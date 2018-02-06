 Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель Верховной Рады Андрий Парубий, передает Цензор.НЕТ.
"Этот закон - удар в спину воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве, и только один выгодоприобретатель может быть от разжигания вражды - в Кремле.
Это недружественный шаг. Украина никому не позволит указывать, как формировать нашу историческую память, как чтить украинских героев", - сказал Парубий.
По словам спикера Рады, особенно обидно, что закон принят в то время, когда украинцы на Востоке Украины защищают весь свободный мир, в том числе Польшу, от российской агрессии.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Скоріш за все трохи нижче.
https://www.facebook.com/alexandr.alexandrovsky1.5/videos/1578082262313514/
Польский братский народ ))))))))))))))
Еще 10 лет и поколение Бариг-Фарионов уйдет в небытие.
Завтра скажут, что это из-за поляков в Украине такое положение в экономике, коррупции и офшорах
пропаганду будуть поспіхом міняти ?
Ото будет шухер Петя не то чтобы до Ростова, за пределы Киева свалить не успеет
Молодцы, пля. Только поддержка сильных мира сего Украину еще как-то поддерживает на плану, отвернутся от быдлоэлиты - и кирдык.
Экс-генпрокурор Украины
Виктор Шокин заявил, что
несмотря на скандальные слова
вице-президента США,
необходимо разделять
американский народ "и таких
лиц, как Джо Байден"
«То, что он обозвал мою покойную
маму сукой, значит у человека
нет ничего святого. Я считаю, что
нормальный человек, у которого
есть мать, не может так говорить.
Это мое глубокое убеждение.
Мать есть мать. Для любого
человека она самое святое», -
сказал он в
комментарии Українським
Новинам.
По его словам, «если он (Джо
Байден - ред.) до этого опустился
- мне просто жаль этого
человека. Если он не уважает
матерей, он просто особь».
Также Шокин считает, что слова
Байдена вновь подтвердили
версию о том, что тогдашнее
увольнение произошло незаконно
и под внешним давлением на
руководство Украины из вне.
«Я глубоко уважаю США и
американский народ, как
стратегического и самого главного
и важного партнера Украины,
который оказывает нам помощь в
самые тяжелые времена нашей
страны. Но я хочу разделить
американский народ и таких лиц
как Джо Байден. Я считаю, что это
немного разные вещи -
американцы и Байден. То, что
творит Байден, он фактически
вмешивается во внутренние
интересы других государств,
нарушая их суверенитет,
навязывая свою личную волю,
прикрываясь, что он представляет
Соединенные Штаты Америки», -
сказал Шокин.
Он добавил, что заявление
Байдена будет дополнительным
аргументом в судах о
незаконности его увольнения с
поста генпрокурора.
Юра Уцык, на твоё кресло помоему претендует пойная мать Шокина ужость, спасайся кто может)))))))))
В України немає справжніх друзів у світі. Це не дружба людини з людиною.
У світі дружать з кимось лише на потивагу комусь. І то недовго...
потрібно молитись на себе і надіятись на свої сили, а не на "друзів"..
Награда нашла сепарского хероя..
Что бы ОБСЕ призывала обе стороны.
Еще возлюбить польский национализм с человеческим лицом Пилсудского.
Одни защищают на Мальдивах, другие на Сейшелах, а где ты защищал, Парубий?
Так может, вместо трындеть по фейсбукам, кто нибудь хоть что-то делать начнет?
Пшеки сделали шаг политический на законодательном уровне. И на ответные действия у Парубия с 420 бездельниками есть право первыми ответить маразмом на маразм.