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Все про:памятник (1724) Вятрович (143) декоммунизация (374)

 Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович

Киев до сих пор остается едва ли не единственным городом с большими "хвостами" в декоммунизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого"  заявил глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Булгаковы, высоцкие и цои" - изысканные и респектабельные щупальца "русского мира", - Вятрович

"Речь идет, как о памятниках... Ведь памятник Щорсу должен быть демонтирован, вывезен из того места, и он не должен оставаться в общественном пространстве, только на территории какого-то музея. И об этом речь уже идет с прошлого года, о создании специального музея на территории бывшего ВДНХ (...) Планируется его (памятник Щорсу - ред.) сохранить и увезти, как образец монументального искусства. что касается "Родины-матери", очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, то ли наложением", - отметил директор Института национальной памяти.

Также смотрите: Вятрович предложил вместо Арки дружбы народов в Киеве построить национальный пантеон. ВИДЕО

Как отметил Владимир Вятрович, Киев отстает и в переименовании улиц. "То есть, меня удивляют заявления некоторых депутатов Киевского городского совета, в частности, блока Порошенко, которые говорят о том, что достаточно этих переименований. Мы будем говорить достаточно этих переименований только тогда, когда в полной мере будет выполнен закон о декоммунизации. Еще по крайней мере несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого в Киеве остаются и требуют переименования", - подчеркнул он.

Также читайте: Киевсовет переименовал сквер Косиора в честь полковника УНР Болбочана

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048738
 
 
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От сочетаний АП, ПАП и ПА в Украине только беды. Поэтому оскорбления от существа с такой кармой никчемны
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Так Екатарина II под декоммунизацию не попадает. Слишком рано родилась.
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Ну, с декоммунизацией понятно
Меня интересует, когда начнётся дерошенизация? 😁😁😁
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Алекс, лазил на Украину? Поведай, что там есть, ведь живущим в Украине туда доступа нет.
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Сомневаюсь что выборы вообще состоятся. Вместо 2014 года, Порошенко введет военное положение, его шеф Путин ему подыгрывает и выборов можно ждать десятилетиями как было в Египте
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По-хорошему, надо скрыть от общественного пространства всё это чудовище...
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таки да, СССР сдох,но вонь еще осталась!
коммуняки после себя оставили большую кучу дерьма в Украине!
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Например четыре АЭС и целую энергосистему.
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Плюс "Антонов", "Южмаш". Да еще много чего можно припомнить.
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совкодрочер, тебе же сказали что СССР по технологии отставал от Запада на 50 лет!
поэтому после развала СССР на всех постсовковых заводах пришлось менять устаревшие станки,чтоб продукция была конкурентно-способной
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причем одна из этих АЭС-взорвалась! Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович - Цензор.НЕТ 7644
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разбить на 9-Мая пот кучей телекамер!)))
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хех, об чем вы возгораетесь, рашка согласно международным договоренностям является наследницей ссср, отгрузите ей эту статую и за демонтаж и транспортировку выставите счет, и все памятники и лениных надо было холить и лелеять заворачивать в восковую бумагу и признавать наследием юнеско, про..али реальные деньги, представте аккуратно демонтируют памятник и грузят на жд и передают в рашку, памамятник собственность рф а транспортировка и хранение извините, им бы в говношоу сказать нехер было бы
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"С юридической точки зрения то, что Российская Федерация должна наследовать все международные договоры СССР, не было очевидно. Почему именно она, а не другая республика бывшего Советского Союза? Почему Россия вообще должна занимать место СССР, а не считаться новым государством?"
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пруфец

