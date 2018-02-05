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 Россия снова препятствует ООН осудить применение химического оружия в Сирии, - постпред США в Совбезе ООН Хейли

Соединенные Штаты обвиняют Россию в препятствовании принятию Советом безопасности ООН осуждения за применение химического оружия в Сирии.

Как сообщила 5 февраля Совете безопасности посол США Никки Хейли, существуют доказательства, подтверждающие применение хлора в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Теперь у нас есть сообщения о том, что режим Асада в последние недели использовал хлорин против своих людей несколько раз, в том числе вчера", - сказала Хейли.

Также сообщается, что США предложили проект заявления, в котором осуждалось применение химических веществ в качестве оружия, но Россия попросила отложить принятие резолюции, чтобы "сделать комментарии".

Также смотрите: Россия поставляет курдам оружие для борьбы с армией Турции, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"Россия отложила принятие этого заявления с простым осуждением того, что сирийских детей душат хлорным газом", – сказала Хейли.

В проекте резолюции, полученном AFP, осуждается осуществленное 1 февраля нападение с применением хлора в районе Аль-Малабо города Дума, в результате которого были ранены более 20 гражданских, включая с детьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирийский вертолет сбросил бомбу с хлором на город Серакиб, возле которого ранее сбили российский самолет

Напомним: Совбез ООН собрался для обсуждения применения химического оружия в Сирии после того, как РФ дважды использовала свое право вето в ноябре, чтобы заблокировать возобновление деятельности следственной группы ООН, задачей которой было определить круг лиц, ответственных за смертельные химические атаки.

Источник: https://censor.net.ua/n3048742
 
 
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препятствует осудить
Может сирийцам обратиться в суд, что бы ООН выплатила им компенсации , в связи с тем что ООН ложит на свой устав ?
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вот бы козломордых травонуть дрянью химической,а потом заблокировать в ООН . Россия снова препятствует ООН осудить применение химического оружия в Сирии, - постпред США в Совбезе ООН Хейли - Цензор.НЕТ 3341
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Ех, жалко что ООН не создали на десятилетие раньше. Как бы было интересно смотреть как на заседании выступал бы Гитлер и срывал осуждение его деятельности.
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А при Гитлере была Лига наций, где распинались Чемберлен и Даладье по поводу "миролюбия" Гитлера. Гитлер в вышел из Лиги наций и начал готовить экономику и вермахт к войне! Росія знову перешкоджає ООН засудити застосування хімічної зброї у Сирії, - постпред США у Радбезі ООН Хейлі - Цензор.НЕТ 34
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Ну так получается Гитлер тупой был. Хуйло намного умнее и хитрее. Он ниоткуда не выходил а окупирует страны и уничтожает города с населением под лозунги о спасении.
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Хуйло Гитлеру в подмётки не годится, поскольку благодаря выходу Германии из Лиги наций, практически, за 6 лет, Гитлер сделал экономику и вермахт Германии лучшими в Европе, что показали дальнейшие события, когда за пару лет Европа была покорена Гитлером. А Хуйло просрал Стабфонд, втянулся в войну с Украиной и попал под санкции. Росія знову перешкоджає ООН засудити застосування хімічної зброї у Сирії, - постпред США у Радбезі ООН Хейлі - Цензор.НЕТ 4864
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Ничего удивительного. Два тирана два диктатора но у них немного разные цели. Гитлер действительно хотел создать третий рейх, и великую немецкую нацию захватив весь мир. Для етого он сначала поднял уровень жизни и всю економику Германии. У Хуйла же цель наворовать со своими корешами как можно больше и продержаться у власти как можно дольше чтобы наворованное у него не отобрали.
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Аrs UA

