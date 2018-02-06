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Все про:Борисполь (473) валюта (2982) таможня (1222) ГФС (2408) таможенный контроль (18)

 В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро

Россиянин хотел ввезти на территорию Украины 100 тысяч евро и 225 долларов США авиарейсом транзитом через Латвию.

В аэропорту "Борисполь" сотрудники таможенного поста изъяли у гражданина России крупную партию валюты - 90 тыс. евро, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы. 

Россиянин хотел ввезти на территорию Украины 100 тысяч евро и 225 долларов США авиарейсом транзитом через Латвию. Во время таможенного контроля он выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", где разрешено иметь наличные в сумме не более 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте).

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На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил и до пересечения "белой линии" к таможенникам не обращался.

После пересечения пассажиром "белой линии", которая означает окончание "зеленого коридора", таможенники поинтересовались у мужчины о наличии у него наличности, на что он ответил, что "имеет при себе много денег" - 100 000. После этого пассажира были приглашены в служебную комнату таможенников, где он выдал 225 долларов США и 100 000 евро, которые находились в плечевой сумке пассажира. Указанная наличные перемещалась без признаков сокрытия.

С выявленной суммы гражданину, согласно действующему отечественному законодательству, было пропущено 10 000 евро. Изъято по протоколу по ст. 471 Таможенного кодекса Украины до вынесения судом решения по делу 225 долларов США и 90 000 евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3048891
 
 
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чел-бедолага от ЯХутина ноги сделал в пользу Украины, а вы лезете к нему в душу с такими эпитетами...ХМЫ...
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Где свинокомментарий что деньги Юльке или Мишико не достались? В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро - Цензор.НЕТ 4320
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А шо, ви маете рацию, бо не достались. И прошу вас, не примазывайте "Юльку" к "Мишико" : она его разве поддержала в пследней ходе...
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У них методички не успевают выдавать В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро - Цензор.НЕТ 7651.
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тупые законы,не позволяющие ввозить в страну деньги.
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эй, шо вы делаете, барыги?
теперь митинг у ливаруционеров отменяется.
и шо это?
Мракошвили с пентхауса свалить должен?
нееее
такого договора не было
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Та не, просто опять на трусы денег не хватит.
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Можно выдать кацапу грамоту с благодарностью за спонсирование "хунты".
И отпустить в северо-западном направлении.
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Накалядував.
Все що вивозить кацап із Неньки повинно буди відібрано, в користь репараціі за військову агрессію та анексування Крима разом із майном України.
Тіки так і не як по іншому ми не зможемо відвадити з України казламордих, це буде набагато єфективніше ніж биометричний контроль.
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Это , вроде бы , кацап - положительный: он ввез... В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро - Цензор.НЕТ 5673
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Все рівно,привез чи відвозить, за крим та Донбасс вони добровільно не розрахуються ,треба брати ініціатіву у свої руки.
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Згоден. А через Гаагу най навiть в десятому колiнi тее вiдгукнеться.
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Чувак привёз 100 тысяч в Украину и на тебе - засада. А вот другого перца, который четыре года назад бабло Камазами ВЫВОЗИЛ, каким-то образом просмотрели..
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В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро

