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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (192) реформы (2886) Антикоррупционный суд (88)

 Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж

По словам управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж реформы - самый эффективный путь по выходу Украины на международный рынок капитала.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал Франсис Малиж в интервью РБК-Украина.

"Страна нуждается в финансировании, в выходе на международные рынки, и к этому Украина должна подготовиться. К сожалению, то, что мы видим сейчас, это - задержка в получении следующего транша финансирования от Международного валютного фонда. Если мы посмотрим на график программы финансирования Украины от МВФ, то уже сейчас страна должна была получить от Фонда 12-ый транш и приступить к пересмотру программы для получения 13-го транша. Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш (Украина получила от МВФ транш в 1 млрд долларов в апреле 2017 года, - ред.) и не особо обсуждает получение пятого транша. То есть, Украина уже сейчас опаздывает. Как мы знаем, каждый транш Фонда страна получает после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в разных сферах", - отметил он.

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Директор ЕБРР по Восточной Европе высказал опасение, что "внутреннее сопротивление реформам" может привести к ситуации, когда "Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций".

"Начиная с сентября 2017 года, было очень много сделано позитивных вещей: парламентом принят закон о приватизации, пенсионная реформа. Но до сих пор на повестке дня остаются открытыми вопросы об урегулировании методики расчета цены на газ для населения и создания Антикоррупционного суда. Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Хотя я не могу сказать, что реформы в Украине полностью прекратились. Но очень важно не останавливаться, а продолжать предпринимать шаги в заданном направлении, особенно в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией. Да, сейчас страна демонстрирует рост экономики на 1,5-2 процента. Но этого совершенно недостаточно для такой страны как Украина, потенциал для развития которой достаточно велик. Экономика государства должна давать прирост в пять-семь процентов", - подчеркнул Малиж.

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Среди причин слабого роста экономики он отметил отсутствие инвестиций: "Осенью главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев говорил, что при сохранении таких темпов роста ВВП в 1,5-2 процента Украина выйдет на уровень 2013 года лет через семь. И одной из главных причин, почему страна еще не достигла таких показателей, является отсутствии инвестиций. Почему так происходит? Когда я говорю об этом с иностранными инвесторами, они рассказывают, что видят риски в Украине по защите прав своей собственности, и особенно их беспокоит коррупция. То есть, до тех пор, пока у нас не будет эффективно и прозрачно работать Антикоррупционный суд, не стоит рассчитывать на приток инвестиций в страну".

Источник: https://censor.net.ua/n3048732
 
 
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Ясно. Народ, активісти, добровольці-націоналісти,саакашвілі, сакварелідзе, шабунін, савік шустер, америка, європа- всі дауни і агенти кремля. Лише Педро Липецький головноторгуючий оффшорно-мальдівський херант справжній рятівник нації. Гайда за чоколядкою!
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де докази, на мальдивах пєця будку будував,
бо інакше путін нападе
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опинитися в стані ворогів Майдану, - Мендусь

https://ua.censor.net.ua/news/3048546/realizuyuchy_zapyty_svogo_politykobiznesovogo_otochennya_poroshenko_ryzykuye_opynytysya_v_stani_vorogiv09.09.17Президент
Украины подчиняет себе судебную систему,- Sueddeutsche Zeitung

https://censor.net.ua/forum/944975/prezident_ukrainy_podchinyaet_sebe_sudebnuyu_sistemu_sueddeutsche_zeitung/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_65001123

Ноябрь 17, 2017Украинская
власть не имеет политической воли к борьбе с коррупцией - глава Представительства
ЕС в Украине

https://www.economics-prorok.com/2017/11/украинская-власть-не-имеет-политичес.html
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Я считала что народ ему не позволит.
Не довели до победного конца Оранжевую революцию, все отдали на откуп коррупционерам и барыгам.
И я думала с Революцией Достоинства этого не произойдет, слишком трагично она досталась, ведь погибла Небесная сотня, а затем сколько парней погибло в АТО и продолжают погибать. Неужели все зря?!
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Народ не позволит-это как?Какие у народа есть механизмы (законные) влиять на власть,НИКАКИХ.
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Да, вы правы. За годы независимости Украины так называемой "элитой" создана политическая система полной безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми способами оказаться у корыта.

За свое воровство и ложь властьимущие не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. У общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва депутатов и т.д., а прокуратура и суд находятся в их полном распоряжении.

