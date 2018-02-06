 Нацполиция начинает отбор в новое подразделение по борьбе с организованной преступностью, - Князев

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается: "Участие в совещании приняли также первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель Председателя Нацполиции Украины - начальник Департамента кадрового обеспечения Игорь Клименко и председатель Консультативного миссии Европейского Союза Кястутис Ланчинскас.
Сергей Князев отметил, что департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни.
"Формирование этого подразделения, станет действенным механизмом противодействия организованной преступности, должно быть реализовано уже до конца этого года", - отметил глава Нацполиции.
Вячеслав Аброськин подчеркнул важность тщательного отбора работников этой службы. "Около 77% выявленных правоохранителями организованных преступных групп и организаций в прошлом году - на счету сотрудников Нацполиции. Мы должны усилить работу по этому направлению ", - подчеркнул первый заместитель Председателя Нацполиции.
Председатель Консультативного миссии Европейского Союза Кястутис Ланчинскас отметил, что европейские партнеры полностью поддерживают идею создания такого подразделения и будут помогать в ее реализации.
"То, что мы совместно делаем, - очень нужно Украине. Мы готовы работать с другими партнерами, координировать наши действия, чтобы как можно скорее разработать это подразделение. Чем больше людей подадут свои анкеты для участия в конкурсе, тем качественнее будет отбор", - сказал Кястутис Ланчинскас.
Во время совещания Председатель Нацполиции подписал соответствующие приказы о прохождении аттестации полицейских, желающих принять участие в конкурсе. Поэтому создаются аттестационные комиссии, определяются требования для руководителя и сотрудников нового подразделения.
Представить свои кандидатуры на должности в эту службу могут все желающие полицейские".