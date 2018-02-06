 Соглашение о взаимной отмене виз между Украиной и Антигуа и Барбудой подписали послы стран в США

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в США.
Посол Валерий Чалый поблагодарил Антигуа и Барбуду за поддержку резолюций по Украине при голосовании в ООН.
"Посол также отметил, что подписание данного соглашения - это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан Украины и Антигуа и Барбуды, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия двух стран, в частности о сотрудничестве в международных организациях, помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживание студенческих обменов и информирование стран Карибского региона о ситуации в Украине", - говорится в сообщении.
Безвизовой соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.
Вот если с Turks and Caicos или Багамами договорятся, тогда да.
«Харків. Каплиця святого Євгенія. Названа так на честь солдата армії РФ Євгена Родіонова, який наводив" конституційний порядок "в Чечні і убитого там в 1996 році. Каплиця належить УПЦ МП. В Україні російський солдат, який вбивав чеченців, вважається святим.
Кстати а где это?
Островное государство Антигуа и Барбуда входит в число 20 стран, привлекающих иностранных инвесторов путем продажи гражданства за инвестиции. За время существования программы, эта карибская страна предоставила уже более 2 тысяч паспортов тем, кто прошел проверку.
Ну не пропадать же лишним Деньгам Украинским.
Поможем братьям по разуму.
https://www.youtube.com/watch?v=Yn9n5njv0hg&has_verified=1
Следующие на очереди Сент-Китс и Невис, Белиз, Арубу и Барбадос.