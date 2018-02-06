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Все про:Львовщина (1380) наркотики (1236) СБУ (12119) метамфетамин (3)

 СБУ разоблачила масштабную контрабанду псевдоэфедрина из Европы. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили масштабную контрабанду прекурсора псевдоэфедрин из Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель Днепропетровщины организовал в регионе "подпольные" нарколаборатории, где изготавливал опасное психотропное вещество метамфетамин. Для контрабандных поставок псевдоэфедрина он привлек к наркобизнесу двух жителей Западной Украины.

Правоохранители задержали трех злоумышленников в пункте пропуска Угринов на Львовщине. При осмотре автомобиля дельцов сотрудники СБ Украины обнаружили почти 6,3 тысячи таблеток с содержанием псевдоэфедрина, скрытых от таможенного контроля.

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Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении наркодельцам о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Операция проводилась совместно с сотрудниками таможенной и пограничной службы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048893
 
 
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В Украине ходит вирус зрады который распространяет частично и полностью кремлевские СМИ вернее кацапская и прокацапская пропаганда. Прежде чем выставлять требование к Порошенко необходимо выставить требование к себе - Избавится от привычки заскакивать на кремлевские ресурсы.
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Треба ж всім обсудити гарячю тему дня-скільки Порошенко витратив своїх грошей на свій відпочинок.
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Раз некоторые любят посчитать чужие растраты, то необходимо ввести закон который позволит посчитать растраты таких любителей. Пусть потом объясняются за свои конверты неизвестного происхождения.
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А ещё ходит вирус подобострастному лизанию шоколадной дупы!Это когда всё мировое сообщество утверждает что Пэтя коррупционер,А эти двуличные особи с гарантиями,что при этом бардаке никто их не потревожит, и наивно полагающим что ваш"тихий мирок"останется нетронутым,знайте:скоро вам всем писец!Живи по совести,или умри...
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Саакашвили удалось собрать весь антимайдан под свои лозунги. Проигравшие в 2013 любители януковича до сих пор не успокоятся в попытках взять реванш.
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Всем сотрудникам СБУ -внеочередные звания и Героя Украины! Ого! ТАКОЕ распутали! Ого!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила масштабную контрабанду псевдоэфедрина из Европы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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