 Пока не будет эффективно работать Антикоррупционный суд, Украине не стоит рассчитывать на приток инвестиций, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказал Франсис Малиж в интервью РБК-Украина.
"Страна нуждается в финансировании, в выходе на международные рынки, и к этому Украина должна подготовиться. К сожалению, то, что мы видим сейчас, это - задержка в получении следующего транша финансирования от Международного валютного фонда. Если мы посмотрим на график программы финансирования Украины от МВФ, то уже сейчас страна должна была получить от Фонда 12-ый транш и приступить к пересмотру программы для получения 13-го транша. Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш (Украина получила от МВФ транш в 1 млрд долларов в апреле 2017 года, - ред.) и не особо обсуждает получение пятого транша. То есть, Украина уже сейчас опаздывает. Как мы знаем, каждый транш Фонда страна получает после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в разных сферах", - отметил он.
Директор ЕБРР по Восточной Европе высказал опасение, что "внутреннее сопротивление реформам" может привести к ситуации, когда "Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций".
"Начиная с сентября 2017 года, было очень много сделано позитивных вещей: парламентом принят закон о приватизации, пенсионная реформа. Но до сих пор на повестке дня остаются открытыми вопросы об урегулировании методики расчета цены на газ для населения и создания Антикоррупционного суда. Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Хотя я не могу сказать, что реформы в Украине полностью прекратились. Но очень важно не останавливаться, а продолжать предпринимать шаги в заданном направлении, особенно в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией. Да, сейчас страна демонстрирует рост экономики на 1,5-2 процента. Но этого совершенно недостаточно для такой страны как Украина, потенциал для развития которой достаточно велик. Экономика государства должна давать прирост в пять-семь процентов", - подчеркнул Малиж.
Среди причин слабого роста экономики он отметил отсутствие инвестиций: "Осенью главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев говорил, что при сохранении таких темпов роста ВВП в 1,5-2 процента Украина выйдет на уровень 2013 года лет через семь. И одной из главных причин, почему страна еще не достигла таких показателей, является отсутствии инвестиций. Почему так происходит? Когда я говорю об этом с иностранными инвесторами, они рассказывают, что видят риски в Украине по защите прав своей собственности, и особенно их беспокоит коррупция. То есть, до тех пор, пока у нас не будет эффективно и прозрачно работать Антикоррупционный суд, не стоит рассчитывать на приток инвестиций в страну".
бо інакше путін нападе
05.02.18 Реалізуючи запити свого політико-бізнесового оточення, Порошенко ризикує
опинитися в стані ворогів Майдану, - Мендусь
https://ua.censor.net.ua/news/3048546/realizuyuchy_zapyty_svogo_politykobiznesovogo_otochennya_poroshenko_ryzykuye_opynytysya_v_stani_vorogiv09.09.17Президент
Украины подчиняет себе судебную систему,- Sueddeutsche Zeitung
https://censor.net.ua/forum/944975/prezident_ukrainy_podchinyaet_sebe_sudebnuyu_sistemu_sueddeutsche_zeitung/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_65001123
Ноябрь 17, 2017Украинская
власть не имеет политической воли к борьбе с коррупцией - глава Представительства
ЕС в Украине
https://www.economics-prorok.com/2017/11/украинская-власть-не-имеет-политичес.html
Не довели до победного конца Оранжевую революцию, все отдали на откуп коррупционерам и барыгам.
И я думала с Революцией Достоинства этого не произойдет, слишком трагично она досталась, ведь погибла Небесная сотня, а затем сколько парней погибло в АТО и продолжают погибать. Неужели все зря?!
За свое воровство и ложь властьимущие не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. У общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва депутатов и т.д., а прокуратура и суд находятся в их полном распоряжении.
Не зря же власть сейчас так гнобит Саакашвили за то, что он пытается это изменить. Так может стоить поддержать Саакашвили?!
только он и борется с коррупционерами во власти!!! Только он и ведёт страну в Европу! Только МИХО со своей самопожертвованностью способен противостоять Барыге!!!
И вообще,кто вам сказал,что вопрос импичмента решается в Украине?.
Порох во власти во время майдана не был.
Чё же они в Грузии так-то?
Может, это какие то неправильные грузины?
Ну не могут же "грузины", прибывшие из Турции при Мишико, не владеющие грузинским языком, получившие гражданство при Мишико же и массово осевшие в Батуми, не любить своего благодетеля...
Сумма серьезная. Если не знать о том, что за тот же 2017 год «Рошен» перевел на счета голландской Roshen Europe в виде дивидендов как минимум 12 миллионов долларов.
Согласно пошаговому плану, выводить дивиденды предписывается в течении первых 9 месяцев 2017 года частями, примерно по 10%. Сделать это быстрее не позволяет ограничение НБУ на покупку валюты.
Оказалось, что созданные «слепым трастом» условия для вывода прибыли из Украины за границу оказались настолько выгодными, что Порошенко решил вывести в офшоры все что есть.
А переведенная прибыль на счета Roshen Europe B.V. скорее всего дальше перетекает в офшорные зоны на счета кипрского Confectionary Investments и люксембургской Roshen Group зарегистрированных в тоже время что и Roshen Europe B.V.
Ну не может Гарант такой страны как Украина одновременно клянчить деньги за рубежом, заявляя что мы вот-вот задохнемся без валюты, и тут же давать команды покупать доллары и выводить их в оффшоры.
Не может, если конечно имя Гаранта не Петр Порошенко. Этот, как мы видим, может делать все и сразу.
Даже если вы верите в роль одного человека , Саакашвилли не станет президентом.
Производитель смазочных материалов из орбиты нардепа от «Воли народа» Александра Пономарева засветился в уголовном производстве по факту поставки армии «убийственного» моторного масла и подкупа военных.https://oligarh.media/2018/01/19/agrinol-namotali-na-gusenitsu/ …
Джон Кеннеди.1961 год.
владі.
Скорее не имеет европейского будущего , а то путин на ес нападет.
Ну и ладно.
Норвегия не в ЕС и нормально.
Будапештский меморандум выполняем и каждый идет своим путем.
А вышло все наоборот. Петя и не думает бороться с коррупцией, наоборот, с помощью Луценко старается вставлять палки в колеса тем кто пытается это делать. Вместо гаранта Конституции получился гарант коррупции.
Почему они думают что Украина или идет в ЕС или в россию ?
Это что совки в европе ?
Не надо нас обманывать.
Будапештский меморандум : гарантии терр.целостности и независимости.
А потом все остальное.
Порох обещал закончить АТО, и оно было практически закончено к середине августа; оставалась пара недель. Однако подул "северный ветер", против которого у ВСУ уже не было сил.
Многие из тех кто принимал решения и участие в операции "северный ветер" уже канонизированы; однако проблема, принесённая "ветром", в виде "ЛНДР", обернулась потерями в несколько десятков лярдов $, а что впереди предстоит - так это тихий ужас: экспроприация экспроприаторов.
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Другими словами, пока Порошенко президент, то инвестиций не будет.
А это значит, что с одной стороны деньги будут и дальше разворовываться и выводяться в оффшоры, а с другой не будет притока капитала.
Вопрос, что нас ждет в экономике и финансах?