 В аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у россиянина рекордную сумму - 90 тыс. евро

В аэропорту "Борисполь" сотрудники таможенного поста изъяли у гражданина России крупную партию валюты - 90 тыс. евро, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.
Россиянин хотел ввезти на территорию Украины 100 тысяч евро и 225 долларов США авиарейсом транзитом через Латвию. Во время таможенного контроля он выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", где разрешено иметь наличные в сумме не более 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте).
На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил и до пересечения "белой линии" к таможенникам не обращался.
После пересечения пассажиром "белой линии", которая означает окончание "зеленого коридора", таможенники поинтересовались у мужчины о наличии у него наличности, на что он ответил, что "имеет при себе много денег" - 100 000. После этого пассажира были приглашены в служебную комнату таможенников, где он выдал 225 долларов США и 100 000 евро, которые находились в плечевой сумке пассажира. Указанная наличные перемещалась без признаков сокрытия.
С выявленной суммы гражданину, согласно действующему отечественному законодательству, было пропущено 10 000 евро. Изъято по протоколу по ст. 471 Таможенного кодекса Украины до вынесения судом решения по делу 225 долларов США и 90 000 евро.
теперь митинг у ливаруционеров отменяется.
и шо это?
Мракошвили с пентхауса свалить должен?
нееее
такого договора не было
И отпустить в северо-западном направлении.
Все що вивозить кацап із Неньки повинно буди відібрано, в користь репараціі за військову агрессію та анексування Крима разом із майном України.
Тіки так і не як по іншому ми не зможемо відвадити з України казламордих, це буде набагато єфективніше ніж биометричний контроль.
За 2016 год, немецкая таможня конфисковала товара на 900 миллиардов евро.
2.8 тонн гашиша и марихуаны.
35 тонн контрафакта, только в Берлине.
121 миллион сигарет.
Каждый год, таможня приносит в бюджет 65 миллиардов евро дохода.
Там так же воруют как в Украине?
Он -- на Сименсе, Аудио, Фольксвагене -- сплошные скандалы -- то чёрные кассы, то коррупция, то гулянки за "спонсорские" бабки... -- недавно главу Шпаркассы хлопнули на воровстве... Ещё Президента скинули, министра обороны... -- за всё то же и плагиат впридачу...
Люди везде одинаковые -- Системы разные.
Так шо, не идеализируй, дорогой. ...и будь всегда на стрёме -- целей будешь...*)
В Германии какой максимальный "улов" с одной головы?
Это транзитный кацап!
Или в Канаде об этом не знают?
Ты хоть в реалии знаешь кто грабит фуры и как!!'
Не знаешь не манди!
Фуры и бусы чистят арабы которых Гос-жа Меркель напринимала и распределила по всей европе!,так чурки и режут тенты и кабины чистят!,ты даже не ответишь как можно кабину под ноль обчистить,а чурбаны знают,они газ через уплотнение пускают,водило крепко спит а они в его кабине танцы танцуют!,есть кстати и летальный исход от газа,но что бы фуру разгрузили кто ты причесал))),Полиция четко работает!!!по этому не заливай тут лапшу Людям!!