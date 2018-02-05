 Черный список Минкульта пополнился фамилиями четырех российских деятелей культуры

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ №93, опубликованный на сайте Минкульта.

"В пределах компетенции, определенной частями шестой и седьмой статьи 15 Закона Украины "О кинематографии", Положением о Министерстве культуры Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2014 года № 495, на основании обращения Службы безопасности Украины от 19.01.2018 № 5/4 / 1-1006 приказываю:

Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фисенко Александр Анатольевич, Баринов Егор Валерьевич, Бакалов Евгений Васильевич, Якимчук Александр Викторович. Управлению сценического и визуального искусства (Билашу П.М.) обеспечить обнародование этого приказа на официальном сайте. Контроль за выполнением приказа возложить на государственного секретаря Карандеева Р. В., - гласит документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В черный список Минкульта Украины попали Резник и Меньшов