 Черный список Минкульта пополнился фамилиями четырех российских деятелей культуры

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ №93, опубликованный на сайте Минкульта.
"В пределах компетенции, определенной частями шестой и седьмой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии", Положением о Министерстве культуры Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2014 года № 495, на основании обращения Службы безопасности Украины от 19.01.2018 № 5/4 / 1-1006 приказываю:
- Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фисенко Александр Анатольевич, Баринов Егор Валерьевич, Бакалов Евгений Васильевич, Якимчук Александр Викторович.
- Управлению сценического и визуального искусства (Билашу П.М.) обеспечить обнародование этого приказа на официальном сайте.
- Контроль за выполнением приказа возложить на государственного секретаря Карандеева Р. В., - гласит документ.
- а его никто не ловит, он нахрен никому не нужен.
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Красиво...... Дуже гарно !
2. Управлению сценического и визуального искусства (Билашу П.М.) обеспечить обнародование этого приказа на официальном сайте
3. Контроль за выполнением приказа возложить на государственного секретаря Карандеева Р. В
Минкульт нормально работает . К Нищуку вопросов нема . Все достаточно прозрачо . Все остальные министерства , курят в сторонке
Це загроза національній безпеці України!