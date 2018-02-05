 Россия снова препятствует ООН осудить применение химического оружия в Сирии, - постпред США в Совбезе ООН Хейли

Как сообщила 5 февраля Совете безопасности посол США Никки Хейли, существуют доказательства, подтверждающие применение хлора в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Теперь у нас есть сообщения о том, что режим Асада в последние недели использовал хлорин против своих людей несколько раз, в том числе вчера", - сказала Хейли.
Также сообщается, что США предложили проект заявления, в котором осуждалось применение химических веществ в качестве оружия, но Россия попросила отложить принятие резолюции, чтобы "сделать комментарии".
"Россия отложила принятие этого заявления с простым осуждением того, что сирийских детей душат хлорным газом", – сказала Хейли.
В проекте резолюции, полученном AFP, осуждается осуществленное 1 февраля нападение с применением хлора в районе Аль-Малабо города Дума, в результате которого были ранены более 20 гражданских, включая с детьми.
Напомним: Совбез ООН собрался для обсуждения применения химического оружия в Сирии после того, как РФ дважды использовала свое право вето в ноябре, чтобы заблокировать возобновление деятельности следственной группы ООН, задачей которой было определить круг лиц, ответственных за смертельные химические атаки.
Может сирийцам обратиться в суд, что бы ООН выплатила им компенсации , в связи с тем что ООН ложит на свой устав ?
Заблокировать россискую делегацию в ООН и травануть газом , а потом собрать совбез и осудить.
Теперь вы понимаете почему Обама не хотел давать оружие Украине😙
Хвала Ему за это во веки веков!
Аминь.
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/02/05/116268/sham--reznya-russkie-razbombili-roddom-i-primenil-gaz-khlorin--mnogo-ubitykh-detej-video.shtml
_А Цензор вообще многие важные события упускает. Например (это лишь один из многих случаев упущенных важных моментов и акцентов), они совершенно ничего не написали о том, как после обнародования списка 210 путлер публично практически прямым текстом угрожал Штатам терактами.
https://www.facebook.com/alexandr.alexandrovsky1.5/videos/1578082262313514/
Я не понимаю что происходит...
Сразу видно впопыхах
Бабы нарожали на коленях
Едучи в упряжке санях,Оленях...
-Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер препятствует Лиге Наций осудить использование газовых камер в рамках "окончательного решения еврейского вопроса" на территории Польши;
пользуясь правом вето, постоянный член совета безопасности Лиги Наций, Третий Рейх, в который раз мешает правосудию и попирает права человека. США, Британское Содружество и весь цивилизованный мир серьезно обеспокоены практикой удушения газами мирных жителей. Весь мир облетели фотографии тысяч трупов мужчин, женщин и детей в германских концлагерях умервщленных боевыми газами, но как заявляют американские представители, этого недостаточно, чтобы лишить Рейх права вето и исключить его из Лиги Наций. "Мы ведь не хотим Второй мировой войны, верно?" добавил госсекретарь.
Полная версия:
https://wordpress.com/post/ostlegionier.wordpress.com/64
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5th Февраль 2018 anti-colorados
Есть сведения о том, что не все средства Кадыров и Ко разворовали или вложили в строительство мечетей. На территории Чечни уже сформированы внушительные хранилища самых различных вооружений и боеприпасов. Этот процесс продолжается. Когда наступят значительные изменения внутри РФ, в данном случае - с Путиным или деньгами, Чечня отвалится легко и непринужденно, а в случае силового варианта давления на нее, там давно есть чем ответить. В зависимости от общей обстановки, Чечня может уйти с дополнительными территориями, которые окажутся доступными для установления быстрого контроля над ними. Причем, такая ситуация обязательно сработает в режиме маятника и во многих национальных регионах.
Дело в том, что РФ там действует как любая империя. Ставка делается на самую продажную и беспринципную часть общества, которая легко пожертвует интересами своего народа, в обмен на подачки из метрополии. Причем, в каждой обойме этих подачек, содержится «добро» на кормление и там грабеж идет как перед смертью. Выбирать из чего-то более или менее пристойного - не получится, ибо сразу начнут вылазить интересы коренной национальности. В общем - нужен клан проституток, который не будет своим для кремля, но уже будет чужим для своих. Для кремлевской верхушки этого достаточно, ибо принцип «разделяй и властвуй» еще никто не отменял.
