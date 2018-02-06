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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство (392) посольство Украины (127) США (13224) Чалый (366)

 Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США

В Вашингтоне состоялась торжественная церемония, во время которой Посол Украины в США Валерий Чалый и Посол Антигуа и Барбуды в США подписали документы о взаимной отмене визовых требований между двумя странами.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в США.

Посол Валерий Чалый поблагодарил Антигуа и Барбуду за поддержку резолюций по Украине при голосовании в ООН.

"Посол также отметил, что подписание данного соглашения - это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан Украины и Антигуа и Барбуды, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия двух стран, в частности о сотрудничестве в международных организациях, помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживание студенческих обменов и информирование стран Карибского региона о ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Безвизовой соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048749
 
 
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Какой диалог? Это офшорное кубло простому украинцу как зайцу стоп-сигнал...
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Антигуа (и Барбуда) не оффшор. Это просто одна из карибских помоек, по которой проехалась Ирма и до которой хрен доберешься, поскольку прямых рейсов раз два и обчелся.
Вот если с Turks and Caicos или Багамами договорятся, тогда да.
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Ну если речь зашла о филателии, тогда и с Парагваем пора там марки тоже красивые Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США - Цензор.НЕТ 8975
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Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США - Цензор.НЕТ 8719Сергей Зильбер16 год · В УПЦ МП - свої "герої"
«Харків. Каплиця святого Євгенія. Названа так на честь солдата армії РФ Євгена Родіонова, який наводив" конституційний порядок "в Чечні і убитого там в 1996 році. Каплиця належить УПЦ МП. В Україні російський солдат, який вбивав чеченців, вважається святим.
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Ето мля как издевательство. Вот ето перемога. Наших гастарбайтеров и проституток Пеця еще и в Барбуду продавать будет. Правда я даже таких стран не знаю. Скажите они входят в 100 по уровню жизни и по правовому полю или тоже на дне бочки?
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В ежегодной классификации Всемирного банка, опубликованной в середине 2010 г., Антигуа и Барбуда - страна с экономикой «высокого среднего дохода». В 1982 г. начал развиваться офшорный бизнес, с 1993 г. стали создаваться и офшорные банки, а в последние годы развитие получил офшорный игровой бизнес с использованием сети Интернет. Инвестируя в фонд национального развития, государственные облигации или приобретение недвижимости можно получить гражданство Антигуа и Барбуда.ТЕПЕРЬ БУДЕШЬ ЗНАТЬ Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США - Цензор.НЕТ 4354
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Угу. Теперь понятно. Барыги и казнокрады для себя любимых еще одно офшорное направление открыли. А для простолюдинов будет очередное повышение цен на газ, бензин, автомобили и налоги. Скоро таки буду хлопать жириновскому который предложил из Кончазаспы сделать маленькую ядерную воронку...
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"офшорный игровой бизнес" - это онлайн-покер, запрещенный в Штатах. Вы, граждане, трохи подвинулись на слове offshore.
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Это государство стало на сторону Украины, когда в ООН состоялось голосование против российской агрессии и оккупации Крыма.
Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США - Цензор.НЕТ 2027
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Ура! Наконец каждый украинец сможет свободно съездить в Антигуа и Барбуду!!!!!!!!!!!!!

Кстати а где это?
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Средний класс раздвигает границы. Следим за Луценками
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Такое ощущение,что годы правления офшоренка и его банды лишь зацикливались по распилу бюджета и в безвизе со всеми,на все остальное забит болт)
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Ну Шо,теперь надо идти продавать почку что бы купить билет на самолет в одну сторону...
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С осторовами дело такое - главный билет это не туда, а оттуда.
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Коротко о главном

Островное государство Антигуа и Барбуда входит в число 20 стран, привлекающих иностранных инвесторов путем продажи гражданства за инвестиции. За время существования программы, эта карибская страна предоставила уже более 2 тысяч паспортов тем, кто прошел проверку.
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Так продают паспорта все, включая Мальту, Венгрию, и Штаты. Только вот какой дурак купит себе гражданство Антигуа, если за схожие деньги можно сделать мальтийское, или полубесплатно - венгерское, стран членов ЕС?
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Антигуа и Барбуда требуют Инвестиций.
Ну не пропадать же лишним Деньгам Украинским.

Поможем братьям по разуму.
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все правильно, на мальдивах началась война и эти твари нашли новый путь отхода с награбленным, купил домик на берегу и ты автоматом гражданин и в банке аффшорном всё налажено) и эти вопросы решаются мгновенно, а импичмент президенту подождет еще пару лет.
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Интересно, а там опера есть? Да и кофиёк, наверное, неплохой готовят. Обязательно надо съездить, ведь мы теперь вошли в семью карибских народов.
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Миклуху Маклая сожрали Папуасы Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США - Цензор.НЕТ 3452допутешествовался...
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КацаПсины КацаКрысины,назовите страну где вас КАЗДЛОВ не пинали,ну кроме Сев.Кореи и Ирана.... Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США - Цензор.НЕТ 6066
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В Мексике и Доминиканской Республике их не пинали. И поэтому тоже мы перестали ездить туда лет пять уже как. Помните этого придурка: https://www.youtube.com/watch?v=aYgpysiNDSg
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в молодости я знал одного голландского безработного который с семьёй путешествовал по всему миру.я тогда работал на Бердском радиозаводе,а отдыхал по путевке в Гаграх.Там и встретились на вокзале.По рюсски говорила его жена и сын... Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США - Цензор.НЕТ 2989Пособия по безработице хватала на путешествия...,советскому быдлу хватало на Минтай и Хек
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пейсатые приготовили плац для своих фаберже?
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Оффшоренко-мальдивским смрадом потянуло...
Следующие на очереди Сент-Китс и Невис, Белиз, Арубу и Барбадос.
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