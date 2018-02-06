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 Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк. ВИДЕО

Сотрудники Госпогранслужбы на КПВВ "Новотроицкое" изъяли при осмотре автомобиля "Фольксваген" прибор для майнинга криптовалют.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, небольшую ферму для майнинга криптовалют, гражданин Украины пытался провезти в оккупированный Донецк.

Устройство было спрятано в багажнике автомобиля среди личных вещей. Предварительно, стоимость прибора - около 100 тысяч гривен.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Фантом" предотвратил попытку переместить через линию разграничения оборудование для генерации криптовалюты. ФОТОрепортаж

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048918
 
 
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Криптовалюта то не гроші, так сказав НБУ, тому це для силовиків має бути звичайний сервер, немає жодних причин затримувати!
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надо отжать электронику-скажи что это для майнинга-низзя! и забери)))
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Это могла быть часть фермы, поскольку полная стоимость хорошей фермы для майнинга, учитывая возросшую сложность майнинга, стоит пару сотен тысяч баксов! Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 2029
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та ну, какие там.. в пределах 3-4 тысяч долларов.
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Скажи, какая нынче сложность у битка или ванкоина?
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я не шарю Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 9603
вот тут чел типа шарит, можно видосы посмотреть, он там собирает себе и рассказывает что сколько стоит:
https://www.youtube.com/user/millioninvestor/videos
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Этот чел тупо продаёт обычное железо и для заманухи говорит про майнинг! Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 6368
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та ты посмотри на его деревянные поделки, ничего он не продает.
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По твоей ссылки вывалилась куча разного видео, но есть одно, где речь идёт о разгоне видеокарт! Всё это обычный развод! Чтобы реально майнить тот же биток, надо очень дорогое оборудование и на это пойдёт очень большое количество электроэнергии, в домашних условиях это никто не делает. Поэтому могут продавать часть мощности в виде токенов и за определённую плату тебе намайнится некоторое количество монет. Цена монет, учитывая спрос на них, будет колебаться, но рост цены на монеты даст тебе хорошую прибыль. Но криптовалюту можно использовать и по прямому назначению, покупать на неё различные товары и услуги по всему миру- это очень удобно и выгодно. Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 5728
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ну судя по видео, у него там получается в месяц где-то +500$, а на электроэнергию - 70$ в месяц. там три видоса по этой теме, как собирал, как настраивал..
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это с одной фермы, у него там их вроде на последнем видео три штуки.
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єто самая дешевая
а так есть фермы и по 20- 30 тыщь баксов
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Какой ужас пк детали вез вот поц отобрать все ...
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В дыру пропускать можно только клей, кирзу и иконы.
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"майнинга криптовалют"
Приходять нові часи і матюки з"являються нові.
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Ну все, економіка "супердержави" рухне, це нова світова криза як мінімум.
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К друга 4,500 тыщ.зелени.Уже три года майнит ,ешё говорит не очень много осталось,что-бы выйти на свои.Не ведись говорит,не думай даже!
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Да ни хрена он не майнит. Для этого нужно дорогостоящее оборудование, поэтому и создают фермы и продают желающим не монеты, а токины! Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 2608
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токены платят вебкам-девкам когда дырки показывают)))
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А ты хоть знаешь, что такое токины? Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк - Цензор.НЕТ 9519
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850 гр.в месяц...Но за тож какое модное занятие,хобби так скаать...
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)))Смотри-ка, в джинсы уже облачились даже самые отсталые слои населения (С)
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Там там расейские айтишники всё это проворачивают!
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кавер на песню Успенской: "...майнит, майнит, майнит дыныэр, в путешествии по замкнутому кругу..., майнит майнит лыныэр и им никак понять нельзя друг друга"
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Щось не зрозумів суть новини - де тут заборонені речі? Ну віз чувак залізо для майнінга, і ...?
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так в чем крамола? Что мужик нарушил?
Уголь можно а комп нет?
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а в чем нарушение не понятная новость ...

Статья 204-3. Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции

Автор : Верховная Рада Украины

1. Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции -

влечет наложение штрафа на лиц, которые перемещают такие товары, от десяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров.
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за нарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, -
влекут наложение штрафа на лиц, которые перемещают такие товары, от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров.
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Тут прокурора Суса на днях показывали, он говорил, что друзьям такие делает, как раз по 100 тысяч.
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провозят железяку стоимостью больше максимальной разрешённой. А что это: майнер или циска или вообще квантовый компьютер таможню не волнует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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