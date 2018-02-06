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Все про:ограбление (1094) суд (20406) Попов Игорь (17)

 Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет

Сейчас обвинительный акт находится на рассмотрении в суде. За содеянное ему грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Происшествие случилось в конце ноября прошлого года в Оболонском районе столицы. Тогда в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в продуктовый магазин забежали двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы деньги.

По указанному адресу срочно прибыли правоохранители. На месте происшествия полицейские обнаружили двух мужчин и двух женщин-продавцов, которые держали одного из нападавших.

Задержанным оказался 14-летний сын народного депутата Игоря Попова Богдан. У него была изъята балаклава, стартовый пистолет. Его товарищу 2002 года рождния, который забрал наличные, удалось скрыться.

Получив ориентировку, полицейские уже через двадцать минут задержали его рядом с автостанцией "Полесье".

С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла и направила на соответствующую экспертизу предмет, похожий на пистолет и магазин с шестью патронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хотел сдать мандат, но за моей спиной начались "политические договоренности кого-то подвинуть по списку", - Попов

Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет 01
Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет 02
Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет 03
Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет 04
Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет 05
Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет 06

Следственным отделом было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания, злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Обещаю сильно не бить, но объясню ему, что он наделал", - нардеп Попов обратится к суду с просьбой отпустить 14-летнего сына под домашний арест. ВИДЕО

Напоминаем, глава РПЛ Олег Ляшко в связи с этим призвал Игоря Попова сдать депутатский мандат и заняться воспитанием сына.

Источник: https://censor.net.ua/n3048917
 
 
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Яблунька від яблучка не далеко падає.
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Ну так папередний президент именно так и начинал свою карьеру. Ходочка, потом ещё разок, а там подрастет и в ВР можно и т.д.
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Попов "правильно" проголосував в інтересах мафії рошена на комітеті за зняття Єгора Соболєва з посади керівника комітету, тому сина відмажуть і відпустять на умовне. Скажуть що він просто пішов за компанію, не знав що товариш буде грабувати магазин і так п'ять разів!
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Навпаки він підтримував Семачкіна та Соболя, ти хіба не знав. І ще цього бовдура який у повному розквіті сил стрибає по дахах. Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет - Цензор.НЕТ 4952
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Загрожує, ще не означає що він їх отримає.
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Дело резонансное, может лет 8 дадут условно, или с отсрочкой. Ну на крайний случай через месяц выйдет по УДО или "болезни".
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Зря продался будочникам при голосовании за снятие Егора Соболева со главы антикоррупционного комитета ВР? Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет - Цензор.НЕТ 7100 Поделом предателю! Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет - Цензор.НЕТ 4011
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По моему озвученное максимальное наказание применяется к совершеннолетним, для 14-летнего подростка по любому будет мягче.
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1.Он несовершеннолетний!
2.Пистолет не боевой!
3.Тяжких последствий не наступило.
4.Папа-депутат..
Год условно. И пусть охранники радуются, что их не посадили за нападение на ребенка, хулиганство или, на худой конец, за превышение пределов необходимой обороны Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет - Цензор.НЕТ 6813
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А "пом'якшуючі" обставини будуть? Синок кнопкодава все таки...
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К гадалке не ходи)))
Больной, общественник, характеристика со школы и т.д.((((((((((
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С малолетства у шлюшка на коленях сдел Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет - Цензор.НЕТ 5338
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По любому отмажет!! Зайцеву,за искреннее сожаление в УБИЙСТВЕ шестерых ЛЮДЕЙ,продажный судья начал смягчать статью....а здесь без жертв.Только испугали продавца. Ляшко возьмет его(пацана) на поруки....
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Так что, теперь этот радикал весь вышел на кал или вся фракция как один вступилась и вытянула бедолагу на поруки? Обвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет - Цензор.НЕТ 251
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В Харькове за убийство 6 людей мажоркой наркоманкой так же говорят о 10 годах тюрьмы для убийцы Зайцевой и мужика оказавшегося не в том месте и не в то время. Так вот самое интересное что убила людей она но срок в 10 лет дают и ему. У неё есть "смягчающие",это липовое раскаяние и насильно всунутые по 50 000 гривен которые не были приняты родственниками покойных но квитанции о перечислении следаки аккуратно подшили в дело и получилось что абсолютно наср*ть что люди брезгливо отказались от этих кровавых копеек,по факту они их получили а значит не должны иметь претензий,проще говоря продали память убитых близких людей. И это второе "смягчающее" обстоятельство. Скорее всего эти "смягчающие" скостят приговор примерно вполовину а вторую половину поглотит медицинская экспертиза говорящая что Зайцева смертельно больная и тюрьма ей не подходит. Одним словом всё идёт к тому что она должна будет получить пять лет с отсрочкой,то есть условно и там же в зале суда её подведут под амнистию. Дронов же будет сидеть реально 7-8 лет и умрёт в тюрьме. Цинизм высшей пробы от убийцы,следствия и прокуратуры просто поражает воображение.
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Грозит 12 лет дадут 2 года условно. У него смягчительные обстоятельства- папа депутат...
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да уж... куда моложежи опдатся ?
папа денех не дает.
жить хорошо хочется бедняга...
общество плохое спокусило
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Какие до 12-ти 14-ти летнему!? У вам Луцик такое рассказал!?
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12 лет? изменникам родины, боевикам и убийцам меньше дают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбвинение против сына депутата Попова направлено в суд: ему грозит до 12 лет
 
 
 
 
 
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