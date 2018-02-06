 В суде по делу Януковича допросят экс-главу СБУ Наливайченко и экс-министра обороны Тенюха

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Руслан Кравченко.
Также, по его словам, 8 февраля, будут допрошены бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, бывший начальник Генштаба Украины Владимир Замана и уже бывший первый замглавы Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.
Напомним, в Оболонском суде Киева продолжают слушать дело экс-президента Виктора Януковича, его обвиняют в госизмене, пособничестве ведению войны и пособничестве нарушению территориальной целостности Украины. На данном этапе в суде допрашивают свидетелей обвинения.