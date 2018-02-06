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 Минкульт опубликовал список кандидатов на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда

На должность исполнительного директора Украинского культурного фонда претендуют 13 человек.

"В соответствии с регламентом наблюдательного совета Украинского культурного фонда публикуются документы, представленные для участия в конкурсном отборе на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда с учетом требований Закона Украины "О защите персональных данных", – цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минкульта.

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Согласно опубликованным документам, на место претендуют: Ярослав Александров-Чикилевский - экономист, член наблюдательного совета Национального академического украинского драматического театра им. М. Заньковецкой; Татьяна Билецкая - эксперт по вопросам культурной политики, консультант Министерства культуры; Иштван Геди - директор Украинского центра искусств; Владимир Голосняк - режиссер; Лилия Гомольская - преподаватель Киевского института музыки им. Р.М.Глиера; Марина Громова - председатель организации "Союз православных женщин" в г.Киеве и Киевской области; Екатерина Егорова - начальник отдела международного сотрудничества Национального Киево-Печерского заповедника, член Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, член ОО "Патриоты за культуру"; Наталья Кислюк - директор арт-центра Ornament Art Space; Дмитрий Колесников - продюсер компании "Кинотур"; Ольга Кононенко - менеджер программ и исполнительный директор Национального фестиваля "Кропивницкий-2017"; Наталья Соляник - артистка высшей категории Национального цирка Украины, директор "Парадайз Тревел"; Юлия Федив - руководитель Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине; Наталья Шевчук - директор "Наш продакшн ЛТД".

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Отметим, что Положение об Украинском культурном фонде было утверждено Минкультом в соответствии с Законом Украины "Об Украинском культурном фонде". 

Руководящими органами управления Украинского культурного фонда являются наблюдательный совет и дирекция Фонда. Наблюдательный совет Фонда состоит из 9 человек - двух определяет президент, двух - центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств, двух представителей учреждений культуры, двух представителей общественных объединений, которые были избраны по результатам рейтингового интернет-голосования. 

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Председатель Фонда назначается на должность и освобождается от должности Министерством культуры Украины по представлению наблюдательного совета Фонда. Председателем Фонда может быть лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеет государственным языком, владеет иностранным языком - одним из официальных языков Совета Европы. При этом председатель Фонда выполняет представительские функции в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, международными организациями и с представителями гражданского общества по вопросам обеспечения благоприятных условий для развития культуры и искусств в Украине. 

Председатель Украинского культурного фонда, как и члены наблюдательного совета, осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Дирекция Фонда, во главе с исполнительным директором, осуществляет управление текущей деятельностью Фонда. Исполнительный директор Фонда избирается наблюдательным советом Фонда по результатам публичного и прозрачного конкурсного отбора. Контракт с избранным исполнительным директором Фонда заключается Министерством культуры Украины сроком на три года с возможностью досрочного расторжения контракта в случае принятия такого решения большинством голосов (не менее 2/3) наблюдательного совета Фонда. 

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К полномочиям дирекции Фонда относятся такие направления, как: подготовка предложений относительно приоритетных направлений деятельности УКФ; согласование решений экспертных советов Фонда относительно поддержки реализации проектов, механизма, условий и объемов этой поддержки; определение критериев отбора и утверждение по согласованию с наблюдательным советом Фонда порядка проведения конкурсного отбора проектов; ежегодная отчетность о деятельности Фонда и т.п.

Источник: https://censor.net.ua/n3048961
 
 
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Сергій Стерненко
52 хв ·
Три новини сьогоднішнього дня:
1. Миколаївський суд випустив з СІЗО суддю (він досі значиться як суддя на сайті Малиновського суду Одеси) Бурана, що відстрілювався від детективів НАБУ під час затримання, а потім взагалі втік з лікарні. Тепер йому дали домашній арешт.
Джерело: https://goo.gl/7PDPCn
2. Під заставу вийшов на волю депутат одеської облради Олег Бабенко.
Джерело: https://goo.gl/UPrifU
Він нещодавно був затриманий у справі одеського «Краяну», коли намагався дати детективу НАБУ хабар в розмірі 500 000 доларів (пр. 14 мільйонів грн). За нього внесла заставу у розмірі 2 млн грн компанія «Рис Бессарабії», котра проходить по іншому кримінальному провадженню як така, що створена для ухилення від сплати податків: https://goo.gl/eL8Jgs
3. Громадянина Росії і мера Одеси Геннадія Труханова немає в Україні вже 43 дні. Сьогодні суд зняв арешт з 90 млн грн від фіктивного продажу «Краяну», котрі були заблоковані раніше за клопотанням НАБУ.
Україна - країна можливостей!
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