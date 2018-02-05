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 Политика Украины
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Все про:кадры (444) конкурс (650) Государственное бюро расследований (100) Труба (19)

 Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба

Директор ГБР Роман Труба призывает Верховную Раду как можно скорее принять изменения в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" и передать в ГБР полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в Бюро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГБР в Фейсбук.

Согласно закону только внешняя комиссия, сформированная по квотам Президента, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, имеет право проводить конкурсы на все должности руководителей подразделений центрального аппарата (управлений, отделов, секторов), директоров территориальных органов, руководителей и работников подразделений внутреннего контроля. В состав этой комиссии не входят представители ГБР или общественности, а Государственное бюро расследований не может влиять на начало проведения конкурсов или их продолжительность во времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность Госбюро расследований будут контролировать 15 "общественников", - Кабмин

Директор ГБР еще 22 декабря 2017 года призвал внешнюю комиссию объявить конкурсы на должности директоров семи территориальных органов и руководителей управлений и отделов центрального аппарата ГБР. Соответствующие квалификационные требования были переданы в комиссию. Однако по состоянию на 5 февраля 2018 года этого не произошло, хотя последнее заседание комиссии прошло 1 февраля.

"Не объявлении конкурсов на ключевые должности в Бюро блокирует его формирования и, соответственно, затягивает начало работы. Уже вскоре будут созданы внутренние комиссии Бюро, которые объявят конкурсы соответствии со своими полномочиями. Призываю Верховную Раду как можно быстрее поддержать необходимые изменения для Бюро, тем более, что зарегистрированные законопроекты позволяют это сделать", - подчеркнул Труба.

Также читайте: В украинских судах рассматриваются два иска об отмене назначения директора ГБР и его замов, - Труба

Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба 01

Читайте: Пристальное внимание будем уделять преступлениям именно нынешних высокопоставленных чиновников, - глава ГБР Труба

Источник: https://censor.net.ua/n3048745
 
 
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Трудно себе представить настолько карманное ФБР в США:
Согласно закону только внешняя комиссия, сформированная по квотам Президента, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, имеет право проводить конкурсы на все должности руководителей подразделений центрального аппарата (управлений, отделов, секторов), директоров территориальных органов, руководителей и работников подразделений внутреннего контроля. В состав этой комиссии не входят представители ГБР или общественности, а Государственное бюро расследований не может влиять на начало проведения конкурсов или их продолжительность во времени.
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Назовите фамилию любого депутата Украины и я скажу вам сколько он должен сидеть в тюрьме .
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НАБУ, ГБР, НАПК,СБУ, ГПУ, МВД Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 2721 а воруют как и раньше
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Так Порошенко и Ко не спешат с антикоррупционным судом, вот и воруют как дальше, ибо суды отпускают воров Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 233

Надеюсь нашей стране больше не дадут ни цента помощи, пока не будет нормального суда Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 7059
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Суды отпускают т.к. это в абсолютном большинстве случаев совместный договорняк, обвинения то бумажку какую то не додаст, то взятку в мошенничество переквалифицирует, то сроки пропустит, а Вы ведетесь на это.
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Неужели? А может судьи не замечают какие бумажки, или требуют того, чего никогда не требовали? Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 4940

И чего это США и ЕС требуют создание антикоррупционного суда? Видимо видят, что Барыга не собирается реформировать эти суды, нет? Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 4940
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Потому что они США и ЕС, у них менталитет другой, они не понимают: "почему вроди и все законы приняты, и новые органы созданы, а результат минусовый", вроди все по прозрачному конкурсу-но в итоге в НАБУ следователи-дети депутатов и чиновников.Вроди и полиция новая, и всё по тендерам-а сын главного полициянта рюкзаки по бумагам всёравно продает, и заметьте безнаказанно для всех.Вроди чеснейшая из порядочных избранная Богом и ВР глава НАПК, начала бурную деятельность на новой должности с миллионных премий себе любимой.И похер эти десятки новых органов, знаете что поможет реально-РАССТРЕЛ 100 чиновников и судей, на 2 день всё станет на свои места,на 2 день.
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А кто безнаказанно отпускает? СУДЫ. Хоть обосрись и докажи 300 раз вину, суд постановил - выполняй Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 1400

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Не знаю, до суда дело не доходило, несколько раз за деньги отпускала нова полиция, аналогично решал вопросы в оновленной налоговой, друг постоянно решает вопросы на таможне, думаю таких как я 90%, соответственно Суды отпускают, никто не спорит, но не менее 90% правонарушений решается за деньги в досудовом порядке.
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Вот как по Вашему суд может принять решение по активам Привата, если генпрокурор вместо передачи дела в суд "случайно" встречается за границей с Коломойским.
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Да кстати, если суды необоснованно отпускают, скорее всего судьи коррупционеры? Стоп. Так это же именно компетенция НАБУ, ану напомните сколько представлений поступило от НАБУ в ВР по снятию неприкосновенности судей в связи с совершением им правонарушенний, а именно взяточнества ?
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аббревиатура у этого органа будет шикардос. Государственное бюро расследований. Сокращенно - Гобюрас. Раз не гобюрас. Супер! Я бы, не открыл дверь типам из структуры, которые грозно кричат: "Откройте! Это Гобюрас!" Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 837 Заголовки статей - доблестные гобюрасы вместе с НАеБУ накрыли очередных коррупционеров Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 837 Взрыв мозга просто)))))
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Комисар там твоего кореша вчера в Сирии зашкварили! Чего не скорбишь? Учи мокшанский язык! ГБР сокращенно [ге][бе][ер]
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ты, мокша цифровая, даже свою убогую, мокшанскую речь, выучить не в состоянии...в кириллице нет буквы "ер", а есть буква "эр". Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба - Цензор.НЕТ 6751
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Размечтался Труба, хочет должностями сам торговать,а херушки в ВР цену должностям знают.
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А смысл Трубе разводить бурную деятельность?...когда слизь шоколадная засохнет её вместе с Трубой выжечь и зачистить чтоб аж блестело...не вижу смысла в существовании Трубы и прочих работников шоколадного цеха!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба
 
 
 
 
 
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