 Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко

"В обмен на очередной кредит от МВФ власть берет на себя обязательство поднять цены на газ почти на 70%. Кто будет платить за тот газ? Запас терпения у украинцев уже исчерпан. В стране кризис неплатежей, потому что у людей просто нет денег. Пенсия у учительницы, которая проработала всю жизнь, - 2000 гривен. Теперь ей говорят, что она должна за тысячу кубов газа заплатить 8-9 тысяч гривен. Где их взять? И власть вместо того, чтобы потратить 70 миллиардов гривен на повышение зарплат, пенсий и новые рабочие места, выделяет из госбюджета средства на субсидии. В результате эти деньги идут в карманы олигархам - владельцам газовых сетей", - возмутился Ляшко.
Лидер РПЛ убежден, что цену на газ надо не поднимать, а наоборот - уменьшать за счет добычи собственного газа. "Наша команда добилась снижения ренты на добычу газа. Благодаря этому себестоимость добычи составляет 1500 гривен за тысячу кубометров. Если власть прислушается к нам и начнет вкладывать деньги в собственные месторождения, мы сможем избавиться от энергозависимости и снизить тарифы для населения. Еще один важный шаг - энергомодернизация. Чтобы украинцы меньше платили - нужно менять окна, котельные и теплотрассы за счет государственного бюджета", - отметил народный депутат, которого цитирует Україна молода.
Ляшко в который раз призвал власти поднять минимальную зарплату до 5500 гривен, а пенсию - до 3500 гривен.
"Сегодня в Украине - самый низкий уровень зарплат в Европе. Если мы не будем поднимать зарплаты и пенсии, работоспособные украинцы выедут, а пожилые люди умрут. Единственная возможность восстановить экономический потенциал страны - это удешевление кредитов для бизнеса, поддержка национального производителя и радикальное повышение доходов граждан. Бедность - это не меньшая национальная катастрофа, чем российская агрессия. Потому что это источник для коррупции, злоупотреблений властью и дестабилизации ситуации внутри страны ", - отметил лидер РПЛ.
Кроме того, нардеп требует защитить украинцев, находящихся за чертой бедности. В частности, восстановить государственное регулирование цен.
"Отмена государственного регулирования цен на продукты первой необходимости - это абсолютно неправильное решение. Себестоимость большинства товаров зависит от курса валюты, поэтому цены прыгают, как бешеные, а инфляция составляет почти 13%. Безусловно, ответственность за это несет Нацбанк, допустивший падение курса гривни. Из-за колебаний курса валюты люди теряют свои деньги. Украинцы из собственного кармана платят за неумелую экономическую политику власти. Мы предлагаем план, который это остановит и не позволит уничтожить страну "- подытожил Ляшко.
Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко
Лидер РПЛ убежден: люди не смогут платить по таким высоким тарифам.
"В обмен на очередной кредит от МВФ власть берет на себя обязательство поднять цены на газ почти на 70%. Кто будет платить за тот газ? Запас терпения у украинцев уже исчерпан. В стране кризис неплатежей, потому что у людей просто нет денег. Пенсия у учительницы, которая проработала всю жизнь, - 2000 гривен. Теперь ей говорят, что она должна за тысячу кубов газа заплатить 8-9 тысяч гривен. Где их взять? И власть вместо того, чтобы потратить 70 миллиардов гривен на повышение зарплат, пенсий и новые рабочие места, выделяет из госбюджета средства на субсидии. В результате эти деньги идут в карманы олигархам - владельцам газовых сетей", - возмутился Ляшко.
Воще-то странно шо это Ляшко озвучил. Это больше Гройсмана тема.
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КЛОУН ФИРТАША НАЧАЛ ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ.
ЧЕМ ОТВЕТИТ ВЕНСКИЙ СТАВЛЕННИК?
СКОРО МЫ МНОГО ЧЕГО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЕМ.....................................
А ТУТ ЕЩЕ ЭТИХ АХЕНТОВ КРЕМЛЬБЛЯ: АМЕРИКУ с ЕС - НАПРЯГЛО С АНТИКОРРУПЦИОННЫМ СУДОМ.
ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ, ШО ЕСЛИ ТРОГАТЬ АГЕНТА "ЛОЛИТУ" - ПУТИН НАПАДЕТ.
пойдёт направо - песнь заводит
налево - сказку говорит
но с каждым годом всё сложнее...
звиздит!
вони це вміли якнайкраще!
прямо моментально зникла ! Але чомусь Україна , після цього , ще нижче скотилась по рівню корупції ... і населення стрімко зубожіло ! Але то все фігня - головне господарі Офшоренка - олігархи , знову не погано заробили ! ..))
схоже, що "анонімним спонсорам" наших партійних еліт не дуже подобається МВФ
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Украинские как бы элиты скрывают от народа Украины даже определение того, что собой представляет народ Украины на самом деле, если исходить из его национальной идеи, проиллюстрированной историей столицы страны Киева, а зачем еще столицы, если не для того, чтобы идеи олицетворять и служить примером и напоминанием о них. Так вот, на условиях отсутствия знания идеи народа интересы народа можно подменить на чьи угодно интересы, даже на лично свои шкурные. Это дело и реализовало украинское государство посредством отказа предоставить в Конституции Украины провозглашающей власть народа в Украине тут же определение для народа Украины, их которого логически следуют интересы народа. Однако обманув народ с целью подмены его интересов на свои государство тут же столкнулось с подменой уже его интересов на интересы чьи угодно. В итоге ни народу, ни государству, вообще никому нет ни покоя, ни устойчивого развития. Дообманывались, что называется, и сами в любой момент на чемоданах и во власти кого угодно.
А то на словах за народ переживаешь, а на деле знай набиваешь свои бездонные карманы.
Яка різниця за кого голосує електорат - за абсолютного клоуна і його фракцію , чи за ригоАналів ? За них віддали голоси багато мільйонів українців ... З такими "виборцями" нам жодне нормальне життя ніколи не світить .