 Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель Верховной Рады Андрий Парубий, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон - удар в спину воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве, и только один выгодоприобретатель может быть от разжигания вражды - в Кремле.

Это недружественный шаг. Украина никому не позволит указывать, как формировать нашу историческую память, как чтить украинских героев", - сказал Парубий.

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По словам спикера Рады, особенно обидно, что закон принят в то время, когда украинцы на Востоке Украины защищают весь свободный мир, в том числе Польшу, от российской агрессии.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.