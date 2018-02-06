 В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро

В аэропорту "Борисполь" сотрудники таможенного поста изъяли у гражданина России крупную партию валюты - 90 тыс. евро, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

Россиянин хотел ввезти на территорию Украины 100 тысяч евро и 225 долларов США авиарейсом транзитом через Латвию. Во время таможенного контроля он выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", где разрешено иметь наличные в сумме не более 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте).

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На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил и до пересечения "белой линии" к таможенникам не обращался.

После пересечения пассажиром "белой линии", которая означает окончание "зеленого коридора", таможенники поинтересовались у мужчины о наличии у него наличности, на что он ответил, что "имеет при себе много денег" - 100 000. После этого пассажира были приглашены в служебную комнату таможенников, где он выдал 225 долларов США и 100 000 евро, которые находились в плечевой сумке пассажира. Указанная наличные перемещалась без признаков сокрытия.

С выявленной суммы гражданину, согласно действующему отечественному законодательству, было пропущено 10 000 евро. Изъято по протоколу по ст. 471 Таможенного кодекса Украины до вынесения судом решения по делу 225 долларов США и 90 000 евро.