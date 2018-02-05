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Все про:Киев (15314) Министерство культуры и туризма (287) религия (640) УПЦ (597) церковь (805) МАФы (112)

 Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт

Размещение часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины (НМИУ) является незаконным, единственный пользователь земельного участка - это сам музей. 

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодняшний день является Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ МП", - говорится в сообщении.

Также читайте: Прокуратура будет судиться из-за незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви, - Сарган

Кроме того, отмечается, что Минкультуры примет участие в разбирательстве дела и повторно направит в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту достопримечательности национального значения "Город Владимира - дитинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (Церкви Успения Пресвятой Богородицы) V-IX века, IX-XIII века", между улицами Владимирская, Большая Житомирская и склонами Старокиевской горы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы обратились в разные международные инстанции, в том числе к президенту США, с просьбой защитить Десятинный монастырь, - архимандрит Гедеон

Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых суд арестовал на 60 суток за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.

В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3048730
 
 
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самый крутой незаконный МАФ... сносить будут, как предыдущие?...
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угу - щаз-з-з ... узаконять просто - от і все .
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Та божевільні під колеса кидатемуться...
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Треба щоб там попрацював грейдер УПЦ КП Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 4089
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А кого ж хе..а ви всі владні мужі - і в мерії Києва і в кабміні роками жували соплі, споглядаючи на це??
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
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ДА!!! ДАААА!!!!!!!!!!

Ми всі за ВААЛА!!!!!!!!!!!!!
Поросьюк ЕБАШ за ВААЛА з НОГИ!!!!!!!!!!!!!!!!
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надо наконец-то внять словам владыки Лавры и мерседеса Павла, и спокойно, без истерик признать, что нет никакой Украинской православной церкви, а есть токмо Русская православная церковь.
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есть токмо Русская православная церковь

рассеянская! московитская!
буд ласка, панове,не используйте имя Руси, которой наследует Украина, для обозначения рассеи-Орды, ее сарайска-масковскага незаконного гэбешно-сталинского сатаната, ни для обозначения ее азиопского быдло-населения, т.е. кацапо-ордынцев.
да, действительно, УПЦ МП - нонсенс, бред. слово Украинская никак не может быть совместно с МП. сатанат это сделал для замыливания глаз и для обмана
повсеместная Ложь и подлость - вторая ипостась после Зла для сраной азиопской недоимперии. раша-паРаша- недоимперия Зла и Лжи.


Геть москальський сатанат з Українськоi землi!


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Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 5334 прокацаплених попів гнати треба під три чорти з України !!!
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Подлинное место размещения для мацковского каганата - лукьяновское сизо
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ВОРОГИ УКРАЇНИ ГЕБІСТИ-САТАНІСТИ УПЦ МП
Панове,послухайте що про це розповідає Герой України генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Гордійчук І.В.
Це не окремий епізод, це ФСБшна система, створена ще в часи СРСР, тоді КДБ, (про це є безліч матеріалів)

https://www.youtube.com/watch?v=21drAZSdfOg


Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3353

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есть хоть у кого-то яйца в этой стране?? незаконно расположен? незаконно! что предусматривает УК за это? снос и возмещение ущерба! В чем проблема? Почему его до сих пор не снесли??? чего сопли жуем???
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Женя, Вы с головой дружите ?
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Кажуть, що потріно розібрати по цеглині.
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нi одного нового дозволу на будiвництво для москальского сатанату!

нехай москальський сатанат забирається геть з усiх трьох святих Лавр!

Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 1318
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Нужно просто законодательно признать кгб рпц доходной организацией и взыскивать с них налоги + полная оплата коммуналки и все , гундяй сам закроет убыточную контору
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їх треба визнати терористичною організацією і заборонити на законодавчому рівні, але з цим торгшем і дияконом мп годі на таке й сподіватися
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коммуналка для москальских сатанистов должна быть в 10 раз дороже, чем для украинских граждан и учреждений. изгнать сатанистов из всех трех святых Лавр.
где расследование и уголовное дело по Святогорской лавре, превращенной в прибежище и базу рашистских террористов?
где уголовное дело и выселение сатанистов МП из святой Киево-Печерской Лавры за незаконное строительство на территории памятника архитектуры, истории и национальной святыни? где отмена незаконных указов Овоща?
власти киевские, прокуратуру и суды за бездеятельность на мыло!
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сегодня в раде находятся два законопроекта на эту тему.
Первый - №4128 авторства народного депутата Еленского и других.
Этим проектом дополняется действующий Закон «О свободе совести и религиозных организациях» пунктом об упрощении процедуры внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин. Так, авторы предлагают, чтобы судьбу прихода решали сами верующие этой общины, а не епархиальное руководство или митрополия. Таким образом, изменения смогут внести с согласия большинства членов общины на приходском собрании.
Возникает логичный вопрос: а кто же является членом общины, ведь в большинстве приходов отсутствует фиксированное членство? Законопроект определяет, что принадлежность к обществу определяется самоидентификацией и участием в религиозной жизни общины. С одной стороны, это хорошо, когда верующие сами решают судьбу религиозной жизни. С другой стороны, это может быть использовано и в обратном направлении, ведь при наличии хорошей материальной базы, информационной поддержки и других действий со стороны РПЦ, епархии УПЦ МП могут даже расширить своё влияние. Вай нот, как сейчас модно стало говорить. Да и я с трудом верю в «решение прихода», когда у нас люди не всегда ОСМД могут нормально создать, а тут - целый приход.
Второй законопроект, который вызвал резонанс в СМИ - это документ № 4511. Он создаёт новые условия для функционирования конфессий, центры управления которых находятся в стране-агрессора (теперь понимаете, зачем Собор созывали?). Так, вводится подписание дополнительных договоров между государством и религиозными организациями таких конфессий для установления специального статуса. Устанавливается обязательное согласование кандидатов на высшие церковные должности и приглашённых иностранных религиозных деятелей (или проповедников) с государственными органами. Также в случае сотрудничества представителей общины с террористами государство оставляет за собой право прекратить деятельность такой общины.
Действительно, этот законопроект более радикальный и очень трудно предсказать все последствия. Однако правовая основа для него уже немного создаётся. Как только будут приняты соответствующие законопроекты по реинтеграции оккупированных территорий, в них будет обязательное определение РФ как государства-агрессора. А значит, мы можем позволить себе право контролировать любые организации, которые подчиняются, контролируются или имеют другие связи с центрами в РФ. Ведь если правильно прописать, то факт упоминания в их уставе центра управления не будет иметь большого значения. Есть факт подчинения, даже косвенного, агрессору - будьте добры, соблюдайте закон.

Я был бы не против, чтобы эти проекты стали законами. Но это тяжело. У нас СБУ почему-то не может заняться действующими сепарами в рясах, выбивать их хотя бы точечно. Тем более мы не можем отрицать, что в МП наверняка есть и нормальные, во всяком случае не личности с антиукраинскими настроениями. Такие методы будут со скрипом продвигаться, и уж точно не перед выборами. Это ж электорат может обидеть, правда? А там ещё и суды могут пойти, обращения к западным партнёрам - мол, мы основоположные права ограничиваем… Короче то, что называется ассиметричными действиями.
А вот «добровольный» переход епархий МП в КП поможет разбавить этих людей, ассимилировать и переподчинить. Так как же можно вывести из-под подчинения епархий МП и стимулировать создание единой поместной украинской церкви таким образом, чтобы не оказать агрессору моральное право манипулировать мыслями общины и не проводить дальнейшую подрывную деятельность?
Я вижу радикальный, но мягкий способ. Надо бить по самому больному. А поскольку в моём понимании церковь МП - это больше бизнес-учреждение и агент влияния, чем религиозная организация, то и наказывать гривней.
Как только РФ будет на законодательном уровне окончательно определена как агрессор -ввести обязательное налогообложение деятельности епархий МП, точнее религиозных организаций, прямо или косвенно подчиняющихся или сотрудничающих с агрессором. Фактически, если они сотрудничают с агрессором и/или его институтами, то они «иностранные агенты» (агенты влияния - называйте как хотите), а, значит, мы имеем право предоставить им особенный статус, в том числе как плательщика налогов. Причём полный «соцпакет», то есть налог на доход физических лиц, налог на прибыль (свечечки, иконки) и 1,5% военного сбора (тут должен быть гомерический хохот), а также обеспечить уплату ЕСВ для наполнения Пенсионного фонда, налог на аренду церковных земель (в местный бюджет), недвижимости и тому подобное. Забрать все льготы и ввести декларирование имущества.
Таким образом, такое материальное стимулирование будет одним из необходимых элементов мягкого принуждения к переходу епархии в КП (ведь зачем платить больше, если по соседству такая же халява, как и раньше), где они будут ассимилироваться, а их деятельность - контролироваться более взвешенно.