Не зря же власть сейчас так гнобит Саакашвили за то, что он пытается это изменить. Так может стоить поддержать Саакашвили?!
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что значит-"Так " может стоить поддержать Саакашвили?!
только он и борется с коррупционерами во власти!!! Только он и ведёт страну в Европу! Только МИХО со своей самопожертвованностью способен противостоять Барыге!!!
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У Михо нет команды.Он пытается раскачать наше общество,но оно просто ещё не готово или уже не готово.Так же присутствует желание не заляпаться при объединении полит сил,но политика- это грязное дело,и ему всё равно придётся с кем-то объединятся или его партия не пройдёт в ВР .А так же ему ещё надо постараться не "вылететь" в Грузию.

И вообще,кто вам сказал,что вопрос импичмента решается в Украине?.
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Ivory) Когда петя баллотировался на пост президента, Я своим глазам и ушам не поверил, думал что у меня глюки! Я не как не мог понять как можно голосовать за того который руками и даже ногами связан с партией регионов, который был один из основателей и финансировал партию регионов! Я не как не мог понять как можно голосовать за того, который назвал участников первого Майдана идиотами!
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Его выбрало вложенное в него количество денег.
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Як би совки не голосували за нього,то хрен би він став президентом, а на виборчі дільниці приходять голосувати 80% совків.
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Сколько не дадут, а 70% всё равно украдут!!!
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Создать еще одну контору на народное бабло в помощь НАБУ,СБУ и прочих МВД это так круто...,каждому Судье оклад в миллион долларов в месяц и Коррупция исчезнет.... Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж - Цензор.НЕТ 371
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Поедет на Мальдивы коррупция при окладе миллион долларов в месяц.
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Поймите одно:то,что мы сейчас проходим-Запад уже давно высрал.И то,что они говорят о нынешней власти-правда.Просто мы,украинцы,такие умные,что никого не хотим слушать.А власть имущему олигархату это и нужно.Они стыкают нас лбами и куют бабло.
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в Китае с 2000 года казнили 25 000 чиновников разного ранга ,а Коррупция возросла втрое,брать стали больше просто...за риск благородное дело... Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж - Цензор.НЕТ 4572
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Через 3 мес после прихода Саакашвили к власти пенсии выросли в 12.5 раза, За 4 года ВВП выросло в 4 раза,за 2-й срок-еще в 2 раза,в 3 раза превысив ВВП на душу в Украине. Бюджет Грузии 50% украинского при населении 3 млн. Но слово "популист" пишется быстрее, чем проверяются факты
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Что ж его так не любят на Родине, благодетеля ?
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A может потому что у него очень странное представление о демократии ?


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И где тут на фотографии Саакашвили? Я тебе таких сотню могу наделать, ну и дальше что. А может тебе показать фотографии людей, застреленных на Майлане во имя властвования партии регионов, которую создал Порошенко?
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Не валяй дурака. В Тбилиси у власти был Саака, когда была сделана эта фотка.
Порох во власти во время майдана не был.
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Он создал партию воров и убийц. Знал что делал.
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Сколько он был в ПР и почему ушел оттуда?
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Да? А, говорят, "совки" деньги то любят, а тут вдруг - оба-на, не ценят, что "пенсии выросли в 12.5 раза"(С). Да судя по коммнетариям на форуме, граждане не то что за пенсию, за копейку и Украину продадут, и мать родную на фарш прокрутят.
Чё же они в Грузии так-то?
Может, это какие то неправильные грузины?
Ну не могут же "грузины", прибывшие из Турции при Мишико, не владеющие грузинским языком, получившие гражданство при Мишико же и массово осевшие в Батуми, не любить своего благодетеля...
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Пока Петр Порошенко в Давосе клянчил деньги у МВФ, его корпорация «Рошен» ежемесячно выводит в офшоры из Украины не менее 1 000 000 долларов.
Сумма серьезная. Если не знать о том, что за тот же 2017 год «Рошен» перевел на счета голландской Roshen Europe в виде дивидендов как минимум 12 миллионов долларов.

