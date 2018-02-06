 СБУ разоблачила масштабную контрабанду псевдоэфедрина из Европы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Днепропетровщины организовал в регионе "подпольные" нарколаборатории, где изготавливал опасное психотропное вещество метамфетамин. Для контрабандных поставок псевдоэфедрина он привлек к наркобизнесу двух жителей Западной Украины.
Правоохранители задержали трех злоумышленников в пункте пропуска Угринов на Львовщине. При осмотре автомобиля дельцов сотрудники СБ Украины обнаружили почти 6,3 тысячи таблеток с содержанием псевдоэфедрина, скрытых от таможенного контроля.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении наркодельцам о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Операция проводилась совместно с сотрудниками таможенной и пограничной службы.