 Даты выпускных вечеров и последних звонков определяет школа самостоятельно, - письмо Минобразования. ДОКУМЕНТ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в Письме Министерства образования и науки Украины об организованном завершении 2017-2018 учебного и особенностях проведения ГИА в учреждениях общего среднего образования № 1/9-66.

Согласно документу, при переходе в 5 класс дети будут писать ГИА в форме контрольных работ по украинскому языку (предусматривает оценивания результатов обучения сразу по украинскому языку и чтению) и математике.

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В письме также отмечается, что школы самостоятельно определяют сроки проведения государственной итоговой аттестации учеников 4-х и 9-х классов, "последних звонков" и выпускных вечеров.

В школах, где дети изучают или учатся на языке национального меньшинства, по желанию родителей и педагогического коллектива, учащиеся могут дополнительно проходить ГИА по третьему предмету - языку национального меньшинства. Как и ранее, решение о проведении соответствующего ГНА должно быть подкреплено решением педагогического совета учреждения и письменными обращениями родителей.

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После 9-го класса ученики будут сдавать ГИА по трем предметам: украинскому языку, математике и одному предмету на выбор педагогического совета школы. Это могут быть украинская литература, зарубежная литература, иностранный язык (английский / немецкий / испанский / французский язык в соответствии с учебным планом учебного заведения), история Украины, всемирная история, правоведение (практический курс), география, биология, химия, физика, информатика. В учебных заведениях с обучением или изучением языков национальных меньшинств третьим предметом для ГИА могут быть язык национального меньшинства или интегрированный курс "Литература".

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Задача, по которым ученик составляет ГНА, составляются учителями школы на основе утвержденных Министерством ориентировочных требований к содержанию аттестационных заданий. После этой задачи должен утвердить руководитель учреждения.

В 11-м классе школьники сдают государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Она также будет происходить по трем предметам. Одно обязательное тестирование по украинскому языку и литературе, второй предмет ученики смогут выбрать между историей Украины и математикой. Третий предмет ученик выбирает самостоятельно - из остальных предметов, по которым проводится ВНО.

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В учебных заведениях с обучением или изучением языков национальных меньшинств ученики могут дополнительно проходить ГИА по четвертому предмету - языку национального меньшинства. Такая ГИА проводится по месту учебы по задачам, которые составляются учителями учебного заведения.















Напомним, 6 февраля началась регистрация на ВНО-2018. Она ​​продлится до 19 марта.