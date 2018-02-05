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Все про:Конгресс США (310) сотрудничество (601) кибербезопасность (240)

 Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности, - конгрессмен Бойл

В повестку дня Конгресса включен законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Эту информацию, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, обнародовал конгрессмен Брендан Бойл в микроблоге Twitter.

"Хорошо, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось внести в повестку дня голосования по моему законопроекту, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал конгрессмен Брендан Бойл.

Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности, - конгрессмен Бойл 01

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Отметим, что Бойл внес в Конгресс законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности в прошлом году и только теперь он был включен в повестку дня Конгресса. "Этот законопроект, укрепит сотрудничество в киберсфере с нашим близким союзником Украиной, которая была целью кибератак России", - прокомментировал конгрессмен.

Он выразил надежду, что голосование в Палате представителей может состояться уже сегодня. Для того, чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть утвержден Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом США.

Источник: https://censor.net.ua/n3048735
 
 
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Олег Пономарь

О "Кремлевском списке".
Когда в США обнародовали список олигархов и топ-чиновников и политиков РФ, к которым могут применить санкции, я в интервью ICTV сказал, что итогом этого шага будет являться токсичность фигурантов на Западе. Счета, визы, недвижимость и собственность, предприятия и компании и тд - всё токсично.
Не прошло и 2 дня и уже есть первые подтверждения.
Это пишет М. Касьянов, экс-премьер правительства РФ:
" Прошло всего два рабочих дня, но уже НЕсанкционный список начинает работать. То, что уже знаю: три его фигуранта получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию."
................
И еще.
Феерическая версия о якобы подмененном списке.
(я несколько раз говорил, что список очень и очень полный и обширный и туда включили абсолютно всех с тройным запасом).
Так вот, просто обратите внимание КТО продвигает этот феерический бред. Это 4 персонажа.
1. Шведский экономист, работавший 4 года советником Ельцина и Гайдара, член росс. академии наук.
2. Российский коммунист.
3. Экс-советник президента РФ.
4. Российский гражданин, который говорил, что будет бойкотировать укр СМИ, пока укр. СМИ не осудят публично Олега Пономаря как главного русофоба Украины.
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Нипонял. Кацапсины же верещат что Украина надоела всему миру.
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..Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию."..

Ну, шо теперь? Пусть мальчик обживается в Костроме.
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С Дамбаса хорошая новость
В оккупированном Донецке уничтожен бывший начальник разведки ВДВ России Поповских Павел Яковлевич. Автомобиль, в котором передвигался оккупант, изрешетили пулями неизвестные на улице Карпинского. Причем изрешетили настолько, что что через него можно макароны для истощенных хунтой дамбасов процеживать.

До гибели в Донецке, Поповских занимал должность почетного президента межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников России», по сути, превращенного властями РФ в кадровый резерв наемников и «советников» для войны на Донбассе.Какое нелепое самоубийство Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности, - конгрессмен Бойл - Цензор.НЕТ 7554:
Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности, - конгрессмен Бойл - Цензор.НЕТ 4443
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Не зовсім вдало провів відпустку в Україні? Укри зі здобичі перетворилися в мисливців за скрєпними скальпами?
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во блин, как железками обвешалась, крыса гэбэшная.
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Неудачно началась неделя для Павлика.
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Одно не понятно, почему руку дающего, наша власть кусает, а руку бьющего - гладит?
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Маршала Берию Лаврентий Палыча застрелили за сотрудничество с немецкой и британчкой разведками в декабре 1953 года...
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и не только. Как бы, в довесок, в приговоре фигурировала еще - ч. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 года «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование». Палычу, тот расстрел, считай, как помилование выдали. Если бы не кокнули, был бы, ну, очень популярной личностью на зоне. Конгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности, - конгрессмен Бойл - Цензор.НЕТ 7876
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США рассмотрит законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности, - конгрессмен Бойл
 
 
 
 
 
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