 Планируем назвать аэропорт Черновцов в честь Каденюка, - мэр города

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук, сообщает местное издание "Молодой буковинец".
"Был на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. По их словам, Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международному аэропорту Черновцы", – отметил городской голова.
По его словам, в рамках процедуры нужны письменное согласие семьи космонавта, коллектива аэропорта и общественные слушания по данному вопросу.
"Я думаю, эти ходатайства поддержат и решение со временем примут", – заявил Каспрук.
Каденюк родился в Черновицкой области в 1951 году. Скончался он 31 января от сердечного приступа во время утренней пробежки в Киеве. 2 февраля в клубе Кабмина состоялось прощание с космонавтом. 3 февраля его похоронили на столичном Байковом кладбище.
Акт провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде
24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Історичний документ виняткового значення для долі українського народу
Среди космонавтов, которые побывали за пределами Земли, было 14 украинцев.
Первый космонавт, который включил гимн Украины в космосе.
Гимн Украины в космосе.Первый !!!
А что касается первого в космосе гимна Украины, то могу вас разочаровать. Первым прозвучавшим в космосе гимном Украины была и по сей день остается... первая его радиотрансляция. Она и сегодня несется где-то там в космосе, как и вообще весь эфир порожденный человеческой деятельностью. Так вот все и обстоит на самом деле, если говорить по сути и по делу.
Госуда́рственный флаг Украи́ны - официальный государственный символ Украины (наряду с гербом и гимном), а также один из национальных символов украинцев. Представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - синего и нижней - жёлтого цвета.
Леонид Константинович Каденюк Флг Украины тоже ПЕРВЫМ
а вот то, что намного-намного серьезнее и имеет непреходящее и больше, чем символическое значение
https://juristoff.com/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrajini/rozdil-1-zagalni-zasadi/10957-stattya-5-konstituciya-ukrajini-2013-statti-konstituciji-ukrajini
Стаття 5 Конституція України
Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. . _..
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. . ,
Ніхто не може узурпувати державну владу.
В том числе и такая история от Общества Плоской Земли (да, это они на полном серьёзе)
Осторожно, клиника!
Каждый новый шаг стран-противников требовал всё большей эффектности, и после запусков ракет с животными-смертниками страны перешли к экспериментам над людьми.
До "полёта Гагарина" запуски людей проводились много раз, но всегда полёт заканчивался смертью экипажа. Данные о неудачных запусках засекречивались, погибшие люди объявлялись пропавшими без вести либо погибшими при испытаниях самолётов. Для обеспечения секретности, каждый запуск осуществлялся тайно, прессе планировалось сообщить о нём только в случае успеха - как это и было с Юрием Гагариным.
Основа такого успеха лежала в своевременном катапультировании с борта обречённой ракеты. Обычно ракета либо взрывалась в полёте, либо разбивалась о небесный свод. Конструкторам требовалось так выставить автоматику, чтобы ракета прошла сложную параболическую траекторию, а на пути назад космонавт должен был покинуть ракету в спасательной капсуле, и спуститься на землю на парашюте.
Именно это и удалось Юрию Гагарину 12го апреля 1961го года
Это был миг славы советской науки и славы самого Гагарина.
Однако космонавт, узнавший реальное мироустройство, своими глазами увидевший Небесную Твердь, чувствовал стыд и раскаяние.
Юрий стал много пить, сделался нелюдимым и агрессивным. Ему, как Герою СССР, всё это прощалось. Но затем в жизни Юрия наступил перелом. Зимой 1967го года он совершил поездку в Благовещенский монастырь г. Муром, где принял Православие.
Этот шаг стал совершенно неожиданным для Политбюро, связанного с масонством и кровно заинтересованного в сохранении тайн "космоса".
Гагарин слишком много знал, и его, как человека теперь уже верующего, невозможно было ни подкупить, ни запугать.
Советские геронтократы приняли решение, и 27 марта 1968 года Юрия Гагарина убрали, обставив дело как авиакатастрофу.
Кто это сделал, КГБ или непосредственно масоны, до сих пор неизвестно. Смерть Гагарина так и осталась покрытой тайной.
Вот как пишет об этом Википедия:
"Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не вполне выясненными и на сегодняшний день..."
И сегодня, в Международный День Лжи, мы хотели бы почтить память Юрия Гагарина, русского Православного человека, ставшего одной из многочисленных жертв этой лжи, но перед смертью нашедшего примирение с Богом и с совестью.
Леонид Каденюк: «Не так живем, ребята!»
23 квітня 2010
"Сам я родом с Буковины, и хоть это территория, где УПА была представлена не столь масштабно, как в западных областях, земляки, односельчане делились со мной жуткими воспоминаниями о деяниях вояков из бандеровского буковинского куреня.
Для меня Россия и Украина - два родных дома. Мне одинаково близки как русский, так и украинский языки, и я считаю, что пришло время от националистической идеологии возвращаться к нашим истокам. К Киевской Руси, где в один день крестились два наших народа."
Тогда отношение к росисе и её населению было совершенно иным.
"...я считаю, что пришло время от националистической идеологии возвращаться к нашим истокам. К Киевской Руси, где в один день крестились два наших народа..."
Людям с высшим филологическим образованием (мне, например ) тоже достаточно знать ряд фактов из области лингвистики, плюс опять же ряд исторических фактов, чтобы не верить в миф о мышебратьях и "триединстве".
Но тем не менее острого антагонизма в 2010 особо не было.
А жаль. Оглядываясь назад, осознаёшь, что надо было раньше и активнее затевать вот это, вот это затевать это, вот это, это, с этой русофобией...
