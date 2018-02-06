 Глава Минфина США Мнучин подтверждает подготовку санкций, связанных с "кремлевским списком"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, агентство Bloomberg приводит слова главы ведомства Стивена Мнучина.
"Будут санкции, вытекающие из этого доклада", - заявил он в ответ на вопрос члена Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс.
С.Мнучин также подтвердил, что в закрытой версии доклада содержится более 210 имен бизнесменов и высокопоставленных российских лиц, которые фигурируют в открытой части.
Он добавил, что считает ограничительные меры очень эффективным инструментом и намерен продолжать применять их.
Министерство финансов США в конце января опубликовало "кремлевский доклад", включив в него список из 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний.
Публикация "кремлевского доклада" - это реализация принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).
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Американские банки, по некоторым данным, ужесточили проверки операций фигурантов «кремлевского списка»
Так, в частности, утверждают в компании, оказывающей консалтинговые услуги финучреждениям США.
Компания Financial Integrity Network, консультирующая американские банки,
рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов «кремлевского списка»
как «политически значимых лиц», пишет Bloomberg.
Такая классификация означает то, что их операциям должно быть уделено повышенное внимание.
Издание также утверждает, что некоторые бизнесмены, включенные в список,
начали опасаться введения против них санкций.
Один из источников Bloomberg, в частности, рассказал, что опасается разрыва сделки с иностранными партнерами,
готовившейся несколько месяцев.
Другой собеседник издания пожаловался на то, что его репутация из-за включения в список серьезно пострадала.
А юрист из Филадельфии Брюс Маркс, консультирующий россиян, в своем интервью выразил мнение,
что до тех пор, пока не будет ясно, какие последуют санкции,
заводить новые деловые связи будет очень тяжело.