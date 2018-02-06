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 Политика Украины
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Все про:декларация (941) Агентство по предотвращению коррупции (9) НАПК (564)

 За год украинские чиновники подали более 1,2 млн электронных деклараций, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

В прошлом году в Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, было подано 1 448 804 электронных документа, из них - 1 240 605 деклараций.

"В течение 2017 года было подано 1 448 804 электронных документа, из которых 1 240 605 деклараций, 169 525 исправленных деклараций, 38 674 сообщений об изменениях в имущественном положении. Типология деклараций выглядит следующим образом: 1 176 431 ежегодных, 59 521 перед увольнением, 174 178 кандидатов на должность", - говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

В НАПК, согласно сообщению, поступила информация от государственных органов, органов местного самоуправления, а также юридических лиц публичного права о 18 688 случаях неподачи или несвоевременной подачи деклараций субъектами декларирования, которые в них работают или работали.

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Также в правоохранительные органы по поводу несвоевременного представления деклараций направили субъектам декларирования 1 495 писем.

Второй этап декларирования, в соответствии с законом, начался 1 января 2017 года для всех субъектов декларирования и деклараций (сообщений), предусмотренных законом, и продолжался до 1 мая 2017 года.

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За год украинские чиновники подали более 1,2 млн электронных деклараций, - НАПК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048751
 
 
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А сколько из этого миллиона с хвостиком уже проверили и нашли подлог и нарушения. Токо я не очень верю в 100% корректность, просто по причине новизны процесса, тупости и хитрозадости декларантов. 10% кривизны - это было бы ближе к телу.
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