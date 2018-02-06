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 Общество
  2013  35
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Все про:волонтеры (1727) Полторак (908)

 "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах

Министр обороны Степан Полторак уточнил свою позицию по отношению к волонтерам, помогающих армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написл в Фейсбуке. 

Полторак отметил: "В последнее время в социальных сетях появляется искаженная информация о моих высказываниях о важности волонтерской деятельности. Подчеркиваю, мое отношение к волонтерам есть и будет однозначно положительным.

Также читайте: Полторак: Государство смогло обеспечить Вооруженные силы, а волонтеры теперь нужны для совещательной помощи

На вопрос нужны армии волонтеры - однозначный ответ: Да, необходимы! Но мы должны объединить и систематизировать усилия с целью рационального использования всех возможностей для обеспечения и проведения всех преобразований в ВС Украины. Призываю всех прекратить искажать факты и искать виновных, а объединиться и работать вместе.

Приглашаю желающих волонтеров, кто хочет системно хочет менять положение дел по обеспечению армии на постоянную работу в Министерство обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

Также читайте: Волонтер АТО погиб от взрыва гранаты в Харькове

В настоящее время в ведомстве достаточно вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным, вещевым обеспечением и обеспечением горюче-смазочными материалами.

Поэтому приглашаю всех, кто занимается волонтерской деятельностью и желает системно работать по оказанию помощи ВС Украины, имеет соответствующее высшее образование для прохождения государственной и военной службы на таких должностях. При этом Минобороны готово провести необходимую курсовую подготовку.

Уважаемые волонтеры! Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!"

Также читайте: Увеличения денежного довольствия в армии в 2018 не произойдет: телеграмма Полторака. ДОКУМЕНТ

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048915
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Так минулий волонтерський десант в міноборони повністю провалився! В міноборони потрібні профільні фахівці а не волонтери! В першу чергу потрібен грамотний та фаховий міністр оборони, який може ефективно керувати міністерством, щоб не лишалось по 10 млрд грн невикористаних грошей на кінець року!!!! Волонтери не примусять міністра працювати і якісно виконувати свою роботу, не навчать міністра як потрібно проводити реформи в армії! Досить вже прикриватись волонтерами - звільняйте посаду, пан Полторак, ви не справились!
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игореша...врешь же "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах - Цензор.НЕТ 6196.хоть бы покраснел для приличия
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Неплохо было бы, чтобы волонтеры заняли рабочие места от министра до начальника генштаба,..
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потому что волонтеры в отличии от вас пидорасов "диванных", не покупают дома в Англии за 36 млн, а станет нормальный гарант а не барыга, будите висеть за разворовывание армии, котлы и подрывы складов!!!!
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Так волонтеры ,все уже сбежали из мо и помогают армии напрямую,что я вилось самым эффективным.Остались пару фейсбучных,но то на их совести.Когда в фесбуке израильский инструктор,который за Украину и правду им сказал,просто из за истерик ,можно понять,что наступил им на горло)))Спасибо волонтерам огромное за то,что не смотря на этот б..кий совок,помогаете армии.Все будет Украина!.
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Самое главное что нужно поменять в МО - ето (не знаю точного названия ) - ето департамент финансов или обеспечения....Те кто сидят на распределении денег...Они пережили не одного министра оборони у них нюх на коррупционие схеми...Поменять на ВСЕХ НОВИХ...не жалея никого....Пока етого не сделают - в Армии будет воровство...Будет нехватка и бардак...Не Полторак и не Муженко правят балом в МО - а полковники и подполковники сидящие на финансових потоках ...хитрие,лицимерние и умние...Им такого Полторака оставить в дураках не составляет никакой проблеми...
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И кто им мешал это сделать 3 года.Им заносят и им хорошо.Ответ может быть только такой.
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Муженко и полторак 25 лет были в этой системе и смешно слушать.что их обманули и они ничего не знали.
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Я о том же. Полторака все устраивает 2 года назад он грозился 50% МО сократить...напугал немного - начали с ним делиться...Почти никого не сократил....Понятно что Полторака устраивает воровство и он зарабативает на войне....
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а у волонтеров он спросил хотят ли они с этими ублюдками в погонах работать! "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах - Цензор.НЕТ 3002
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вынужден огорчить...волонтеры уже давно работают в армейской системе.уже года три .и много чего успели сделать.
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Гыг, ты долдон от природы или таким прикидываешься?
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чего хотело,непарнохромосомное? "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах - Цензор.НЕТ 2268 хочешь опровергнуть?валяй
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Diana Makarova с Юрием Бутусовым и еще 50.
Вчера в 13:28 ·