Понятное дело, что с плеча рубить глупо. Налог - это явно не санкция, это стимул. А особый правовой статус будет просто очередным знаком того, что, господа, вы - чужие и вам здесь не рады. Ну и опять же, спешка для нас опасна. Надо действовать тоже гибридно и ассиметрично, ведь уже ж все поняли, с кем мы имеем дело? Гибридная Россия, где власть - это гибрид криминалитета и чекистов, с гибридной церковью, где священники - те же чекисты, которые «рубят бабки» в своих бизнес-центрах. И пока с ними имеют связи наши священники, то это гибридная угроза, и, значит, пора им определиться: трусы надевать или крестик снимать. А действительно хорошие священники МП (такие же есть, да?), я полагаю, всегда найдут себе место в КП.
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Сжечь накуй тот МАФ с поповским причандаллям - та и делов.
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МАФ бути площею більше 30 м.кв. та мати капітальні фундаменти - не може.. Якщо немає у власника будівлі документів власності або оренди землі, немає містобідівельних умов та обмежень на забудову - така будувля вважається самовільно збудованою, зноситься за рахунок забудовника з накладанням штрафу за самовільну забудову.. В законодавстві все прописано.. Виконуйте, імпотенти норми українського законодавства.. А то тільки - триндите, як базарні баби..
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А вообще-то забавно читать слово "самовольно". Там столько народу в свое время было повязано одной ложью, что жуть просто (включая Минкульт). Все все знали и большинство из них участвовало, кто в какой роли. Кто-то должен был платить, кто-то брать, а кто-то просто молчать бесплатно. Не за один день здание строилось...Текст Ваш правильный. Вот только не сносить за счет застройщика, а обязать застройщика заказать пр.-сметную документацию на производство работ, найти подрядчика для выполнения разборки, как это и положено делать всем остальным, т.е. на общих основаниях. А если государственным структурам просто организовать снос, то пара тысяч прихожан будет бросаться под бульдозеры. Это, может, и образно сказано, а, может, и нет. Но вопрос слишком серьезный, чтобы совершать какие-либо силовые действия. Церковь сама должна все организовать. По предписанию суда или как-то по-другому...И вот здесь уже дело власти, как это ускорить. Ну, и далее - Ваши фразы "Виконуйте, імпотенти норми українського законодавства.. А то тільки - триндите, як базарні баби..")
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Вот какая ситуация . Построили церковь. Незаконно , но сносить не желают. Может фабрика в Липецке опять мешает ?
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авжеж, торгівельні партнери з кремля цього не зрозуміють і ще образяться
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Барыга герой только украинцев уничтожать. А против своего хозяина Хуйла он не попрет.
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Українці здебільшого навіть не здогадуються до якої церкви
вони ходять, а держава від цього питання самоусунулася, геть не займається ані
просвітництвом, ані роз`яснювальною роботою, немає ані програм профінансованих державою для донесення правди, ані звернень так зв аного президента щодо
об`єднання всіхь церков в єдину Українську помісну православну церкву, ані
заборони цих сатаністів на законодавчому рівні. Що таке Мацковський патріархат:

http://uain.press/blogs/oleksandr-kovalenko-upts-mp-ne-moskovska-tserkva-yaka/
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МП везде в Украине должен быть вне закона!!!
Сатанисты они все!
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"Спочатку з'явився намет. Священики УПЦ МП пояснили, що це для звершення молебня на кілька днів. Намет там залишився і перетворився на капітальну споруду..."
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Обясните мне что значит украинская церьков московского патриархата? Украинская церьков окупирована Гундяем? Ето все равно что украинская московская федеративная республика.
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Вся суть гундяевского сатаната на их официальном сайте: "В качестве дополнительных услуг предлагаем проведение любительской фото и видеосъемки в Храме Христа Спасителя, а также пользование бинокуляром при осмотре Кремлевского ансамбля с 40 метровой высоты.
Нашей эксклюзивной услугой является предложение по организации обедов в Трапезных палатах для туристических и экскурсионных групп. Меню, стоимость и время посещения можно согласовать дополнительно". http://www.fxxc.ru/rent/ "Отдельный кабинет" также возможен, но за очень дополнительную плату: https://www.youtube.com/watch?v=Yua5uX5y-cY
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А З ЯКОГО ЧАСУ МІНКУЛЬТ ВЗЯВ НА СЕБЕ ФУНКЦІЇ КИЇВРАДИ ??? МИКОЛА
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У Вас якісь хворобливі фантазії, з чого Ви взяли, що Мінкульт "ВЗЯВ НА СЕБЕ ФУНКЦІЇ КИЇВРАДИ"? З якої заяви Мінкульту це виходить?
Національний музей історії України відноситься до Мінкульту. Тому Мінкульт має не тільки повне право, а й обов'язок, заявити, що МАФіозі незаконно зайняли територію установи, яка відноситься до цього міністерства. А КМДА має робити свою справу відносно цього МАФа, як і прокуратура.
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Четыре патриарха напомнили рпц, что Украина - не ее каноническая территория

