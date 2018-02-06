 Бывший наемник РФ сдался полиции в Славянске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции области.

Наемник рассказал полицейским, что весной 2014 года в Горловке из-за мелкого нарушения попал на глаза боевикам, которые посадили его "в яму". Через три дня ему предложили службу на "новую власть" (или дальнейшее заключение), а когда он согласился, вывезли в неизвестном направлении - как потом выяснилось, в Славянск.

Там пособник террористов помогал возводить блокпост вблизи пожарной части, а потом дежурил на нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За попытку развязать войну в Одессе суд дал белорусскому рецидивисту Ткачуку (Бульбаш) три года условно, - активист Стерненко . ФОТО

Через несколько недель мужчина встретил командира НВФ из Горловки и с его помощью вернулся в свой город. Он охранял казармы батальона разведки боевиков, помогал по хозяйству.

Впоследствии мужчина покинул ряды террористов, а через некоторое время из-за отсутствия работы выехал в Славянск. На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция объявила в розыск трех террористов "ДНР", которые в 2014 году похитили, пытали и убили четырех мирных жителей в Славянске

В отношении участника НЗФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вручают шахтерам на Донбассе "повестки" с требованием срочно явиться в "военкомат". ФОТО