За 2016 год, немецкая таможня конфисковала товара на 900 миллиардов евро.
2.8 тонн гашиша и марихуаны.
35 тонн контрафакта, только в Берлине.
121 миллион сигарет.
Каждый год, таможня приносит в бюджет 65 миллиардов евро дохода.
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Сравнил Украину с Германией )
Там так же воруют как в Украине?
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...везде воруют... -- тут по магазинам, в основном молодёжь и пенсионеры тырят по-малёху...
Он -- на Сименсе, Аудио, Фольксвагене -- сплошные скандалы -- то чёрные кассы, то коррупция, то гулянки за "спонсорские" бабки... -- недавно главу Шпаркассы хлопнули на воровстве... Ещё Президента скинули, министра обороны... -- за всё то же и плагиат впридачу...
Люди везде одинаковые -- Системы разные.
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...фуры на парковках грабят: на 9 --11 млр. в год.
Так шо, не идеализируй, дорогой. ...и будь всегда на стрёме -- целей будешь...*)
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Вы поняли о чем я говорю, но, сделали вид что не поняли
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В данном случае речь идет о рекордной сумме, конфискованной у одного физического лица.
В Германии какой максимальный "улов" с одной головы?
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-- если есть голова -- улова с неё не будет...*)
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90 шт. евриков, это копейки, на самом деле... -- машину хорошую не купишь... -- не говоря уже про квартиру или дом... *)
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Пыдтверджу. У Австрії, зокрема, всі хто має хоча б еквівалент "Хрущівки" - доларові мыльйонери, бо квартира бльше коштує,
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Надо было конфисковать у липецкого свинюка,когда он на Мальдивы чухал,там были целые чемоданы с наличником.
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у расісяніна було два варіанти : перший: піти "зеленим" коридором не засвітивши бабки з вірогідністю втратити їх 50/50 ...і варіант два: задекларувати ці гроші і на всі 100% "попасти" де недбуть по дорозі з Борисполя ...
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це наша корова і доїти її будемо ми В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро - Цензор.НЕТ 4730
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Да нет. Как мы могли?!))
Это транзитный кацап!
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та ладно, не жлобитесь - следующий кацап ваш...
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побільше б таких "туристів" В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро - Цензор.НЕТ 6913 хороше поповнення бюджету
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Не,то он пытался вывезти и спрятать от тех, кто голодает.
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рекордная сумма должна была быть при прохождении таможни офшорного президента для поездки на Мальдивы
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А юлька дома сидит, не отсвечивает
Или в Канаде об этом не знают?
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Тю , чи ни новость... А я видел вчера, как самолет ввез из Одессы в Киев пидрахуя. Два прикола с ним наблюдал... Какой- то чертяга увидев ничтожество, пересел на другой ряд бо с ним и на одном гектаре - западло. Тот остался на своем гектаре в гордом одиночестве... Но приколы не закончились... Раньше я у него все же видел респект. бо в таких кругах вращается... Но в этот раз я понял, шо он - никчема звичайна: ... самолет приземлился, какие-то идиоты за это похлопали в ладоши. Пидрахуй вместо хлопать , зненацька резко открыл сверху крышку ящика с багажной кладью... Вылетает из ящика почему-то именно его ручная кладь и со всего маху зафингачила девушке сидящей сзади под глаз. Девушка оказалась иностранкой. И тут никчема заблеяла оправдываясь, мол, шо это не он ложил его кладь на верх, а стюардесса, бо сидело несчастьице на самом чиперном месте у аварийного выхода , где нельзя при себе иметь кладь, даже подлкотные подушечки... Шо меня сразило в этом "респектном" челе. Оно , оказывается не в состоянии предположить риски, которые всегда ходят с нами, и вместо того, шобы потихоньку приоткрыть эту дверцу, сведя на ноль риск, он тупо рвонул на себя... А такие, вот, януковиче-пидрахуи еще и "правили"страной... Ему, на худой конец нужна няня (Родионовна), шобы вытирала сопельки, как у Гордона на передаче ленусик бондаренчиха на палец все время наматывала свои соппли и - об стол Гордона вытирала, чи у нее носовичка нету у такой "злидарки", чи оно не обучено элементарным канонам культуры... и оно еще лезет в верхние эшелоны власти.
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ЗЫ... бедная симпотная девчонка-иностранка (девочка-веточка , ножка-стебелек), У нее сегодня наверняка уже - смачный фингал проявился. Но видели бы вы ее лицо вчера - молчаливое негодование к пидрахую.. и смотрела она ему пристально в глаза, как если бы перед грядущим поединком боксер, который победит, испытывающе смотрел в глаза противнику. Жаль девчонку, поняла ли она его рускоязычные блеянья, но шо она подумает из-за пидрахуя о нас, украинцах.
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MORE ...ЗЫ... Если бы не эти приключения, следует отдать должное, Кивалов уже и без этого заходил в самолет понурив голову, как бы боясь прямого взгляда со встречным. Оказывается рыги знают свое место. Вот так себя ведут и кацапы по заграницам - тише воды, ниже травы. Вот только тупят и на них все обращают внимание.
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На шо намек, у кацапа было больше денег... В аеропорту "Бориспіль" митники вилучили у росіянина рекордну суму - 90 тис. євро - Цензор.НЕТ 9442
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А бабло , видать , от курченко для леволюционеров , ай ай яй !!😊
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Bandera rosa-не надо тут заливать кацапскую песню!!!
Ты хоть в реалии знаешь кто грабит фуры и как!!'
Не знаешь не манди!
Фуры и бусы чистят арабы которых Гос-жа Меркель напринимала и распределила по всей европе!,так чурки и режут тенты и кабины чистят!,ты даже не ответишь как можно кабину под ноль обчистить,а чурбаны знают,они газ через уплотнение пускают,водило крепко спит а они в его кабине танцы танцуют!,есть кстати и летальный исход от газа,но что бы фуру разгрузили кто ты причесал))),Полиция четко работает!!!по этому не заливай тут лапшу Людям!!
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а чем чревато было занести в декларацию 100к ? какая то такса? или док об происхождении денег? а в Риге нельзя разве такой кеш без истории на карту положить ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро
 
 
 
 
 
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