http://www.cisg.ru/content/nota.html

но этого мало есть еще

Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"
Настоящий Федеральный закон исходит из того, что:
Российская Федерация - есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР);
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это и про памятники и про крымнаш и бамбас хватит кормить гейропу, там нет ни слова про то что Украина должна содержать злоебучие памятники, а каждое подхуйловское существо может придумать себе что можно взять и проосто съебнуть со своей юзовкой в рашку, хотя скатерьтю дорога
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Это точно .А хрущёвки почему не сносят? Ведь это наследие СССР , В СССР дворники получали квартиры за свой труд . А сейчас квартиры получают только генералы , прокуроры , судьи так называемые , ублюдки депутаты и министры . =Всё это корупционеры , взяточники и враги Украинского Народа .
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Удалили комент человека , который написал правду .
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а кагановічь ілі джугашвіллі билі друзьямі Украинского Народа?
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Везде, кроме Сев.Америки, Зап. Европы и Японии.
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Я бы в первую очередь тебя утилизировал - как продукт, произведенный в СССР.
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Олег Петрович ed2c8e0a,зачем 3,14здеть?

в ссср, чтоб получить квартиру-надо было простоять в очереди 30 лет Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович - Цензор.НЕТ 142
а чтоб купить 1кг колбасы-надо было простоять в очереди 1 час (и больше 1кг в руки не давали,чтоб купить еще 1кг колбасы-надо было занимать очередь заново)
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Почни із себе: народився в совку? Стрибни в ополонку щоби очиститися.
Чи був вибір у наших батьків, ДЕ нас народити? І ДЕ жити? Тільки не треба нести шмакрливу пургу про "давання квартир на халяву", "освіту" і "медицину". Прикинь краще скільки платив совок кваліфікованому фахівцю у перерахунку на тверду валюту? І порівняй із заробітками іноземних фахівців тієї же кваліфікації. Отож.
Одне з огидних явищ у совку - збочений "соціальний ліфт", який піднімав різне лайно "із грязі в князі". Мабуть тобі у дитбудинку в день прийому в піонери вручили перші в твоєму житті НОВІ черевики? Тоді ясно чому ти ладен співати осанну убогому совку.
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збочений "соціальний ліфт", який піднімав різне лайно "із грязі в князі". = в институты поступали реально по знаниям , а не как сейчас за деньги и за связи .Вот как раз сейчас точно одно лайно у власти сидит .И ты сам это знаешь .
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а типа в совке по блату не поступали... не смешите курей. А за деньги официально во всем мире практика есть. Плати бабки, проходи конкурс, и едь в Оксфорд или Кембридж. В чем проблема?
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талант без бабок и в Африке талант. Выучится. Или то не талант.
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А НЕ в совку як вчилися? Існували та існують гранти, кредити, інше. І несовкові студенти мали змогу офіційно працевлаштовуватися під час навчання, а не їздити будувати коровники у так званих "будзагонах".
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Так коровники строили в своей стране и было натуральное молоко и мясо .А сейчвас нету ни молока ни мяса . А коровники народ едет в польшу строить . вот и всё что построили .
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Хто повинен будувати коровники? Кваліфіковані інженери та науковці? Чи хто вище рівня коровника не піднявся? Це свідчить ще про такий цікавий факт: високий відсоток випускників совкових вишів були навіть не планктоном, а баластом. І численні НІІЧАВО були однією з форм боротьби з безробіттям. Ось лише справжній паровоз-пасіонарій отримував не набагато більше "баластних вагонів", які ні на що не були здатні. У 90-тих картина різко змінилася. Баласт пішов продавати труси на ринках, а недооцінені у совку справжні Фахівці знайшли собі гідне застосування. Здебільшого у себе на Батьківщині.
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Можно говорить о талантах .Но если судить по общей картине и экономике Украины то в стране куда ни плюнь везде *опа . Украина занимает первые места в мире только по корупции и нищете .
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P,S, Дуже промовисті рядки у пісні Д. Кымельфельда (написаної десь у 1988 р.):
"Мой приятель Изя Лернер в Штатах крупньій босс,
А у нас бьіл инженером и месил навоз..."
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Олег Петрович ed2c8e0a,и опять ты 3,14здишь! в ссср не было ни молока ни мяса-только пустые полки в магазинах,

