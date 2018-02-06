 Даты выпускных вечеров и последних звонков определяет школа самостоятельно, - письмо Минобразования. ДОКУМЕНТ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в Письме Министерства образования и науки Украины об организованном завершении 2017-2018 учебного и особенностях проведения ГИА в учреждениях общего среднего образования № 1/9-66.
Согласно документу, при переходе в 5 класс дети будут писать ГИА в форме контрольных работ по украинскому языку (предусматривает оценивания результатов обучения сразу по украинскому языку и чтению) и математике.
В письме также отмечается, что школы самостоятельно определяют сроки проведения государственной итоговой аттестации учеников 4-х и 9-х классов, "последних звонков" и выпускных вечеров.
В школах, где дети изучают или учатся на языке национального меньшинства, по желанию родителей и педагогического коллектива, учащиеся могут дополнительно проходить ГИА по третьему предмету - языку национального меньшинства. Как и ранее, решение о проведении соответствующего ГНА должно быть подкреплено решением педагогического совета учреждения и письменными обращениями родителей.
После 9-го класса ученики будут сдавать ГИА по трем предметам: украинскому языку, математике и одному предмету на выбор педагогического совета школы. Это могут быть украинская литература, зарубежная литература, иностранный язык (английский / немецкий / испанский / французский язык в соответствии с учебным планом учебного заведения), история Украины, всемирная история, правоведение (практический курс), география, биология, химия, физика, информатика. В учебных заведениях с обучением или изучением языков национальных меньшинств третьим предметом для ГИА могут быть язык национального меньшинства или интегрированный курс "Литература".
Задача, по которым ученик составляет ГНА, составляются учителями школы на основе утвержденных Министерством ориентировочных требований к содержанию аттестационных заданий. После этой задачи должен утвердить руководитель учреждения.
В 11-м классе школьники сдают государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Она также будет происходить по трем предметам. Одно обязательное тестирование по украинскому языку и литературе, второй предмет ученики смогут выбрать между историей Украины и математикой. Третий предмет ученик выбирает самостоятельно - из остальных предметов, по которым проводится ВНО.
В учебных заведениях с обучением или изучением языков национальных меньшинств ученики могут дополнительно проходить ГИА по четвертому предмету - языку национального меньшинства. Такая ГИА проводится по месту учебы по задачам, которые составляются учителями учебного заведения.
Напомним, 6 февраля началась регистрация на ВНО-2018. Она продлится до 19 марта.
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Шиворіт на виворітЗлочинців не шукають, а призначають. Вбивство не розслідують, а фабрикують справу. Але довічне залишається довічним.Дев'ятого лютого в одинадцятій годині Шевченківський суд Києва розпочне розгляд резонансної та показової справи "вбивства Бузини".З першого дня розслідування почалися фабрикації. Зниклий фоторобот справжніх вбивць з матеріалів розслідування. З екранів телебачення лунали звинувачення в бік двох непричетних до вбивства людей, мене на Andrii Medved'ko. Цілодобове незаконне спостереження за іншими патріотами. Моральний та фізичний тиск. Порушення закону слідчими.Запрошую всіх небайдужих на суд. Перемогли тоді - переможемо і зараз. Правду не спинити.