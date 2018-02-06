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 Террористы установили на Донбассе дополнительные патрули для "противодействия диверсиям", - ГУР

Российские наемники установили на оккупированном Донбассе дополнительные патрули террористов для "противодействия диверсиям".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Оккупационное командование увеличило пределы территорий вокруг расположения своих подразделений, на которые запрещен проход гражданскому населению. А под предлогом усиления мер "противодействия диверсиям" оккупационная власть установила дополнительные патрули своих фейковых "правоохранительных органов", - сообщил он.

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По информации украинской разведки, на протяжении последней недели на оккупированном Донбассе во время проведения российскими оккупантами так называемых "профилактических мероприятий", направленных на "противодействие терроризму", зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан в части их свободного передвижения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048910
 
 
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Сельдмаршал дрышет Террористы установили на Донбассе дополнительные патрули для "противодействия диверсиям", - ГУР - Цензор.НЕТ 8417.! Оно и раньше по Донецку без отделения автоматчиков не гуляло, а теперь по проспекту Артема только на БТР
Террористы установили на Донбассе дополнительные патрули для "противодействия диверсиям", - ГУР - Цензор.НЕТ 6080
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Вот 2016. А что изменилось? Семен ты что сепаратор?

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щось про "диверсіі" давно нічого не чути.
ану збрешіть щось про партизанів та диверсантів
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Сейчас головная боль для кремлёвской банды, это чем то занять уголовников на Донбассе, чтобы они не расползались по паРаше.
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Які диверсанти? Захерченко сказало рік тому шо Україні залишилось жити 90 днів. Нострадамус мля.
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