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Все про:санкции (6518) США (13224) Мнучин (1)

 Глава Минфина США Мнучин подтверждает подготовку санкций, связанных с "кремлевским списком"

Министерство финансов США готовит санкции в отношении России, связанные с опубликованным в конце января так называемым "кремлевским списком".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, агентство Bloomberg приводит слова главы ведомства Стивена Мнучина.

"Будут санкции, вытекающие из этого доклада", - заявил он в ответ на вопрос члена Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс.

С.Мнучин также подтвердил, что в закрытой версии доклада содержится более 210 имен бизнесменов и высокопоставленных российских лиц, которые фигурируют в открытой части.

Он добавил, что считает ограничительные меры очень эффективным инструментом и намерен продолжать применять их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О новых санкциях против России будет объявлено в ближайшее время, - министр финансов США Мнучин

Министерство финансов США в конце января опубликовало "кремлевский доклад", включив в него список из 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний.

Публикация "кремлевского доклада" - это реализация принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048935
 
 
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Кацапам заливают в уши, что Америка враг, но их бояре свои миллиарды хранят у врага.Там же живут их отпрыски и любовницы
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И насколько я понимаю, им особо мешать , как то и не собираются.
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каждый кацап знает что при Апамке они жили лучше)
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Не, будут. Под Новый Год здесь, у нас в Украине, ждали, в том числе и здесь, ждали, каких то существенных санкций в отношенииРФ. Я же, был скептиком. К сожалению, мой прогноз оправдался. Ничего нового, этот доклад не принес и не принесет. Если. мы . как страна, не желаем себя защищать . нам никто не поможет. А Лолитына словоблудие про политико-дипломатическое освобождение, всем. кто здраво мыслит, уже понятно, что это блеф. он пленных и заложников освободить не может. Куда ему до части Украины.
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«Нынешняя украинская власть закончит свой путь так же, как и Норьега - в американской тюрьме. Панамского диктатора поймали американские военные, доставили в США, и американский суд приговорил его на 30 лет.http://repost.net.ua/?p=2764
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, , сша работает с рашкой как удав , , колечко за колечком опутывают туловище хуйла и его окружения ,,,
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Санкции ето полезно.
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Американские банки, по некоторым данным, ужесточили проверки операций фигурантов «кремлевского списка»
Так, в частности, утверждают в компании, оказывающей консалтинговые услуги финучреждениям США.
Компания Financial Integrity Network, консультирующая американские банки,
рекомендовала своим клиентам рассматривать фигурантов «кремлевского списка»
как «политически значимых лиц», пишет Bloomberg.
Такая классификация означает то, что их операциям должно быть уделено повышенное внимание.
Издание также утверждает, что некоторые бизнесмены, включенные в список,
начали опасаться введения против них санкций.
Один из источников Bloomberg, в частности, рассказал, что опасается разрыва сделки с иностранными партнерами,
готовившейся несколько месяцев.
Другой собеседник издания пожаловался на то, что его репутация из-за включения в список серьезно пострадала.
А юрист из Филадельфии Брюс Маркс, консультирующий россиян, в своем интервью выразил мнение,
что до тех пор, пока не будет ясно, какие последуют санкции,
заводить новые деловые связи будет очень тяжело.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Минфина США Мнучин подтверждает подготовку санкций, связанных с "кремлевским списком"
 
 
 
 
 
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