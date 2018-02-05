 Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодняшний день является Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ МП", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что Минкультуры примет участие в разбирательстве дела и повторно направит в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту достопримечательности национального значения "Город Владимира - дитинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (Церкви Успения Пресвятой Богородицы) V-IX века, IX-XIII века", между улицами Владимирская, Большая Житомирская и склонами Старокиевской горы.

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Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых суд арестовал на 60 суток за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.

В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.