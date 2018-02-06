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 Экономика, Общество
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Все про:Ляшко (1373) цены (2049)

 Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко

Лидер РПЛ убежден: люди не смогут платить по таким высоким тарифам.

"В обмен на очередной кредит от МВФ власть берет на себя обязательство поднять цены на газ почти на 70%. Кто будет платить за тот газ? Запас терпения у украинцев уже исчерпан. В стране кризис неплатежей, потому что у людей просто нет денег. Пенсия у учительницы, которая проработала всю жизнь, - 2000 гривен. Теперь ей говорят, что она должна за тысячу кубов газа заплатить 8-9 тысяч гривен. Где их взять? И власть вместо того, чтобы потратить 70 миллиардов гривен на повышение зарплат, пенсий и новые рабочие места, выделяет из госбюджета средства на субсидии. В результате эти деньги идут в карманы олигархам - владельцам газовых сетей", - возмутился Ляшко.
 
Лидер РПЛ убежден, что цену на газ надо не поднимать, а наоборот - уменьшать за счет добычи собственного газа. "Наша команда добилась снижения ренты на добычу газа. Благодаря этому себестоимость добычи составляет 1500 гривен за тысячу кубометров. Если власть прислушается к нам и начнет вкладывать деньги в собственные месторождения, мы сможем избавиться от энергозависимости и снизить тарифы для населения. Еще один важный шаг - энергомодернизация. Чтобы украинцы меньше платили - нужно менять окна, котельные и теплотрассы за счет государственного бюджета", - отметил народный депутат, которого цитирует Україна молода.
 
Ляшко в который раз призвал власти поднять минимальную зарплату до 5500 гривен, а пенсию - до 3500 гривен.
 
"Сегодня в Украине - самый низкий уровень зарплат в Европе. Если мы не будем поднимать зарплаты и пенсии, работоспособные украинцы выедут, а пожилые люди умрут. Единственная возможность восстановить экономический потенциал страны - это удешевление кредитов для бизнеса, поддержка национального производителя и радикальное повышение доходов граждан. Бедность - это не меньшая национальная катастрофа, чем российская агрессия. Потому что это источник для коррупции, злоупотреблений властью и дестабилизации ситуации внутри страны ", - отметил лидер РПЛ.
 
Кроме того, нардеп требует защитить украинцев, находящихся за чертой бедности. В частности, восстановить государственное регулирование цен.
 
"Отмена государственного регулирования цен на продукты первой необходимости - это абсолютно неправильное решение. Себестоимость большинства товаров зависит от курса валюты, поэтому цены прыгают, как бешеные, а инфляция составляет почти 13%. Безусловно, ответственность за это несет Нацбанк, допустивший падение курса гривни. Из-за колебаний курса валюты люди теряют свои деньги. Украинцы из собственного кармана платят за неумелую экономическую политику власти. Мы предлагаем план, который это остановит и не позволит уничтожить страну "- подытожил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3048924
 
 
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Классная идея... Венесуэла не даст соврать... Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4812
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Дайош больше госрегулирования! План по валу! Вал по плану! Пятилетку в три, нет, в два года!

Воще-то странно шо это Ляшко озвучил. Это больше Гройсмана тема.
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Думаю, мы к этому придем. Тока распоряжение даст совсем не Ляша...
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столетие революции ВОР было прошлой осенью.ты чота тормозишь
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Есть такая шняга. Очень хочу оказаться неправым, но иштория повторяется.
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, , ляшко и дурак и популлист одновременно , , , исчезнут продукты перв-необходимости из продажи , появятся очереди . , прекратят производители выроблять нерентабельную продукцию , , за бугор будут стараться впарить , , бизнесменов не обдуришь / не объегоришь ,,,
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И как они вырабатывали ее десятилетиями с государственным регулированием до июля 2017 года...?
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оттого и развалился совок Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2485.от пустых полок вследствие регулирования
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Так в Украине до 2017 тоже пустые полки были? Чето я не заметил, такие же как сейчас, только ценники другие.
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почему бензин 30 и дороже. ??? , , скажи ляшко , пусть 10 гривен литр сделает
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Он не дурак. Это он начал предвыборную борьбу. Борьба за голоса бабушек из сельской местности, которые точно пойдут на выборы, в отличии от отчаявшейся городской образованной молодежи.
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ну , видно так и есть , , бо регулировать цены никто не рискнет . . а ляшко как всегда весь в белом на вороном коне
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I вашим, i нашим, i на обiд дома. Бабушки до выборов запомнят, в Раду радикалы выберутся, а после выборов никто и не вспомнит.
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А хозяева украины команду такую не давали или еще не долетела из за океана. Так что Ляшко-петушко не напрягайся, Вальцман скоро тебе денег даст и будет правильная риторика - знаем, было уже такое.
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Нужно национализировать все украденные стратегические предприятия = облгазы , обленерго ,водоканалы .
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для чего?шоб висели на шее у бюджета,а чиновники могли получать бешаные откаты?
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Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко
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КЛОУН ФИРТАША НАЧАЛ ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ.

