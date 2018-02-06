 "Убивали несколько человек", - отец погибшей активистки Ноздровской в суде

При этом Дуняк добавил, что, если бы встретил Россошанского-старшего, "то задушил бы его". Также он сообщил, что его семью по-прежнему охраняют полицейские.
Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога. Защитники семьи Ирины Ноздровской 10 января начали ознакомление с материалами досудебного расследования. Они сообщали, что их допускают не ко всем документам.
а вот если это заказное убийство,как повод для вселенского срача,если это спецоперация с наездом на владу-то будет молчать...
ведь не зря он говорил о том,что добровольно пойдет признаваться,чтоб семью не трогали.и резонанс этой бытовухи подозрительно раскручен.но видать,не все пошло по нотам.
Ботва остаточно все попутала - Росошанський це ймовірний вбивця правозахистниці Ноздоровської .
Она была правозащитником. Она защищала всех нас от судей-пенсионеров и их мажориков. Она защищала общество от произвола полицаев-казнакрадов и взяточников.
Её убили полицаи по второму делу, которое она вела против начальника местной полиции, который сейчас типа "ищет" её убийц. Но тут главное на себя не выйти, потому он сговорился с Россошанским, что тот возьмёт на себя вину, а за это его сынка выпустят, да и его самого через пару лет.
просто для себя определил-если россошанский расскажет про подельников,значит просто бытовуха.
а если будет стойко молчать,несмотря на наличные доказательства-значит все дело в темных пятнах.потому что будет бояться за семью.