 Размещение постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви - незаконно, - Минкульт

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодняшний день является Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ МП", - говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, что Минкультуры примет участие в разбирательстве дела и повторно направит в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту достопримечательности национального значения "Город Владимира - дитинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (Церкви Успения Пресвятой Богородицы) V-IX века, IX-XIII века", между улицами Владимирская, Большая Житомирская и склонами Старокиевской горы.
Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.
Акция направлена в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых суд арестовал на 60 суток за поджог "монастыря" УПЦ МП. Судья Левицкая, отправившая в СИЗО киевлян Шемотюка и Горбаня за поджог самочинной постройки УПЦ МП, заявляет об угрозах в свой адрес. Вместе с тем, была создана группа поддержки арестованных Шемотюка и Горбаня, подозреваемых в поджоге постройки, которая принадлежит УПЦ.
В понедельник, 5 февраля руководство Прокуратуры города Киева проведет встречу с представителями Национального музея истории Украины, по результатам которой будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной громады и города Киева от незаконной застройки у фундамента Десятинной церкви.
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
Ми всі за ВААЛА!!!!!!!!!!!!!
Поросьюк ЕБАШ за ВААЛА з НОГИ!!!!!!!!!!!!!!!!
рассеянская! московитская!
буд ласка, панове,не используйте имя Руси, которой наследует Украина, для обозначения рассеи-Орды, ее сарайска-масковскага незаконного гэбешно-сталинского сатаната, ни для обозначения ее азиопского быдло-населения, т.е. кацапо-ордынцев.
да, действительно, УПЦ МП - нонсенс, бред. слово Украинская никак не может быть совместно с МП. сатанат это сделал для замыливания глаз и для обмана
повсеместная Ложь и подлость - вторая ипостась после Зла для сраной азиопской недоимперии. раша-паРаша- недоимперия Зла и Лжи.
Геть москальський сатанат з Українськоi землi!
Панове,послухайте що про це розповідає Герой України генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Гордійчук І.В.
Це не окремий епізод, це ФСБшна система, створена ще в часи СРСР, тоді КДБ, (про це є безліч матеріалів)
https://www.youtube.com/watch?v=21drAZSdfOg
нехай москальський сатанат забирається геть з усiх трьох святих Лавр!
где расследование и уголовное дело по Святогорской лавре, превращенной в прибежище и базу рашистских террористов?
где уголовное дело и выселение сатанистов МП из святой Киево-Печерской Лавры за незаконное строительство на территории памятника архитектуры, истории и национальной святыни? где отмена незаконных указов Овоща?
власти киевские, прокуратуру и суды за бездеятельность на мыло!
Первый - №4128 авторства народного депутата Еленского и других.
Этим проектом дополняется действующий Закон «О свободе совести и религиозных организациях» пунктом об упрощении процедуры внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин. Так, авторы предлагают, чтобы судьбу прихода решали сами верующие этой общины, а не епархиальное руководство или митрополия. Таким образом, изменения смогут внести с согласия большинства членов общины на приходском собрании.
Возникает логичный вопрос: а кто же является членом общины, ведь в большинстве приходов отсутствует фиксированное членство? Законопроект определяет, что принадлежность к обществу определяется самоидентификацией и участием в религиозной жизни общины. С одной стороны, это хорошо, когда верующие сами решают судьбу религиозной жизни. С другой стороны, это может быть использовано и в обратном направлении, ведь при наличии хорошей материальной базы, информационной поддержки и других действий со стороны РПЦ, епархии УПЦ МП могут даже расширить своё влияние. Вай нот, как сейчас модно стало говорить. Да и я с трудом верю в «решение прихода», когда у нас люди не всегда ОСМД могут нормально создать, а тут - целый приход.
Второй законопроект, который вызвал резонанс в СМИ - это документ № 4511. Он создаёт новые условия для функционирования конфессий, центры управления которых находятся в стране-агрессора (теперь понимаете, зачем Собор созывали?). Так, вводится подписание дополнительных договоров между государством и религиозными организациями таких конфессий для установления специального статуса. Устанавливается обязательное согласование кандидатов на высшие церковные должности и приглашённых иностранных религиозных деятелей (или проповедников) с государственными органами. Также в случае сотрудничества представителей общины с террористами государство оставляет за собой право прекратить деятельность такой общины.
Действительно, этот законопроект более радикальный и очень трудно предсказать все последствия. Однако правовая основа для него уже немного создаётся. Как только будут приняты соответствующие законопроекты по реинтеграции оккупированных территорий, в них будет обязательное определение РФ как государства-агрессора. А значит, мы можем позволить себе право контролировать любые организации, которые подчиняются, контролируются или имеют другие связи с центрами в РФ. Ведь если правильно прописать, то факт упоминания в их уставе центра управления не будет иметь большого значения. Есть факт подчинения, даже косвенного, агрессору - будьте добры, соблюдайте закон.
Я был бы не против, чтобы эти проекты стали законами. Но это тяжело. У нас СБУ почему-то не может заняться действующими сепарами в рясах, выбивать их хотя бы точечно. Тем более мы не можем отрицать, что в МП наверняка есть и нормальные, во всяком случае не личности с антиукраинскими настроениями. Такие методы будут со скрипом продвигаться, и уж точно не перед выборами. Это ж электорат может обидеть, правда? А там ещё и суды могут пойти, обращения к западным партнёрам - мол, мы основоположные права ограничиваем… Короче то, что называется ассиметричными действиями.
