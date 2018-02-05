 Автор досье на Трампа собирал информацию об отношениях Украины и России, - Нуланд

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, передает RealClearPolitics.
Виктория Нуланд также отметила: "честно говоря, если бы каждый член кампании Трампа, на которого россияне пытались повлиять, пошел бы в ФБР сразу, у нас, возможно, не было бы того беспорядка, который сейчас".
"В течение кризиса в Украине в 2014-2015 годах, Крис Стил имел ряд коммерческих клиентов, которые заказывали у него отчеты о том, что происходит в России и в Украине, что происходило между ними", - отметила Нуланд.
Она отметила, что Крис был вхож в Госдеп. "Он предложил нам отчет бесплатно, чтобы мы могли также этим пользоваться. Это было один из сотни источников, которые мы использовали, чтобы понять, что происходит", - подчеркнула Нуланд.
Бывший чиновник Госдепа рассказала, что Стил передал краткое изложение на 2-4 страницы того, что он выяснил в рамках составления известного досье.
"Это не наша компетенция. Это должно идти в ФБР, если есть беспокойство о том, что на одного из кандидатов, или на выборы вообще может влиять Российская Федерация. Это должно расследовать ФБР". Так описала Нуланд свою реакцию на информацию из досье британского шпиона на Трампа.
Напомним, американское издание BuzzFeed в январе 2017 года опубликовало 35-страничный доклад с собранным компроматом на избранного президента США Дональда Трампа. Со временем выяснилось, что компания Fusion GPS наняла консервативный сайт The Washington Free Beacon, чтобы провести расследование связей Трампа с россиянами. Они задействовали разведчика и эксперта по России Кристофера Стила.
В рейтинге уровня жизни Украина на 112 месте
Британский аналитический центр The Legatum Institute разместил Украину на 112 месте в мировом рейтинге уровня жизни. Таким образом, наша страна оказалась ниже Молдовы.
В мировом рейтинге уровня жизни, созданным британским аналитическим центром The Legatum Institute Украина опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает Экономическая правда.
Страны располагались в рейтинге на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.
Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.
Согласно полученным данным, Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" - плюс 20 позиций.
Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. США оказались на 18 месте, потеряв одну позицию. РФ стала 101-й, потеряв 4 позиции, Чехия - 26-ая, Польша - 32, Венгрия - 45, Беларусь - 95, Молдова - 98.
Наиболее низкие показатели у Судана, ЦАР и Йемена. Они заняли 147, 148 и 149 места соответственно.
Россия и другие пытаются подорвать выборы в Соединенных Штатах Америки, следующие крупные выборы состоятся в ноябре, когда республиканцы попытаются сохранить контроль над Конгрессом.
Об этом рассказал Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео в эфире телеканала CBS, передает Reuters.
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