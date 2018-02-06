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 Политика Украины
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Все про:выборы (20046) парламент (758) Евросоюз (11678) Мингарелли (131) Антикоррупционный суд (88)

 Создать Антикоррупционный суд и начать внедрение реформы приватизации нужно до президентских выборов, - посол ЕС Мингарелли

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил на встрече с украинскими парламентариями, что Украине важно создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.

Об этом он сказал сегодня на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения Еврооптимисты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Мингарелли отметил, что Украина, в отличие от Армении, Азербайджана и других стран, менялась в течение последних лет.

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"Вы заплатили большую цену за это. Изменения идут сложно", - сказал посол ЕС.

По его словам, в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Мингарелли отметил, что коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия".

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"Украине нужно выстроить такую линию. Поэтому нужен Антикоррупционный суд до выборов, и начать внедрение реформы приватизации и другие", - сказал посол ЕС.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио

Источник: https://censor.net.ua/n3048752
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Для этого нужно начать внедрение санкций против барыг.
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Если нынешняя власть будет создавать, то отрыжка от созданного будет сопутствовать Украине многие годы. Поэтому сперва менять власть , а потом создавать
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та да. Юля с Мураевым тут же первым делом антикоррупционный суд создадут.
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Согласен. Есть большая вероятность, что следующие выборы выиграет Тимошенко, тогда вообще за этот суд можно будет забыть, как и про независимое НАБУ и САП
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Не понял, какие проблемы в Азербайджане? ))
Двойные стандарты Европе пора отменять ..
Чего Турции членство в ЕС не даете?
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Какой однако упрямый Порошенко. Ну как осел.
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Послушала вчера Фирсова с Мустафой на Зике... Хорошие ребята, но дети. Если Тимошенко не выйдет во второй тур с нынешним гарантом, то до серьезных перемен в Украине я наверное не доживу.
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У вас Тимошенко была два раза премьер министром. Неужели вам этого мало?
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Конечно, бабушке мало, ведь "пиризидентом" Юля пока еще не была.
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Одно дело чего хочет Йуля. Другое дело чего хотят украинцы, а они похоже плывут по течению, и ничего не хотят.
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Не переживайте, бабушка, "выйдет" Ваша любимая баба-Юля, как "выйдет", так и "войдет".
Занята она сейчас, очередь к туалету поехала в Вашингтоне занимать.
Юля, смотри не перепутай, очередь надо занимать к мужскому туалету, а не к женскому!
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Ничего не будет. Хоть бы после смены власти. И то было бы неплохо. А если выберут старую гвардию, типа Йулю, то будет очередной капец на 4-5 лет. Обошли Украину цивилизационные процессы. Далеко она оказалась от развитого мира. Как приезжаешь, везде тьма. И в прямом и в переносном смысле.
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ціну заплатив народ! а український політикум існує десь за межею
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Ming Uing b56f719d, козлорылый, куда ты там приезжал?! Кто тебя в Украину из твоей паРаши впустит?!
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В ссср всё нужно было сделать к 7 ноября, а сейчас к выборам.
Поэтому и делается в 4 раза меньше.
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Глеб Егорович Жеглов, это каким надо быть безнадежным совком, что взять себе такой чморной ник! Тебе сколько лет дядька? Из бывших обкомовских наверное, колись!
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Джулию Тимошиллу называли Газовой Королевой за то что не брала взятки.... Создать Антикоррупционный суд и начать внедрение реформы приватизации нужно до президентских выборов, - посол ЕС Мингарелли - Цензор.НЕТ 6157Павло Иваныч Лазаренко запретил.... Создать Антикоррупционный суд и начать внедрение реформы приватизации нужно до президентских выборов, - посол ЕС Мингарелли - Цензор.НЕТ 6157
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоздать Антикоррупционный суд и начать внедрение реформы приватизации нужно до президентских выборов, - посол ЕС Мингарелли
 
 
 
 
 
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