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 Политика Украины
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 В суде по делу Януковича допросят экс-главу СБУ Наливайченко и экс-министра обороны Тенюха

7 февраля в Оболонском районном суде Киева во время слушания дела о госизмене Виктора Януковича будут допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх, украинский дипломат Андрей Цимбалюк.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Руслан Кравченко.

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Также, по его словам, 8 февраля, будут допрошены бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, бывший начальник Генштаба Украины Владимир Замана и уже бывший первый замглавы Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.

Напомним, в Оболонском суде Киева продолжают слушать дело экс-президента Виктора Януковича, его обвиняют в госизмене, пособничестве ведению войны и пособничестве нарушению территориальной целостности Украины. На данном этапе в суде допрашивают свидетелей обвинения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048898
 
 
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Иначе как онанизмом,сие действо не назовешь. При отсутствии обвиняемого и укрывательства его страной агрессором,ведущей с нами войну )) Можно Гитлера на допрос ? ,- спросил Сталин ))))
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Экс-министра экономики Якуновича по фамилии Порошенку допросить не планируют?


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