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>>= в институты поступали реально по знаниям , а не как сейчас за деньги и за связи <<
Перше. Ти сам собі протирічиш. Знаю чимало прикладів, коли "підняте лайно" в совку проштовхувало свого бовбура чи дурепу до вишу саме завдяки ЗВ'ЯЗКАМ. У 80-х, працюючи на ТВ, мав можливості навіть фіксувати на диктофон деякі розповіді про це. В тому числі п'яну розповідь депатута вс усср "знатної селянки", через очікування якої ТВ-група змарнувала робочий день. ЗВ'ЯЗКИ були у совку. А зараз є офіційні платні відділення.
Друге. У совку майже всі залежали від "насяльників", а тепер маємо можливість самим влаштовувати свою долю. Тобі не вдалося? Я тобі не дохтур.
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да я был когда то такого мнения, только советы тоже не на ровном месте построили свою сраную империю, они не имели нихера кроме отжатого у царского режима, так что друже бобер тут ты мимо, это не игруха эйдж оф эмпаерс, где ты крокодилов на мясо убиваешь и строишь государство, при таком раскладе надо было советам на каждой космической ракете свастику пририсовывать ибо нех, да и квартиры совковые говно, живут ибо негде больше
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Всі "досягнення" російського царського режиму були за рахунок боргів, взятих у західних країн, які Росія так і не віддала, а щоб відсторонитись від цих боргів юридично, просто змінила назву на СССР. Зараз теж можлива подібна афера. "Франція вимагає від Росії повернути царські борги

Потомки французьких власників російських запозичень царського періоду вимагали повернути борги на суму близько 53 млрд. євро."
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Что далеко ходить ВОн на ОЛХ до сих пор ИЛЬИЧЕВСК существует (((( https://www.olx.ua/ilichyevsk/ Хотя уже давно - ЧЕРНОМОРСК
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Прикольно: народжені в СРСР паплюжать місце народження....
моліться, йолопи, що не народилися десь в Буркіна-Фасо чи Зімбабве.
Лазили б зараз по пальмах та банани збирали. Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович - Цензор.НЕТ 4190
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Какой народ ещё в мире перенёс столько войн , революций и так поднялся ?
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Олег Петрович ed2c8e0a, ты 3,14здун!

ФРГ тоже пережила войну и была разбомблена еще сильнее ссср,а сравни уровни жизни в ФРГ и ссср! Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович - Цензор.НЕТ 313
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Сидять два хробачка в гівні. Один і питає:
- Тату, а ми могли б жити в грушці?
- могли б, синку.
- а в яблукові?
- та могли б.
- а чого ми тоді в гімні живемо?
- Батьківщину не обирають, синку....
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Сидять два російських хробачка в російському гівні. Один і питає:
- Тату, а ми могли б жити в українській грушці?
- могли б, синку.
- а в українському яблукові?
- та могли б.
- а чого ми тоді в російському гімні живемо?
- Бо ми росіяни, синку....
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Ти часом не Боря Моїсєєв? Він дуже пишався тим що народився у СІЗО.
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Саме совок і був дупою світу. Шкодую що не народився у країні. де комуняк якщо не ставили до стінки, то принаймні вважали моральними збоченцями. Якщо тобі доводилося бувати за бугром не як гастарбайтеру, то сам маєш розуміти яку х-ню пишеш.
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сам з собою розмовляєш? Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович - Цензор.НЕТ 4097
скажи "дякую" модеру, який видалив мій комент.
завдяки цьому ти схожий на психічно хворого...
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Поговори із дзеркалом. Ти маюуть любиш приємних співбесідників. А мені ти не цікавий, совок. Все. па-па!
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Сэмэн Поштовый, ты мазохист?

