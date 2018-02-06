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Все про:СИЗО (922) ГПтСУ (145) Торнадо (79)

 В камере "торнадовца" Онищенко не нашли телефон, с которого он публиковал фото избитого гражданина, - сотрудник Лукьяновского СИЗО

В Лукьяновском СИЗО Киева обыскали камеру экс-командира милицейской роты "Торнадо" Руслана Онищенко и не нашли телефон, с которого он мог опубликовать фотографию якобы избитого осужденного за разрушение мемориала Героям Небесной Сотни Юрия Чеканова.

Как передает Цензор.НЕТ об этом рассказала в комментарии Громадському радіо начальник отдела по контролю за исполнением судебных решений Лукьяновского СИЗО Евгения Козинец.

"Нами проведен обыск в камере, где содержится заключенный Онищенко. Средств и приборов, с помощью которых могло быть обнародовано данное сообщение не обнаружено. Также в ходе беседы с заключенным Онищенко выяснено, что он данного сообщения не публиковал, хотя с ним и соглашается", - отметила сотрудница СИЗО.

Смотрите на Цензор.НЕТ"Поднял руку на святое, на Украину - будем ломать", - экс-командир "Торнадо" Онищенко опубликовал фотографии избитого мужчины. ФОТО

По ее словам, Онищенко сообщил работникам СИЗО, что сейчас его страница в Facebook заблокирована, а также то, что у него еще есть три другие страницы, которыми якобы пользуются его собратья.

"Вероятно, что от его имени кто-то опубликовал данное сообщение", - отметила Евгения Козинец.

Она отметила, что за сохранение запрещенных предметов, в том числе телефонов, ноутбуков, планшетов, заключенных привлекают к дисциплинарной ответственности.

"В зависимости от того как он характеризуется и сколько у него до того было таких взысканий: или выговор, или карцер", - отметила Козинец.

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Работница СИЗО также отказалась сообщать, сколько людей находится в камере Онищенко.

На вопрос, находился заключенный Онищенко в контакте с избитым осужденным Юрием Чекановым, Евгения Козинец заявила, что по этому вопросу "не может давать комментарии".

Также в Лукьяновском СИЗО рассказали, что вчера, 5 февраля, осужденного Юрия Чеканова освободили в 11:45, однако он оставлял здание без телесных повреждений. "Во время освобождения мы его опросили, спросили, есть ли у него претензии, нет, он сказал, что претензий к администрации СИЗО не имеет, о чем он сообщил в наших материалах дела. Чеканов Юрий вышел из СИЗО здоровый, без синяков и телесных повреждений", - сообщила Евгения Козинец.

Источник: https://censor.net.ua/n3048933
 
 
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ну понятно что раз били снаружи то и постили снаружи
где бы он фотку взял
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Какая разница, кто навалял сепару, раз власть продажна и выпускает врагов на волю?
другим наука будет и власти тоже
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це ще одна ознака радикалізації суспільства - люди стають все злішими день за днем ...
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Да наша Малятка ещё на горшке голову мишке откусила!
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Він отримав від суда чотири місяці ув'язнення за наругу над меморіалом Небесної Сотні, відсидів весь цей термін і вийшов. Все по закону.
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Куртка та сама, що й при затриманні цього вандала-україноненавистника.
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Исх 21, 24 Втор 19, 21
В камере "торнадовца" Онищенко не нашли телефон, с которого он публиковал фото избитого гражданина, - сотрудник Лукьяновского СИЗО - Цензор.НЕТ 729Исх 21, 24 Втор 19, 21Мф 5, 38В камере "торнадовца" Онищенко не нашли телефон, с которого он публиковал фото избитого гражданина, - сотрудник Лукьяновского СИЗО - Цензор.НЕТ 72920перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать

Ви про це?
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влада до цього доводить своєю бездіяльністю...
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Помнится когда эту гниду поймали,то оно промугыкало,что не жалеет о содеянном,и ещё добавил,что сделал бы так само и в дальнейшим.Так что звиздюли вполне заслуженные.
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Лукьянівське СІЗО 13, те саме де були до Качанівки... ну ви зрозуміли! Там не знайдуть, або знайдуть все, що потрібно.☺
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Не кто его не бил . Шел споткнулся упал . Три раза .
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Они что - идиоты?

Если правда то, что "Чеканов Юрий вышел из СИЗО здоровый, без синяков и телесных повреждений", то какое отношение к его избиению может иметь Онищенко, которых находится в тюрьме и причем тут телефон Онищенко?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ камере "торнадовца" Онищенко не нашли телефон, с которого он публиковал фото избитого гражданина, - сотрудник Лукьяновского СИЗО
 
 
 
 
 
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