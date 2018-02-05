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Все про:банкнота (16) граница (2951) пограничники (1040) Польша (4098) игра (53)

 Трое украинцев пытались попасть в Польшу с банкнотами из настольных игр вместо реальных, - пограничная служба РП

Трое граждан Украины во время паспортного контроля на польско-украинской границе в Медыке показали банкноты для настольных игр как средства для пребывания в Польше.

Как сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор, в минувшие выходные в пунктах пересечения границы в Медыке и Кростенку было три такие попытки обмана польских пограничников, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Граждане Украины представили две банкноты, напоминающие 50 долларов, две, напоминающие 100 долларов и шесть банкнот, напоминающие 500 евро", - сказала майор Пикор.

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Она пояснила, что для въезда на территорию Шенгенских стран граждане третьих стран должны иметь действительный проездной документ и визу, если это необходимо. Они также должны объяснить цель поездки и условия планируемого пребывания, иметь достаточные средства как на время пребывания, так и на возвращение в страну проживания или транзита в третью страну (300 злотых до 3 дней и 75 злотых на каждый последующий день пребывания).

Украинцам объявили обвинение в попытке незаконного пересечения границы с использованием обмана. Они признали себя виновными и добровольно сдались на четыре месяца лишения свободы с условным приостановлением наказания на срок два года.

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Кроме уголовных обвинений, они также получили административное решение об отказе во въезде в Польшу и вернулись в Украину.

Банкноты были использованы как доказательство.

Источник: https://censor.net.ua/n3048746
 
 
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а по телеку втирают как классно ездить месяц по Европе с 30 евро в кармане

и нахрена такое надо?
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за 11-18 злотых в час =2,5-4,5€. Не так уж и плохо. Только мозги надо включать а не как баран ехать через посредников.
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цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України...
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лучше бы левую выписку из банка сделали. пшеки их не проверяют на валидность))
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Раньше и за Меньшее САЖАЛИ. Такова участь "Третьих стран".
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Сенсация! Обнаружен живой человек без мозга!
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Опозорились и добавили дёгтя Украине , что в цыганской среде выросли что ли хитровы-нные,холявщики-дурачки
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Средний класс хотел попить в Вене кофе и сходить в оперу...
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*граждане третьих стран* а поляки ,граждане каких стран? Что то, я смотрю в последнее время поляки борзеют,вмесре с венграми,память короткая ,навернре короче чем у курицы,история ничему не учит!
А нашим идиоты не понимают наверное, что позорят не только себя, а и всех уераинцев. Быдло! Позорники!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое украинцев пытались попасть в Польшу с банкнотами из настольных игр вместо реальных, - пограничная служба РП
 
 
 
 
 
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