ЧЕМ ОТВЕТИТ ВЕНСКИЙ СТАВЛЕННИК?

СКОРО МЫ МНОГО ЧЕГО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЕМ.....................................

А ТУТ ЕЩЕ ЭТИХ АХЕНТОВ КРЕМЛЬБЛЯ: АМЕРИКУ с ЕС - НАПРЯГЛО С АНТИКОРРУПЦИОННЫМ СУДОМ.


ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ, ШО ЕСЛИ ТРОГАТЬ АГЕНТА "ЛОЛИТУ" - ПУТИН НАПАДЕТ.






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***
пойдёт направо - песнь заводит
налево - сказку говорит
но с каждым годом всё сложнее...
звиздит!
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раньше звездой телеканала "Украина" была Королевская - теперь Ляшко формулирует тезисы о процветании Ляшка в отдельно взятом украинском парламенте Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4067
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Так Ляшко же подзал*пным творожком питается. Зачем ему это регулирование?
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то ж давайте повернем януківіча з азіровим!
вони це вміли якнайкраще!
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, ляшко походу про экономику как науку ничего не слышал ,,,,
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Как только государство уравняло в цене импортный и украинский газ , сразу исчезла коррупция, стало бесполезно списывать по завышенным нормам расхода украинский газ .Госрегулирование - прямой путь к коррупции. Популист Ляшко, иди учись .
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сразу исчезла коррупция

прямо моментально зникла ! Але чомусь Україна , після цього , ще нижче скотилась по рівню корупції ... і населення стрімко зубожіло ! Але то все фігня - головне господарі Офшоренка - олігархи , знову не погано заробили ! ..))
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К вам вопрос -- почему в Германии или США -- кредит в банке дают от 0.5 % -- а в Украине без регулирования от 30 % годовых и до беспредела ?? Вам нравится --- ?? Я купил на оптовом кг колбасы или ботинки за гривню -- а продал вам за 40 гривен . Вы этого не знаете ??? Это бизнес по Украински -- по совести так сказать .
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потому , что буржуазные революции ( вроде Майдана 2013-14 в Украине ) в Европе прошли 100 - 300 лет назад , эти страны сформировали рынки капитала , услуг и т.д. и т.п. А украинцы до сих пор верят в коммунизм и колбасу по 2 -20 .В Украине в наследство от комуняк остались станки 20-х годов 20 -го века , такие же технологии убогие , и такая же феодальная производительность труда. Поэтому всё это рухнуло , так как неконкурентноспособно . А народ этого не понимает , не учился , гулял и бухал. Вот и расплата за инфантильность.
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Что вы мелите дорогой товарищ ?? 70 % ядерного щита России изготовлено в полном объеме заводами Украины и полный цикл -- постройки таких суперкораблей как Руслан и Мрия -- это сотни заводов с очень наукоемким оборудованием и специалистами обладает Украина !! За хим заводы Украины вам писать ?? Воров много у нас , дебилов и врагов Украины не спорю очень много -- готовых Путлеру продать Украины за " полизать " его в жопу -- тут не спорю . А госрегулирование -- есть в любой развитой стране и система планирования экономики государства . Кстати -- буржуазная революция -- Создала такую страну как США -- я бы рад был если бы мы завтра стали очередным штатом этой страны с их законами .
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Ага учитываючи то шо цена хлеба в Украине доганяет цену например Германии на наши деньги 19 гр за зарплату молчу
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такого хлеба как в Украине в Германии днём с огнём не найдёшь, всё на быстрых дрождях , резина - резиной и цена - космос , не парь тут , " немец" ватный
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не парь про быстрые дрожжи у фрица,когда украинский народ кушает мяса больше от фрица... Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8155
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Подписание ассоциации с ЕС подразумевает имплементацию Директив ЕС во всех сферах жизни , в ЕС очень жёстко регламентируются стандарты , относящиеся к сельскому хозяйству , продуктам питания и т.д. По сельскому хоз- ву Украина внедрила уже 400 стандартов . Надеюсь, лет через пять фальсификаторам и аферистам не будет места на рынках сбыта в Украине.
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Ага через 5 років, якраз після другої каденції панамських патріотів - як говорять: після нас хоч потоп. Нас у 1990 також руховці казками кормили про те, що буде через пару років, як ми будемо у молоці купатись.... Купаємся ......ситі казками по горлянку
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Что, выборы скоро, пидорок дорогой?
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Если бы в Украине была зарплата как в у соседей по ЕС не было бы олигархов и трудовой миграции. Олигарх наращивает свой капиталл за счёт низких зарплат и ухода от налогов в офшор, а ведь тот же уголь, металл, зерно продаётся по мировым ценам.
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Не обязательно, можно за счёт роботизации , можно за счёт монопольного положения на рынке ( постсовковый вариант олигархии )
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"В обмен на очередной кредит от МВФ власть берет на себя обязательство поднять цены на газ": https://censor.net.ua/n3048924

