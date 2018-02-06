 Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, небольшую ферму для майнинга криптовалют, гражданин Украины пытался провезти в оккупированный Донецк.
Устройство было спрятано в багажнике автомобиля среди личных вещей. Предварительно, стоимость прибора - около 100 тысяч гривен.
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вот тут чел типа шарит, можно видосы посмотреть, он там собирает себе и рассказывает что сколько стоит:
https://www.youtube.com/user/millioninvestor/videos
а так есть фермы и по 20- 30 тыщь баксов
Приходять нові часи і матюки з"являються нові.
Уголь можно а комп нет?
Статья 204-3. Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции
Автор : Верховная Рада Украины
1. Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции -
влечет наложение штрафа на лиц, которые перемещают такие товары, от десяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров.
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за нарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, -
влекут наложение штрафа на лиц, которые перемещают такие товары, от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров.