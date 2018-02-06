 Планируем назвать аэропорт Черновцов в честь Каденюка, - мэр города

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук, сообщает местное издание "Молодой буковинец".

"Был на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. По их словам, Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международному аэропорту Черновцы", – отметил городской голова.

По его словам, в рамках процедуры нужны письменное согласие семьи космонавта, коллектива аэропорта и общественные слушания по данному вопросу.

"Я думаю, эти ходатайства поддержат и решение со временем примут", – заявил Каспрук.

Каденюк родился в Черновицкой области в 1951 году. Скончался он 31 января от сердечного приступа во время утренней пробежки в Киеве. 2 февраля в клубе Кабмина состоялось прощание с космонавтом. 3 февраля его похоронили на столичном Байковом кладбище.

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