 Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в США.

Посол Валерий Чалый поблагодарил Антигуа и Барбуду за поддержку резолюций по Украине при голосовании в ООН.

"Посол также отметил, что подписание данного соглашения - это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан Украины и Антигуа и Барбуды, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия двух стран, в частности о сотрудничестве в международных организациях, помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживание студенческих обменов и информирование стран Карибского региона о ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Безвизовой соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.