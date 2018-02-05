 Трое украинцев пытались попасть в Польшу с банкнотами из настольных игр вместо реальных, - пограничная служба РП

Как сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор, в минувшие выходные в пунктах пересечения границы в Медыке и Кростенку было три такие попытки обмана польских пограничников, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Граждане Украины представили две банкноты, напоминающие 50 долларов, две, напоминающие 100 долларов и шесть банкнот, напоминающие 500 евро", - сказала майор Пикор.
Она пояснила, что для въезда на территорию Шенгенских стран граждане третьих стран должны иметь действительный проездной документ и визу, если это необходимо. Они также должны объяснить цель поездки и условия планируемого пребывания, иметь достаточные средства как на время пребывания, так и на возвращение в страну проживания или транзита в третью страну (300 злотых до 3 дней и 75 злотых на каждый последующий день пребывания).
Украинцам объявили обвинение в попытке незаконного пересечения границы с использованием обмана. Они признали себя виновными и добровольно сдались на четыре месяца лишения свободы с условным приостановлением наказания на срок два года.
Кроме уголовных обвинений, они также получили административное решение об отказе во въезде в Польшу и вернулись в Украину.
Банкноты были использованы как доказательство.
и нахрена такое надо?
А нашим идиоты не понимают наверное, что позорят не только себя, а и всех уераинцев. Быдло! Позорники!