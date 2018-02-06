 "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написл в Фейсбуке.

Полторак отметил: "В последнее время в социальных сетях появляется искаженная информация о моих высказываниях о важности волонтерской деятельности. Подчеркиваю, мое отношение к волонтерам есть и будет однозначно положительным.

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На вопрос нужны армии волонтеры - однозначный ответ: Да, необходимы! Но мы должны объединить и систематизировать усилия с целью рационального использования всех возможностей для обеспечения и проведения всех преобразований в ВС Украины. Призываю всех прекратить искажать факты и искать виновных, а объединиться и работать вместе.

Приглашаю желающих волонтеров, кто хочет системно хочет менять положение дел по обеспечению армии на постоянную работу в Министерство обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

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В настоящее время в ведомстве достаточно вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным, вещевым обеспечением и обеспечением горюче-смазочными материалами.

Поэтому приглашаю всех, кто занимается волонтерской деятельностью и желает системно работать по оказанию помощи ВС Украины, имеет соответствующее высшее образование для прохождения государственной и военной службы на таких должностях. При этом Минобороны готово провести необходимую курсовую подготовку.

Уважаемые волонтеры! Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!"

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