 В 2017 году на контракт в ВСУ были приняты 30,7 тысяч человек, - Генштаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается, что в 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30740 человек. Кроме того, 1976 военнослужащих срочной военной службы заключили контракты и дальше хотят проходить военную службу в боевых частях.
Также сообщается, что в конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных Сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы.
"Из военных комиссариатов в учебные центры Вооруженных сил Украины направлено более 650 граждан Украины, в том числе в учебные центры Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины – около 400 граждан", – сказано в сообщении.
В записи на Facebook Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
Не бойся товарища, который критикует, а бойся врага, который приятно поет.
Древнекитайская мудрость
Таким эпиграфом начинается сегодняшняя статья Руслана Рудомского для Depo.ua.
В последнее время набирает обороты дискуссия вокруг, по сути, открытого письма британского полковника и бывшего советника министра обороны Украины Глена Гранта президенту Украины Петру Порошенко.
Речь идет о статье в «Киев Пост» (Kyiv Post), написанной на основе письма Гранта. В этой статье Грант, который имел возможность несколько лет наблюдать за украинской армией изнутри, довольно жестко раскритиковал современное состояние Вооруженных сил Украины. Предлагаем ключевые, на наш взгляд, фрагменты из этого материала.
«Украинская армия улучшается, но в целом она не является одной из лучших в Европе, поскольку она имеет некоторые критические организационные недостатки. Поставка Украине "Джавелинов" этого не исправит, а может сделать только хуже», - пишет Грант.
По его мнению, недавнее согласие США на поставки оборонительных вооружений создает атмосферу преступной беспечности среди военного руководства украинского государства. А недавние успехи ВСУ на Донбассе только помогли в создании атмосферы беспечности, ведь многие люди благодаря им ошибочно поверили в то, что украинская армия реформирована и развита в достаточной мере, чтобы противостоять российской агрессии. И в этом Грант видит стратегическую опасность для Украины.
«Очень часто удивительную храбрость и незначительные тактические успехи принимают за оперативные и стратегические способности. Оперативная способность - это способность проецировать силу в любое место и выиграть битву. Украина не имеет пока такой способности», - уверен Грант.
«Вооруженные силы Украины очень хорошо делают то, что они делают сейчас, но они не имеют возможности перейти на другой стиль войны, потому что отсутствуют доктрины, оснащение и подготовка к этому. Видение мобильной армии отсутствует на всех уровнях руководства Вооруженных сил Украины. Армия является слабой с точки зрения качества старших командиров и штабов, а также критически слабой в области связи, логистики и медицинских услуг. Существует также мало доверия между войсками и командующими. Существует еще меньшее доверие к работе штабов. Их презирают активные военные, и часто по уважительным причинам. Есть еще несколько подразделений, которые до сих пор не получают запчастей и таких простых вещей, как батареи для фонарей даже после четырех лет войны. Это преступление. Логистическая система существует, но не имеет устойчивости и запаса прочности для обеспечения поддержки подвижных войск. Она будет полностью перегружена, если возникнет необходимость поддержки двух или более фронтов», - пишет Грант.
Кстати, по поводу обеспечения армии всем необходимым недавно высказалась волонтер Диана Макарова, прокомментировавшая интервью министра обороны Степана Полторака, который заявил, что ВСУ обеспечены всем необходимым, а волонтеры уже не нужны.
Она отметила, что Минобороны не удосужилось до сих пор наладить поставку влажных салфеток бойцам, их с 2014-го года возят волонтеры. Также, по ее словам, нет разработок обуви для женщин-военных. Кроме этого она перечислила, чем еще волонтеры обеспечивают ВСУ: генераторы, бензопилы, лопаты, ломы, кирки, топоры, болгарки, дрели, мебельные степлеры, гвозди, кабель, пленка для блиндажей, камеры, ноутбуки, планшеты, сверхчувствительные камеры и прицелы, бинокли, автозапчасти, топливо. Вед правда, перекликается с выводами Гранта?
При этом Грант отмечает, что этим материалом он хочет подчеркнуть стратегические и оперативные потребности армии ради победы в случае предстоящего столкновения с российской армией.
