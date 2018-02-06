 Создать Антикоррупционный суд и начать внедрение реформы приватизации нужно до президентских выборов, - посол ЕС Мингарелли

Об этом он сказал сегодня на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения Еврооптимисты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Мингарелли отметил, что Украина, в отличие от Армении, Азербайджана и других стран, менялась в течение последних лет.
"Вы заплатили большую цену за это. Изменения идут сложно", - сказал посол ЕС.
По его словам, в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Мингарелли отметил, что коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия".
"Украине нужно выстроить такую линию. Поэтому нужен Антикоррупционный суд до выборов, и начать внедрение реформы приватизации и другие", - сказал посол ЕС.
Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.
Двойные стандарты Европе пора отменять ..
Чего Турции членство в ЕС не даете?
Занята она сейчас, очередь к туалету поехала в Вашингтоне занимать.
Юля, смотри не перепутай, очередь надо занимать к мужскому туалету, а не к женскому!
Поэтому и делается в 4 раза меньше.