 В 2017 году на контракт в ВСУ были приняты 30,7 тысяч человек, - Генштаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается, что в 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30740 человек. Кроме того, 1976 военнослужащих срочной военной службы заключили контракты и дальше хотят проходить военную службу в боевых частях.

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Также сообщается, что в конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных Сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы.

"Из военных комиссариатов в учебные центры Вооруженных сил Украины направлено более 650 граждан Украины, в том числе в учебные центры Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины – около 400 граждан", – сказано в сообщении.

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