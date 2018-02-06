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 Политика Украины
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Все про:адвокат (974) Саакашвили (2519) Курченко (429) Енин (77)

 Слова Енина о моем разговоре с Курченко являются ложью, - Саакашвили

Экс-президент Грузии и лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили назвал ложными слова заместителя Генпоркурора о его разговоре с Курченко. Он обратился к редакторам и руководителям информагентств с просьбой учесть это и обновить информацию, в случае ее опубликования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Саакашвили.

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Там отметили, что сегодня, 6 февраля, в комментарии информагентства "Украинские новости", заместитель генерального прокурора Евгений Енин предоставил ложную информацию о том, что Михаил Саакашвили, в рамках следственных и процессуальных действий, якобы дал показания, которые считаются таковыми, которые частично доказывают признание им вины, что и якобы Саакашвили не опровергает факт разговора с Курченко во время своего допроса.

Саакашвили официально заявил, что данная информация Енина является субъективными ложными выводами заместителя Генпрокурора и не соответствует протоколам допросов и официальным объяснением со стороны политика:

"На этого мерзавца я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких дураков рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедиться, что они, как всегда, нагло врут ".

"Енин не является процессуальным руководителем и следователем в данном уголовном деле и не имеет права подменяя суд, делать подобные заявления и подобные выводы. А также, не имеет права разглашать материалы и ход досудебного следствия. Михаил Саакашвили намерен подать жалобу в суд на действия заместителя генпрокурора в рамках статьи 303 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - прокомментировал дизинформацию от замгенпрокурора адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

 Читайте также: Саакашвили фактически не отрицает факт разговора с Курченко, - Енин

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. 

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3048913
 
 
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Судячи з істеричних дій влади , в Україні один ворог та проблема - Саакашвілі..
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Для гаранта и ко без сомнения, для Украины же проблема сам гарант и ко.
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Тупуваті виходки рошенівської банди вже роблять з України міжнародне посміховисько! Ця банда бариг має бути відсторонена негайно, вона нічого не робить, тільки порушує закони та Конституцію України!
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Судя з истеричных дий Саакашвили, таки да...
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Нисколько не сомневаюсь в полном отсутствии совести, морали у этого грузинского политического прохиндея. Удивляет одно - сколько, казалось бы, адекватных людей не видят в этом жулике и авантюристе того, кем он есть на самом деле - амбициозного, безпринципного, циничного негодяя, готового идти на разрушение чужого ему государства.
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а шо это он таким в Грузии не был?)) аа-а порохобот
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Не один, а целых два врага. Второй враг сегодня в Вашингтоне с Волкером встречался.
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и где вы истерику увидели? Даже ночной дозор отменили, а это значит, что им наплевать на Михрютку.
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Вот бы власть взялась за искоренение коррупции так, как взялась за Саакашвили. Хотя постойте... они же не будут сами против себя бороться!
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А шо всерьез взялась?

Вот за Гонгадзе однажды взялись серьезно. Голову в Тараще искали долго и нудно. да и то только благодаря сливу от одного из исполнителей.
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угу.
борьба смого с собой называется онанизм
и они от этого получают удвольствие
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так и запишем...склонен. Слова Енина о моем разговоре с Курченко являются ложью, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7624
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Помимо вечно врущего гаранта, у нас появился вечно врущий его кум, по совместительству генпрокурор
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Так это ж в природе одноимённые полюса отталкиваются. А у этих пацанов всё противоестественно.
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Швіліада продовжується. Третій сезон.
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Адвокат Михо: Не имеет права подменяя суд, делать подобные заявления и подобные выводы. А также, не имеет права разглашать материалы и ход досудебного следствия.

Тут или клевета, или материалы дела. Но вместе никак. Я склоняюсь к тому, что Енин по дурости разглашает материалы дела бо там они реально пальцем деланные.
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Єнін нічого не розголошував, він тільки сказав, що "Он (Саакашвили) придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, - фактически не отрицает факт разговора с Курченко. Поэтому с учетом резонанса в обществе принято решение на данном этапе не продлевать меру пресечения", але які саме показання він ні словом не обмовився.
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"Слова Енина о моем разговоре с Курченко являются ложью, - Саакашвили" - скажи мне кто твой друг, я скажу кто ты, шоумен и барыга Югик набирает в свою команду таких же барыг, как и сам.
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Можно сказать по другому-"видя,с какой агрессией власть гоняеться за Саакашвили,можно сделать выводы,что он прав"
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нормальные люди выводы делают после изучения фактов
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Помнится в январе 2014 власть "с агрессией" гонялась за активистами. Некоторых потом находили раздетыми и мертвыми в сугробах, скрученных проволокой и скотчем.

