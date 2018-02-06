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Все про:Киев (15314) налоги (2371) махинации (426) ГФС (2408)

 В Киеве разоблачили уклонявшуюся от уплаты 3 млн грн налогов главбуха одной из строительных фирм

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве главный бухгалтер предприятия-правонарушителя возместила бюджету более 3 млн грн нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В январе текущего года направлено в суд уголовное производство в отношении главного бухгалтера одного из столичных предприятий, которое осуществляет строительство зданий, сооружений и мостов. В нарушение требований Налогового кодекса Украины, должное лицо уклонилось от уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что привело к фактическому непоступлению в бюджет платежей в крупных размерах.

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По результатам мероприятий, принятым сотрудниками налоговой милиции в ходе досудебного расследования, причиненный государству ущерб на общую сумму 3 млн грн возмещен в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении главбуха от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3048876
 
 
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Порошенко вніс у списки бажаних членів ЦВК громадянську дружину О.Ляшка Т.Юзькову,- доньку Леоніда Юзькова,- вчителя Віктора Медведчука. На знак подяки Ляшко грізно пообіцяв особисто взяти суворі аналізи в поплічника Гонтаревої з НБУ. Але низеенько-низеенько..
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Главбух это сам делал без ведома директора ? Или директор с мусарами нашел стрелочницу ?
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- Исаак Абрамович, а почему вы себе такого странного бухгалтера взяли - лысый, хромой, ушастый, картавый и жирный как... свин?
- Та да... Но зато какие... приметы! Цимес!
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От молодець! Взяла і так просто - бац, 3 лімона гривень! І гуляй собі, думай, як наступного разу прокрутити схему, щоб не довелося з силовиками ділитися. #Миздобули, мля!
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Киеве разоблачили уклонявшуюся от уплаты 3 млн грн налогов главбуха одной из строительных фирм. Цензор.

Раз не называют название фирмы, имею право предположить, что это наверное результаты проверки предприятия тестя Насирова. Теплого вам одеяла.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве разоблачили уклонявшуюся от уплаты 3 млн грн налогов главбуха одной из строительных фирм
 
 
 
 
 
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