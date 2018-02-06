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 Политика Украины
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Все про:Бандера (618) история (1342) Парубий (1524) Польша (4098)

 Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе

Польша осуществила недружественный шаг в отношении воюющей Украины приняв закон об Институте национальной памяти.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель Верховной Рады Андрий Парубий, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон - удар в спину воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве, и только один выгодоприобретатель может быть от разжигания вражды - в Кремле. 

Это недружественный шаг. Украина никому не позволит указывать, как формировать нашу историческую память, как чтить украинских героев", - сказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если кто-то стреляет себе в ногу, мы за ним повторять не будем, – Арьев о польском законе об "идеологии бандеризма"

По словам спикера Рады, особенно обидно, что закон принят в то время, когда украинцы на Востоке Украины защищают весь свободный мир, в том числе Польшу, от российской агрессии.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3048747
 
 
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К сожалению, это фото сделано еще в декабре 2015 года.
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Самолет Леха Качинского помирил РАБссию и Польшу...
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Удар в спину воюющей Украине - это вы, 450 ворующих ублюдков в раде.
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Так уже й в спину....
Скоріш за все трохи нижче. Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 3137
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ну правильно - "мінські угоди"для того і укладалися ...
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Да даже еврей надёжней поляка ! Нашли кому верить !))))
Польский братский народ ))))))))))))))
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Ну в спину-не в спину а вот по голове Парубию пожалуй в детстве дали здорово ... Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 3154
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Досить скиглити. Приміть асиметричний закон, що визнав би злочинною по відношенню до українців політику польщі часів режиму пілсудського та співпрацю комуняцьких режимів срср і польщі в часи 2-ї світової та повоєнний період
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Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 5127 Украина разве воюет? Против кого? По чем ето видно? Пеця из Мальдив вернулся и сообщил что Украина воюет?
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Так закон не против Украины .Вы проведите рефернум в УКРАине кто за Бэндэру а кто против . Результаты будут интересные .
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Чёто я не вижу что красная чума вымирает .При власти бывшие комунисты ,комсомольцы . перечислить ,?В этом списке будут и порошенко и фарион
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Вымирает поколение Совка, которые так или иначе топят вернуть все в зад Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 3915

Еще 10 лет и поколение Бариг-Фарионов уйдет в небытие.
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А кто останется? вчера с одним барыгой общался . у него дом в 380 кв . м = несколько машин и подсобное хозяйство со свиньями и курями . он просто любит этим заниматься . хотя может просто торговать . но сказал так о себе = я проживу нормально а дети мои уже х** .вот тебе и будущее страны .
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Помиляєшся. Совки підуть в 60х-70х роках.
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"...удар в спину торгующей с РФ Украине.
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Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 7008 Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 7008
Завтра скажут, что это из-за поляков в Украине такое положение в экономике, коррупции и офшорах Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 7429

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якщо поляки будуть вороги , отже кацапи - не такі вже і вороги ?! Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 6779
пропаганду будуть поспіхом міняти ?
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Ну по ходу да.. Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 3820 бежать то куда-то надо, если не на Запад, к проклятым полякам/американцам, то в Ростов, к братьям-славянам Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 5014
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угу - от Захід ще трохи почекає , а потім я-а-а-ак введе санкції проти Офшоренка і його команди - аби кремлядям не було так самотньо в санкційних списках ... Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 2593
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Не надо санкций. Пусть просто отменят безвиз Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 1149

Ото будет шухер Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 885 Петя не то чтобы до Ростова, за пределы Киева свалить не успеет
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Со всеми этими безмозглыми и загребущими Парубиями и ему подобными уже сколько ударов в спину набралось? Да не меньше чем у Хуйла.
Молодцы, пля. Только поддержка сильных мира сего Украину еще как-то поддерживает на плану, отвернутся от быдлоэлиты - и кирдык.
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Вапыюсчий случьай

Экс-генпрокурор Украины
Виктор Шокин заявил, что
несмотря на скандальные слова
вице-президента США,
необходимо разделять
американский народ "и таких
лиц, как Джо Байден"
«То, что он обозвал мою покойную
маму сукой, значит у человека
нет ничего святого. Я считаю, что
нормальный человек, у которого
есть мать, не может так говорить.
Это мое глубокое убеждение.
Мать есть мать. Для любого
человека она самое святое», -
сказал он в
комментарии Українським
Новинам.
По его словам, «если он (Джо
Байден - ред.) до этого опустился
- мне просто жаль этого
человека. Если он не уважает
матерей, он просто особь».
Также Шокин считает, что слова
Байдена вновь подтвердили
версию о том, что тогдашнее
увольнение произошло незаконно
и под внешним давлением на
руководство Украины из вне.
«Я глубоко уважаю США и
американский народ, как
стратегического и самого главного
и важного партнера Украины,
который оказывает нам помощь в
самые тяжелые времена нашей
страны. Но я хочу разделить
американский народ и таких лиц
как Джо Байден. Я считаю, что это
немного разные вещи -
американцы и Байден. То, что
творит Байден, он фактически
вмешивается во внутренние
интересы других государств,
нарушая их суверенитет,
навязывая свою личную волю,
прикрываясь, что он представляет
Соединенные Штаты Америки», -
сказал Шокин.
Он добавил, что заявление
Байдена будет дополнительным
аргументом в судах о
незаконности его увольнения с
поста генпрокурора.

