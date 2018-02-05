 Советский герб с "Родины-матери" в Киеве должен быть отстранен от общественного пространства. - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович.
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"Речь идет, как о памятниках... Ведь памятник Щорсу должен быть демонтирован, вывезен из того места, и он не должен оставаться в общественном пространстве, только на территории какого-то музея. И об этом речь уже идет с прошлого года, о создании специального музея на территории бывшего ВДНХ (...) Планируется его (памятник Щорсу - ред.) сохранить и увезти, как образец монументального искусства. что касается "Родины-матери", очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства. Или срезанием, то ли наложением", - отметил директор Института национальной памяти.
Как отметил Владимир Вятрович, Киев отстает и в переименовании улиц. "То есть, меня удивляют заявления некоторых депутатов Киевского городского совета, в частности, блока Порошенко, которые говорят о том, что достаточно этих переименований. Мы будем говорить достаточно этих переименований только тогда, когда в полной мере будет выполнен закон о декоммунизации. Еще по крайней мере несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого в Киеве остаются и требуют переименования", - подчеркнул он.
Меня интересует, когда начнётся дерошенизация? 😁😁😁
коммуняки после себя оставили большую кучу дерьма в Украине!
поэтому после развала СССР на всех постсовковых заводах пришлось менять устаревшие станки,чтоб продукция была конкурентно-способной
http://www.cisg.ru/content/nota.html
но этого мало есть еще
Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"
Настоящий Федеральный закон исходит из того, что:
Российская Федерация - есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР);
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это и про памятники и про крымнаш и бамбас хватит кормить гейропу, там нет ни слова про то что Украина должна содержать злоебучие памятники, а каждое подхуйловское существо может придумать себе что можно взять и проосто съебнуть со своей юзовкой в рашку, хотя скатерьтю дорога
в ссср, чтоб получить квартиру-надо было простоять в очереди 30 лет
а чтоб купить 1кг колбасы-надо было простоять в очереди 1 час (и больше 1кг в руки не давали,чтоб купить еще 1кг колбасы-надо было занимать очередь заново)
Чи був вибір у наших батьків, ДЕ нас народити? І ДЕ жити? Тільки не треба нести шмакрливу пургу про "давання квартир на халяву", "освіту" і "медицину". Прикинь краще скільки платив совок кваліфікованому фахівцю у перерахунку на тверду валюту? І порівняй із заробітками іноземних фахівців тієї же кваліфікації. Отож.
Одне з огидних явищ у совку - збочений "соціальний ліфт", який піднімав різне лайно "із грязі в князі". Мабуть тобі у дитбудинку в день прийому в піонери вручили перші в твоєму житті НОВІ черевики? Тоді ясно чому ти ладен співати осанну убогому совку.
"Мой приятель Изя Лернер в Штатах крупньій босс,
А у нас бьіл инженером и месил навоз..."
Перше. Ти сам собі протирічиш. Знаю чимало прикладів, коли "підняте лайно" в совку проштовхувало свого бовбура чи дурепу до вишу саме завдяки ЗВ'ЯЗКАМ. У 80-х, працюючи на ТВ, мав можливості навіть фіксувати на диктофон деякі розповіді про це. В тому числі п'яну розповідь депатута вс усср "знатної селянки", через очікування якої ТВ-група змарнувала робочий день. ЗВ'ЯЗКИ були у совку. А зараз є офіційні платні відділення.
Друге. У совку майже всі залежали від "насяльників", а тепер маємо можливість самим влаштовувати свою долю. Тобі не вдалося? Я тобі не дохтур.
Потомки французьких власників російських запозичень царського періоду вимагали повернути борги на суму близько 53 млрд. євро."
моліться, йолопи, що не народилися десь в Буркіна-Фасо чи Зімбабве.
Лазили б зараз по пальмах та банани збирали.
ФРГ тоже пережила войну и была разбомблена еще сильнее ссср,а сравни уровни жизни в ФРГ и ссср!
- Тату, а ми могли б жити в грушці?
- могли б, синку.
- а в яблукові?
- та могли б.
- а чого ми тоді в гімні живемо?
- Батьківщину не обирають, синку....
- Тату, а ми могли б жити в українській грушці?
- могли б, синку.
- а в українському яблукові?
- та могли б.
- а чого ми тоді в російському гімні живемо?
- Бо ми росіяни, синку....
скажи "дякую" модеру, який видалив мій комент.
завдяки цьому ти схожий на психічно хворого...
люди тебя пендалями в спам отправляют,а ты снова вылазишь!
После Революции было принято решение проводить на Майдане народное вече и решать на нем все важные для страны вопросы! Вятрович, ты у народа что-то спрашивал? твоими действиями Украина только теряет - теряет наследие, теряет историю, теряет друзей!
Что мы оставим потомкам? только обрубленные руки и выколоты глаза?
Институт Памяти должен все восстанавливать, а не разрушать! восстанавливать традиции, ремесла, фольклор, проводить раскопки, содержать памятники архитектуры! а что делаешь ты?
2018 - 35 млн ...
то коли була окупація ?
По-друге - відвалилась з розрахунків частина населення Донбаса та Крима після окупації в 2014-му році.
Уже третий год собираются герб менять, но наверное грамотные инженеры уехали из Украины на заработки в ЕС, спасаясь от геноцида и некому всё точно рассчитать, чтобы сооружение не упало.
"Теоретически снять герб можно. Но это чревато разрушением всей конструкции". Специалист пояснил, что руки статуи держатся на специальном противовесе. "И если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой - с мечом. Если же снимать с руки только щит (он крепится на специальной дуге), это может вызвать обрушение самой конструкции".
1) дефицит,пустые полки в магазинах
2) страх перед КГБ (мои родители шушукались за политику на кухне,чтоб я не слышал и недай Бог не разболтал в школе)
3) серая,убогая одежда, телевизоры ,которые ломались 2 раза в месяц
4) космические цены: телевизор стоил 5 зарплат, на автомобиль люди собирали десятилетиями
5) по ТВ, 2 канала, и то по первому показывают сьезд партии,по второму балет
как вспомню совок,так и рыгать охота!
Украина должна очиститься от сатанинских символов ссср!
В Новом Завете сказано: "не сотвори себе кумира" или ты против?