Лонгрід - чесно попереджаю. Але інакше неможливо.
Питання волонтера до міністра оборони - питання руба "Так хто ж з нас бреше?"
До питання підтягую колег-волонтерів, фронт, журналістів, та самого Степана Тимофієвича Полторака
прошу допомоги - відмітити в коментах волонтерів, журналістів, Мирославу Гонгадзе і Полторака Степана

https://censor.net.ua/blogs/3048597/pro_poltoraka_zdorovo_lyudini_poltoraka_kurilschika
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и шо?волонтеры-они тоже разные...есть и зраднюки
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ГУРС МЗ ЗСУ‏ @gursmz_zsu 3 ч.3 часа назад

Сьогодні День української кухні, а в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного курсанти сьогодні мають такий обід. Це нова система харчування за каталогом продуктів. Це нова Українська Армія. В цьому році ще більше 50 частин. #реформуємоЗСУ

"Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах - Цензор.НЕТ 6291
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А стриптизерш там нет в окопах Донбасса ??? Вы что весь народ Украины за дебилов держите ???
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Робота в стецьків така - людям мізки засирати ... "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах - Цензор.НЕТ 7301
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дебилы-они сами всплывают...чего их держать? "Ви вмієте якісно та ефективно працювати! Армія чекає на вас!", - Полторак про волонтерів - Цензор.НЕТ 6424
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Это наверно завтрак. На обед суп(или борщ) положен.
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Другими словами, ты пидарок, расписался в собственной профнепригодности. Значит ПНХ и иди в отставку.
Господи, каких же дебилов набрала Лоита. "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах - Цензор.НЕТ 632
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Не недавно злился в фейсбуке сильно,когда инструктор из израиля его начальничкам правду написал "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах - Цензор.НЕТ 9976
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Навіщо вам волонтери , якщо ваш Будочник вже сказав , що і без них вже війну виграли ?!
Порошенко: Мы победили бы и без волонтеров
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Украинская армия не является одной из лучших в Европе. Просто спуститесь на землю!" -
8 цитат эксперта НАТО, экс- советника министра обороны Украины, полковника Глена Гранта
Это цитаты Glen Grant из нескольких статей. Честные и объективные - вот так нас на самом деле видят специалисты НАТО, когда они не связаны дипломатическим протоколом:
1. "Поточна практика комплектування штабу АТО з тилових штабів є недосконалою, оскільки створює дві армії: бойову армію східного фронту та штабну армію Муженка. Вони не поділяють однакових етичних або ціннісних засад. Я чую це від військових щодня. Це небезпечно для країни, оскільки Путін користується цією ситуацією, і її потрібно терміново змінювати". https://censor.net.ua/r3048160
2. "Качество любой бригады или батальона и роты - это качество их командира. Это же относится в целом ко всему военному организму. Плохие бригады подразумевают плохих генералов над ними, потому что генералы назначают неправильных людей. Пост командира батальона - особенный, потому из него происходят ваши генералы. Назначай комбатов неправильно и генералы будут неправильными".
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1994865567220396
3. "Основна необхідна зміна системи - це зміна лідерства. Радянський менталітет вимагає контролю та покарання винних. Це потрібно замінити делегуванням, мотивацією та винагородою. Система, що базується на застосуванні влади, є застарілим похміллям радянської епохи і не підходить для нової сучасної України. Це вбиває Збройні Сили України. Офіцери, які покладаються на застосування влади і контроль, повинні бути відсторонені, тому що вони ніколи не матимуть інтелектуальної спритності або мудрості, щоб навчати війська та воювати у динамічній війні". https://censor.net.ua/r3048160
4. "Високопосадовці Збройних Сил України діють так, начебто вважають, що вони перемагають, бо вони сконцентровані на дуже обмежених успіхах у тактичній війні. Вони і Міністерство оборони України не помічають головного, тому що вони не готуються достатньо швидко до стратегічної та оперативної війни, яка швидше за все відбудеться не на Донбасі і не дозволить задіяти значні сили з резерву. Внаслідок цього Україна наразі програє у великій грі, і поки вона стає сильнішою тактично у позиційній війні, Росія рухається швидше і набуває переваг у стратегічному плані. Це пов'язано з тим, що прив'язка військ до однієї обороної позиції, як того вимагають Мінські домовленості, є цілком неправильною, тому що це надає противнику стратегічну перевагу. Росія щодня користується цим. Втрата стратегічної переваги - це найбільша поразка будь-якого національного чи військового керівництва".https://censor.net.ua/r3048160
