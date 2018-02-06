 Суд Харькова приговорил Кадничанского к пожизненному заключению за убийство и несколько покушений на почве расовой ненависти. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс "Судебная власть Украины".

Кадничанский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 4, 13, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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По данным местного издания 057, 27-летний Виталий Кадничанский в 2012 году в течение нескольких недель совершил 4 покушения на убийство из-за расовой нетерпимости. В прокуратуре заявили, что суд полностью согласился с доводами гособвинения, адвокат сказал, что будет обжаловать приговор.

"С 2010 года обвиняемый увлекался изучением нацизма, одной из основополагающих идей является пропаганда массой и национальной дискриминации, в связи с чем у него развились личные неприятные отношения к лицам – выходцам из стран Азии и Африки", - зачитывая приговор, отметила председательствующий судья.

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Были среди пострадавших и украинцы, которых он принял за иностранцев. Жил Виталий Кадничанский в селе Безруки Дергачевского района, однако, по версии следствия, он специально приезжал в Харьков, прихватив из дома нож, и в людных местах (возле метро, в парке) выбирал себе жертву.

Согласно материалам дела, парень совершил нападения на шестерых иностранцев, а также убил харьковчанина Вячеслава Сычова.

Стоит отметить, что в 2013 году Кадничанского признавали виновным: его приговорили к 10 годам лишения свободы, но оправдали по обвинению в убийстве Сычова, с которым Виталий якобы поспорил из-за употребления алкоголя. Тогда суд посчитал, что по этому эпизоду не было собрано достаточно доказательств. Дело было возвращено в суд первой инстанции. Спустя 5 лет суд снова вынес вердикт – пожизненное заключение.





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Защита обвиняемого заявила, что намерена обжаловать приговор.

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"Апелляция будет подана в обязательном порядке, поскольку Кадничанский в ходе досудебного следствия признавал себя виновным, а в ходе судебного разбирательства он отказался от того, что он совершал данные преступления, утверждал, что к нему применялись меры незаконного действия со стороны органов следствия, в связи с этим он вынужден был взять на себя и оговорил себя в данных преступлениях, - сказала адвокат Лидия Мелконян. – У меня впечатление, что мотивы, которые высказаны – это какое-то сочинение. Никогда этот человек не привлекался к уголовной ответственности, к административной, вообще человек не судим. Что-то такое, что в отношении него было замечено, расовая, вот такая вот неприязнь, как ему вменяют, но где, какие доказательства, что он действительно проявлял к иностранным гражданам такую неприязнь. На мой взгляд, это вызывает сомнение".

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.