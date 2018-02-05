 Автор досье на Трампа собирал информацию об отношениях Украины и России, - Нуланд

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, передает RealClearPolitics.

Виктория Нуланд также отметила: "честно говоря, если бы каждый член кампании Трампа, на которого россияне пытались повлиять, пошел бы в ФБР сразу, у нас, возможно, не было бы того беспорядка, который сейчас".

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"В течение кризиса в Украине в 2014-2015 годах, Крис Стил имел ряд коммерческих клиентов, которые заказывали у него отчеты о том, что происходит в России и в Украине, что происходило между ними", - отметила Нуланд.

Она отметила, что Крис был вхож в Госдеп. "Он предложил нам отчет бесплатно, чтобы мы могли также этим пользоваться. Это было один из сотни источников, которые мы использовали, чтобы понять, что происходит", - подчеркнула Нуланд.

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Бывший чиновник Госдепа рассказала, что Стил передал краткое изложение на 2-4 страницы того, что он выяснил в рамках составления известного досье.

"Это не наша компетенция. Это должно идти в ФБР, если есть беспокойство о том, что на одного из кандидатов, или на выборы вообще может влиять Российская Федерация. Это должно расследовать ФБР". Так описала Нуланд свою реакцию на информацию из досье британского шпиона на Трампа.

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Напомним, американское издание BuzzFeed в январе 2017 года опубликовало 35-страничный доклад с собранным компроматом на избранного президента США Дональда Трампа. Со временем выяснилось, что компания Fusion GPS наняла консервативный сайт The Washington Free Beacon, чтобы провести расследование связей Трампа с россиянами. Они задействовали разведчика и эксперта по России Кристофера Стила.