люди тебя пендалями в спам отправляют,а ты снова вылазишь!
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Дивно, але обговорювані висловлювання Вятровича мають сенс. Високоякісні продукти академічного мистецтва, що, однак, проповідують тоталітарну ідеологію, мають не гидити у мізках людям, мимоволі експонуючись на вулиці, а перебувати у визначених місцях, де цінителі мистецтва зможуть отримувати естетичну насолоду. - Це річ очевидна. Та все питання в тому, де на це взяти кошти чи як їх на це акумулювати, щоб вони "не висохли по дорозі" безслідно. Що ж до "родіни-матєрі"... . Тут питання потребує суспільного обговорення. Ця опецькувата "баба" ніколи не викликала аж надто естетичних почуттів та великої прихильності. Найбільш "політкоректні" народні "рецензії" були: "пам'ятник жінці Брежнєва", "монумент Голді Меєр". Достеменно відомо, що заради здачі цього опудала в строк, до "праздніка", не було поставлено принаймі одного горизонтального сегменту - звідси і карикатурність статури. З іншого боку, це опудало - місцева "пам'ятка" для туристів. То може дійсно зробити цій коротунці "ліпосакцію з витягуванням"? І знову ж на думку приходить "сакраментально антирукраїнське" питання: "гдє дєньгі, Зін?" Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович - Цензор.НЕТ 9589
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PS Під час зазначеної "операції" природно і герб на щиті змінити.
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Реальность такова - чем беднее общество, тем больше шансов у коммунистов (реальных не бутафорных) на реванш, чем больше разрыв между богатыми и бедными тем более кровавым будет их возвращение... Нет лучшего способа для декоммунизации чем сильная,социально направленная экономика, думайте о настоящем, а прошлое (памятники) оставьте потомкам, они разберутся.
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В Україні ніколи не було українських каммуністав. Тому має бути ДЕРУСИФІКАЦІЯ.
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Указываемые Вами шансы в полную силу проявятся лет через тридцать, не раньше, - когда состарятся те, кто жил во времена "истерического материализьма". Пока что живы и не впали в маразм те, кого шманали на предмет лишнего купленого хлеба при выезде из города, и те, кого до "белых мух" держали на сельхозработах, а не в аудиториях, и те, кто придерживал язык за зубами, опасаясь, что не него "настучит" сосед - "случаи" были широко известны.
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нашему теляті та й вовка зїсти...Тут самострой кацапов в святом месте снести не могут, и даже не пытаются, что самое ужасное. А активистов еще и за законные действия в тюрьму посадили. Поэтому проблема никому невидимого герба ссср на Родине сейчас блекнет перед более насущными проблемами... имхо.
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Этому Вятровичу запрещен въезд не только в Польшу, но и в другие страны! сегодня он есть, а завтра его нет...а послезавтра его вообще забудут! историю никто не изменит, даже когда свалить все памятники и сжечь все книги...
После Революции было принято решение проводить на Майдане народное вече и решать на нем все важные для страны вопросы! Вятрович, ты у народа что-то спрашивал? твоими действиями Украина только теряет - теряет наследие, теряет историю, теряет друзей!