А вот «добровольный» переход епархий МП в КП поможет разбавить этих людей, ассимилировать и переподчинить. Так как же можно вывести из-под подчинения епархий МП и стимулировать создание единой поместной украинской церкви таким образом, чтобы не оказать агрессору моральное право манипулировать мыслями общины и не проводить дальнейшую подрывную деятельность?
Я вижу радикальный, но мягкий способ. Надо бить по самому больному. А поскольку в моём понимании церковь МП - это больше бизнес-учреждение и агент влияния, чем религиозная организация, то и наказывать гривней.
Как только РФ будет на законодательном уровне окончательно определена как агрессор -ввести обязательное налогообложение деятельности епархий МП, точнее религиозных организаций, прямо или косвенно подчиняющихся или сотрудничающих с агрессором. Фактически, если они сотрудничают с агрессором и/или его институтами, то они «иностранные агенты» (агенты влияния - называйте как хотите), а, значит, мы имеем право предоставить им особенный статус, в том числе как плательщика налогов. Причём полный «соцпакет», то есть налог на доход физических лиц, налог на прибыль (свечечки, иконки) и 1,5% военного сбора (тут должен быть гомерический хохот), а также обеспечить уплату ЕСВ для наполнения Пенсионного фонда, налог на аренду церковных земель (в местный бюджет), недвижимости и тому подобное. Забрать все льготы и ввести декларирование имущества.
Таким образом, такое материальное стимулирование будет одним из необходимых элементов мягкого принуждения к переходу епархии в КП (ведь зачем платить больше, если по соседству такая же халява, как и раньше), где они будут ассимилироваться, а их деятельность - контролироваться более взвешенно.
Понятное дело, что с плеча рубить глупо. Налог - это явно не санкция, это стимул. А особый правовой статус будет просто очередным знаком того, что, господа, вы - чужие и вам здесь не рады. Ну и опять же, спешка для нас опасна. Надо действовать тоже гибридно и ассиметрично, ведь уже ж все поняли, с кем мы имеем дело? Гибридная Россия, где власть - это гибрид криминалитета и чекистов, с гибридной церковью, где священники - те же чекисты, которые «рубят бабки» в своих бизнес-центрах. И пока с ними имеют связи наши священники, то это гибридная угроза, и, значит, пора им определиться: трусы надевать или крестик снимать. А действительно хорошие священники МП (такие же есть, да?), я полагаю, всегда найдут себе место в КП.
вони ходять, а держава від цього питання самоусунулася, геть не займається ані
просвітництвом, ані роз`яснювальною роботою, немає ані програм профінансованих державою для донесення правди, ані звернень так зв аного президента щодо
об`єднання всіхь церков в єдину Українську помісну православну церкву, ані
заборони цих сатаністів на законодавчому рівні. Що таке Мацковський патріархат:
http://uain.press/blogs/oleksandr-kovalenko-upts-mp-ne-moskovska-tserkva-yaka/
Сатанисты они все!
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Національний музей історії України відноситься до Мінкульту. Тому Мінкульт має не тільки повне право, а й обов'язок, заявити, що МАФіозі незаконно зайняли територію установи, яка відноситься до цього міністерства. А КМДА має робити свою справу відносно цього МАФа, як і прокуратура.
https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/orthodox_world/44182/
Патріархи чотирьох найстарших Церков світу і Предстоятель Автокефальної Церкви Кіпру закликали Російську Православну Церкву дотримуватися своєї канонічної території.
"Через події, які недавно мали місце в Православній Церкві" Собор наголосив на необхідності для всіх православних Церков поважати і суворо дотримуватися географічних кордонів своїх юрисдикцій "в тому вигляді, як вони визначені священними канонами та Томосами про заснування цих Церков".
Цими словами пентархія натякнула на невизнання канонічного статусу УПЦ (МП) в якості "невід'ємної частини" Московського Патріархату, оскільки в Томосі про автокефалію Православної Церкви в Польщі, виданому в 1924 р., Константинопольський Патріархат констатував, що ніколи законним чином не відмовлявся від своєї юрисдикції над Київською митрополією. Стосовно ж всієї Московської Патріархії та її канонічних кордонів Константинопольський Собор дотримується Томосу 1589 р., згідно з яким територія нинішньої Україна не входить до складу Московського Патріархату.
В контексті вищесказаного слід згадати коментар УПЦ КП, який говорить, що пентархія - це спосіб Константинопольського Патріархату дати зрозуміти РПЦ "хто в домі господар". Про це інформує Християнський портал КІРІОС.
Довідка: Пентархія - (від грец. - П'ять і - влада - пятивластя) - система верховенства в християнській Церкві п'яти патріархів (Риму, Константинополя, Олександрії, Антіохії, Єрусалиму), при першості Риму, що відбулося після IV Вселенського Халкідонського собору (451), коли був встановлений Єрусалимський Патріархат.
Коли вже поженуть цю ворожу орду гебістів-сатаністів з Неньки? Люди, вставайте!
Перекладаю нормальною мовою: в будку біля музею історії України привезуть якісь кості, і буде їбанарій з полоумних бабок навертати круги по Десятинці.09:35 - 5 лют. 2018