Однако, у этого принципа имеется оборотная сторона. Продажная сволочь - бездарна и не продуктивна. Она считает своим высшим достоинством - лояльность. Ели надо, там обеспечат 146; голосование или что-то в таком же духе, но это - Византия, средневековье, а раз так - умершая для прогресса территория. Она будет непременно дотационной и что с ней не делай, она будет все глубже погружаться в трясину.
И вот приходит момент, когда преданности местных проституток уже недостаточно, ибо их удаленность от местных проблем стала настолько очевидной, что они стали терять контроль над ситуацией, что чревато взрывом недовольства, а в национальном субъекте федерации, это чревато жестким движением на выход из империи. Тогда становится понятно, что пора туда ставить своего «Понтия Пилата», ибо местная публика уже вышла из доверия.
Нечто подобное сейчас происходит в Дагестане. Там происходит радикальная смена власти. Из Москвы прислан новый руководитель, с отнюдь не местной фамилией «Васильев» и он начал осуществлять свои полномочия с ареста главы правительства республики и всего его руководства. В общем, такие мероприятия должны понравиться в кремле и даже части местного населения. Но фокус в том, что Васильев ничего не сможет предложить взамен в Махачкале грабят бюджет с таким же усердием, как и в Москве, а это значит, что фактически происходит смена очереди у кормушки. Единственная цель этого мероприятия, видится в следующем. От корыта отгоняется не оправдавшая доверия публика и место объявляется вакантным, а потом - идет подбор новых товарищей, для первой очереди кормушки в зависимости от лояльности к московским властям. То есть, никто не собирался и не собирается менять порядок вещей, просто речь идет об утере доверия прежнего руководства. В данном случае, налицо банальный метод кнута и пряника. Проштрафившихся чиновников садят в каталажку, а новым предлагают жирные места, при демонстрации полной лояльности.
То есть, нет даже понимания того, что надо что-то менять в самом фундаменте власти. Но проблема может оказаться еще глубже. В Москве все это прекрасно понимают, и возможно - хотели бы что-то изменить, но любые изменения надо начинать из правильного места, а именно - с расстрела обитателей Кремля и далее - по списку. Прямо у кремлевской стены, выстраивать по 100 человек и укладывать ровными слоями. Иного рецепта уже нет. Именно по этой причине, там действуют клеем, пытаясь заклеить все более угрожающие трещины.
Значит, там удерживают ситуацию в режиме «как есть», чтобы не сделать хуже. Видимо, там понимают, что любые изменения - непременно ухудшат ситуацию и лучше вообще ничего не трогать. Но когда система утратила возможность адаптироваться к меняющейся ситуации, она обречена на гибель.
В итоге, мы прямо сейчас наблюдаем признаки агонии. Именно так оно и должно начинаться. Да, этот процесс не так выражен, как у умирающего человека и главное - он более продолжителен во времени, но сути это не меняет. Посему, недооценивать противника - опасно, а переоценивать - глупо. РФ - не бездонная бочка ресурсов и не вечная сущность. Она - последняя и уже умирающая империя. Все остальные уже околели, а эта и так уже долго загулялась, но и ее время уже пришло.
Турецкая армия доехала до города Аль Эйс на юге провинции Алеппо и начала устанавливать укрепления. С этого направления иранские наемники АсадоПутлера готовили крупное наступление на восток до Идлиба.
Хронология :
29 января - турецкий конвой направляется в Эль Эйс. Рашики бомбят деревню на его пути и конвой отступает.
3 февраля - сбивают су25 и задохливают космонавта.
5 февраля - турецкий конвой вьезжает в Эль Эйс.
РФ дважды использовала свое право вето в ноябре, чтобы заблокировать возобновление деятельности следственной группы ООН, задачей которой было определить круг лиц, ответственных за смертельные химические атаки.
Ну естественно потому что эта группа оклевещет и сделает виновными рашу и Асада.
И тут что возмущает, то что другие члены этой (не) уважаемой организации вместо того что бы выгнать рашу начинают сюсюсюкать - препядствует.