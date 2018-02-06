 Два украинских воина получили ранения. Враг применил минометы возле Новозвановки, Троицкого и Широкино, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечется: "На Луганском направлении враг применил минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки.

Со 120 мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении, противник активизировался на Приазовье. Грубо нарушая минские договоренности, российско-оккупационные группировки выпустили пятнадцать мин калибра 120-мм по украинским оборонных укреплениях в районе Широкино.

Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял наших воинов из стрелкового оружия.

В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получили два украинских воина".

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