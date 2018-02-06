 Слова Енина о моем разговоре с Курченко являются ложью, - Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Саакашвили.

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Там отметили, что сегодня, 6 февраля, в комментарии информагентства "Украинские новости", заместитель генерального прокурора Евгений Енин предоставил ложную информацию о том, что Михаил Саакашвили, в рамках следственных и процессуальных действий, якобы дал показания, которые считаются таковыми, которые частично доказывают признание им вины, что и якобы Саакашвили не опровергает факт разговора с Курченко во время своего допроса.



Саакашвили официально заявил, что данная информация Енина является субъективными ложными выводами заместителя Генпрокурора и не соответствует протоколам допросов и официальным объяснением со стороны политика:



"На этого мерзавца я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких дураков рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедиться, что они, как всегда, нагло врут ".



"Енин не является процессуальным руководителем и следователем в данном уголовном деле и не имеет права подменяя суд, делать подобные заявления и подобные выводы. А также, не имеет права разглашать материалы и ход досудебного следствия. Михаил Саакашвили намерен подать жалобу в суд на действия заместителя генпрокурора в рамках статьи 303 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - прокомментировал дизинформацию от замгенпрокурора адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

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Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.