«Главной проблемой нынешних Вооруженных сил Украины является то, что они все еще фундаментально создаются и поддерживаются на основах советской армии. Это глупо, потому что такой подход разрушает и убивает дух свободного человека в обновленной Украине, который будет решающим фактором выигрыша в любом конфликте. Изменение этой устаревшей философии имеет решающее значение для нации, поскольку "небольшая советская армия не может выиграть войну против великой советской армии". Чтобы побеждать, Вооруженные силы Украины должны стать мобильными и гибкими, быть сильными там, где Россия (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) слаба», - пишет эксперт НАТО.
По мнению Гранта, Путин сознательно сковал украинскую армию в одном месте (вдоль линии разграничения на Донбассе, где она постепенно теряет ресурсы и боевой дух), а сам тем временем готовится к полноценной войне на полное уничтожение Украины как государства и как нации.
Также Грант намекает, что надеяться на поддержку Запада и даже НАТО не очень-то и стоит - лучше развивать свою армию путем сосредоточения на развитии мобильности и маневренности. Но, по его мнению, проблема заключается в том, что видение мобильной армии отсутствует на всех уровнях руководства Вооруженных сил Украины.
«Другие страны, наверное, это понимают, но слишком испуганы политическими и финансовыми последствиями перевооружения своих стран. Только США, Польша и страны Балтии серьезно относятся к этой угрозе. Другие ждут и надеются, что все это угомонится. Даже НАТО работает лишь вполсилы, потому что, например, не может предоставить решение проблемы военной слабости таких стран, как Болгария», - пишет Грант.
«Штабы секторов являются слабыми в любых аспектах, и, будучи статичными, они развили менталитет «ждать, наблюдать и ничего не делать» или «наблюдать, докладывать, без приказа огонь не открывать», - продолжает бывший советник министра обороны Украины.
По мнению Гранта, эта идеология вообще не приспособлена к любой будущей войне, потому что штабы должны быть активными и контролировать оперативную битву в любой момент.
Также он хорошенько прошелся по Генштабу.
«Генеральный штаб является опасно слабым и имеет ограниченное военное мышление, понимание и воображение. Они абсолютно застряли в советском прошлом, в частности, в вопросах того, как командовать и организовывать оперативные структуры и проводить обучение…. Они не понимают современные технологии и то, что они могут сделать для войска. Даже гражданские волонтеры больше понимают современное поле боя, чем они. У них почти нет настоящих военных экспертов», - уверен Грант.
«Генеральный штаб убивает Вооруженные силы и ваше национальное будущее. Они не изменились и радикально не улучшились, как должны были с начала войны, поэтому замените их на младших офицеров и более активных молодых гражданских служащих. Они имели шанс, но не использовали его. Будьте безжалостны в этих вещах - ваше национальное выживание зависит от этого», - предостерегает зарубежный эксперт.
Досталось и традициям решения кадровых вопросов.
«Текущая практика комплектования штаба АТО из тыловых штабов является несовершенной, поскольку создает две армии: боевую армию восточного фронта и штабную армию Муженко. Они не разделяют одинаковых этических или ценностных основ. Я слышу это от военных каждый день. Это опасно для страны, поскольку эта ситуация эксплуатируется Путиным и ее нужно срочно менять», - пишет Грант.
«Персонал штабов секторов должен быть сменен на молодых офицеров (капитанов и майоров) и командиров батальонного уровня с опытом боевых действий», - советует Грант, а как это происходит в современных Вооруженных силах Украины, можно увидеть на примере капитана 1-го ранга, бывшего командующего 73-го Морского центра специальных операций Эдуарда Шевченко.
Пример Эдуарда Шевченко достаточно наглядно иллюстрирует и другие слова Гранта: «Сейчас в армии существует большой некомплект офицеров. Молодые люди без опыта и с сомнительным образованием берут на себя командование ротами или даже выше (заместитель командира батальона, командир батальона и т. д.)…. В то же время качественн
Чомусь їй віриться більше. ніж бравим рапортам МО.
"Але люди на фронті і люди, що працюють у воєнкоматах, знають, хто підписує ті контракти. Зараз у воєнкоматах шалений недобор, тому на контракти беруть:
- алкоголіків
- наркоманів
- бомжів
- калік
- людей з захворюваннями, які взагалі заборонено допускати до армії
- строчників, пацанів від 18 років
Источник: https://censor.net.ua/b3048597
Пацани по 18 років що роблять на контрахтах??
Ще дітвора.