"Оглядываясь назад, осознаёшь, что надо было раньше и активнее затевать вот это, вот это затевать это, вот это, это, с этой русофобией..."
Отличный пример - эпизод из входящего в школьную программу романа "Хіба ревуть воли, як ясла повні" Панаса Мирного. Один из персонажей был рекрутирован в царскую армию и с группой других новобранцев (в сопровождении военного конвоя, естественно) пешком отправляется к месту прохождения службы. От первых же контактов со срусским миром у простого украинского селянина случается культурный шок, переходящий в экзистенциальный ахуй.
Довго вони йшли усе своїм краєм, між своїм людом, уже їм аж обридло.
- Чи далеко ще та Московщина? - питали вони один одного…
- Та ще підтопчеш ноги, - одказували другі, догадуючись: не близько, мов!
Поминувши свої степи з невеличкими хуторами, що, як квітнички, весело кидались в вічі, свої великі села, з кривими улицями, з білими хаточками, з вишневими садочками, свої городи, схожі на села, увійшли вони у лісний край. Перед ними й за ними стояли страшні бори сосни, ялини та осичини. Ішли вони день, ішли другий… ліс та й ліс!
- Оце й Московщина починається, - сказав хтось.
- Оце?! Та й невесела ж яка вона!.. Все ліси та бори, куди оком не скинь… тільки небо крізь верховину мріє…
Сумно стало Максимові серед лісу; жаль йому стало своїх степів безкраїх, свого неба високого: тут за лісом було тісно, душно, а небо здавалося низьким, похмурим. І справді воно було низьке й похмуре: йшлося вже до осені, - темні хмари, аж чорнуваті, снували по небу; перепадали часті дощі.
Пройшли вони верстов з п'ятдесят чи з шістдесят лісом - ні хатинки, ні людинки!..
- Де ж тут хутори, села, городи? Хіба тут і людей немає?.. - толкуються самі між собою.
- Та тут, либонь, один тільки город Москва й є, та й той аж на самому краї Московщини, - одказав хтось.
Усі похмуріли, зажурилися: ішли мовчки, повісивши голови.
Пройшли ще верстов з десять або й більше; вийшли на узлісся… З-під тесової стріхи якоїсь чорної будівлі показався димок… Очі напрямились на його.
- Що то? кузні? - пита Максим.
- Село, - одказав йому старший москаль, що вів їх.
- То не кузні у царині?
- Не, то - избы.
- Що то за ізби?
- Хаты по-твоему, хахол! […]
Увійшли в село, або краще - в одну довжелезну вулицю, котра й була ціле село. Аж дивно! Одним одна вулиця, парканами одгороджена з одного й з другого боку; а на улицю виглядали без вікон хати - чорні, як комори, закурені димом. Де-де забовваніли й люди - у личаках, у довгополих балахонах, з бородами. […]
От розвели їх по кватирях. Максим аж спльовував… Таркани, прусаки, стоноги снували скрізь по стінах, та було їх і в страві, і в квасі. У хаті - не виметено, смітник по коліна, несло од його чимсь смердючим; під сволоком лави, де на його стороні зайві горшки ховають, тут були замість ліжка… Світили в хаті не смальцем або олією, а якимись тонкими лучинами… Дим з печі валив прямо на хату, - бо хата без димаря, - давив у горлі, різав очі… Максим не поліз на «палаті»; страшно йому було прилягти і в тій багнюці, що на долівці. Він за цілу ніч не прилягав; з хати ходив надвір, знадвору - в хату; смоктав люльку (бо хазяїн прохав, щоб не курив у хаті). […]
Ранком знову погнали їх далі.
Чим далі йшли, тим не краще, а гірше. Поминали вони ще таких же сіл, може, з десяток; минули й город один… Церков біліло аж шість чи сім, а то все чорніло сіро-чорним цвітом… За городом тільки якась фабрика муріла, бо до цегли не так дим приставав, а може, була ще недавно вимурована… Засумували наші некрутики!
Спасибо, думаю интересно было почитать не только мне.
А что касается Киева, то в столице Украины двуязычее всегда было нормой. В той же Софии Киевской на стенах остались надписи как князей, так и киевлян, исполненные как на глаголице, так и на кириллице. Второй язык Украине необходим в связи с тем, что она больше, чем ее территория, отмеченная границами. Так как быть всем тем, кто идею Украины разделяет и даже живет на украинской земле и в ситуации, когда одновременно с этим такие люди вышли из числа населения других стран? Русский язык замечательно решает эту проблему и позволяет исключить вероятность противостояния в Украине по мовному признаку. Это действительно по-украински, Украина страна идеи недопустимости противоречий и противостояний, так что все правильно высказал ныне покойный Каденюк, Царство ему Небесное. Хотя и он тоже не без греха оказался, высказавшись против Бандеры, боровшегося за Украину.
целеустремлённость заслуживает уважения, но он писюн по сравнению с настоящими Героями Украины.
В 1959-м, сам, 15 годков от роду, я в первый раз полетел. Из Комаровки? на Черновцы. Через Хотин, Каменец-П., и еще несколько мест промежуточных посадок. В славных Черновцах приземлились на закате солнца...
в 1984 году он сбежал из "дурки" и сумел добраться домой.Мать Гагарина в тот день сидела с соседкой за вечерним чаем.в окно постучали и сказали МАМА это я Юра.Шок был неимоверный у матери...,мать позвонила в ментуру,улица немедленно была блокирована,Юрий начал орать МАМА это ЯЯЯ... и только после этого мать узнала голос сына..,прибывшие КГБисты заломили руки и увезли..это видели все жители где проживали Гагарины...,через полгода мать Гагарина умерла..