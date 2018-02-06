 Бывший наемник РФ сдался полиции в Славянске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции области.
Наемник рассказал полицейским, что весной 2014 года в Горловке из-за мелкого нарушения попал на глаза боевикам, которые посадили его "в яму". Через три дня ему предложили службу на "новую власть" (или дальнейшее заключение), а когда он согласился, вывезли в неизвестном направлении - как потом выяснилось, в Славянск.
Там пособник террористов помогал возводить блокпост вблизи пожарной части, а потом дежурил на нем.
Через несколько недель мужчина встретил командира НВФ из Горловки и с его помощью вернулся в свой город. Он охранял казармы батальона разведки боевиков, помогал по хозяйству.
Впоследствии мужчина покинул ряды террористов, а через некоторое время из-за отсутствия работы выехал в Славянск. На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием.
В отношении участника НЗФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".
Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.
Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.
Наш, самый справедливый суд, надеюсь, поймет и простит.......
(Примечание: отпускать с высоты не ниже 9 этажа)