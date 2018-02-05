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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (730) досье (262) Нуланд (205) Трамп (1659)

 Автор досье на Трампа собирал информацию об отношениях Украины и России, - Нуланд

Бывший чиновник Госдепа Виктория Нуланд сказала, что автор досье о российских связях президента Трампа Кристофер Стил предоставлял подобную информацию Государственному департаменту в 2016 году

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, передает RealClearPolitics.

Виктория Нуланд также отметила: "честно говоря, если бы каждый член кампании Трампа, на которого россияне пытались повлиять, пошел бы в ФБР сразу, у нас, возможно, не было бы того беспорядка, который сейчас".

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"В течение кризиса в Украине в 2014-2015 годах, Крис Стил имел ряд коммерческих клиентов, которые заказывали у него отчеты о том, что происходит в России и в Украине, что происходило между ними", - отметила Нуланд.

Она отметила, что Крис был вхож в Госдеп. "Он предложил нам отчет бесплатно, чтобы мы могли также этим пользоваться. Это было один из сотни источников, которые мы использовали, чтобы понять, что происходит", - подчеркнула Нуланд.

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Бывший чиновник Госдепа рассказала, что Стил передал краткое изложение на 2-4 страницы того, что он выяснил в рамках составления известного досье.

"Это не наша компетенция. Это должно идти в ФБР, если есть беспокойство о том, что на одного из кандидатов, или на выборы вообще может влиять Российская Федерация. Это должно расследовать ФБР". Так описала Нуланд свою реакцию на информацию из досье британского шпиона на Трампа.

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Напомним, американское издание BuzzFeed в январе 2017 года опубликовало 35-страничный доклад с собранным компроматом на избранного президента США Дональда Трампа. Со временем выяснилось, что компания Fusion GPS наняла консервативный сайт The Washington Free Beacon, чтобы провести расследование связей Трампа с россиянами. Они задействовали разведчика и эксперта по России Кристофера Стила.

Источник: https://censor.net.ua/n3048740
 
 
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Украина опустилась в рейтинге уровня жизни
В рейтинге уровня жизни Украина на 112 месте

Британский аналитический центр The Legatum Institute разместил Украину на 112 месте в мировом рейтинге уровня жизни. Таким образом, наша страна оказалась ниже Молдовы.
В мировом рейтинге уровня жизни, созданным британским аналитическим центром The Legatum Institute Украина опустилась на 112 место, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает Экономическая правда.
Страны располагались в рейтинге на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.
Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.
Согласно полученным данным, Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" - плюс 20 позиций.
Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. США оказались на 18 месте, потеряв одну позицию. РФ стала 101-й, потеряв 4 позиции, Чехия - 26-ая, Польша - 32, Венгрия - 45, Беларусь - 95, Молдова - 98.
Наиболее низкие показатели у Судана, ЦАР и Йемена. Они заняли 147, 148 и 149 места соответственно.
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Цікаво, чи зараз росіяни впливають на американськго президента..
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8 января 2018,

Россия и другие пытаются подорвать выборы в Соединенных Штатах Америки, следующие крупные выборы состоятся в ноябре, когда республиканцы попытаются сохранить контроль над Конгрессом.
Об этом рассказал Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео в эфире телеканала CBS, передает Reuters.
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Ну и что британский центр предлагает ?
Обратиться в суд что бы Великобритания выплатила компенсации в связи с БМ ?
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Она здорово изменилась, за эти 4 года. Разительно!
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кацаПсины прилетели в Вашингтон сапоги лизать дяде Сэму во главе с Бортниковым и прочими Нарышкиными...типа дай хоть Тушонки Рузвельта нажрацца от Пуза Автор досье на Трампа собирал информацию об отношениях Украины и России, - Нуланд - Цензор.НЕТ 9055Было пля...
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Или чемодан завезли за оттягивание санкций?
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оце вже цікаво - публікуйте українську частину
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвтор досье на Трампа собирал информацию об отношениях Украины и России, - Нуланд
 
 
 
 
 
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