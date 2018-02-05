 Россия снова препятствует ООН осудить применение химического оружия в Сирии, - постпред США в Совбезе ООН Хейли

Как сообщила 5 февраля Совете безопасности посол США Никки Хейли, существуют доказательства, подтверждающие применение хлора в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Теперь у нас есть сообщения о том, что режим Асада в последние недели использовал хлорин против своих людей несколько раз, в том числе вчера", - сказала Хейли.

Также сообщается, что США предложили проект заявления, в котором осуждалось применение химических веществ в качестве оружия, но Россия попросила отложить принятие резолюции, чтобы "сделать комментарии".

Также смотрите: Россия поставляет курдам оружие для борьбы с армией Турции, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"Россия отложила принятие этого заявления с простым осуждением того, что сирийских детей душат хлорным газом", – сказала Хейли.

В проекте резолюции, полученном AFP, осуждается осуществленное 1 февраля нападение с применением хлора в районе Аль-Малабо города Дума, в результате которого были ранены более 20 гражданских, включая с детьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирийский вертолет сбросил бомбу с хлором на город Серакиб, возле которого ранее сбили российский самолет

Напомним: Совбез ООН собрался для обсуждения применения химического оружия в Сирии после того, как РФ дважды использовала свое право вето в ноябре, чтобы заблокировать возобновление деятельности следственной группы ООН, задачей которой было определить круг лиц, ответственных за смертельные химические атаки.