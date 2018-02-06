 Глава Минфина США Мнучин подтверждает подготовку санкций, связанных с "кремлевским списком"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, агентство Bloomberg приводит слова главы ведомства Стивена Мнучина.

"Будут санкции, вытекающие из этого доклада", - заявил он в ответ на вопрос члена Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс.

С.Мнучин также подтвердил, что в закрытой версии доклада содержится более 210 имен бизнесменов и высокопоставленных российских лиц, которые фигурируют в открытой части.

Он добавил, что считает ограничительные меры очень эффективным инструментом и намерен продолжать применять их.

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Министерство финансов США в конце января опубликовало "кремлевский доклад", включив в него список из 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний.

Публикация "кремлевского доклада" - это реализация принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).