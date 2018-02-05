 Призываю Раду передать в ГБР полномочия по проведению конкурсов на руководящие должности в Бюро, - Труба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГБР в Фейсбук.

Согласно закону только внешняя комиссия, сформированная по квотам Президента, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, имеет право проводить конкурсы на все должности руководителей подразделений центрального аппарата (управлений, отделов, секторов), директоров территориальных органов, руководителей и работников подразделений внутреннего контроля. В состав этой комиссии не входят представители ГБР или общественности, а Государственное бюро расследований не может влиять на начало проведения конкурсов или их продолжительность во времени.

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Директор ГБР еще 22 декабря 2017 года призвал внешнюю комиссию объявить конкурсы на должности директоров семи территориальных органов и руководителей управлений и отделов центрального аппарата ГБР. Соответствующие квалификационные требования были переданы в комиссию. Однако по состоянию на 5 февраля 2018 года этого не произошло, хотя последнее заседание комиссии прошло 1 февраля.

"Не объявлении конкурсов на ключевые должности в Бюро блокирует его формирования и, соответственно, затягивает начало работы. Уже вскоре будут созданы внутренние комиссии Бюро, которые объявят конкурсы соответствии со своими полномочиями. Призываю Верховную Раду как можно быстрее поддержать необходимые изменения для Бюро, тем более, что зарегистрированные законопроекты позволяют это сделать", - подчеркнул Труба.

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