 Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, небольшую ферму для майнинга криптовалют, гражданин Украины пытался провезти в оккупированный Донецк.

Устройство было спрятано в багажнике автомобиля среди личных вещей. Предварительно, стоимость прибора - около 100 тысяч гривен.

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