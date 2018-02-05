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 Политика Украины
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Все про:Министерство культуры и туризма (287) черный список (65) артисты (159)

 Черный список Минкульта пополнился фамилиями четырех российских деятелей культуры

Актерам Александру Фисенко, Егору Баринову и Евгению Бакалову, а также режиссеру Александру Якимчуку теперь запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ №93, опубликованный на сайте Минкульта.

"В пределах компетенции, определенной частями шестой и седьмой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии", Положением о Министерстве культуры Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2014 года № 495, на основании обращения Службы безопасности Украины от 19.01.2018 № 5/4 / 1-1006 приказываю:

  1. Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фисенко Александр Анатольевич, Баринов Егор Валерьевич, Бакалов Евгений Васильевич, Якимчук Александр Викторович.
  2. Управлению сценического и визуального искусства (Билашу П.М.) обеспечить обнародование этого приказа на официальном сайте.
  3. Контроль за выполнением приказа возложить на государственного секретаря Карандеева Р. В., - гласит документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В черный список Минкульта Украины попали Резник и Меньшов

Источник: https://censor.net.ua/n3048736
 
 
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- этот джо, почему он неуловимый?
- а его никто не ловит, он нахрен никому не нужен.
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1. Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фисенко Александр Анатольевич, Баринов Егор Валерьевич, Бакалов Евгений Васильевич, Якимчук Александр Викторович



2. Управлению сценического и визуального искусства (Билашу П.М.) обеспечить обнародование этого приказа на официальном сайте


3. Контроль за выполнением приказа возложить на государственного секретаря Карандеева Р. В

Минкульт нормально работает . К Нищуку вопросов нема . Все достаточно прозрачо . Все остальные министерства , курят в сторонке Черный список Минкульта пополнился фамилиями четырех российских деятелей культуры - Цензор.НЕТ 6
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фильм про Штирлица,это е есть пропаганда нацизма и фашизма в чистом виде. Черный список Минкульта пополнился фамилиями четырех российских деятелей культуры - Цензор.НЕТ 7574
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то что, деятели - это точно. Но, явно, не от культуры.
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Когда введут санкции против липецкого рошена и ордынской дочки богдана??? Черный список Минкульта пополнился фамилиями четырех российских деятелей культуры - Цензор.НЕТ 5304
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Тупое рекламко . Автору бложика - сдохнуть в мучениях
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Запам"ятаємо браття ці огидні і потворні обличчя!
Це загроза національній безпеці України!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерный список Минкульта пополнился фамилиями четырех российских деятелей культуры
 
 
 
 
 
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