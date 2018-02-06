 Террористы установили на Донбассе дополнительные патрули для "противодействия диверсиям", - ГУР

"Оккупационное командование увеличило пределы территорий вокруг расположения своих подразделений, на которые запрещен проход гражданскому населению. А под предлогом усиления мер "противодействия диверсиям" оккупационная власть установила дополнительные патрули своих фейковых "правоохранительных органов", - сообщил он.
По информации украинской разведки, на протяжении последней недели на оккупированном Донбассе во время проведения российскими оккупантами так называемых "профилактических мероприятий", направленных на "противодействие терроризму", зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан в части их свободного передвижения.
ану збрешіть щось про партизанів та диверсантів