Заблокировать россискую делегацию в ООН и травануть газом , а потом собрать совбез и осудить.
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Осудить, что мало рашистов траванули?
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Кажись третий вывод войск намечается
Россия снова препятствует ООН осудить применение химического оружия в Сирии, - постпред США в Совбезе ООН Хейли - Цензор.НЕТ 9808
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Праздновали второй вывод после третьего захода с первого частичного ввода ближе к первой половине месяца со второго полнолуния.
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_Снова препятствует? Да что вы говорите? Кто бы мог подумать?! Кремль вам в лицо плюнул и расхохотался. А вы жуйте сопли и дальше. Проснётесь, когда ядерными грибами вокруг порастёт, но уже будет похуй, тошо необратимо поздно.
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Обама был на заброшенном химическом заводе в Донецке и встретил там козу , поэтому весь украинский след вывезли в россию еще в прошлом веке.
Теперь вы понимаете почему Обама не хотел давать оружие Украине😙
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Даже Господь Бог восстал против козлорылых свинособак.
Хвала Ему за это во веки веков!
Аминь.

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Штати пішли найгіршим шляхом. Коли зробили попередження, що за застосування газів буде розплата - треба робити це постійно. А то раз розбомбили крилатими ракетами, самі злякалися свого бомбардування і більше нічого не роблять. Це не по-пацанськи. А їхні візаві - гопота. Вони розуміють і поважають тільки силу. І завжди зондують ситуацію, чи сила не здулася. Тільки помітять слабинку - борзіють знову... Якщо вже Штати пішли шляхом сильного, то звертати з нього вже не те що не треба, а й не можна категорично. Гопота починає борзіти. І цю борзоту можна присадити тільки черговими люлями. А бла-бла-бла залишити на потім, для Меркель, Макрона та інших "миротворців".
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Да Трамп вместе с госдепом извини за выражение конкретно членососят у Путина. Даже МакКейн сказал, что Трамп делает рабору для Путина. Пытался подорвать доверие к ФБР и департаменту юстиции, пытается закрыть русский скандал. Подменил список кошельков Путина на список Форбс, не желает вводить санкции против парашки, якобы мировая экономика рухнет. Штатам надо сначала этого мудака к ногтю прибрать а потом уже сирией озаботиться.
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Это только начало! Кремлевские гопники не остановятся пока весь мир не будет гореть или отравлен хим оружием. Им терять нечего!
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Почему-то Цензор очень скромно реагировал на то, что происходит в Сирии. Русские отомстили сирийской оппозиции за сбитый самолет. Сбросили бомбу с хлором, разбомбили гражданских. Видел фотки на кавказцентре, где разбомбили роддом. Недоношенные младенцы из инкубаторов валяются на холодном полу в куче одеял с трубками для кислорода. Печально.
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/05/116268/sham--reznya-russkie-razbombili-roddom-i-primenil-gaz-khlorin--mnogo-ubitykh-detej-video.shtml
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_Да. Нелюди! Нежить! Россия снова препятствует ООН осудить применение химического оружия в Сирии, - постпред США в Совбезе ООН Хейли - Цензор.НЕТ 7291
_А Цензор вообще многие важные события упускает. Например (это лишь один из многих случаев упущенных важных моментов и акцентов), они совершенно ничего не написали о том, как после обнародования списка 210 путлер публично практически прямым текстом угрожал Штатам терактами.
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Праздник укропам. На відео 2 рсзо град одночасно пуляють в протилежних напрямках під гиготіння кацапні.
https://www.facebook.com/alexandr.alexandrovsky1.5/videos/1578082262313514/
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Меня забанили за то что я сбросил эту ссылу и выразил недоумение - почему весь мир молчит о том, что творится в Сирии...
Я не понимаю что происходит...
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Чет не пойму, в оон решения выносятся не большинством, а только единогласно?
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На Генассамблее большинством, а на Совбезе любой из членов может наложить.
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Скрепы дохнут на глазах
Сразу видно впопыхах
Бабы нарожали на коленях
Едучи в упряжке санях,Оленях... Россия снова препятствует ООН осудить применение химического оружия в Сирии, - постпред США в Совбезе ООН Хейли - Цензор.НЕТ 3966
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Где то в параллельной реальности:
-Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер препятствует Лиге Наций осудить использование газовых камер в рамках "окончательного решения еврейского вопроса" на территории Польши;
пользуясь правом вето, постоянный член совета безопасности Лиги Наций, Третий Рейх, в который раз мешает правосудию и попирает права человека. США, Британское Содружество и весь цивилизованный мир серьезно обеспокоены практикой удушения газами мирных жителей. Весь мир облетели фотографии тысяч трупов мужчин, женщин и детей в германских концлагерях умервщленных боевыми газами, но как заявляют американские представители, этого недостаточно, чтобы лишить Рейх права вето и исключить его из Лиги Наций. "Мы ведь не хотим Второй мировой войны, верно?" добавил госсекретарь.
Полная версия:
https://wordpress.com/post/ostlegionier.wordpress.com/64
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https://ostlegionier.wordpress.com/2018/02/05/%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%82-70/

