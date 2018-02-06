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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1048) Иванчук (26)

 Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук

Верховная Рада приняла закон об обществах с дополнительной и ограниченной ответственностью (№4666), который позволит улучшить бизнес-климат, будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и заложит предпосылки для создания новых и развития существующих предприятий.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам экономической политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

Читайте: Закон "О приватизации госимущества" - хороший сигнал для инвесторов, - глава Комитета ВР по вопросам экономической политики Иванчук

"Законодательство, регулирующее деятельность этих обществ, было принято еще в 1991 году, и понятно, что оно совершенно не соответствует сегодняшним требованиям. Мы постарались ввести в этом законе современные нормы, которые есть на сегодняшний день в мире, и во время двух вторых чтений нам удалось сбалансировать этот законопроект, которым и эта Верховная Рада, и Украина, и юридическое сообщество сможет гордиться ", - сказал Иванчук, представляя проект закона.

"Все юридические компании Украины поддерживают этот законопроект. Мы задолжали его принятие уже более 25 лет", - сказал он.

Иванчук отметил, что принятие законопроекта об обществах с ограниченной ответственностью позволит учредителям в уставе или корпоративном договоре самостоятельно определять свою "бизнес-конституцию".

"Это уберет очень много споров, которые (раньше) должны были решаться в судах. Люди смогут договориться обо всем, что они считают необходимым. Это действительно очень большой шаг вперед", - подчеркнул народный депутат.

Комментируя вопросы преемственности, прописанные в законопроекте, председатель комитета отметил, что нормы документа гарантируют предоставление преемнику тех же прав, которые были у соучредителя ООО.

"Сегодня преемник должен прийти на поклон к другим участникам общества, они принимают какое-то решение, чтобы предоставить ему возможность зарегистрировать себя участником этого бизнеса. Мы этот рудимент убрали", - подчеркнул он.

По словам Андрея Иванчука, на сегодня в Украине действует более 500 000 обществ с дополнительной и ограниченной ответственностью, что является самой распространенной формой ведения бизнеса в стране.

Он также добавил, что этот закон будет способствовать привлечению инвестиций в Украину, поскольку те иностранные инвесторы, которые хотят зайти в Украину и которые раньше боялись корпоративного законодательства, регулировавшего эти вопросы, теперь будут работать по другим - значительно лучшим правилам.

По итогам голосования Верховная Рада приняла законопроект №4666, отдав за него 285 голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3048926
 
 
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все это бабкины сказки, пока в стране не отмоют Суд от чоколада, и верховенство права будет не на бумаге, лучше забивайте народу голову гречкой а не сказками про толпы инвесторов Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук - Цензор.НЕТ 8282
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гэбнявая сказка для доверчивого пролетариата Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 9166
капиталисты умеют работать в разных условиях... и в африке,и в эмиратах,и в воровской россии (до последнего времени,пока быковать не стала) и сингапуре и в швеции.им пофигу твоя коррупция,на них это не влияет.им главное,шоб не мешали.
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Для того щоб покращити інвестиційний клімат потрібно ліквідувати СБУ, потім потрібно вигнати всіх старих прокурорів, а потім замінити всіх суддів, потім провести люстрацію всієї влади.
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во-во-во...хуйло в Украине при чивокуне именно так и делал,по этому же плану.поэтому на момент окончания майдана не было ни сбу,ни армии,ни прокуроров,ни судей,работающих на Украину.
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Да ладно вам, зрадофилы! Сейчас бабки инвесторов рекой как польются!

А для неверующих вот видео обсуждения революционного законопроекта в ВР
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Сегодня Илон Маск запускает свою красную теслу с манекеном на орбиту марса а Петя запускает очередную схему воровства из бюджета....между ними нет никакой разницы, оба милиардеры!
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Ракета-носитель легкого класса «Антарес». Была создана частной американской компанией Orbital ATK для запуска грузового корабля Cygnus к Международной космической станции в рамках проекта NASA Commercial Resupply Services (CRS) (Коммерческие услуги снабжения). Именно эта программа стала первым крупным контрактом для SpaceX, но второй компанией, получившей к тому же большую часть финансирования, стала именно Orbital ATK.

