 Создать Антикоррупционный суд и начать внедрение реформы приватизации нужно до президентских выборов, - посол ЕС Мингарелли

Об этом он сказал сегодня на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения Еврооптимисты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Мингарелли отметил, что Украина, в отличие от Армении, Азербайджана и других стран, менялась в течение последних лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж

"Вы заплатили большую цену за это. Изменения идут сложно", - сказал посол ЕС.

По его словам, в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Мингарелли отметил, что коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия".

Также читайте: Закон об Антикоррупционном суде чрезвычайно важен. Завтра буду рекомендовать включить его в повестку дня, - Парубий

"Украине нужно выстроить такую линию. Поэтому нужен Антикоррупционный суд до выборов, и начать внедрение реформы приватизации и другие", - сказал посол ЕС.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.