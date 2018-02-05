 Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович.

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"Речь идет, как о памятниках... Ведь памятник Щорсу должен быть демонтирован, вывезен из того места, и он не должен оставаться в общественном пространстве, только на территории какого-то музея. И об этом речь уже идет с прошлого года, о создании специального музея на территории бывшего ВДНХ (...) Планируется его (памятник Щорсу - ред.) сохранить и увезти, как образец монументального искусства. что касается "Родины-матери", очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, то ли наложением", - отметил директор Института национальной памяти.

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Как отметил Владимир Вятрович, Киев отстает и в переименовании улиц. "То есть, меня удивляют заявления некоторых депутатов Киевского городского совета, в частности, блока Порошенко, которые говорят о том, что достаточно этих переименований. Мы будем говорить достаточно этих переименований только тогда, когда в полной мере будет выполнен закон о декоммунизации. Еще по крайней мере несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого в Киеве остаются и требуют переименования", - подчеркнул он.

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