А то, что сейчас - это не агрессия, а цирк для люмпенов.
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Или выйдешь оттуда женой товарища Саах... ах, какого жениха!
https://www.youtube.com/watch?v=htvCR4mZKqc
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, , разговор саака с курченко или его подручными косяком не считаю , , михо нужны были деньги на оплату , пусть даже митингующих , и другие расходы , ,,, кто ему , честному ( ведь не украл , как все прочие губеры , и презом грузии был , мог и заначку сделать в лярд зелени ))) политику даст бабло ? ,порошенко ? , дулю с маком ,,, , вот и искал , кто оплатит его , мишины , траты ,,,
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Mikheil Saakashvili
2 ч ·

Я завжди справно ходив на допити, а що стосується «експертизи», на місці горе-генпрокурора Луценка я б не дуже на неї посилався, бо сама прокуратура в запитах до своїх експертів змінила питання і вилучила питання про монтаж, чим документально підтвердила фальсифікацію «телефонної розмови».
Оскільки вся «справа» розвалилася, скоро запобіжний захід треба буде застосовувати до робітничків, які за наказом головнокомандувача з позивним «Мальдівський», його зшили.
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мишико нашел еще повод для судебных тяжб.а незавершенные судебные разбирательства не дают возможности экстрадиции
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Гыга ну как тебе не стыдно мести пургу про какую то экстрадицию Ведь ты же Гыга развитый человек и прекрасно знаешь Что офшорник будет сурово наказан госдепом В случае хоть малейшего движения В сторону экстрадиции Михо Стыдно Гыга а еще являешся почетным свиноводом Украины
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это тебе госдеп лично сказал? Слова Єніна про мою розмову з Курченком є брехнею, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4148экстрадируют по требованию грузии.и по закону.
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Гыга ты своими мотаниячми в Венецию на съэкономленые на субсидии бабки Довел себя до истощения мозга Мудель который сейчас президент Грузии и по совместительству третий после х\\а акционер газпрома Спит и видит как бы стать невъездным в штаты и на запад И как бы заморозить свои бабки в западных банках Он Гыга хоть и грузин но не идиот же Не будет он проявлять инициативу Но с удовольствием поддержит инициативу Петручио Чтобы понаблюдать что делают штаптовские и западные политики с офшорником Дап и мы его подданые лохи поусцикаемся со смеху
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а то что госдеп предложил михо убежище вам ни о чем не говорит, правда временное было предложение. Здесь как раз и было все о реакции всех на клоуна. Цирк никому не понравился.
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Прям как Януковощ, не нравится - идите жалуйтесь в мои подконтрольные суды.
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во,зрада опять возбудилась на михуэля Слова Енина о моем разговоре с Курченко являются ложью, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3047.зря вы силы расходуете.мишико опять обо...какается,еще и вас всех обмажет.
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Да так как вы со своим шефом обгадились,то и стараться не надо,сами себя закапываете)))
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Даже РЫГО-АНАЛЫ не додумывались вешать на уши такого маразма, который вешают клоуны шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ
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саакашвили и антимайдан вместе.
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по енински - если ты не отгавкиваешься на обвинения - значит ты их признаешь, молчание знак согласия Слова Енина о моем разговоре с Курченко являются ложью, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2750
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судя по истеричности прохуйловских и антиукраинских комментов под каждой инфой на цензоре на дамбасе начал работать водафон
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Усе кто против соевого,вороги.Самим не смешно))))
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Сказка-ложь,да в ней намёк,добрым молодцам урок Слова Енина о моем разговоре с Курченко являются ложью, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7430
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Надо было кидать чем потяжелее, хорошо прицеливаться, ну и тренироваться надо.
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Да ни кто, этому, мандариновому барыге Мыхуйлу не верит.
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та пофиг уже что ты несешь,миха - теперь только Грузия у тебя впереди)
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Да, ждут солнечная Грузия и нары.
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з курченком неговорив на відео мішина права рука гроші небрала міша неживе в пенхаузі за 8 тищ баксів на нюсванах несидить з піховшиком 1 то все витворяє порошенко а міша святий
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Кацапа смени клавиатуру у тебя кацапа вместо украинской (І) выскакивает еденица Что в раше напряженка с клавиатурой адаптирвоной к украинскому языку Или поиздержался На выходные все бабло на бояру потратил Так ты ето быстро депешу в минстэць Они тебе клавиатуру вышлют
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Саакашвили будет Генеральным Прокурором.Предыдущему плокулолу можно без юр.образования и Михо будет.
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Возможно всё! Не только генпрокурором, но даже и Наполеоном! Кстати, в какой палате лежал прошлый Наполеон?
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Ну прокуроры ведь могут предъявить протокол допроса, там все должно быть зафиксировано. Или это соевая тайна? Слова Єніна про мою розмову з Курченком є брехнею, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5997
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він так хотів ослобонити Україну від бариг...
а його взяли - і оклівіталі...
як крила підрізали...
хробаку...
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Слова Єніна про мою розмову з Курченком є брехнею, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7486Александр Дубинский‏ @alexdubinskyi 5 ч.5 часов назад
С помощью угрозы экстрадиции, Порошенко таки выиграл второй раунд, и сделал Саакашвили ручным оппозиционером.... https://fb.me/1CJixCc9g

