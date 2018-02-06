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 "Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде

Отец убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Сергей Дуняк уверен, что к преступлению причастны несколько человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Обозреватель", об этом он заявил во время заседания Обуховского суда Киевской области. 

"Он (Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве. – Ред.) не сам совершил это преступление. Если бы он убивал, то дочка оставила бы царапины на нем… Думаю, что убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал, затем тело дочки отвезли на машине и бросили в реку", - предположил он.

При этом Дуняк добавил, что, если бы встретил Россошанского-старшего, "то задушил бы его". Также он сообщил, что его семью по-прежнему охраняют полицейские.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

 8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.

Источник: https://censor.net.ua/n3048921
 
 
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а чо гадать...если это обычные деревенские страсти-россошанский все равно расколется...
а вот если это заказное убийство,как повод для вселенского срача,если это спецоперация с наездом на владу-то будет молчать...
ведь не зря он говорил о том,что добровольно пойдет признаваться,чтоб семью не трогали.и резонанс этой бытовухи подозрительно раскручен.но видать,не все пошло по нотам.
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А ты не рассматриваешь более реальный вариант. Убийство Ноздровской, чтобы она замолчала и не прессовала сынка убийцу.
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это и есть бытовуха.а я говорю о спецоперации "Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде - Цензор.НЕТ 8267
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Тогда под бытовуху можно подвести любое убийство где будет замешана власть. "Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде - Цензор.НЕТ 1246
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А всі 10 000 кримінальних проваджень проти добровольців і АТОшників так і подають - як кримінал і битовуху ...
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Про сина- вбивцю (син судді скоїв ДТП на крутій тачці Ланос) в селі краще згадують, ніж про Ноздровську. Апеляційний суд і так відмовив йому в оскарженні вироку. Ніколи Росошанська не була правозахисником. Допомогу в суді їй надавала Тетяна Чорновіл.
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Оставим в стороне черноротую чорновол! Убийство, не важно на Ланосе или Мерседесе, было? Ноздровской препятствовали в этом или нет?
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Ніколи Росошанська не була правозахисником. "Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде - Цензор.НЕТ 3342 ........))

Ботва остаточно все попутала - Росошанський це ймовірний вбивця правозахистниці Ноздоровської .
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ныныны,ты как обычно все перекручиваешь.правозащитники по своему призванию добиваются вызволения из тюрем...а ноздровская наоборот,хотела посадить.
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Правозащи́тники - люди, занимающиеся общественной деятельностью, заключающейся в защите прав человека мирными средствами, как правило, от произвола государственных структур или должностных лиц

Она была правозащитником. Она защищала всех нас от судей-пенсионеров и их мажориков. Она защищала общество от произвола полицаев-казнакрадов и взяточников.

Её убили полицаи по второму делу, которое она вела против начальника местной полиции, который сейчас типа "ищет" её убийц. Но тут главное на себя не выйти, потому он сговорился с Россошанским, что тот возьмёт на себя вину, а за это его сынка выпустят, да и его самого через пару лет.
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"Любовь" Ирины Ноздровской к нынешней власти, даёт повод задуматься об альтернативной причине её убийства (Кучма - Гонгадзе, Порошенко - .......)
"Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде - Цензор.НЕТ 5852

"Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде - Цензор.НЕТ 3103
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ну да...или свергателям барыг получить лишний козырь в борьбе за корыто...говорят ноздровская гдето в штабе михомайдана ошивалась?не?врут?
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Гыга! Добрый вечер! А не хотите выслушать мнение кацапа на эту ситуацию. За одно проверите, как у нас осведомленность об украинских деревенских страстях! Вы историю с Ноздровскими знаете с самого начала? Почему-то про ДТП, которое послужило началом конфликта, мало кто теперь вспоминает. А надо бы! И то что парень, которого посадили ни какой не "мажор", "племянник судьи"! Он к этому судье имеет такое далёкое отношения, что даже не виделись толком! Да и Судья уже давно не Судья! Парень на своей разбитой колымаге занимался извозом в своей деревне! Зарабатывал копейки. Посмотрите на дом, в котором он жил с родителями! Почему никто из журналистов не прогуляется "до места происшествия" и не возьмёт интервью у местных? С парнем во время ДТП ехала пассажирка, по её показанием погибшая сестра Ноздровской шла вдоль проселочной дороги, в повороте, да ещё и солнце ослепило водителя. Это был банальный несчастный случай, да еще и не на переходе пешеходном и не на автобусной остановке, как сейчас в Киеве, да в Харькове модно сбивать людей! И благодаря "правозащитнице" парню дали 8 лет кажется? 8 ЛЕТ!!! А местные почему-то поголовно ненавидят ВСЮ скандальную и зачастую безумную семью Ноздровских! Посмотрите, в Ютубе достаточно видео, как они обезумевшие набрасываются на простых людей! Да! Конечно! У них горе! Но обвинять и проклинать ВСЕХ вокруг тоже не следует! Это не правильно! Там, на Верху ВСЁ видно! А с убийством самой Ноздровской тёмных пятен, столько же как и с Аминой Окуевой! Но там совсем другая история!
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так и я примерно про то же... "Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде - Цензор.НЕТ 9780
просто для себя определил-если россошанский расскажет про подельников,значит просто бытовуха.
а если будет стойко молчать,несмотря на наличные доказательства-значит все дело в темных пятнах.потому что будет бояться за семью.
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ну,как видно ,тема для зраднюков и грузинолюбов очень неприятная...спамят бехбожно...
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Жаль девочку.....а убила ее наша бЕЗНАКАЗАННОСТЬ.....убили ее наши СУДЬИ, ПРОКУРОРИ,ПОЛИЦЕЙСКИЕ.....если б в Украине било верховенство права и правосудие то сотни людей били би живи....но ми живем в АДУ.....а ето последствия....
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Треба , аби ця справа знаходилась під постійною увагою громадськості , бо інакше її просто замнуть як і сотні подібних справ !
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возьми это на себя громадськість... ты это любишь - и отчёты не забывай сюда постить...
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Получается. что за всех будет сидеть только один? А убийцы, почуствовавшие вкус крови - безнаказаны и на свободе?
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5000 беркутів лютовало в Києві і по регіонах під час Революції Гідності - з них судять лише 5 , а отже - 4995 потвор і досі спокійно гуляють на волі ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде
 
 
 
 
 
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