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Боливар не выдержит двоих (Часть 3)
5th Февраль 2018 anti-colorados

Есть сведения о том, что не все средства Кадыров и Ко разворовали или вложили в строительство мечетей. На территории Чечни уже сформированы внушительные хранилища самых различных вооружений и боеприпасов. Этот процесс продолжается. Когда наступят значительные изменения внутри РФ, в данном случае - с Путиным или деньгами, Чечня отвалится легко и непринужденно, а в случае силового варианта давления на нее, там давно есть чем ответить. В зависимости от общей обстановки, Чечня может уйти с дополнительными территориями, которые окажутся доступными для установления быстрого контроля над ними. Причем, такая ситуация обязательно сработает в режиме маятника и во многих национальных регионах.

Дело в том, что РФ там действует как любая империя. Ставка делается на самую продажную и беспринципную часть общества, которая легко пожертвует интересами своего народа, в обмен на подачки из метрополии. Причем, в каждой обойме этих подачек, содержится «добро» на кормление и там грабеж идет как перед смертью. Выбирать из чего-то более или менее пристойного - не получится, ибо сразу начнут вылазить интересы коренной национальности. В общем - нужен клан проституток, который не будет своим для кремля, но уже будет чужим для своих. Для кремлевской верхушки этого достаточно, ибо принцип «разделяй и властвуй» еще никто не отменял.

Однако, у этого принципа имеется оборотная сторона. Продажная сволочь - бездарна и не продуктивна. Она считает своим высшим достоинством - лояльность. Ели надо, там обеспечат 146; голосование или что-то в таком же духе, но это - Византия, средневековье, а раз так - умершая для прогресса территория. Она будет непременно дотационной и что с ней не делай, она будет все глубже погружаться в трясину.

И вот приходит момент, когда преданности местных проституток уже недостаточно, ибо их удаленность от местных проблем стала настолько очевидной, что они стали терять контроль над ситуацией, что чревато взрывом недовольства, а в национальном субъекте федерации, это чревато жестким движением на выход из империи. Тогда становится понятно, что пора туда ставить своего «Понтия Пилата», ибо местная публика уже вышла из доверия.

Нечто подобное сейчас происходит в Дагестане. Там происходит радикальная смена власти. Из Москвы прислан новый руководитель, с отнюдь не местной фамилией «Васильев» и он начал осуществлять свои полномочия с ареста главы правительства республики и всего его руководства. В общем, такие мероприятия должны понравиться в кремле и даже части местного населения. Но фокус в том, что Васильев ничего не сможет предложить взамен в Махачкале грабят бюджет с таким же усердием, как и в Москве, а это значит, что фактически происходит смена очереди у кормушки. Единственная цель этого мероприятия, видится в следующем. От корыта отгоняется не оправдавшая доверия публика и место объявляется вакантным, а потом - идет подбор новых товарищей, для первой очереди кормушки в зависимости от лояльности к московским властям. То есть, никто не собирался и не собирается менять порядок вещей, просто речь идет об утере доверия прежнего руководства. В данном случае, налицо банальный метод кнута и пряника. Проштрафившихся чиновников садят в каталажку, а новым предлагают жирные места, при демонстрации полной лояльности.

