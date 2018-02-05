 Подозреваемый в убийстве военнослужащего в киевском ресторане арестован на два месяца, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу горпрокуратуры Киева, соответствующее решение Днепровский районный суд Киева принял в понедельник, 5 февраля.

Напомним, во время конфликта, который возник в одном из столичных ресторанов между двумя группами отдыхающих, подозреваемый выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, находящемуся там во внеслужебное время, смертельное ранение в шею. Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Нападавшим оказался 31-летний гражданин Азербайджана. 3 февраля его задержали в Запорожье. Ему объявлено подозрение по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).