 "Поднял руку на святое, на Украину - будем ломать", - экс-командир "Торнадо" Онищенко опубликовал фотографии избитого мужчины. ФОТО

"5 февраля Юрий Чикалов в 11:45 покинул расположение Киевского изолятора. Никаких увечий на его теле обнаружено не было, он расписался в журнале, никаких претензий к администрации учреждения он не предъявил. Дежурный, который выпускал Чикалова, заявил, что руки и лицо этого гражданина были без повреждений. Что происходит за пределами СИЗО - юрисдикция правоохранительных органов. На территории СИЗО никаких конфликтов не было между Чикаловым и представителями батальона "Торнадо". Фотографии были сделаны за пределами СИЗО. Камеры Чикалова и бойцов "Торнадо" находились в разных местах, они никогда не пересекались! В СИЗО Чикалов пробыл ровно 4 месяца", - цитирует Цензор.НЕТ комментарий пресс-секретаря замминистра юстиции Юрия Маслака.

Напомним, Печерский суд Киева 29 ноября 2017 года приговорил к 4 месяцам ареста Юрия Чеканова, который в начале октября того же года разрушил мемориал в честь погибших во время Революции Достоинства в 2014 году Героев Небесной Сотни.

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5 февраля 2018 года на facebook-странице экс-командира "Торнадо" Руслана Онищенко появился пост с фото избитого мужчины, у которого в руках табличка с надписью "Поднял руку на святое, на Украину - будем ломать". "Мы бойцы ТОРНАДО хотим сказать, что пока бьются наши сердца, каждый, кто подымит руку на символы нашей Свободы, лишится её и будет наказан", - написал Онищенко. Он утверждает, что на снимке - "вандал Юрий Чикалов, который разбил 5 октября 2017 года Мемориал Небесной Сотни, и за это получил всего 4 месяца".

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На пост обратила внимание на своей странице в Facebook журналист Цензор.НЕТ Ирина Ромалийская. "Руслан Абальмаз - это Руслан Онищенко. Бывший командир роты Торнадо. Осужденный за мародерство, грабежи, похищения, сексуальное насилие в зоне АТО во время войны. Убийства следователи доказать не смогли, хотя труп в деле фигурировал", - сообщает она.

Журналистка обратилась за комментарием к Юрию Маслаку. Кроме ответа о состоянии Юрия Чикалова на выходе из СИЗО, он прокомментировал предположение одного из пользователей, что фото может быть постановочным. "Уверен, что он. Дело в репутации Торнадо. Если они уж заявляют об этом, как первоисточники, то, наверняка, предоставляют проверенную и достоверную информацию!", - отметил Маслак.

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Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

В апреле Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым дал условные сроки.