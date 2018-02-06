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 Два украинских воина получили ранения. Враг применил минометы возле Новозвановки, Троицкого и Широкино, - штаб АТО

В районе ведения боевых действий российско-оккупационные войска продолжали вести огонь в сторону украинских защитников применяя, в большинстве случаев, вооружение, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечется: "На Луганском направлении враг применил минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки.

Со 120 мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении, противник активизировался на Приазовье. Грубо нарушая минские договоренности, российско-оккупационные группировки выпустили пятнадцать мин калибра 120-мм по украинским оборонных укреплениях в районе Широкино.

Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял наших воинов из стрелкового оружия.

В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получили два украинских воина".

Также читайте: За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал, враг 4 раза открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3048927
 
 
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Выздоровления! А наша Золушка тем временем летит на бал....
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Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала АТО помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.

В записи на Facebook, которая вызвала «холивар», Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
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Можно увидеть оригинал его заявлений, а то в других трактовках перевода он говорил о Мальдивах, в третьих - о Лолите, в четвёртой - об офшорах?...
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Каждый день раненные, почти каждый день погибшие, а со стороны опущенцев и ихтамнетов уже на протяжении нескольких недель, о потерях тишина.
Не заигралась ли шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА в свое, "новогоднее перемирие"???
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Откуда знаешь про тишину, мониторишь руцкую весну?
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А мы применяем парадигму Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва украинских воина получили ранения. Враг применил минометы возле Новозвановки, Троицкого и Широкино, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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