Первую ступень для этой ракеты производят в Украине. Контракт на сборку первых ступеней был заключен в 2008 году и предусматривал поставку 14 основных блоков первой ступени с комплектом запасных частей. 10 уже были поставлены. Сейчас ожидается передача ещё одной и постройка оставшихся трёх ракет. В 2014 году программа была продлена, а это значит, что будет работа и для «Южмаша». Всего ожидается заказ на дополнительные 8 ракет.

Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 7182

Ракета-носитель среднего класса «Зенит». Это лучшая ракета Советского Союза и лучшая ракета по версии Илона Маска, после его собственной «Фалкон-9», конечно. Разработана и производится в Украине с 1985 года. Ракета хороша всем, кроме географии поставщиков комплектующих. Она на 70% состоит из российских запчастей. После 2014 года все ставили на ней крест. Но попадание самой российской космической отрасли под санкции вынудило создать частную компанию S7 SeaLaunchLimited, зарегистрированную в США, которой передали права на программы «Морской старт» и «Наземный старт».

Создание такой компании позволило обойти взаимные санкции и заключить договора с «Южмашем». В рамках этого сотрудничества был осуществлён запуск ангольского спутника связи с космодрома Байконур и заключён контракт на поставку 12 ракет, две из которых должны быть собраны уже в 2018 году, а первый пуск должен состояться в 2019 году.

Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 5617
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Борьба просто хорошего с ещё лучшим. Взять бы топор, да всех зарубить.
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Нужен закон об антикорупционном суде чтобы закрыть саакашвили за взятку от курченко.
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Саакашвили должностное лицо?Совсем все печально в соевом королевстве)))
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Любое лицо должно быть привлечено к ответственности за взятки.
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Даже если он и взял у него деньги,то взяткой это даже самый отмороженый прокурор не назовет.Но то таке,какие законя,когда грузина надо обгадить))
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Если он эти деньги взял для себя то это доход за который он должен оплатить налог, но это деньги на выданные на диверсию против Украины и за это ему грозит больше чем коррупционеру. В Китае расстрел.
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Докторскую по уголовному праву где защищал?
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писанина - это грамотное выражение колхозного варианта.
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Синонимы писанины - ерундистика, бумагомарание, филькина грамота. Выбирайте на свой вкус.
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Ну хоть без сои. Значит ещё есть надежда.
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Не, ну четко же виден мауп, как ты не догадался？
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Ваши изречения к закону не имеют никакого отношения.Вы хоть к юристам сходите и спросите.При тех "доказательствах",что на руках у "власти",думаю даже они это понимают.
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Хороший юрист умножит саакашвили на ноль. Достаточно доказать что он выполняет заказ беглого курченко, заказ который грозит безопасности Украины.
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Тупа брехня соєвих ботів - до Курченка , у Банкової , немає жодних офіційних претензій ! Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 9216
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Ну судя по огпу,у них таковых не имеется)))
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Рассказывай сказки про Курченко на ночь детям. Быстрей заснут. Что касается юриста, то в коррупционной Украине, даже хороший юрист без денег вряд ли что-то докажет т.к. не перевелись взяточники.
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Не смотри 5 канал, они тебе и нетакое понапаказывают.
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При таком высоком уровне коррупции ждать инвестиций очень наивно. А с коррупцией Порошенко и не думает бороться, только лишь бла-бла.
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Не смеши придурок, какие инвестиции, кто в эту корумпированную страну будет что то влаживать.
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Без свободного рынка земли все эти улучшения погоды не сделают.
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Что то не понятно, пэтюнчик в Давосе рассказывал, что для инвестиций в Украине рай, а тут рай еще и апгрейдили даже. Только вот инвесторы посылают пэтю и его кодлу на половой признак дедушки. Шо ж такое.
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карочи . , жить станет лучше , , жить станет веселей , , , , андрей , держи нос бодрей . !!!
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, , оптимистично-утопический позитивный идеализм
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Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук - Цензор.НЕТ 5295 - ну фсьо "перамога", закон прийнятий - тепер , через деякий час , буде потрібно вигадати пояснення - чому ж він (і сотні йому подібних законів) так і не запрацював ? Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук - Цензор.НЕТ 150
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та да , , закон ниачем , , , прям рабиновичи-ротшильды-абрамовичи и прочие ахметовы ринулись галопом со своими не-палеными лярдами и лимонами разношерстной валюты инвестировать наших майбутних миллиардеров / чи державу ,,, , Украина форева. !!! . , почули аж у манхеттени ,,, . и остальных сингапурах
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ВР перетворюється (за прикладом Думи РФ) на "шалений принтер" друкування купи нікому не потрібних законів , які тільки імітують парламентаризм в країні .
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Без антикоррупционного суда не изменится ни бизнес ни климат - Этот законопроект не более чем ширма для глупцов.
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Заклинатели инвестиций. 4 года заклинают.)))))
Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук - Цензор.НЕТ 3701
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Може надо, шоб Ахметов в эту сопилку мощно гуданул как когда-то?
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Вот какими ширмами ВР игнорирует принятие законопроекта об антикоррупционном суде и не Порошенко в этом виновен, а депутаты у которых подгорает от такого законопроекта.
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Ну только одна неувязочка,самая большая фракция носит его имя и "жестко" выступает против него Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук - Цензор.НЕТ 5590.
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Его партия составляет большинство партии среди партий, но не составляет большинство в ВР - не манипулируй понятиями.
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Я тоже - БПП самая большая партия но в нее входит меньше депутатов чем количество депутатов из остальных партий вместе взятых.
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Возвращается студент с учебы домой в деревню. Его встретил отец , который собирался приготовить себе яичницу из 3 яиц.
- Ну, чему же вас там в городе обучали?
- Мы изучали логику.
- А что это такое?
- Хорошо, я поясню, только слушай внимательно. Вот я с помощью логики докажу, что у тебя в миске не 3 яйца, а 5.
- Ну, давай.
- Смотри - число 3 содержит число 2. А 2 + 3 = 5. Вот видишь, у тебя 5 яиц в миске.
- Вижу, что делу обучили тебя. Я себе приготовлю яичницу из 3 яиц, а ты готовь себе из тех 2, которые ты у меня в миске нашел.
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не гони, рыги с ляшками и кроликами просто название имеют другое, а так бпп, прикинь😀😀
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Ты в школу ходил? Давай я тебе задачку - В комнате стоит 10 ящиков с овощами. В одном ящике 15 кг капусты, а в остальных девяти ящиках по 10 кг картошки - каких овощей больше?
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Ответ прост. Пэтиных овощей много в раде, которым он обязан своим троном
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тобто - конституційна більшість , у ВР вже не існує ?
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Конституційна більшість не имеет преимущества в голосовании за законопроекты где имеет преимущество количество голосов.
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тобто 226 депутатів можуть переголосувати 227 "преимущество количество голосов" опозиції у ВР ? А скільки ж тоді всього депутатів у ВР - невже більше 450 ?! Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 476
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Это Саакашвили с Йулькой их наподстрекали, шоб подставили своего сцаря хрякции.
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це таке вітання всім потенційним інвесторам ? Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 471
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Пашинский умеет находить общий язык с инвесторами Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 1783
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все же не хватает самого главного. А главное в том, что не законы делают предприятие привлекательным для инвестиций. Не законы. Инвестиции станут реальностью лишь тогда, когда Украина предоставит обеспеченные интеллектом нематериальные активы в виде новых разработок, ноу-хау, и прочих перспективных проектов. Вы на 25 опоздали не с законом, закон это 1/10 беды. Вы на поколение опоздали с инноваторами, без которых ни один инвестор не пойдет к вам даже на условиях самого оптимального для него правового поля. Потому, что не творческий и рабский труд уже не только не выгоден и не перспективен, но и имеет все шансы стать разорительным, наступает эпоха роботов и со старта перемены пройдут очень быстро. Вы отстали на на четверть века, депутаты, вы отстали на эпоху, и вы по прежнему не понимаете, что взращивать надо инноваторов, а не только лишь заботиться о законах.
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. Потому, что не творческий и рабский труд уже не только не выгоден и не перспективен, но и имеет все шансы стать разорительным

