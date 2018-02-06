 Два украинских воина получили ранения. Враг применил минометы возле Новозвановки, Троицкого и Широкино, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечется: "На Луганском направлении враг применил минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки.
Со 120 мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении, противник активизировался на Приазовье. Грубо нарушая минские договоренности, российско-оккупационные группировки выпустили пятнадцать мин калибра 120-мм по украинским оборонных укреплениях в районе Широкино.
Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял наших воинов из стрелкового оружия.
В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получили два украинских воина".
В записи на Facebook, которая вызвала «холивар», Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
Не заигралась ли шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА в свое, "новогоднее перемирие"???
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html