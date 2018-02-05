 Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал Франсис Малиж в интервью РБК-Украина.

"Страна нуждается в финансировании, в выходе на международные рынки, и к этому Украина должна подготовиться. К сожалению, то, что мы видим сейчас, это - задержка в получении следующего транша финансирования от Международного валютного фонда. Если мы посмотрим на график программы финансирования Украины от МВФ, то уже сейчас страна должна была получить от Фонда 12-ый транш и приступить к пересмотру программы для получения 13-го транша. Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш (Украина получила от МВФ транш в 1 млрд долларов в апреле 2017 года, - ред.) и не особо обсуждает получение пятого транша. То есть, Украина уже сейчас опаздывает. Как мы знаем, каждый транш Фонда страна получает после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в разных сферах", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об Антикоррупционном суде чрезвычайно важен. Завтра буду рекомендовать включить его в повестку дня, - Парубий

Директор ЕБРР по Восточной Европе высказал опасение, что "внутреннее сопротивление реформам" может привести к ситуации, когда "Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций".

"Начиная с сентября 2017 года, было очень много сделано позитивных вещей: парламентом принят закон о приватизации, пенсионная реформа. Но до сих пор на повестке дня остаются открытыми вопросы об урегулировании методики расчета цены на газ для населения и создания Антикоррупционного суда. Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Хотя я не могу сказать, что реформы в Украине полностью прекратились. Но очень важно не останавливаться, а продолжать предпринимать шаги в заданном направлении, особенно в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией. Да, сейчас страна демонстрирует рост экономики на 1,5-2 процента. Но этого совершенно недостаточно для такой страны как Украина, потенциал для развития которой достаточно велик. Экономика государства должна давать прирост в пять-семь процентов", - подчеркнул Малиж.

Также читайте: "Борьба с кулуарными договоренностями должна быть продолжена", - глава ЕБРР Чакрабарти - Порошенко

Среди причин слабого роста экономики он отметил отсутствие инвестиций: "Осенью главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев говорил, что при сохранении таких темпов роста ВВП в 1,5-2 процента Украина выйдет на уровень 2013 года лет через семь. И одной из главных причин, почему страна еще не достигла таких показателей, является отсутствии инвестиций. Почему так происходит? Когда я говорю об этом с иностранными инвесторами, они рассказывают, что видят риски в Украине по защите прав своей собственности, и особенно их беспокоит коррупция. То есть, до тех пор, пока у нас не будет эффективно и прозрачно работать Антикоррупционный суд, не стоит рассчитывать на приток инвестиций в страну".