Китаю расскажите... Любая система имеет свои достоинства. Если уметь их использовать - вы получите толк от чего угодно. Но надо уметь.
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вы сначала предоставьте не меньше чем у Китая ресурс в более 1 млрд. человек. Система Китая для Украины это примерно то же, что противогаз вместо намордника для собаки, она вам нанюхает в таком случае. Надо использовать собственные преимущества, а именно это и не делается за разговорами про Китай и прочее.
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Ну в данный момент Украина пользуется именно системой Китая. (дешёвый труд). Ещё бы контроль как в Китае - и она могла бы занять достойное место в Европе.

Можно конечно начинать строить другие системы - но сначала необходимо усиливать контроль государства. Ибо любое начинание исполнители извратят таким образом чтоб оно приносило пользу лично им - а не стране.
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президент-ярлык страны....весь мир смотрит в глаза рошена в которых читает-"корупция-это я". - это есть жирная точка и на инвестициях и на Украине и на благосостоянии народа...
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А, чего такой инвестклимат не манит инвестиции слепого траста с панам всяких？ отож. Соевая писябратия, закройте рот ровно на диаметр сосательного органа кокорина и работайте.😀
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Законопроект об антикорупционном суде - вот это законопроект номер 1 для Украины и не нужно выдавать принятые второстепенные законопроекты за великую победу игнорируя главное.
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Такі мантри про пакращення я чую вже не один десяток років.
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У правящей коалиции было 3 года, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Работала, как могли или как хотела, но суть не в этом. Украина, по-прежнему, по ВВП находится между Суданом и Марокко... Где-то в Африке.
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Навпаки - вона не "по-прежнему находится" , а стрімко скочується до рівня "между Суданом и Марокко... Где-то в Африке.
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Долбодятды,один завод НКМЗ продаёт продукцию в 70 стран МИРа..пля ?)...КАРЛ!!!!!!! Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 2965
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Новокраматорский завод, дятел, имеешь ввиду...и что? ВВП он от этого не зависит...
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Крупнейшая Английская Агрокорпорация вошла в Украину не боясь Хунты Президента Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 6717Крыс Кремля выгнали НАХ..включая банкира Мишу Фридмана с его миллиардами,поплачьте в Тряпочку... Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 6717
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Дед, ты пугаешь сильно. Есть телевизор？ полечись.
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телика нет с 1991 года... Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 4357все что мне Нужно есть в Ютьюбе Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 4357
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Самое ценное что есть у Украины - земля. За ней будут охотиться ВСЕ. И упаси бог разрешить ей продавать... Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 3174
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Из Украины ушли 13 миллиардеров РАБссии,осталось ТРОЕ и всё будет в поряде... Рада ухвалила закон, який дасть змогу поліпшити бізнес-клімат і залучити інвестиції, - Іванчук - Цензор.НЕТ 9598
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Хлопці, закрийте рота і візьміться за власне виробництво конкурентних товарів!
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Пока в стране ложат Хер на право частной собственности ( которое являеться священным для свободного мира) ХРЕН мы получим а не инвестиции . Так что утритесь ублюдки педротские ,с ворами никто дела иметь не будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук
 
 
 
 
 
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