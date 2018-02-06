EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Происшествия
  2517  29
Материалы по теме:
Все про:Крым (19410) прокуратура (2944) Аксенов (239)

 В прокуратуре АРК предложили Аксенову явиться из оккупированного Крыма в Киев с повинной: "Обеспечим бесплатный трансфер"

В прокуратуре АРК предложили российскому "гауляйтеру Крыма" Сергею Аксенову приехать в Киев, добровольно явиться в надзорное ведомство и содействовать следствию.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление сделал в Фейсбуке 6 февраля заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

Он отметил, что Сергей Аксенов в российских СМИ 6 февраля назвал "виртуальной" работу прокуратуры АРК, и предложил ему "на собственном опыте продемонстрировать "виртуальность" украинского правоохранительного органа".

"В "виртуальной" прокуратуре ему будут предоставлены вполне реальные возможности проявить свое красноречие во время допроса, задержания и других следственных действий, которые его ожидают в Киеве... Напоминаем подозреваемому Аксенову, что добровольная явка и содействие следствию может положительно повлиять на сроки его заключения и условия пребывания наказания", – отметил заместитель прокурора АРК.

Также читайте: Спикер Сената Чехии о визите парламентария Доубравы в оккупированный Крым: "Это частная инициатива"

В прокуратуре АРК предложили Аксенову явиться из оккупированного Крыма в Киев с повинной: Обеспечим бесплатный трансфер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048900
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Кого выкрасть? Торгового парньора? Мало того, Яйценюк из народного фронта Аксенову еще и 400 миллионов грн. на референдум из украинского бюджета выделил.
 показать весь комментарий
 
 
Розказуй. Не було в бюджеті скільки взагалі. Але якби були, то пішли б на стіну чи ще кукдись. Яценюк, що - дурак?
 показать весь комментарий
 
У 14-му він би отримав умовний термін. А до 18-го гоблін вже на червончик налиходіяв.
 показать весь комментарий
 
Клоуны. За что им зарплату платят, зачем та прокуратура крыма вообще нужна？ зачем создают палюцию крыма？ шо за дурдом в стране？ писец！
 показать весь комментарий
 
 
Собирают доказательства преступлений московии на временно оккупированой территори Крыма.
 показать весь комментарий
 
Кого они пытаются убедить в своей невиртуальности? Аксёнова, граждан Украины или самих себя?
 показать весь комментарий
 
 
клоуны
зато зарплаты у этих "прокуроров" далеко не виртуальные
 показать весь комментарий
 
 
Опа, зрадоруссо боты ожидаемо негодуют.
 показать весь комментарий
 
 
хуйла слабо виртуально расстрелять?
если шо обращайтесь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А перемогофілуси невідомо з чого радіють.
 показать весь комментарий
 
 
Могу от себя порекомендовать способ борьбы с тараканами: стать посреди кухни и вслух обратиться к прусакам и тараканам с ультиматумом покинуть территорию квартиры в течение 24 часов. А затем приклеить на стену тот же ультиматум в письменном виде.
Бред? Бред.

Но ниразу не бессмысленнее, чем данное обращение к Аксёнову.
 показать весь комментарий
 
 
Лишнее подтверждение что в прокуратуре Украины от генерального прокурора до рядового - клоуны. К чему этот самопиар?
В Прокуратуре АРК предложили Аксенову явиться из оккупированного Крыма в Киев с повинной: "Обеспечим бесплатный трансфер" - Цензор.НЕТ 3927
 показать весь комментарий
 
 
Клоуны. Уже катали на вертолетах и коррупционеров и бриллиантовых прокурворов и всех отпустили... В даном случае согласен с аксеновым что в Украине виртуальная прокурватура.
 показать весь комментарий
 
 
Моссад нам содержать будет и дешевле и практичнее чем высокооплачиваемых идиотов из ГПУ В Прокуратуре АРК предложили Аксенову явиться из оккупированного Крыма в Киев с повинной: "Обеспечим бесплатный трансфер" - Цензор.НЕТ 9909
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку потрібно розслідувати як годиться, щоб потім справа не розсипалася в суді, а поки рано бравадою займатися.
 показать весь комментарий
 
Выдолбоны для свидетелей 144 реформ. Они в экстазе, когда такое читают. А потом всякие олешки и моновы постят что-то типа "вы видели, эк наш бравый имярек этого сепара, а!"
 показать весь комментарий
 
 
Дохєріща сєпарів сидить в Україні, яких реально можна судити, яких випускають з України, а потім подають в розшук, а цей клоун "воздух сотрясає".
 показать весь комментарий
 
 
Он уже имеет домик на южном берегу...Байкала,и зачем ему рисковать?А вдруг нарвётся на ерогейских бендеровцев и никакой вазелин не спасёт...
 показать весь комментарий
 
 
На допит не з"явився, співпрацювати з слідством не бажає. Так і запишемо для подальшого суду.
 показать весь комментарий
 
 
лучше бы захватили по тихому и вывезли в украинское гуантанамо, он бы все рассказал.
 показать весь комментарий
 
Штепу уже расследовали??? Теперь очередь за гоблином??
Или лучшие умы прокурватуры заняты исполнением поручения СК РФ по факту "убийства" 48 граждан РФ на территории Авдеевской промзоны????? У Прокуратурі АРК запропонували Аксьонову з'явитися з окупованого Криму до Києва з повинною: "Забезпечимо безкоштовний трансфер" - Цензор.НЕТ 4650
 показать весь комментарий
 
А кроме тролинга наши прокуроры ещё какие нибудь функции умеют выполнять?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ прокуратуре АРК предложили Аксенову явиться из оккупированного Крыма в Киев с повинной: "Обеспечим бесплатный трансфер"
 
 
 
 
 
 вверх