Что мы оставим потомкам? только обрубленные руки и выколоты глаза?
Институт Памяти должен все восстанавливать, а не разрушать! восстанавливать традиции, ремесла, фольклор, проводить раскопки, содержать памятники архитектуры! а что делаешь ты?
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Ти згоден, що 1921 - 1991 роки були роками російської окупації України?
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1991 - 52 млн
2018 - 35 млн ...
то коли була окупація ?
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Ну то додай сюда цифри - скільки було населення України в 1915-1917 роках? До громадянської війни, і до голодоморів, і до сталінських репресій?
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то чому ж ЗАРАЗ населення України так катастрофічно зменшується - хто нам зараз окупант ?
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По-перше - багато людей за цих 26 років мігрували в інші країни, бо у нас не бачили перспектив - це вже "заслуга" наших бувших керівників, починаючи з Кравчука. Але це ЗОВСІМ ІНШЕ - ніж мільйонами убивати українців голодом, в таборах ГУЛАГа чи в холодних вагонах-товарняках при примусовому виселенні в Сибір і Казахстан - як це робилося при Леніну-Сталіну.
По-друге - відвалилась з розрахунків частина населення Донбаса та Крима після окупації в 2014-му році.
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NNN, в 1991 году было 52 млн украинцев,а если бы не было Голодоморов,то украинцев было бы 70 млн ! Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович - Цензор.НЕТ 7350
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Батый тоже когда-то был оккупантом, но за его монеты тех времен сейчас дают миллионы!
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20 января 2016 г. В Киеве со щита монумента "Родина-мать" уберут герб СССР
Уже третий год собираются герб менять, но наверное грамотные инженеры уехали из Украины на заработки в ЕС, спасаясь от геноцида и некому всё точно рассчитать, чтобы сооружение не упало.
"Теоретически снять герб можно. Но это чревато разрушением всей конструкции". Специалист пояснил, что руки статуи держатся на специальном противовесе. "И если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой - с мечом. Если же снимать с руки только щит (он крепится на специальной дуге), это может вызвать обрушение самой конструкции".
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Х-ню пишуть. По-перше, видатити совковий герб можна без демонтажу щита. А якщо потрібно демонтувати щит, то будь-який студент розрахує противагу, яку слід поступово навішувати під час робіт. Хто хоче - той шукає засоби, а хто не хоче - той шукає причини.
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Я тоже так думаю. Было бы желание что-то делать.
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С гербом - то все понятно, главное, что скульптура стоит правильно - лицом на восток, все остальное украинизировать - и нехай собі стоїть
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26 лет тому назад это убоеще гербовое надо было сносить!!!
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Разобрать "бабу" на металл. Не велика потеря - ее содержание огромно, а художественная ценность равна нулю.
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Вы же все разобрали на металл и разрушили. Из индустриальной страны превратили в недоаграрную, полуфеодальную.
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Ты это, чини паровозы и ставь их на запасные пути...
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Вятрович, ты можешь уничтожить памятники, но народную память не сотрёшь.
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согласен! в памяти народа об ссср останутся :
1) дефицит,пустые полки в магазинах
2) страх перед КГБ (мои родители шушукались за политику на кухне,чтоб я не слышал и недай Бог не разболтал в школе)
3) серая,убогая одежда, телевизоры ,которые ломались 2 раза в месяц
4) космические цены: телевизор стоил 5 зарплат, на автомобиль люди собирали десятилетиями
5) по ТВ, 2 канала, и то по первому показывают сьезд партии,по второму балет Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович - Цензор.НЕТ 3988
как вспомню совок,так и рыгать охота!
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Тебе сколько лет - 90?, если у тебя воспоминания, что телек стоил 5 зарплат.
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витровича тоже в срср заделали. как бы его отстранить на этом основании?
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а что Вятрович не так сказал?
Украина должна очиститься от сатанинских символов ссср!
В Новом Завете сказано: "не сотвори себе кумира" или ты против?
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Эта "Баба с ножом" позор Киева! Только дебилы коммуняки могли засунуть эту безвкусную дылду в исторический вид Киевских холмов, где она как бревно в глазу! Надеюсь когда-нибудь мером в Киеве будет утонченный интеллектуал, далекий от совковых "ценностей" и у него хватит мужества убрать это убожество с глаз долой! Да и совкодрочеры к тому времени уже вымрут!
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Призрак опера, ольгинец, у Украинцев есть национальная память и они помнят все! Не то что ты заглотышь безродный, продаешь свою совесть конторе, которая уничтожила миллионы твоих соотечественников! Но тебе же на них плевать?! Поэтому то ты не человек, а кацаб!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСоветский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович
 
 
 
 
 
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