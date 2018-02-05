 Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности, - конгрессмен Бойл

Эту информацию, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, обнародовал конгрессмен Брендан Бойл в микроблоге Twitter.

"Хорошо, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось внести в повестку дня голосования по моему законопроекту, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал конгрессмен Брендан Бойл.

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Отметим, что Бойл внес в Конгресс законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности в прошлом году и только теперь он был включен в повестку дня Конгресса. "Этот законопроект, укрепит сотрудничество в киберсфере с нашим близким союзником Украиной, которая была целью кибератак России", - прокомментировал конгрессмен.

Он выразил надежду, что голосование в Палате представителей может состояться уже сегодня. Для того, чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть утвержден Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом США.