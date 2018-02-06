 Слова Енина о моем разговоре с Курченко являются ложью, - Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Саакашвили.
Там отметили, что сегодня, 6 февраля, в комментарии информагентства "Украинские новости", заместитель генерального прокурора Евгений Енин предоставил ложную информацию о том, что Михаил Саакашвили, в рамках следственных и процессуальных действий, якобы дал показания, которые считаются таковыми, которые частично доказывают признание им вины, что и якобы Саакашвили не опровергает факт разговора с Курченко во время своего допроса.
Саакашвили официально заявил, что данная информация Енина является субъективными ложными выводами заместителя Генпрокурора и не соответствует протоколам допросов и официальным объяснением со стороны политика:
"На этого мерзавца я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких дураков рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедиться, что они, как всегда, нагло врут ".
"Енин не является процессуальным руководителем и следователем в данном уголовном деле и не имеет права подменяя суд, делать подобные заявления и подобные выводы. А также, не имеет права разглашать материалы и ход досудебного следствия. Михаил Саакашвили намерен подать жалобу в суд на действия заместителя генпрокурора в рамках статьи 303 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - прокомментировал дизинформацию от замгенпрокурора адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий.
Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.
Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.
Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.
Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.
Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Вот за Гонгадзе однажды взялись серьезно. Голову в Тараще искали долго и нудно. да и то только благодаря сливу от одного из исполнителей.
борьба смого с собой называется онанизм
и они от этого получают удвольствие
Тут или клевета, или материалы дела. Но вместе никак. Я склоняюсь к тому, что Енин по дурости разглашает материалы дела бо там они реально пальцем деланные.
А то, что сейчас - это не агрессия, а цирк для люмпенов.
https://www.youtube.com/watch?v=htvCR4mZKqc
2 ч ·
Я завжди справно ходив на допити, а що стосується «експертизи», на місці горе-генпрокурора Луценка я б не дуже на неї посилався, бо сама прокуратура в запитах до своїх експертів змінила питання і вилучила питання про монтаж, чим документально підтвердила фальсифікацію «телефонної розмови».
Оскільки вся «справа» розвалилася, скоро запобіжний захід треба буде застосовувати до робітничків, які за наказом головнокомандувача з позивним «Мальдівський», його зшили.
а його взяли - і оклівіталі...
як крила підрізали...
хробаку...
С помощью угрозы экстрадиции, Порошенко таки выиграл второй раунд, и сделал Саакашвили ручным оппозиционером.... https://fb.me/1CJixCc9g
ВИДЕО
https://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2008329535863204/
Саакашвили собрал под своими лозунгами весь антимайдан за исключением крымчан.
Бедный саакашвили ездит на джипах в сопровождении охраны и носит часы за 15 тысяч долларов и при этом не владеет бизнесом - честный работяга.
саакашвили против олигархов которые ему не дают денег.
сказал бы прямо - с курвченко не говорил, на допросе факт разговора отрицал
То есть антибарыга выступает против барыги с помощью денег другого барыги (а кто этот барыга , не столь это важно) , и об этом знает каждый здрадофилец ; такая вот "борьба с барыгами" от Сракашвили.