Согласно пошаговому плану, выводить дивиденды предписывается в течении первых 9 месяцев 2017 года частями, примерно по 10%. Сделать это быстрее не позволяет ограничение НБУ на покупку валюты.
Оказалось, что созданные «слепым трастом» условия для вывода прибыли из Украины за границу оказались настолько выгодными, что Порошенко решил вывести в офшоры все что есть.
А переведенная прибыль на счета Roshen Europe B.V. скорее всего дальше перетекает в офшорные зоны на счета кипрского Confectionary Investments и люксембургской Roshen Group зарегистрированных в тоже время что и Roshen Europe B.V.

Ну не может Гарант такой страны как Украина одновременно клянчить деньги за рубежом, заявляя что мы вот-вот задохнемся без валюты, и тут же давать команды покупать доллары и выводить их в оффшоры.
Не может, если конечно имя Гаранта не Петр Порошенко. Этот, как мы видим, может делать все и сразу.
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"лянчил деньги у МВФ," - с чего такой глубокомысленный вывод ? Вы там лично присутствовали ?
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Если бы он "требовал" - это было бы не правдой! Поки не буде ефективно працювати Антикорупційний суд, Україні не варто розраховувати на приплив інвестицій, - директор ЄБРР з питань Східної Європи Маліж - Цензор.НЕТ 903
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Чего то вспомнилась фраза типа "Петя хороший", "Петя хороший", "Петя хороший". Порохоботовские попугаю не устают ее повторять.
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Ну и прием здесь ?
Даже если вы верите в роль одного человека , Саакашвилли не станет президентом.
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с Одесской областью обосрался, куда ему до всей Украины.Это вам не Грузия... Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж - Цензор.НЕТ 2428
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Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж - Цензор.НЕТ 7092вадим‏ @TroshV 30 мин.30 минут назад
Производитель смазочных материалов из орбиты нардепа от «Воли народа» Александра Пономарева засветился в уголовном производстве по факту поставки армии «убийственного» моторного масла и подкупа военных.https://oligarh.media/2018/01/19/agrinol-namotali-na-gusenitsu/ …

Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж - Цензор.НЕТ 236
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Реформы делаю сами люди.
Джон Кеннеди.1961 год. Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж - Цензор.НЕТ 6956
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Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним класом при
владі.

Скорее не имеет европейского будущего , а то путин на ес нападет.
Ну и ладно.
Норвегия не в ЕС и нормально.
Будапештский меморандум выполняем и каждый идет своим путем.
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Совки і Європа речі не сумісні. Давно це кажу, але не чують.
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тєєк-с...не работает? значит нужен еще Аппеляционный Антикоррупционный суд, Высший Антикоррупционный суд. Не справляются? тогда, обязательно еще одну палату, Антикоррупционную, в Верховный суд, к четырем уже имеющимся (административной, хозяйственной, гражданской и уголовной). Это не помогает? Кошмар! Зрада атакует! Срочно еще один суд. Галактический, потом Межгалактический, потом Аппеляционный Межгалактический, Высший Межгалактический, Верховный Межгалактический, далее Вселенский суд, Верховный Вселенский суд. И, как раз, пройдя все инстанции, ты уже, гарантированно, попадаешь на окончательное судебное решение, уже суда Божьего. Да и там коррупция процветает. Молился плохо, постился мало, свечей маловато покупал, кагора многовато хлестал, грехи не все замолил. Кароче, тебе не сюда, не наша юрисдикция, топай ты, обратно, к чертям. В прямом и переносном смысле. Ну, а дальше по той же схеме, ток в другой судебной системе. И так, просто до бесконечности... Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж - Цензор.НЕТ 4210
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а в итоге внести поправку к Конституции что в случае спорных вопросов окончательное решение должен принимать высший небесный суд в зависимости от религии, и дожидаться этапа на небеса надо под круглосуточным арестом на тропических островах строгого режима
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Когда Порошенко пришел к власти, я была уверена что сейчас он начнет активную борьбу с коррупцией, а коррупционеры будут жестко сопротивляться. И я не сомневалась что народ поддержит президента в этой борьбе.

А вышло все наоборот. Петя и не думает бороться с коррупцией, наоборот, с помощью Луценко старается вставлять палки в колеса тем кто пытается это делать. Вместо гаранта Конституции получился гарант коррупции.
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Совки і Європа речі не сумісні.

