 В Киеве разоблачили уклонявшуюся от уплаты 3 млн грн налогов главбуха одной из строительных фирм

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В январе текущего года направлено в суд уголовное производство в отношении главного бухгалтера одного из столичных предприятий, которое осуществляет строительство зданий, сооружений и мостов. В нарушение требований Налогового кодекса Украины, должное лицо уклонилось от уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что привело к фактическому непоступлению в бюджет платежей в крупных размерах.

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По результатам мероприятий, принятым сотрудниками налоговой милиции в ходе досудебного расследования, причиненный государству ущерб на общую сумму 3 млн грн возмещен в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении главбуха от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.