культурном фонде было утверждено Минкультом в соответствии с Законом Украины "Об Украинском культурном фонде".

Руководящими органами управления Украинского культурного фонда являются наблюдательный совет и дирекция Фонда. Наблюдательный совет Фонда состоит из 9 человек - двух определяет президент, двух - центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств, двух представителей учреждений культуры, двух представителей общественных объединений, которые были избраны по результатам рейтингового интернет-голосования.

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Председатель Фонда назначается на должность и освобождается от должности Министерством культуры Украины по представлению наблюдательного совета Фонда. Председателем Фонда может быть лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеет государственным языком, владеет иностранным языком - одним из официальных языков Совета Европы. При этом председатель Фонда выполняет представительские функции в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, международными организациями и с представителями гражданского общества по вопросам обеспечения благоприятных условий для развития культуры и искусств в Украине.

Председатель Украинского культурного фонда, как и члены наблюдательного совета, осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Дирекция Фонда, во главе с исполнительным директором, осуществляет управление текущей деятельностью Фонда. Исполнительный директор Фонда избирается наблюдательным советом Фонда по результатам публичного и прозрачного конкурсного отбора. Контракт с избранным исполнительным директором Фонда заключается Министерством культуры Украины сроком на три года с возможностью досрочного расторжения контракта в случае принятия такого решения большинством голосов (не менее 2/3) наблюдательного совета Фонда.

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К полномочиям дирекции Фонда относятся такие направления, как: подготовка предложений относительно приоритетных направлений деятельности УКФ; согласование решений экспертных советов Фонда относительно поддержки реализации проектов, механизма, условий и объемов этой поддержки; определение критериев отбора и утверждение по согласованию с наблюдательным советом Фонда порядка проведения конкурсного отбора проектов; ежегодная отчетность о деятельности Фонда и т.п.