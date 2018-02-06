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 Бывший наемник РФ сдался полиции в Славянске

28-летний житель оккупированной наемниками РФ Горловки выехал в Славянск, чтобы начать мирную жизнь за пределами "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции области.

Наемник рассказал полицейским, что весной 2014 года в Горловке из-за мелкого нарушения попал на глаза боевикам, которые посадили его "в яму". Через три дня ему предложили службу на "новую власть" (или дальнейшее заключение), а когда он согласился, вывезли в неизвестном направлении - как потом выяснилось, в Славянск.

Там пособник террористов помогал возводить блокпост вблизи пожарной части, а потом дежурил на нем.

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Через несколько недель мужчина встретил командира НВФ из Горловки и с его помощью вернулся в свой город. Он охранял казармы батальона разведки боевиков, помогал по хозяйству.

Впоследствии мужчина покинул ряды террористов, а через некоторое время из-за отсутствия работы выехал в Славянск. На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция объявила в розыск трех террористов "ДНР", которые в 2014 году похитили, пытали и убили четырех мирных жителей в Славянске

В отношении участника НЗФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". 

Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048909
 
 
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Бывший наемник это как? Платить перестали, потому и сдался?
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Мусора пообещали платить больше. Работа та же самая, против Украины и против патриотов. Так почему бы и нет?
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Какие-же они там все хозяйственные))))) Только строят и охраняют) Золотой фонд.
Наш, самый справедливый суд, надеюсь, поймет и простит....... Бывший наемник РФ сдался полиции в Славянске - Цензор.НЕТ 8481
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Короче,все,що треба зробити,щоб сепари развернули стволи в сторону Рашки,це потримати их в яме Бывший наемник РФ сдался полиции в Славянске - Цензор.НЕТ 780
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Он охранял казармы батальона разведки боевиков, помогал по хозяйству. Бывший наемник РФ сдался полиции в Славянске - Цензор.НЕТ 9508- это в стаж считать не будут.
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А може його тепер прийняти в поліцію??)) Бывший наемник РФ сдался полиции в Славянске - Цензор.НЕТ 493
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Опять "колбасного " перебежчика простят и отпустят ? А кто ответит за убийство в АТО нашего друга Гайдамаку , и всех Героев , что отдали свою жизнь за нас , за Украину ? Гнать тварей за поребрик !
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Только после того, как пройдет проверка и будет установлено...запрос захарченко пошлют?
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Понять. Простить. И отпустить.
(Примечание: отпускать с высоты не ниже 9 этажа)
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Если кто-то думает, что эти твари могут вдруг стать вменяемыми:

Колишній найманець РФ здався поліції у Слов'янську - Цензор.НЕТ 5371
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший наемник РФ сдался полиции в Славянске
 
 
 
 
 
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