 В камере "торнадовца" Онищенко не нашли телефон, с которого он публиковал фото избитого гражданина, - сотрудник Лукьяновского СИЗО

Как передает Цензор.НЕТ об этом рассказала в комментарии Громадському радіо начальник отдела по контролю за исполнением судебных решений Лукьяновского СИЗО Евгения Козинец.

"Нами проведен обыск в камере, где содержится заключенный Онищенко. Средств и приборов, с помощью которых могло быть обнародовано данное сообщение не обнаружено. Также в ходе беседы с заключенным Онищенко выяснено, что он данного сообщения не публиковал, хотя с ним и соглашается", - отметила сотрудница СИЗО.

Смотрите на Цензор.НЕТ - "Поднял руку на святое, на Украину - будем ломать", - экс-командир "Торнадо" Онищенко опубликовал фотографии избитого мужчины. ФОТО

По ее словам, Онищенко сообщил работникам СИЗО, что сейчас его страница в Facebook заблокирована, а также то, что у него еще есть три другие страницы, которыми якобы пользуются его собратья.

"Вероятно, что от его имени кто-то опубликовал данное сообщение", - отметила Евгения Козинец.

Она отметила, что за сохранение запрещенных предметов, в том числе телефонов, ноутбуков, планшетов, заключенных привлекают к дисциплинарной ответственности.

"В зависимости от того как он характеризуется и сколько у него до того было таких взысканий: или выговор, или карцер", - отметила Козинец.

Читайте также - Не все преступления экс-бойцов "Торнадо" удалось расследовать, - Матиос

Работница СИЗО также отказалась сообщать, сколько людей находится в камере Онищенко.

На вопрос, находился заключенный Онищенко в контакте с избитым осужденным Юрием Чекановым, Евгения Козинец заявила, что по этому вопросу "не может давать комментарии".

Также в Лукьяновском СИЗО рассказали, что вчера, 5 февраля, осужденного Юрия Чеканова освободили в 11:45, однако он оставлял здание без телесных повреждений. "Во время освобождения мы его опросили, спросили, есть ли у него претензии, нет, он сказал, что претензий к администрации СИЗО не имеет, о чем он сообщил в наших материалах дела. Чеканов Юрий вышел из СИЗО здоровый, без синяков и телесных повреждений", - сообщила Евгения Козинец.