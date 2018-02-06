 "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах

На вопрос нужны армии волонтеры - однозначный ответ: Да, необходимы! Но мы должны объединить и систематизировать усилия с целью рационального использования всех возможностей для обеспечения и проведения всех преобразований в ВС Украины. Призываю всех прекратить искажать факты и искать виновных, а объединиться и работать вместе.
Приглашаю желающих волонтеров, кто хочет системно хочет менять положение дел по обеспечению армии на постоянную работу в Министерство обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.
В настоящее время в ведомстве достаточно вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным, вещевым обеспечением и обеспечением горюче-смазочными материалами.
Поэтому приглашаю всех, кто занимается волонтерской деятельностью и желает системно работать по оказанию помощи ВС Украины, имеет соответствующее высшее образование для прохождения государственной и военной службы на таких должностях. При этом Минобороны готово провести необходимую курсовую подготовку.
Уважаемые волонтеры! Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!"
хенерал...
Вчера в 13:28 ·
Лонгрід - чесно попереджаю. Але інакше неможливо.
Питання волонтера до міністра оборони - питання руба "Так хто ж з нас бреше?"
До питання підтягую колег-волонтерів, фронт, журналістів, та самого Степана Тимофієвича Полторака
прошу допомоги - відмітити в коментах волонтерів, журналістів, Мирославу Гонгадзе і Полторака Степана
https://censor.net.ua/blogs/3048597/pro_poltoraka_zdorovo_lyudini_poltoraka_kurilschika
Сьогодні День української кухні, а в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного курсанти сьогодні мають такий обід. Це нова система харчування за каталогом продуктів. Це нова Українська Армія. В цьому році ще більше 50 частин. #реформуємоЗСУ
Господи, каких же дебилов набрала Лоита.
Порошенко: Мы победили бы и без волонтеров
8 цитат эксперта НАТО, экс- советника министра обороны Украины, полковника Глена Гранта
Это цитаты Glen Grant из нескольких статей. Честные и объективные - вот так нас на самом деле видят специалисты НАТО, когда они не связаны дипломатическим протоколом:
1. "Поточна практика комплектування штабу АТО з тилових штабів є недосконалою, оскільки створює дві армії: бойову армію східного фронту та штабну армію Муженка. Вони не поділяють однакових етичних або ціннісних засад. Я чую це від військових щодня. Це небезпечно для країни, оскільки Путін користується цією ситуацією, і її потрібно терміново змінювати". https://censor.net.ua/r3048160
2. "Качество любой бригады или батальона и роты - это качество их командира. Это же относится в целом ко всему военному организму. Плохие бригады подразумевают плохих генералов над ними, потому что генералы назначают неправильных людей. Пост командира батальона - особенный, потому из него происходят ваши генералы. Назначай комбатов неправильно и генералы будут неправильными".
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1994865567220396
3. "Основна необхідна зміна системи - це зміна лідерства. Радянський менталітет вимагає контролю та покарання винних. Це потрібно замінити делегуванням, мотивацією та винагородою. Система, що базується на застосуванні влади, є застарілим похміллям радянської епохи і не підходить для нової сучасної України. Це вбиває Збройні Сили України. Офіцери, які покладаються на застосування влади і контроль, повинні бути відсторонені, тому що вони ніколи не матимуть інтелектуальної спритності або мудрості, щоб навчати війська та воювати у динамічній війні". https://censor.net.ua/r3048160
4. "Високопосадовці Збройних Сил України діють так, начебто вважають, що вони перемагають, бо вони сконцентровані на дуже обмежених успіхах у тактичній війні. Вони і Міністерство оборони України не помічають головного, тому що вони не готуються достатньо швидко до стратегічної та оперативної війни, яка швидше за все відбудеться не на Донбасі і не дозволить задіяти значні сили з резерву. Внаслідок цього Україна наразі програє у великій грі, і поки вона стає сильнішою тактично у позиційній війні, Росія рухається швидше і набуває переваг у стратегічному плані. Це пов'язано з тим, що прив'язка військ до однієї обороної позиції, як того вимагають Мінські домовленості, є цілком неправильною, тому що це надає противнику стратегічну перевагу. Росія щодня користується цим. Втрата стратегічної переваги - це найбільша поразка будь-якого національного чи військового керівництва".https://censor.net.ua/r3048160
5. "Українська армія вдосконалюється щодня, але в цілому вона не є однією з найкращих у Європі, оскільки вона має деякі значні організаційні недоліки. Поставка Україні "Джавелінів" їх не виправить, а може навіть їх погіршити. Дуже часто дивовижну хоробрість і незначні тактичні успіхи помилково приймають за операційну та стратегічну спроможності. Операційна спроможність - це здатність доправити війська в будь-яке місце і виграти битву. Україні поки що бракує такої спроможності. Стратегічні спроможності мають чітку загальнонаціональну мету, яка своєю чергою створює засоби для проведення операцій там, де вони потрібні для досягнення цієї мети. В українського уряду поки що немає такої логіки мислення, як на національному рівні, так і на рівні Міністерства оборони та військового персоналу". https://censor.net.ua/r3048160
6. "Если я скажу вам: "Продолжайте раскидывать казармы по всей стране" - это будет нечестно. Лучшая практика - это совмещать воинские части и организации: тогда у вас будет один спортивный зал, и все остальное, что можно объединить. А это значит значительное улучшение условий для солдат. Это значит значительное улучшение условий для их жен. Это усиление боевого духа. Когда солдат будет уходить на задание, его жена остается в защищенном месте, где она в безопасности. У нее здесь есть доступ к врачам, к акушерке, к семейному офицеру, который удостоверится, что у нее все необходимое есть в этом гарнизоне, что у нее нормальное жилье, не нуждающееся в ремонте. Что ей не придется ждать 10 месяцев, чтобы кто-то пришел починить кран, потому что существует организация, которая печется о ней, о нем, о них. Но с 400 казармами этого не сделать. Это невозможно. Они просто съедят людей и деньги. Маленькая деталь: в Англии стандартное количество стиральных машин - одна на шесть солдат. Подумайте об этом. Потому что, если солдат приходит с полигона грязный и мокрый в 8 часов вечера, а в 6 утра ему нужно опять выходить, то вы должны либо дать ему больше комплектов формы, либо нормальное оборудование для стирки". https://censor.net.ua/r416522
7. "Не нужно начинать строить все с нуля, нужно более эффективно использовать то, что есть. Посмотреть на то, что имеется, и сказать: "Давайте построим здесь половину новых зданий и отремонтируем остальные". Ведь намного дешевле ремонтировать здания, чем строить их с нуля. Можно сказать: "Давайте отремонтируем санузлы - души, туалеты и комнаты для сушки". Ведь чтобы солдаты не уходили из армии, туалеты должны быть хорошими, души должны быть хорошими, помещения для сушки должны быть хорошими. Это самый минимум. Можно жить в одной комнате, но нельзя жить с холодным душем. Когда ты приходишь после тяжелой тренировки и становишься под холодный душ- ты не будешь счастливым солдатом. Именно в таких случаях солдаты говорят: "Все. Я ухожу. Ухожу". Это секунда дела. Это маленькая неприятная деталь, из-за которой они уходят". https://censor.net.ua/r416522
8. "Люди, вы должны реально смотреть на вещи. У вас недостаточно денег, поэтому вы должны переформатировать войска с учетом тех денег, которые у вас есть, потому что правительство не собирается выделять вам больше! Просто спуститесь на землю!" https://censor.net.ua/r416522
В записи на Facebook Верцнер заявил следующее:
1. Генералы с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.