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/orthodox_world/44182/

Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9263 Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 1318

Патріархи чотирьох найстарших Церков світу і Предстоятель Автокефальної Церкви Кіпру закликали Російську Православну Церкву дотримуватися своєї канонічної території.
"Через події, які недавно мали місце в Православній Церкві" Собор наголосив на необхідності для всіх православних Церков поважати і суворо дотримуватися географічних кордонів своїх юрисдикцій "в тому вигляді, як вони визначені священними канонами та Томосами про заснування цих Церков".

Цими словами пентархія натякнула на невизнання канонічного статусу УПЦ (МП) в якості "невід'ємної частини" Московського Патріархату, оскільки в Томосі про автокефалію Православної Церкви в Польщі, виданому в 1924 р., Константинопольський Патріархат констатував, що ніколи законним чином не відмовлявся від своєї юрисдикції над Київською митрополією. Стосовно ж всієї Московської Патріархії та її канонічних кордонів Константинопольський Собор дотримується Томосу 1589 р., згідно з яким територія нинішньої Україна не входить до складу Московського Патріархату.

В контексті вищесказаного слід згадати коментар УПЦ КП, який говорить, що пентархія - це спосіб Константинопольського Патріархату дати зрозуміти РПЦ "хто в домі господар". Про це інформує Християнський портал КІРІОС.

Довідка: Пентархія - (від грец. - П'ять і - влада - пятивластя) - система верховенства в християнській Церкві п'яти патріархів (Риму, Константинополя, Олександрії, Антіохії, Єрусалиму), при першості Риму, що відбулося після IV Вселенського Халкідонського собору (451), коли був встановлений Єрусалимський Патріархат.
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Москальські попи мітять кращі місця по всій Україні-Русі, як собаки.
Коли вже поженуть цю ворожу орду гебістів-сатаністів з Неньки? Люди, вставайте!



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Чё это московское отродье делает на чужих землях? пусть у себя в Московии порядок наводят Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9813
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Больше половины украинцев молятся московским попам. Молятся тем попам которые отпевают и прославляют на своих приходах разейские войска, которые окупировали часть Украины. Ето и есть та цель за что погибли десятки тысяч украинцев?
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Близько 15% українців були адептами кацапської секти на 30 березня 2016 року.
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Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3710Непогана Тетяна‏ @ian_tanyaЧитатиЧитати @ian_tanyaБільшеВ "Десятинный монастырь" Киева доставят мощи Георгия Победоносца (с)
Перекладаю нормальною мовою: в будку біля музею історії України привезуть якісь кості, і буде їбанарій з полоумних бабок навертати круги по Десятинці.09:35 - 5 лют. 2018
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"постройка незаконна..." - сам мацковский сатанат в Украине незаконен.
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Духовные скрепы одним кадилом не уберечь от помыслов бесовских
Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт - Цензор.НЕТ 9766
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Клычко! Когда снесёте незаконное строение?
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СБУ прекрасно знает , что УПЦ , равно как и РПЦ , это филиал ФСБ , со своими агентурными кличками и званиями , и почему то ни каких мер не принимают , это всё равно если бы Штирлиц в буденновке прогуливался по отделу РСХА .
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ФСБУ прекрасно знає, що вона сама є такою ж самою філією ФСБ.
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Варто було б не тільки як найскоріше знести цей «шедевр» архітектури в такому значущому історичному місці, а ще й притягнути до відповідальності ПМ, що зруйнували археологічні пласти грунту 8ст.!
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ВАЖНО СКОЛЬКО ОНИ ДОЛЖНЫ ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ В ЦЕНТРЕ КИЕВА ЗА ТРИ ГОДА !!!??? КОГДА РАССЧИТАЮТСЯ И ЧЕМ !!!??? МОЖЕТ ДРУГИМ СВОИМ ПОМЕЩЕНИЕМ !? А ОНО ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЗАКОННОЕ !!! И ТАК ПО НАРАСТАЮЩЕЙ !)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазмещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт
 
 
 
 
 
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