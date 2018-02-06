 Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Происшествие случилось в конце ноября прошлого года в Оболонском районе столицы. Тогда в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в продуктовый магазин забежали двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы деньги.

По указанному адресу срочно прибыли правоохранители. На месте происшествия полицейские обнаружили двух мужчин и двух женщин-продавцов, которые держали одного из нападавших.

Задержанным оказался 14-летний сын народного депутата Игоря Попова Богдан. У него была изъята балаклава, стартовый пистолет. Его товарищу 2002 года рождния, который забрал наличные, удалось скрыться.

Получив ориентировку, полицейские уже через двадцать минут задержали его рядом с автостанцией "Полесье".

С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла и направила на соответствующую экспертизу предмет, похожий на пистолет и магазин с шестью патронами.

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Следственным отделом было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания, злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

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Напоминаем, глава РПЛ Олег Ляшко в связи с этим призвал Игоря Попова сдать депутатский мандат и заняться воспитанием сына.