ВИДЕО
https://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2008329535863204/
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Порошенко выиграл у курченко борьбу за саакашвили - для пропутинцев это зрада большая.
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Еще никто так не лошил украинцев как саакашвили.
Саакашвили собрал под своими лозунгами весь антимайдан за исключением крымчан.
Бедный саакашвили ездит на джипах в сопровождении охраны и носит часы за 15 тысяч долларов и при этом не владеет бизнесом - честный работяга.
саакашвили против олигархов которые ему не дают денег.
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воры в законе из Грузии от боязни саакашвили бегают за саакашвили. Где саакашвили, там и грузинские воры в законе - такое ощущение что саакашвили их царь.
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Ты хоть паузы делай бедный,аж шоколадным потом истекаешь...
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Саакашвили президент Украины и вся эта корупционная ублюдочная вонючая тварь в тюрьме .и ввести расстпрельную статью для чиновников корупционеров и олигархов , что б никогда во власть они уже не вернулись .
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Так ты выбирал , выбираешь и будешь выбирать ублюдков , ибо ты таков. Самые главные ублюдки и коррупционеры находятся на местном уровне , практически такие же как ты , которых ты каждые несколько лет отправляешь во власть , чтобы те воровали ... И могу сказать , почему ты выбираешь именно ублюдков , потому как ты и сам плоть от плоти такой же ... Единственно , что тебя отличает от этих ублюдков , что те уже у власти и воруют , а ты пока до власти не дорвался , и завидуешь ублюдкам.
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Когда у тебя будет сине - жёлтый флажок как у меня ,тогда будешь иметь право что то говорить ,а сейчас в спам .
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То есть ответа нет , и быть не может ... Ибо ты есть здрадофилец , а это априори серун по интернету ... находясь в неинтернет-пространстве такие серуны спят и видят яркие сны , как кто-то осчастливит серуна . Вне интернета такие Петровичи просто мерзкая слизь...
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официально.. процессуально.. все есть.. легко проверить.. много слов
сказал бы прямо - с курвченко не говорил, на допросе факт разговора отрицал
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Влада стае все бильш нахабнишою,безглуздою.Аферисты.
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У мацковии облом за обломом. Что ни делают, деньги на ветер. Ход истории не переломить, ольгинцы.Грузина - депортировать .
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как ты хорошо осведомлен об ольгинцах.. работаешь там?
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Лолиту с его свитой педиков,пора не садить и отстранять от власти, а тупо на ремни порезать...
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Даже здрадофилы уверены на сто процентов ,что их "мессия" "гуляет" в Украине не на свои , а на олигархьи ...
То есть антибарыга выступает против барыги с помощью денег другого барыги (а кто этот барыга , не столь это важно) , и об этом знает каждый здрадофилец ; такая вот "борьба с барыгами" от Сракашвили.
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глядя как пытаются утопить в дерме Михо ,а не утопить так вымазать ,а не вымазать,так хотя бы в его сторону метнуть какашку ,народ конечно же будет верить словам Михо .Не могу понять ,почему его не поддерживают ни Сомопомич,ни Юля,ни Свобода,наверное ,срабатывает " украинский синдром" -как в 1918 -стремящиеся к власти все сами по себе,никакого объединения с одним кандидатом,чтоб лучше стране ,а вдруг выскочу наверх-лавровый венок не делится.Печалька.
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его не нужно топить, он сам с этим прекасно справляется.
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Та не поэтому не поддержывают У них нет уверености что Михо не помагает офшорнику разыгрывать весь етот цирк Знаешь когда горит лес Пожарники прибегают к испытаному но действеному способу Пускают встречный огонь Он выжигает поживу большому огню И пожар тухнет Вот ты уверен что Михо не играет роль етого встречного огня Я нет
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Слова Енина никто в серьез не воспринял, но заявление Саакашвили нужно.
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глядя как пытаются утопить в дерме Михо ,а не утопить так вымазать ,а не вымазать,так хотя бы в его сторону метнуть какашку ,народ конечно же будет верить словам Михо .Не могу понять ,почему его не поддерживают ни Сомопомич,ни Юля,ни Свобода,наверное ,срабатывает " украинский синдром" -как в 1918 -стремящиеся к власти все сами по себе,никакого объединения с одним кандидатом,чтоб лучше стране ,а вдруг выскочу наверх-лавровый венок не делится.Печалька.
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его не нужно топить, он сам с этим прекрасно справляется.
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глядя как пытаются утопить в дерме Михо ,а не утопить так вымазать ,а не вымазать,так хотя бы в его сторону метнуть какашку ,народ конечно же будет верить словам Михо .Не могу понять ,почему его не поддерживают ни Сомопомич,ни Юля,ни Свобода,наверное ,срабатывает " украинский синдром" -как в 1918 -стремящиеся к власти все сами по себе,никакого объединения с одним кандидатом,чтоб лучше стране ,а вдруг выскочу наверх-лавровый венок не делится.Печалька.
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Через границу не лазил, штуромовать Жовтневый не призывал, с Курченко не разговаривал...
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Совсем соевая лолита - агент хуйла берега потеряла. Надо же быть такой жалкой мстительно - трусливой гнидой.
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