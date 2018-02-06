 В прокуратуре АРК предложили Аксенову явиться из оккупированного Крыма в Киев с повинной: "Обеспечим бесплатный трансфер"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление сделал в Фейсбуке 6 февраля заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

Он отметил, что Сергей Аксенов в российских СМИ 6 февраля назвал "виртуальной" работу прокуратуры АРК, и предложил ему "на собственном опыте продемонстрировать "виртуальность" украинского правоохранительного органа".

"В "виртуальной" прокуратуре ему будут предоставлены вполне реальные возможности проявить свое красноречие во время допроса, задержания и других следственных действий, которые его ожидают в Киеве... Напоминаем подозреваемому Аксенову, что добровольная явка и содействие следствию может положительно повлиять на сроки его заключения и условия пребывания наказания", – отметил заместитель прокурора АРК.

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