 Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.



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"Законодательство, регулирующее деятельность этих обществ, было принято еще в 1991 году, и понятно, что оно совершенно не соответствует сегодняшним требованиям. Мы постарались ввести в этом законе современные нормы, которые есть на сегодняшний день в мире, и во время двух вторых чтений нам удалось сбалансировать этот законопроект, которым и эта Верховная Рада, и Украина, и юридическое сообщество сможет гордиться ", - сказал Иванчук, представляя проект закона.



"Все юридические компании Украины поддерживают этот законопроект. Мы задолжали его принятие уже более 25 лет", - сказал он.



Иванчук отметил, что принятие законопроекта об обществах с ограниченной ответственностью позволит учредителям в уставе или корпоративном договоре самостоятельно определять свою "бизнес-конституцию".



"Это уберет очень много споров, которые (раньше) должны были решаться в судах. Люди смогут договориться обо всем, что они считают необходимым. Это действительно очень большой шаг вперед", - подчеркнул народный депутат.



Комментируя вопросы преемственности, прописанные в законопроекте, председатель комитета отметил, что нормы документа гарантируют предоставление преемнику тех же прав, которые были у соучредителя ООО.



"Сегодня преемник должен прийти на поклон к другим участникам общества, они принимают какое-то решение, чтобы предоставить ему возможность зарегистрировать себя участником этого бизнеса. Мы этот рудимент убрали", - подчеркнул он.



По словам Андрея Иванчука, на сегодня в Украине действует более 500 000 обществ с дополнительной и ограниченной ответственностью, что является самой распространенной формой ведения бизнеса в стране.



Он также добавил, что этот закон будет способствовать привлечению инвестиций в Украину, поскольку те иностранные инвесторы, которые хотят зайти в Украину и которые раньше боялись корпоративного законодательства, регулировавшего эти вопросы, теперь будут работать по другим - значительно лучшим правилам.



По итогам голосования Верховная Рада приняла законопроект №4666, отдав за него 285 голосов.