схоже, що "анонімним спонсорам" наших партійних еліт не дуже подобається МВФ
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"Необходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко" - рыло отъел, за неделю не обсерешь, проститутка рублёвая, значит хорошо служит своему хозяину, шоколадному Пахану, и никто его не трогает за наворованное бабло, подобных шавок: Каплин, Рабинович, Кива, и пр. Пахан держит и подкармливает для массовки, при случае они пригодятся хорошего конкурента травить, ждут команды - фас.
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Козломордих це вже не спасе, люди вкрай незадоволені своїм станом життя, до яких їх кинули бариги у вишиванках. Думаю, народ на наступні вибори просто не прийде, бо голосувати за попандопалів не має сенсу - все рівно хто б не прийшов до влади вони буде драти з народу останню шкуру. Паразити купаються у розкоші, отримують сотнями тисяч гривень зарплати, можуть собі дозволити викидати десятки тисяч доларів США на курорти, а людей кинули у безодню злиднів та дурять їх розмовами про патріотизм, про псевдогероїв минулого.
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сами стали жертвой собственных манипуляций, это как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.
Украинские как бы элиты скрывают от народа Украины даже определение того, что собой представляет народ Украины на самом деле, если исходить из его национальной идеи, проиллюстрированной историей столицы страны Киева, а зачем еще столицы, если не для того, чтобы идеи олицетворять и служить примером и напоминанием о них. Так вот, на условиях отсутствия знания идеи народа интересы народа можно подменить на чьи угодно интересы, даже на лично свои шкурные. Это дело и реализовало украинское государство посредством отказа предоставить в Конституции Украины провозглашающей власть народа в Украине тут же определение для народа Украины, их которого логически следуют интересы народа. Однако обманув народ с целью подмены его интересов на свои государство тут же столкнулось с подменой уже его интересов на интересы чьи угодно. В итоге ни народу, ни государству, вообще никому нет ни покоя, ни устойчивого развития. Дообманывались, что называется, и сами в любой момент на чемоданах и во власти кого угодно.
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Ляшко, ты лучше расскажи откуда ты бабла столько нагреб, ушлепок.
А то на словах за народ переживаешь, а на деле знай набиваешь свои бездонные карманы.
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Он сказал в какую лотерею он играл? В какой стране? Нагло, но с этим народом проходит.
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Наявність "фракції" Ляшка у ВР - це діагноз всім виборцям України !
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а як тобі наявність фракцій жопоблок,відро та воля олігархів?
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так це ж одне і теж !
Яка різниця за кого голосує електорат - за абсолютного клоуна і його фракцію , чи за ригоАналів ? За них віддали голоси багато мільйонів українців ... З такими "виборцями" нам жодне нормальне життя ніколи не світить .
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а вот горлопанством / истеричностью / критикой всех подряд и повышает себе рейтинг ляшко ,,, , в сравнении с геем ляшко , тот же гройсман выглядит гораздо профессиональнее , , хоть и не так фееричен , , зато практичен , )))
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"Первое - то, что в вашей стране неприемлемый уровень социального неравенства... Если вы не хотите, чтобы слишком много людей присоединились к поддержке партий-популистов на следующих выборах, вам нужно уменьшать то огромное расслоение украинского общества, которое есть сейчас. Вы не сможете достичь успеха в преобразовании, в модернизации государства, если подавляющее большинство граждан будут искать возможность просто выжить, и в то же время на улицах Киева будет больше Porsche, Ferrari и Lamborghini, чем в Риме, Париже или Берлине. Потому что тогда это не страна, тогда это - банановая республика", - сказал Мингарелли.
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Потому и Майдан , чтобы перераспределить валовый продукт среди всех украинцев. Медленно идёт процесс ? Да , быстро не будет, но мы в пути.
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Порошенко и Ляшко- это лицо украинской политики, пардон. Если бы не было Саакашвили в украинской политике, то запад бы уже давно махнул на Украину рукой. Интерес к Украине подддерживается только из-за деятельности Михо. Йуля- это искуственная оппозиция от выборов до выборов. Не верю и лично в Садового, а вот новое поколение Самопомощи еще скажет свое слово. Не зря они и рядом с Михо. Билецкий- черная лошадка.
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Шоладный тебе сцы на голову ты скажеш дождь
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНеобходимо возобновить госрегулирование цен на продукты первой необходимости, - Ляшко
 
 
 
 
 
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