Почему они думают что Украина или идет в ЕС или в россию ?
Это что совки в европе ?
Не надо нас обманывать.
Будапештский меморандум : гарантии терр.целостности и независимости.
А потом все остальное.
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"Летом сообщалось, что Кропачев купил две донбасские шахты семьи Виктора Януковича - Новогродовскую и шахту Россия" ой, а это не спонсирование беглого преступного режима януковича?
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А что даст этот суд ? Дальше Вы скажите: нужны антикоррупционные тюрьмы, ибо тех кого посадил антикоррупционный суд, отдыхают в Монако.
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Наши реформаторы поняли шо ЕБРР и мвф денег не дадут, просят у Китая 7 млрд. спионерят, а нам отдавать
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Вообще то все ети заклинания и взывания к некому антикрупционному суду Ето бред сивой кобылы В стране где чиновничество Назначается олигархами Работает на оллигархов Кормится с рук олигархов и полностью зависимо от них Никакой антикорупционный суд Невозможен Да в принципе никакой суд который не будет зависеть от олигархов Невозможен В Украине никакой суд кроме суда Божьего невозможен априори Буржуины как дети Неужели они всерьез верят что гривневые милионеры Которые поставлены олигархатом во власть и стали Доларовыми милиолнерами и гривневыми милиардерами Подсудны судам Которые создали олигархи и управляют ими Ето развод лохов Никакого антикорупционного суда не будет
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Пока у власти барыга ничего у народа Украины не будет,ничего
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5 копійок) Да нет, его не совки выбрали! Его выбрали запуганные бедные люди, почему запуганные потому-что произошел захват крыма, а потом захват данбаССА, потом началась обесцениваться гривна, в 2014г, у людей началась паника и страх Я сам выдел в глазах людей был страх! Петя пообещал закончить ато, за считанные дни, каждому добровольцу по 1000 гривен в день, вот запуганные люди поверили, а кто бы не поверил в такой сложной ситуации.
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У вас рога торчат, прикройте фуражечкой, товарищ майор.
Порох обещал закончить АТО, и оно было практически закончено к середине августа; оставалась пара недель. Однако подул "северный ветер", против которого у ВСУ уже не было сил.
Многие из тех кто принимал решения и участие в операции "северный ветер" уже канонизированы; однако проблема, принесённая "ветром", в виде "ЛНДР", обернулась потерями в несколько десятков лярдов $, а что впереди предстоит - так это тихий ужас: экспроприация экспроприаторов.
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Эта власть хорошо себя обеспечила и без инвестиций. Путём перераспределения ВВП в свою пользу. Инвестиции нужны власти, которая хочет развивать и строить. А этой... а этой нужно, чтобы всё это дорогое ей говнище сохранялось как можно дольше.
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набу ми створили ! злочевського випустили довгого випустили і ще дисяток одіозних корупціонерів 1 точно такаж користь буде від того суду !неможе україна позбутись корупції поки саме населення неперестане думати як порішать !
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Завтра НБУ виплатить 87 млн. доларів відсотків, за кредитом МФВ. В 06-08 роках коли Україна мала високу виручку в металургії інвесторам нічого не заважало, ні корупція, ні відсутність кредитів МВФ. Інвестиції йдуть не благочинністю займатись, а заробляти на Україні.
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Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций

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Другими словами, пока Порошенко президент, то инвестиций не будет.
А это значит, что с одной стороны деньги будут и дальше разворовываться и выводяться в оффшоры, а с другой не будет притока капитала.
Вопрос, что нас ждет в экономике и финансах?
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за часів Юща був такий гумористичний серіал "Недоторкані", якщо наші європейські партнери хочуть зрозуміти, як саме працює українська політична "еліта", то починати треба з нього. З тих пір мало що змінилося.
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Антикорупційний суд не має жодного відношення до інвестицій. Багато країн, які мають як мінімум не менший рівень корупції ніж Україна розвиваються більш успішно. Головна причина відсутності інвестицій це бідність населення. Хто сюди буде вкладати гроші, якщо споживчий попит населення вкрай низький? Хто буде купувати додаткові товари й послуги? А причина бідності в неадекватній політиці Уряду та несправедливому розподілу національного продукту.
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ЛУЧШЕ УЙДИТЕ САМИ КОРРУПЦИОНЕРЫ !!! ПОТОМ ПОЗДНО БУДЕТ !!! И ЗАГРАНИЦЕЙ НАЙДЁМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ И ЖИВЬЁМ СЪЕДИМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Уже весь Запад кричит. А украинцы как глухие. Ну чего вы ждете еще от лолиты ? Вы и так ничего имеете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж
 
 
 
 
 
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