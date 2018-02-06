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 Нацполиция начинает отбор в новое подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Князев

Об этом Председатель Нацполиции сообщил сегодня, 6 февраля, во время рабочего совещания с участием представителей Консультативного миссии ЕС. Участники обсудили профильные задачи подразделения, условия набора и требования к будущим сотрудникам. Также Сергей Князев подписал соответствующие приказы, которые дают старт набору работников в Департамент стратегических разработок и анализа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "Участие в совещании приняли также первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель Председателя Нацполиции Украины - начальник Департамента кадрового обеспечения Игорь Клименко и председатель Консультативного миссии Европейского Союза Кястутис Ланчинскас.

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Сергей Князев отметил, что департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни.

"Формирование этого подразделения, станет действенным механизмом противодействия организованной преступности, должно быть реализовано уже до конца этого года", - отметил глава Нацполиции.

Вячеслав Аброськин подчеркнул важность тщательного отбора работников этой службы. "Около 77% выявленных правоохранителями организованных преступных групп и организаций в прошлом году - на счету сотрудников Нацполиции. Мы должны усилить работу по этому направлению ", - подчеркнул первый заместитель Председателя Нацполиции.

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Председатель Консультативного миссии Европейского Союза Кястутис Ланчинскас отметил, что европейские партнеры полностью поддерживают идею создания такого подразделения и будут помогать в ее реализации.

"То, что мы совместно делаем, - очень нужно Украине. Мы готовы работать с другими партнерами, координировать наши действия, чтобы как можно скорее разработать это подразделение. Чем больше людей подадут свои анкеты для участия в конкурсе, тем качественнее будет отбор", - сказал Кястутис Ланчинскас.

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Во время совещания Председатель Нацполиции подписал соответствующие приказы о прохождении аттестации полицейских, желающих принять участие в конкурсе. Поэтому создаются аттестационные комиссии, определяются требования для руководителя и сотрудников нового подразделения.

Представить свои кандидатуры на должности в эту службу могут все желающие полицейские".

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Источник: https://censor.net.ua/n3048955
 
 
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Зрадайулины кловуны сейчас расскажут Нацполиция начинает отбор в новое подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Князев - Цензор.НЕТ 8965
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Давай, я попробую: Самый первый Порш-Кайенна, в Мариуполе, принадлежал начальнику ОБОПА, некоему подполкану Узуну М.В. Странно,но при Яныке- ему, почему-то хвост прижали. Он даже в бега подался, в Грецию. А сейчас... рулит начальником охраны, в Мариупольском порту. О, как!
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Вы им такое не говорите,а то дуже засумують)))
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Не в качестве догадок и ссылок только на зарплату - у него могут быть иные легальные доходы?
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В ментовці як новий спецпідрозділ не роблять, а все виходить ОМОН.
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Это что, против АП, ВР, ГП и авакяна!!!
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В днепре его и нерасформировывалось.Те же машины,то же здание.
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когда с экономикой не складывается, начинают набирать в карательные отряды?
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Українці в січні продали валюти на $257 мільйонів більше, ніж купили це означаэ що на стільки ми стали біднішими за місяць

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это ещё мягкий вариант..боюсь, что будет значительно хуже..ну как масквабад скажет..
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Кроты вылезут из нор, а навстречу - батя МУХОМОР!
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Кто еще не боролся с коррупцией? Я ! А ты успеешь, ты же президент! (Анекдот о комсомольской свадьбе 70-х годов вспомнился).
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Какой там отбор,у квАкова только сбор бабла,самых неадекватов,жадных долпоепев.
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о, давайте все форумные спецы туда, а мы обсудим как вы керово боретесь.
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После этого подразделения хач начнёт просерать бабло на ещё несколько..Будут создавать "Беркут" "Сокол" "Скунс" " Росомаха" и " "Гиена" Денег ещё много выделяют дармоедам..Давай ещё! Хватит всем. Нужно же пособирать да пристроить кацапо-яхуевичскую мусорню для щита...эстли шо...
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Всех заслуженно-осужденных и заслуженно себя оправдавших - реабилитировать - и на борьбу со злом! Подход знаком - есть с кем потолковатиь по душам при случае. А случай представится - и не один.
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по защите организованной преступности, она у власти вся.
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И второй член на лбу вырос? Или это у тебя с рождения?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНацполиция начинает отбор в новое подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Князев
 
 
 
 
 
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