Юра Уцык, на твоё кресло помоему претендует пойная мать Шокина ужость, спасайся кто может)))))))))
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скоріше б вже кожна країна, на яку українці дивляться через рожеві окуляри, показала свою справжню суть.
В України немає справжніх друзів у світі. Це не дружба людини з людиною.
У світі дружать з кимось лише на потивагу комусь. І то недовго...
потрібно молитись на себе і надіятись на свої сили, а не на "друзів"..
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більше того - в Україні навіть її влада працює проти неї , чого ж можна від сусідів очікувати ?
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В Киеве жестоко избили жителя оккупированного Севастополя Юрия Чеканова, который разбил плиты на аллее Героев Небесной сотни. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Facebook командиром батальона «Торнадо» Русланом Абальмазом.
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В нормальной стране он бы вышел на свободу не раньше чем через 5 лет после этого.
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Во время судебных слушаний Чеканов, выходец из Луганщины, который сейчас живет в Севастополе, заявил активистам Майдана, что разрушил памятный знак, потому что ему не место в центре Киева. Он считает Небесную Сотню причиной войны на Донбассе.Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 1359
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Конченный рашпиль этот чекан,что и видно не вооружённым взглядом
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Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 6621Сепара за вандализм ( розбил памятник Небесной Сотне) наш суд отпустил через четыре месяца. НО... Karma Is a Bitch
Награда нашла сепарского хероя..
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А в Украине был бы освобожден для обмена.
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3 лютого через «Каланчак» з окупованого Криму на вільну Україну перевезли 7 самоскидів. У Криму ця техніка була задіяна на роботах з будівництва Керченського мосту. Власники компаній належать до родини колишнього заступника глави Укравтодору Валерія Фалюша https://investigator.org.ua/ua/news-2/205565/ ….Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 5256.
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Парубий, вылези из телевизора и займись делом! Малоли вокруг идиотов. Украиной занимайтесь, экономикой, а не хернёй.
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ну правильно - "мінські угоди"для того і укладалися ...

Что бы ОБСЕ призывала обе стороны.
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Парубий и иже с ним, утрутся и ничего делать не будут, но внутри страны для виду слегка пошумят.
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Сегодняшняя статья на влиятельном польском ресурсе: "Если украинец хочет стать гражданином свободной Европы, получить все права и преференции жителя Евросоюза - он должен отказаться от того звериного национализма, концентрированным выражением которого были ОУН и УПА. Публично проклясть их! И тогда он станет нашим братом..." - http://www.prawica.net/9598 "Czy Ukraińcy są ukrytym wrogiem czy szczerym przyjacielem Polski?"
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ну по крайней мере знаем где у Украины спина, это - Бандера а я думал это другое место
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И не только.
Еще возлюбить польский национализм с человеческим лицом Пилсудского.
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Не кипятитесь на Поляков!,они нормально относятся к Украинцам!это все чудит правящая партия!кстати Поляки не в восторге от неё и что она исполняет!
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Да, правящая партия прилетела с планеты Нубиру
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Интересно, почему не написали, что Галиция в этом законе названа Малопольшей?
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По словам спикера Рады, особенно обидно, что закон принят в то время, когда украинцы на Востоке Украины защищают весь свободный мир, в том числе Польшу, от российской агрессии.Источник: https://censor.net.ua/n3048747

Одни защищают на Мальдивах, другие на Сейшелах, а где ты защищал, Парубий? Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 391






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Да успакойтесь ребята с пшеками - да у них все о великой ойчизне от можа до можа. Бравый Donald Туск с питерским окурком завалили весь естаблишмент вместе с Качинскими и что кто-то Дони тронул - не-а кишка тонка евро лапердаки своих не сдадут а кто крайний ага ну конечно бандеровцы это же они вдруг не малополяки это не их великая ойчизна с великим сралином поперла за керзон после 45 пятки. Надо читать классиков господа Іван Франко ,,Не пора ,непора,,
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Жертве логопедов Пердубию не мешало бы и по плешивому кумполу настучать. Комендант майдана хренов.
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Уже кажись, все высказались, что "не позволим", что "покажем" и даже "заставим".
Так может, вместо трындеть по фейсбукам, кто нибудь хоть что-то делать начнет?
Пшеки сделали шаг политический на законодательном уровне. И на ответные действия у Парубия с 420 бездельниками есть право первыми ответить маразмом на маразм.
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Недорубий, получать по спине и ниже - исключительная прерогатива пукенда. Не занимайтесь компиляцией, пошло Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе - Цензор.НЕТ 1296
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Не понимаю этого ажиотажа - хочу проникнуться и не могу. Украина принимает законы, которые считает правильными и не спрашивает на это разрешения поляков, а Польша принимает тоже законы, которые считает правильными - оба государства суверенные и вольны делать что хотят на своей территории, так какие проблемы? Кому не нравятся польские законы могут туда просто не ездить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе
 
 
 
 
 
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