5. "Українська армія вдосконалюється щодня, але в цілому вона не є однією з найкращих у Європі, оскільки вона має деякі значні організаційні недоліки. Поставка Україні "Джавелінів" їх не виправить, а може навіть їх погіршити. Дуже часто дивовижну хоробрість і незначні тактичні успіхи помилково приймають за операційну та стратегічну спроможності. Операційна спроможність - це здатність доправити війська в будь-яке місце і виграти битву. Україні поки що бракує такої спроможності. Стратегічні спроможності мають чітку загальнонаціональну мету, яка своєю чергою створює засоби для проведення операцій там, де вони потрібні для досягнення цієї мети. В українського уряду поки що немає такої логіки мислення, як на національному рівні, так і на рівні Міністерства оборони та військового персоналу". https://censor.net.ua/r3048160
6. "Если я скажу вам: "Продолжайте раскидывать казармы по всей стране" - это будет нечестно. Лучшая практика - это совмещать воинские части и организации: тогда у вас будет один спортивный зал, и все остальное, что можно объединить. А это значит значительное улучшение условий для солдат. Это значит значительное улучшение условий для их жен. Это усиление боевого духа. Когда солдат будет уходить на задание, его жена остается в защищенном месте, где она в безопасности. У нее здесь есть доступ к врачам, к акушерке, к семейному офицеру, который удостоверится, что у нее все необходимое есть в этом гарнизоне, что у нее нормальное жилье, не нуждающееся в ремонте. Что ей не придется ждать 10 месяцев, чтобы кто-то пришел починить кран, потому что существует организация, которая печется о ней, о нем, о них. Но с 400 казармами этого не сделать. Это невозможно. Они просто съедят людей и деньги. Маленькая деталь: в Англии стандартное количество стиральных машин - одна на шесть солдат. Подумайте об этом. Потому что, если солдат приходит с полигона грязный и мокрый в 8 часов вечера, а в 6 утра ему нужно опять выходить, то вы должны либо дать ему больше комплектов формы, либо нормальное оборудование для стирки". https://censor.net.ua/r416522
7. "Не нужно начинать строить все с нуля, нужно более эффективно использовать то, что есть. Посмотреть на то, что имеется, и сказать: "Давайте построим здесь половину новых зданий и отремонтируем остальные". Ведь намного дешевле ремонтировать здания, чем строить их с нуля. Можно сказать: "Давайте отремонтируем санузлы - души, туалеты и комнаты для сушки". Ведь чтобы солдаты не уходили из армии, туалеты должны быть хорошими, души должны быть хорошими, помещения для сушки должны быть хорошими. Это самый минимум. Можно жить в одной комнате, но нельзя жить с холодным душем. Когда ты приходишь после тяжелой тренировки и становишься под холодный душ- ты не будешь счастливым солдатом. Именно в таких случаях солдаты говорят: "Все. Я ухожу. Ухожу". Это секунда дела. Это маленькая неприятная деталь, из-за которой они уходят". https://censor.net.ua/r416522
8. "Люди, вы должны реально смотреть на вещи. У вас недостаточно денег, поэтому вы должны переформатировать войска с учетом тех денег, которые у вас есть, потому что правительство не собирается выделять вам больше! Просто спуститесь на землю!" https://censor.net.ua/r416522
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А чому вона буде "являться одной из лучших в Европе" , якщо її генералітет - на 99% складається з генералів Яника , як 20 років її нещадно грабували й досі продовжують це робити ?
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не является,кацапа,не является...и танк у нас всего один-и тот ржавый.а подводную лодку хуйло отжало. "Ви вмієте якісно та ефективно працювати! Армія чекає на вас!", - Полторак про волонтерів - Цензор.НЕТ 3894
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Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала АТО помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.

В записи на Facebook Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
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шота сомневаюсь я шо израильтянин применял такие кацапские термины,как распил.да и про вылизывание задниц-тоже кацапский сленг
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Так зайди в фейсбук и посмотри.Та у ваты генштабовской и бирюкова был ядерный взпыв про вы все врети. "Ви вмієте якісно та ефективно працювати! Армія чекає на вас!", - Полторак про волонтерів - Цензор.НЕТ 9124.Человек просто правду сказал.
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А тоді легіон тилових "крепких хозяйственніков" за що отримують гроші і пільги ? Вони розкрадають армію, а волонтери - приходь, допомагай. Гарна пропозиція.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах
 
 
 
 
 
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