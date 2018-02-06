 Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.
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"Законодательство, регулирующее деятельность этих обществ, было принято еще в 1991 году, и понятно, что оно совершенно не соответствует сегодняшним требованиям. Мы постарались ввести в этом законе современные нормы, которые есть на сегодняшний день в мире, и во время двух вторых чтений нам удалось сбалансировать этот законопроект, которым и эта Верховная Рада, и Украина, и юридическое сообщество сможет гордиться ", - сказал Иванчук, представляя проект закона.
"Все юридические компании Украины поддерживают этот законопроект. Мы задолжали его принятие уже более 25 лет", - сказал он.
Иванчук отметил, что принятие законопроекта об обществах с ограниченной ответственностью позволит учредителям в уставе или корпоративном договоре самостоятельно определять свою "бизнес-конституцию".
"Это уберет очень много споров, которые (раньше) должны были решаться в судах. Люди смогут договориться обо всем, что они считают необходимым. Это действительно очень большой шаг вперед", - подчеркнул народный депутат.
Комментируя вопросы преемственности, прописанные в законопроекте, председатель комитета отметил, что нормы документа гарантируют предоставление преемнику тех же прав, которые были у соучредителя ООО.
"Сегодня преемник должен прийти на поклон к другим участникам общества, они принимают какое-то решение, чтобы предоставить ему возможность зарегистрировать себя участником этого бизнеса. Мы этот рудимент убрали", - подчеркнул он.
По словам Андрея Иванчука, на сегодня в Украине действует более 500 000 обществ с дополнительной и ограниченной ответственностью, что является самой распространенной формой ведения бизнеса в стране.
Он также добавил, что этот закон будет способствовать привлечению инвестиций в Украину, поскольку те иностранные инвесторы, которые хотят зайти в Украину и которые раньше боялись корпоративного законодательства, регулировавшего эти вопросы, теперь будут работать по другим - значительно лучшим правилам.
По итогам голосования Верховная Рада приняла законопроект №4666, отдав за него 285 голосов.
капиталисты умеют работать в разных условиях... и в африке,и в эмиратах,и в воровской россии (до последнего времени,пока быковать не стала) и сингапуре и в швеции.им пофигу твоя коррупция,на них это не влияет.им главное,шоб не мешали.
А для неверующих вот видео обсуждения революционного законопроекта в ВР
Первую ступень для этой ракеты производят в Украине. Контракт на сборку первых ступеней был заключен в 2008 году и предусматривал поставку 14 основных блоков первой ступени с комплектом запасных частей. 10 уже были поставлены. Сейчас ожидается передача ещё одной и постройка оставшихся трёх ракет. В 2014 году программа была продлена, а это значит, что будет работа и для «Южмаша». Всего ожидается заказ на дополнительные 8 ракет.
Ракета-носитель среднего класса «Зенит». Это лучшая ракета Советского Союза и лучшая ракета по версии Илона Маска, после его собственной «Фалкон-9», конечно. Разработана и производится в Украине с 1985 года. Ракета хороша всем, кроме географии поставщиков комплектующих. Она на 70% состоит из российских запчастей. После 2014 года все ставили на ней крест. Но попадание самой российской космической отрасли под санкции вынудило создать частную компанию S7 SeaLaunchLimited, зарегистрированную в США, которой передали права на программы «Морской старт» и «Наземный старт».
Создание такой компании позволило обойти взаимные санкции и заключить договора с «Южмашем». В рамках этого сотрудничества был осуществлён запуск ангольского спутника связи с космодрома Байконур и заключён контракт на поставку 12 ракет, две из которых должны быть собраны уже в 2018 году, а первый пуск должен состояться в 2019 году.
- Ну, чему же вас там в городе обучали?
- Мы изучали логику.
- А что это такое?
- Хорошо, я поясню, только слушай внимательно. Вот я с помощью логики докажу, что у тебя в миске не 3 яйца, а 5.
- Ну, давай.
- Смотри - число 3 содержит число 2. А 2 + 3 = 5. Вот видишь, у тебя 5 яиц в миске.
- Вижу, что делу обучили тебя. Я себе приготовлю яичницу из 3 яиц, а ты готовь себе из тех 2, которые ты у меня в миске нашел.
Китаю расскажите... Любая система имеет свои достоинства. Если уметь их использовать - вы получите толк от чего угодно. Но надо уметь.
Можно конечно начинать строить другие системы - но сначала необходимо усиливать контроль государства. Ибо любое начинание исполнители извратят таким образом чтоб оно приносило пользу лично им - а не стране.
УРРРЯ!!