То есть, нет даже понимания того, что надо что-то менять в самом фундаменте власти. Но проблема может оказаться еще глубже. В Москве все это прекрасно понимают, и возможно - хотели бы что-то изменить, но любые изменения надо начинать из правильного места, а именно - с расстрела обитателей Кремля и далее - по списку. Прямо у кремлевской стены, выстраивать по 100 человек и укладывать ровными слоями. Иного рецепта уже нет. Именно по этой причине, там действуют клеем, пытаясь заклеить все более угрожающие трещины.

Значит, там удерживают ситуацию в режиме «как есть», чтобы не сделать хуже. Видимо, там понимают, что любые изменения - непременно ухудшат ситуацию и лучше вообще ничего не трогать. Но когда система утратила возможность адаптироваться к меняющейся ситуации, она обречена на гибель.

В итоге, мы прямо сейчас наблюдаем признаки агонии. Именно так оно и должно начинаться. Да, этот процесс не так выражен, как у умирающего человека и главное - он более продолжителен во времени, но сути это не меняет. Посему, недооценивать противника - опасно, а переоценивать - глупо. РФ - не бездонная бочка ресурсов и не вечная сущность. Она - последняя и уже умирающая империя. Все остальные уже околели, а эта и так уже долго загулялась, но и ее время уже пришло.
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Правильно препятствуют - никем не доказано что это армия Сирии сделала, а не сами террористы. Про русские бомбы с хлором и роддом... Слов нет. Особенно источник вдохновляет.
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Тем хуже для тупина и жирафа асада.
Турецкая армия доехала до города Аль Эйс на юге провинции Алеппо и начала устанавливать укрепления. С этого направления иранские наемники АсадоПутлера готовили крупное наступление на восток до Идлиба.
Хронология :
29 января - турецкий конвой направляется в Эль Эйс. Рашики бомбят деревню на его пути и конвой отступает.
3 февраля - сбивают су25 и задохливают космонавта.
5 февраля - турецкий конвой вьезжает в Эль Эйс.

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Конечно правильно - ведь никем не доказано.

РФ дважды использовала свое право вето в ноябре, чтобы заблокировать возобновление деятельности следственной группы ООН, задачей которой было определить круг лиц, ответственных за смертельные химические атаки.
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Не так всё просто. Там Россия не поддержала американский проект резолюции, котороый изначально осуждал "Сирийский режим". Кстати мало кто видел кадры из разбомбленного аэродрома Шайрат. Там корреспондент спокойно расхаживал, не боясь химзаражения от разбитых рядом "контейнеров с химическими отравляющими веществами", которые на поверку оказались обычными контейнерами для боеприпасов времен СССР. А именно на них указывали американцы в своих разведданных на снимках. Кому мало этого, можно вспомнить классику - Колен Пауэр с пробиркой.
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РФ член ООН, пользуется всеми правами , даже больше чем у других членов и блокирует работу следственной группы этой организации.
Ну естественно потому что эта группа оклевещет и сделает виновными рашу и Асада.

И тут что возмущает, то что другие члены этой (не) уважаемой организации вместо того что бы выгнать рашу начинают сюсюсюкать - препядствует.
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ЗА ЭТО РОССИЮ НУЖНО ВСЕМ МИРОМ НАКАЗАТЬ !!! СО ВСЕХ МИРОВЫХ ОРУДИЙ ПО НЕЙ ЗАЛП ДАТЬ И ВСЁ !!!
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Потому что Россия это самая ссыкливая страна в мире, подлая и мерзкая.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия снова препятствует ООН осудить применение химического оружия в Сирии, - постпред США в Совбезе ООН Хейли
 
 
 
 
 
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